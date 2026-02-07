Новини
Какво се случва на фронта в Украйна?
  Тема: Украйна

Какво се случва на фронта в Украйна?

7 Февруари, 2026 19:01 990 38

През януари руските сили са завзели 245 кв. км украинска територия, съобщава украинският военен проект Deep State - два пъти по-малко, отколкото през декември и ноември

Какво се случва на фронта в Украйна? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
BBC BBC

Въпреки силните студове в по-голямата част от територията на Украйна, руската армия не намалява интензивността на бойните действия. Темповете на настъплението ѝ в началото на годината обаче, според украински и независими източници, са се забавили, обобщава военният кореспондент на Би Би Си.

През януари руските сили са завзели 245 кв. км украинска територия, съобщава украинският военен проект Deep State - два пъти по-малко, отколкото през декември и ноември.

Русия обявява двойно по-голяма площ на окупираните територии. Началникът на руския Генерален щаб Валерий Герасимов заяви за над 500 кв. км и 17 населени места, които според Москва са били превзети.

Много от тези твърдения обаче не се потвърждават. Често в докладите на руското командване проникването на малки пехотни групи в дълбочина на украинската отбрана се представя като успешна настъпателна операция и установяване на пълен контрол над територията.

В действителност тези зони остават в т.нар. "сива зона" или под украински контрол.

Купянск - показателен пример

Характерен пример е обстановката в района на Купянск, Харковска област."Ситуацията на Купянското направление по докладите на Русия продължава да живее в своя паралелна реалност, която слабо се допира до обективната действителност", написа на 27 януари руският Telegram-канал "Военный осведомитель".

Още миналата година руското командване заяви, че Купянск е превзет и че украинските части, защитаващи града, са обкръжени. В действителност ситуацията се разви почти противоположно: след серия украински контраудари руските части бяха принудени да се изтеглят на север, Купянск и околностите му останаха под украински контрол, а руските подразделения, проникнали в града, попаднаха в обкръжение.

Въпреки това руският генерален щаб продължава да настоява, че настъплението е успешно. По време на неотдавнашна инспекция на групировката "Запад" Герасимов отново говори за "унищожаване на обкръжени формирования на ВСУ" и изненадващо обяви, че е превзет Купянск-Узловой.

Купянск-Узловой е ключов логистичен пункт - през него минава основният маршрут за снабдяване на украинските части, отбраняващи се на източния бряг на река Оскол. Загубата му би означавала за ВСУ огромни проблеми, дори катастрофални последици.

На какво се основава това изявление на Герасимов - остава неясно. По картите както на украински, така и на руски военни източници, селището и жп гарата дори не граничат с фронтовата линия.

"По най-оптимистичните данни ВС РФ едва сега са достигнали покрайнините на Купянск-Узловой. По други - дори още не са. Вероятно съществува някаква "обратна страна" на Купянск и околните територии, където се случват всички тези странни "освобождения" и "обкръжения". Други обяснения не остават", пише "Военный осведомитель".

Украинците публикуваха видео, на което командирът на батальон от ВСУ Роман Ковалев спокойно се разхожда в центъра на Купянск-Узловой без каска и бронежилетка. На записа не се чуват звуци от бойни действия.

Заповед: "Да се възстанови положението"

Положението край Купянск остава тревожно за украинската армия, предупреждава украинският военен анализатор Константин Машовец. По думите му руска щурмова пехота вече е достигнала източните покрайнини на село Куриловка, напредвайки по поречието на река Лозоватка от Песчаное - на около 4,5 км от Купянск-Узловой.

Според него командването на руската групировка "Запад" е получило заповед да "възстанови положението" в района на Купянск, тоест да приведе реалната ситуация в съответствие с публично обявените успехи. С други думи - да завземе целия украински отбранителен район около Купянск и Купянск-Узловой и да ликвидира украинския плацдарм източно от Оскол.

След неуспешните опити да бъдат деблокирани обкръжените руски части в западната част на Купянск, руското командване вероятно ще активизира настъпателните действия срещу самия украински плацдарм на Оскол, източно от града.

Русия е успяла да изтласка украинските позиции край село Голубовка с няколкостотин метра, но пробив към обкръжените си части засега не е постигнат.

