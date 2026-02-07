Киев предупреждава: Русия увеличава броя на военните и въоръжаването с дронове

Русия възнамерява значително да увеличи числеността на своите сили, опериращи с безпилотни летателни апарати, като през 2026 г. към тях ще бъдат добавени още около 79 000 военнослужещи. Това съобщи главнокомандващият на украинските въоръжени сили Олександър Сирски, цитиран от УНИАН, предава News.bg.
По думите му общият брой на руските военнослужещи, ангажирани с дрон операции, може да достигне 165 000 души. В публикация в Telegram Сирски отбелязва, че Москва не само разширява личния си състав, но и активно модернизира арсенала си.
Русия вече е въвела на въоръжение собствени дронове-прехващачи, увеличава производството им и тества в бойни условия нови реактивни безпилотни апарати от сериите „Геран-4“ и „Геран-5“.
„Тези действия ни принуждават да ускорим разработването на собствени технологични и управленски решения за противодействие на руските дронове и за преодоляване на многослойната им противовъздушна отбрана“, подчерта Сирски. Той допълни, че Украйна разширява безпилотния компонент на щурмовите си части, като към отделните щурмови полкове ще бъдат добавени допълнителни батальони за безпилотни системи. Засилва се и дрон-компонентът в бригадите на Териториалната отбрана.
Междувременно анализатори съобщават, че Русия активно разширява площадката за изстрелване на ударни дронове тип „Шахед“ на летището Шаталово в Смоленска област. Увеличаването на броя на стартовите позиции върви паралелно с нарастващия производствен капацитет на страната за този тип безпилотни апарати.
Москва представи и нова безпилотна лодка-майка за FPV дронове с името „Княз Вандал Новгородски“. Според военния анализатор Александър Коваленко подобна платформа представлява сериозна заплаха за украинските речни маршрути и Черноморското крайбрежие.
По-рано президентът Володимир Зеленски съобщи, че в нощта срещу събота Украйна е била подложена на масирана въздушна атака с над 400 дрона и около 40 ракети от различни типове. Основната цел на ударите е била енергийната инфраструктура - електропроизводствени мощности и разпределителни подстанции.
Щети са регистрирани в областите Волинска, Ивано-Франковска, Лвовска и Ровненска. В град Ровно е засегната многоетажна жилищна сграда, а в Ладижин, във Виницка област, дронове са поразили административна сграда на аграрен колеж.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
