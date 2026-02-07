Какво се случва на фронта в Украйна?

Въпреки силните студове в по-голямата част от територията на Украйна, руската армия не намалява интензивността на бойните действия. Темповете на настъплението ѝ в началото на годината обаче, според украински и независими източници, са се забавили, обобщава военният кореспондент на Би Би Си.

През януари руските сили са завзели 245 кв. км украинска територия, съобщава украинският военен проект Deep State - два пъти по-малко, отколкото през декември и ноември.

Русия обявява двойно по-голяма площ на окупираните територии. Началникът на руския Генерален щаб Валерий Герасимов заяви за над 500 кв. км и 17 населени места, които според Москва са били превзети.

Много от тези твърдения обаче не се потвърждават. Често в докладите на руското командване проникването на малки пехотни групи в дълбочина на украинската отбрана се представя като успешна настъпателна операция и установяване на пълен контрол над територията.

В действителност тези зони остават в т.нар. "сива зона" или под украински контрол.

Купянск - показателен пример

Характерен пример е обстановката в района на Купянск, Харковска област."Ситуацията на Купянското направление по докладите на Русия продължава да живее в своя паралелна реалност, която слабо се допира до обективната действителност", написа на 27 януари руският Telegram-канал "Военный осведомитель".

Още миналата година руското командване заяви, че Купянск е превзет и че украинските части, защитаващи града, са обкръжени. В действителност ситуацията се разви почти противоположно: след серия украински контраудари руските части бяха принудени да се изтеглят на север, Купянск и околностите му останаха под украински контрол, а руските подразделения, проникнали в града, попаднаха в обкръжение.

Въпреки това руският генерален щаб продължава да настоява, че настъплението е успешно. По време на неотдавнашна инспекция на групировката "Запад" Герасимов отново говори за "унищожаване на обкръжени формирования на ВСУ" и изненадващо обяви, че е превзет Купянск-Узловой.

Купянск-Узловой е ключов логистичен пункт - през него минава основният маршрут за снабдяване на украинските части, отбраняващи се на източния бряг на река Оскол. Загубата му би означавала за ВСУ огромни проблеми, дори катастрофални последици.

На какво се основава това изявление на Герасимов - остава неясно. По картите както на украински, така и на руски военни източници, селището и жп гарата дори не граничат с фронтовата линия.

"По най-оптимистичните данни ВС РФ едва сега са достигнали покрайнините на Купянск-Узловой. По други - дори още не са. Вероятно съществува някаква "обратна страна" на Купянск и околните територии, където се случват всички тези странни "освобождения" и "обкръжения". Други обяснения не остават", пише "Военный осведомитель".

Украинците публикуваха видео, на което командирът на батальон от ВСУ Роман Ковалев спокойно се разхожда в центъра на Купянск-Узловой без каска и бронежилетка. На записа не се чуват звуци от бойни действия.

Заповед: "Да се възстанови положението"

Положението край Купянск остава тревожно за украинската армия, предупреждава украинският военен анализатор Константин Машовец. По думите му руска щурмова пехота вече е достигнала източните покрайнини на село Куриловка, напредвайки по поречието на река Лозоватка от Песчаное - на около 4,5 км от Купянск-Узловой.

Според него командването на руската групировка "Запад" е получило заповед да "възстанови положението" в района на Купянск, тоест да приведе реалната ситуация в съответствие с публично обявените успехи. С други думи - да завземе целия украински отбранителен район около Купянск и Купянск-Узловой и да ликвидира украинския плацдарм източно от Оскол.

След неуспешните опити да бъдат деблокирани обкръжените руски части в западната част на Купянск, руското командване вероятно ще активизира настъпателните действия срещу самия украински плацдарм на Оскол, източно от града.

Русия е успяла да изтласка украинските позиции край село Голубовка с няколкостотин метра, но пробив към обкръжените си части засега не е постигнат.

Украински източници признават, че отделни руски групи понякога успяват да проникнат в тила на ВСУ на Купянското направление, което говори за недостатъчна плътност на украинската отбрана от източната страна. Тези групи обаче биват прочиствани, за да не се допусне натрупване на сили.