Украински източници признават, че отделни руски групи понякога успяват да проникнат в тила на ВСУ на Купянското направление, което говори за недостатъчна плътност на украинската отбрана от източната страна. Тези групи обаче биват прочиствани, за да не се допусне натрупване на сили.

Славянското направление - "негативният рекордьор"

Русия продължава натиска и на други фронтове. На север се опитва да създаде буферни зони - в Сумска област по линията Суми-Юнаковка-Суджа, а в Харковска - около Волчанск и северно от Купянск.

Най-много атаки през януари са регистрирани в Донецка област - край Покровск, Константиновка и Лиман, в Запорожие - около Степногорск и северно от Гуляйполе, както и на Новопавловското направление в Днепропетровска област.

На всички тези участъци има напредък на руските войски, най-сериозен - в посока Славянск. "Негативният рекордьор е Славянският участък, където 3% от щурмовете водят до близо 20% от териториалните загуби", посочва Deep State.

Американският Институт за изследване на войната (ISW) смята, че Русия едва ли ще успее да изпълни задачите си за пролетта на 2026 г. в това направление без допълнителни подкрепления или без да понижи приоритета на настъплението край Купянск.

За да започне настъпление срещу Славянско-Краматорската агломерация, руската армия трябва или да превземе Лиман и да напредне още 14 км до Славянск (включително да премине Северски Донец), или да измине 30 км от Северск до Славянск.

Експертите смятат, че за това ще са необходими поне няколко месеца.

Ракетни удари

През януари руската армия е изстреляла по територията на Украйна рекордно количество балистични ракети, пише украинският военен експерт Александър Коваленко.

По негови данни, само през януари са били използвани общо 91 балистични ракети, основно ракети 9М723 от комплекса "Искандер", както и техните севернокорейски аналози KN-23. Приблизително една трета от тях са били прихванати и свалени.

Коваленко отбелязва, че балистичните ракети са се превърнали в основен инструмент на руските удари, като постепенно са изместили крилатите ракети Х-101 и 3М14 "Калибр".

По оценка на експерта, противодействието на балистичните ракети може да се превърне в едно от най-сериозните предизвикателства за украинската противовъздушна отбрана през 2026 г., тъй като Русия прави целенасочен акцент върху масово увеличаване на производството на този тип въоръжение.

За прехват на балистични ракети Украйна използва зенитно-ракетните комплекси Patriot и SAMP/T, но за надеждно прикритие на територията страната не разполага с достатъчен брой от тези системи, нито с необходимото количество боеприпаси за тях.

Освен това руската армия започна да използва и нови модификации на ударни безпилотни апарати при атаките срещу Украйна. По-специално, освен добре познатите дронове тип "Шахед", все по-често се прилага БМ-35 "Италмас", с далечина на полета до 200 километра, както и за първи път са били използвани ракети-мишени РМ-48У.

Ограничения при използването на Starlink

По искане на украинската страна компанията SpaceX на Илон Мъск, която доставя на Въоръжените сили на Украйна системите за сателитна връзка Starlink, е въвела ограничения на максималната скорост на придвижване на терминалите - до 100 км/ч (по някои данни - до 70 км/ч).

Както стана известно, руските военни са започнали масово да закупуват Starlink терминали чрез трети страни (тъй като Starlink и услугите му не работят на територията на Русия) и да ги монтират на свои безпилотни апарати - "Молния", БМ-35, както и "Герани"/"Шахеди", които се използват включително за удари дълбоко в украинския тил.

Дроновете, оборудвани със Starlink, разполагат с надеждно управление в реално време, летят на ниска височина, което затруднява откриването им, и не могат ефективно да бъдат заглушавани от средствата за радиоелектронна борба.

Въведеното ограничение на скоростта обезсмисля използването на Starlink терминали върху дронове. Стационарните терминали засега продължават да функционират, но в близко бъдеще, по думите на новия министър на отбраната на Украйна Михаил Федоров, всички терминали, които не преминат процедура по верификация и не бъдат включени в т.нар. "бял списък", ще бъдат блокирани.

"Следващата стъпка е внедряване на система, която ще позволи работа на територията на Украйна само на оторизирани терминали. Още в следващите дни ще публикуваме инструкции за украинските потребители относно регистрацията на Starlink за целите на верификацията. Неверифицираните терминали ще бъдат изключени", написа министърът.

