Министерството на енергетиката на Украйна: Предстоят трудни дни, ситуацията с електрозахранването остава тежка
  Тема: Украйна

Министерството на енергетиката на Украйна: Предстоят трудни дни, ситуацията с електрозахранването остава тежка

7 Февруари, 2026 21:58, обновена 8 Февруари, 2026 02:37

Денис Шмигал съобщи за щети на Бурщинската топлоелектрическа централа и Добротвирската ТЕЦ

Министерството на енергетиката на Украйна: Предстоят трудни дни, ситуацията с електрозахранването остава тежка - 1
Денис Шмигал, Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Предстоящите дни в Украйна ще бъдат „трудни“, а ситуацията с електрозахранването остава „много предизвикателна“ на фона на щетите по енергийната инфраструктура на Украйна.

Това обявиха от Министерството на енергетиката на страната обяви това в своя Telegram канал след среща на щаба за реагиране при извънредни ситуации в Киев и Киевска област.

„Загубата на ток в резултат на нощната атака създаде допълнителен значителен недостиг на електроенергия, който е изключително трудно да се покрие, така че следващите дни ще бъдат трудни“, се казва в изявлението.

Според министерството, жителите на Киев в момента получават електричество само за кратки периоди от време – от час и половина до два часа.

Кметът Виталий Кличко съобщи за щети по Дарнишката топлоелектрическа централа в своя Telegram канал. „Градът е разположил допълнителни точки за поддържане на отоплението, по-специално в близост до домове, останали без отопление в резултат на критични щети на топлоелектрическата централа, причинени от ударите“, написа той.

На сутринта на 7 февруари украинският министър на енергетиката Денис Шмигал обяви, че енергоблоковете на украинските атомни електроцентрали са били разтоварени след щети на енергийни съоръжения в цялата страна.

Той съобщи за щети на Бурщинската топлоелектрическа централа и Добротвирската ТЕЦ. Кметът на Бурщин Васил Андриешин съобщи, че ТЕЦ-ът е спрял да работи, описвайки ситуацията в централата като „много трудна“.

В Бурщин няма течаща вода или отопление. „Да, в момента няма отопление. Ситуацията в централата е много трудна, но според разпоредбите за извънредно положение трябва да осигурим отопление в рамките на 48 часа“, каза Андриешин.

Кметът добави, че източникът на топлина може да бъде или топлоелектрическата централа, или местни котелни. Ако топлината се доставя от ТЕЦ „Бурщин“, топлата вода ще остане в домовете; в противен случай тя ще бъде спряна, както и цялото частно отопление. Кметът помоли жителите да се подготвят за евентуални прекъсвания.

Прекъсвания на електрозахранването започнаха в повечето региони на Украйна. Публикуваните преди това почасови графици за прекъсване вече не са в сила. „Прекъсванията на електрозахранването ще бъдат спрени, след като ситуацията в електропреносната мрежа се стабилизира“, се казва в изявление на украинската енергийна холдингова компания DTEK.

Националната енергийна компания „Укренерго“ е поискала спешна помощ от Полша, обяви Шмигал. Киев и Полша могат да изнасят електроенергия взаимно, ако е необходимо за някоя от страните.

Следобед на 7 февруари руското Министерство на отбраната съобщи, че руските сили са нанесли масиран удар по обекти на украинския военно-промишлен комплекс, както и по енергийни и транспортни съоръжения, използвани от украинските въоръжени сили. Министерството на отбраната отбеляза, че ударът е отговор „на терористичните атаки на киевския режим срещу гражданска инфраструктура на руска територия“.

ТЕЦ „Бурщин“ е една от най-мощните топлоелектрически централи в Украйна (инсталирана мощност: 2334 MW; най-мощната топлоелектрическа централа в Украйна е ТЕЦ „Вуглехирска“ с проектна мощност 3600 MW). Централата преди това е доставяла енергия не само на западните райони на Украйна, но и е изнасяла електроенергия за Европа. Тя е построена на пресечната точка на електропроводи, свързващи Украйна с Унгария, Румъния и Словакия. Основното ѝ гориво са въглища от украински въглищни находища, като природният газ и мазутът служат като спомагателни горива. Всичките 12 енергоблока са пуснати в експлоатация между 1965 и 1969 г.

Дмитро Сахарук, бивш изпълнителен директор на украинския енергиен холдинг ДТЕК, съобщи за щети по електроцентралата през март 2024 г. Тогава той отбеляза, че повредените енергоблокове могат да бъдат възстановени. По-късно същата година Светлана Онишчук, ръководител на областната администрация на Ивано-Франковск, заяви, че ТЕЦ „Бурщин“ не може да бъде възстановена след ударите.