Славянското направление - "негативният рекордьор"

Русия продължава натиска и на други фронтове. На север се опитва да създаде буферни зони - в Сумска област по линията Суми-Юнаковка-Суджа, а в Харковска - около Волчанск и северно от Купянск.

Най-много атаки през януари са регистрирани в Донецка област - край Покровск, Константиновка и Лиман, в Запорожие - около Степногорск и северно от Гуляйполе, както и на Новопавловското направление в Днепропетровска област.

На всички тези участъци има напредък на руските войски, най-сериозен - в посока Славянск. "Негативният рекордьор е Славянският участък, където 3% от щурмовете водят до близо 20% от териториалните загуби", посочва Deep State.

Американският Институт за изследване на войната (ISW) смята, че Русия едва ли ще успее да изпълни задачите си за пролетта на 2026 г. в това направление без допълнителни подкрепления или без да понижи приоритета на настъплението край Купянск.

За да започне настъпление срещу Славянско-Краматорската агломерация, руската армия трябва или да превземе Лиман и да напредне още 14 км до Славянск (включително да премине Северски Донец), или да измине 30 км от Северск до Славянск.

Експертите смятат, че за това ще са необходими поне няколко месеца.

Ракетни удари

През януари руската армия е изстреляла по територията на Украйна рекордно количество балистични ракети, пише украинският военен експерт Александър Коваленко.

По негови данни, само през януари са били използвани общо 91 балистични ракети, основно ракети 9М723 от комплекса "Искандер", както и техните севернокорейски аналози KN-23. Приблизително една трета от тях са били прихванати и свалени.

Коваленко отбелязва, че балистичните ракети са се превърнали в основен инструмент на руските удари, като постепенно са изместили крилатите ракети Х-101 и 3М14 "Калибр".

По оценка на експерта, противодействието на балистичните ракети може да се превърне в едно от най-сериозните предизвикателства за украинската противовъздушна отбрана през 2026 г., тъй като Русия прави целенасочен акцент върху масово увеличаване на производството на този тип въоръжение.

За прехват на балистични ракети Украйна използва зенитно-ракетните комплекси Patriot и SAMP/T, но за надеждно прикритие на територията страната не разполага с достатъчен брой от тези системи, нито с необходимото количество боеприпаси за тях.

Освен това руската армия започна да използва и нови модификации на ударни безпилотни апарати при атаките срещу Украйна. По-специално, освен добре познатите дронове тип "Шахед", все по-често се прилага БМ-35 "Италмас", с далечина на полета до 200 километра, както и за първи път са били използвани ракети-мишени РМ-48У.

Ограничения при използването на Starlink

По искане на украинската страна компанията SpaceX на Илон Мъск, която доставя на Въоръжените сили на Украйна системите за сателитна връзка Starlink, е въвела ограничения на максималната скорост на придвижване на терминалите - до 100 км/ч (по някои данни - до 70 км/ч).

Както стана известно, руските военни са започнали масово да закупуват Starlink терминали чрез трети страни (тъй като Starlink и услугите му не работят на територията на Русия) и да ги монтират на свои безпилотни апарати - "Молния", БМ-35, както и "Герани"/"Шахеди", които се използват включително за удари дълбоко в украинския тил.

Дроновете, оборудвани със Starlink, разполагат с надеждно управление в реално време, летят на ниска височина, което затруднява откриването им, и не могат ефективно да бъдат заглушавани от средствата за радиоелектронна борба.

Въведеното ограничение на скоростта обезсмисля използването на Starlink терминали върху дронове. Стационарните терминали засега продължават да функционират, но в близко бъдеще, по думите на новия министър на отбраната на Украйна Михаил Федоров, всички терминали, които не преминат процедура по верификация и не бъдат включени в т.нар. "бял списък", ще бъдат блокирани.

"Следващата стъпка е внедряване на система, която ще позволи работа на територията на Украйна само на оторизирани терминали. Още в следващите дни ще публикуваме инструкции за украинските потребители относно регистрацията на Starlink за целите на верификацията. Неверифицираните терминали ще бъдат изключени", написа министърът.

На това реагира руският провоенен фонд "Координационен център за помощ на Новоросия", който коментира:

"Съдейки по активността на противника по този въпрос, проблеми със Starlink могат да възникнат в най-близка перспектива."