На това реагира руският провоенен фонд "Координационен център за помощ на Новоросия", който коментира:

"Съдейки по активността на противника по този въпрос, проблеми със Starlink могат да възникнат в най-близка перспектива."


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ха ха ха ха

    7 16 Отговор
    Статията е за копейки и русороби. Истината е съвсем друга.

    Коментиран от #4, #5

    19:03 07.02.2026

  • 2 БОЛШЕВИК

    26 3 Отговор
    Русия ще постигне целите си, неизбежно е!

    Коментиран от #24

    19:03 07.02.2026

  • 3 Чичи

    23 6 Отговор
    Както винаги,Укрия печели!

    Настъпва тотално на запад,а руснаците страхливо след тях ги следват не по-неизгодни и по-неизогни позиции ...😆😆😆

    Коментиран от #9

    19:04 07.02.2026

  • 4 любопитен

    17 4 Отговор

    До коментар #1 от "Ха ха ха ха":

    Само това ли успя да измислиш?

    19:04 07.02.2026

  • 5 ПУПУНГЕР

    10 4 Отговор

    До коментар #1 от "Ха ха ха ха":

    И каква е истината?

    Коментиран от #31

    19:06 07.02.2026

  • 6 Ситуация

    9 1 Отговор
    В Купянск се водят боеве с променлив успех. Руснаците го бяха завзели, после Украйна прати резерви и си върнаха голяма част от града. Сега ситуацията е неясна и променлива. Както при всички битки и военни действия. Жалко за загиващите млади момичета.

    Коментиран от #35

    19:07 07.02.2026

  • 7 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 12 Отговор
    Събраха ли генерала?

    Коментиран от #11

    19:08 07.02.2026

  • 8 Ситуация

    4 0 Отговор
    "млади момчета" исках да кажа. Но сигурно и жени има.

    19:10 07.02.2026

  • 9 Да де

    3 12 Отговор

    До коментар #3 от "Чичи":

    Ти и другите трима кретена тук това го пишете 4 години.
    Къде ви е лева?
    Къде ви е МОЧАТА?

    Коментиран от #15, #26

    19:10 07.02.2026

  • 10 кoмeнтaр

    2 12 Отговор
    Жал ми става за капейките ,като гледам с каква неистова отчаяност пишат глупост след глупост за да изопачават фактите и реалността.

    19:12 07.02.2026

  • 11 Събраха

    7 2 Отговор

    До коментар #7 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    ли ти оригиАналнаТа халка?

    Коментиран от #30

    19:12 07.02.2026

  • 12 Забелязъл

    1 12 Отговор
    Копейките още не могат да запомнят цените в евро и затова ги лъжат в магазините и по пазарите.

    Коментиран от #14

    19:12 07.02.2026

  • 13 Какво да се случчи ?

    13 25 Отговор
    Украинците всеки божи ден плакат за глупостта си !
    В крайна сметка руснаците ще постигнат безусловната сапитулация ва Украйна !
    Същия лезултат можеше да се постигне без жертвине ва двете страни, защото още в началото се видя победителя !

    Коментиран от #20, #21

    19:12 07.02.2026

  • 14 За теб

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Забелязъл":

    имам Буквар !

    Коментиран от #22, #25

    19:15 07.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Реалност

    15 10 Отговор
    Територията наречена Русия с 4 пъти повече население с 10 пъти повече оръжие ,вече 4 години не може да победи Украйна.Фашистите са брутално отчаяни ,че губят войната и затова бомбардират критичната инфраструктура на украинците.
    Превзели 4 села през януари, а нито една от "целите на "СВО"" не могат да постигнат.

    19:16 07.02.2026

  • 17 ПОДОБНИ СТАТИИ СЕ ПУСКАТ

    9 13 Отговор
    Само когато бандерите за изяли ако бой. Утре ще разберем какво е станало.

    Коментиран от #27

    19:16 07.02.2026

  • 18 Швейк

    10 5 Отговор
    Основен принцип от бай-Тошово време :
    Не е важно какво си свършил , а какво ще отчетеш.
    Другарят Герасимов го е усвоил добре.

    19:17 07.02.2026

  • 19 хххх

    8 6 Отговор
    Тези дни стават 4 години СВО... Русначетата, които бяха седмокласници като започна, вече умират на фронта за Путин.

    19:17 07.02.2026

  • 20 Първо си виж граматиката!😂

    12 2 Отговор

    До коментар #13 от "Какво да се случчи ?":

    Кой ще повярва на човек който прави толкова грешки?

    19:18 07.02.2026

  • 21 Швейк

    9 2 Отговор

    До коментар #13 от "Какво да се случчи ?":

    Леле , колко си грамотен !

    19:19 07.02.2026

  • 22 Не мислиш ли,

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "За теб":

    че няма абсолютно никакъв смисъл? ТО, вече е ударено от живота, стига му.

    19:20 07.02.2026

  • 23 Българин

    2 3 Отговор
    Зеленски и Путин избиха много руснаци.Това се случва.

    19:20 07.02.2026

  • 24 БЪРКАШ

    2 8 Отговор

    До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":

    Украйна ще постигне целите си!Ще изгони нашествениците-окупатори! Бъди по вече от сигурен!!Путин е в безизходица,няма полезен ход!

    Коментиран от #28

    19:21 07.02.2026

  • 25 Омазана ватенка

    0 7 Отговор

    До коментар #14 от "За теб":

    Абе нали копейките щяха да умиргат за лева?Гледам още мърдат.

    19:21 07.02.2026

  • 26 Не бе

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Да де":

    Баща ти, ако си беше сложил гумичка на бастуна сега нямаше да хабиш въздуха!

    19:22 07.02.2026

  • 27 Бууухахахаха

    0 2 Отговор

    До коментар #17 от "ПОДОБНИ СТАТИИ СЕ ПУСКАТ":

    ПОДОБНИ СТАТИИ СЕ ПУСКАТ ЗА СТРЪВ НА КЪЛВЯЩИТЕ НА ГОЛА КУКА С МАДЖУН.

    19:23 07.02.2026

  • 28 Виж дали

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "БЪРКАШ":

    няма някоя аптека в близост до местоположението ти.

    Коментиран от #38

    19:23 07.02.2026

  • 29 ....

    1 2 Отговор
    Цяло поколение руснаци са родени при Путин, живели целия си живот при Путин и умрели за Путин. Това е ситуацията на фронта и в Русия.

    19:24 07.02.2026

  • 30 Не знам за халката му

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Събраха":

    ама генерала никога няма да съберат . Сега питай за моята . Пак няма да го съберат . Питай и за тая на жена ми , пак няма да го съберат ...

    19:24 07.02.2026

  • 31 Сульооо

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "ПУПУНГЕР":

    ИСТИНАТА НЕ Е ЗА ТВОЕТО ПИПЕ.НЯМА ЗАЩО ДА СЕ МЪЧИШ!

    19:25 07.02.2026

  • 32 Воваааа....

    3 1 Отговор
    бий ги доде пенясат и клъпнат. Баавно, методически и дорде почнат да дишат като шаранчета.

    19:25 07.02.2026

  • 33 Хайде пак брадати лъжи

    0 1 Отговор
    "Както стана известно, руските военни са започнали масово да закупуват Starlink терминали чрез трети страни"

    Което стана известно е, че тези терминали са от бягащите украинци, които са ги изоставики непокътнати! Дори статии за това имаше по западните медии! Но разчитате на късата памет на читателите си!
    А и само някои от дроновете са свързани на СтарЛинк. Но това бързо може да се корегира.

    19:26 07.02.2026

  • 34 Страхотни новини

    2 1 Отговор
    Украйна пак спря тока на Белгород. Губернаторът: Няма страшно, само -1 до -3 градуса е (ВИДЕО)

    19:26 07.02.2026

  • 35 00014

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ситуация":

    Амазонки ли се бият там?

    19:26 07.02.2026

  • 36 Точно от ВВС ли ще научим

    0 1 Отговор
    какво се случва на фронта? Не ни разсмивайте!!!

    19:29 07.02.2026

  • 37 татунчо 🍌

    1 1 Отговор
    С две думи , накратко - руснаците настъпват , а урките си мислят , че настъпват, ама - отстъпват ..........

    19:31 07.02.2026

  • 38 Сульо красний

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Виж дали":

    Аптеки не ме вълнуват,поне за сега!Но колко ли трябва да си залупен,за да мислиш,че това което е било ще се върне?!? При това от Русия??

    19:31 07.02.2026

