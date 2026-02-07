Новини
Киев предупреждава: Русия увеличава броя на военните и въоръжаването с дронове
  Тема: Украйна

Киев предупреждава: Русия увеличава броя на военните и въоръжаването с дронове

7 Февруари, 2026 19:25

  • русия-
  • дрон-
  • украйна

Москва планира близо 80 000 нови военнослужещи в безпилотните сили, Украйна ускорява контрамерките

Киев предупреждава: Русия увеличава броя на военните и въоръжаването с дронове - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия възнамерява значително да увеличи числеността на своите сили, опериращи с безпилотни летателни апарати, като през 2026 г. към тях ще бъдат добавени още около 79 000 военнослужещи. Това съобщи главнокомандващият на украинските въоръжени сили Олександър Сирски, цитиран от УНИАН, предава News.bg.

По думите му общият брой на руските военнослужещи, ангажирани с дрон операции, може да достигне 165 000 души. В публикация в Telegram Сирски отбелязва, че Москва не само разширява личния си състав, но и активно модернизира арсенала си.

Русия вече е въвела на въоръжение собствени дронове-прехващачи, увеличава производството им и тества в бойни условия нови реактивни безпилотни апарати от сериите „Геран-4“ и „Геран-5“.

„Тези действия ни принуждават да ускорим разработването на собствени технологични и управленски решения за противодействие на руските дронове и за преодоляване на многослойната им противовъздушна отбрана“, подчерта Сирски. Той допълни, че Украйна разширява безпилотния компонент на щурмовите си части, като към отделните щурмови полкове ще бъдат добавени допълнителни батальони за безпилотни системи. Засилва се и дрон-компонентът в бригадите на Териториалната отбрана.

Междувременно анализатори съобщават, че Русия активно разширява площадката за изстрелване на ударни дронове тип „Шахед“ на летището Шаталово в Смоленска област. Увеличаването на броя на стартовите позиции върви паралелно с нарастващия производствен капацитет на страната за този тип безпилотни апарати.

Москва представи и нова безпилотна лодка-майка за FPV дронове с името „Княз Вандал Новгородски“. Според военния анализатор Александър Коваленко подобна платформа представлява сериозна заплаха за украинските речни маршрути и Черноморското крайбрежие.

По-рано президентът Володимир Зеленски съобщи, че в нощта срещу събота Украйна е била подложена на масирана въздушна атака с над 400 дрона и около 40 ракети от различни типове. Основната цел на ударите е била енергийната инфраструктура - електропроизводствени мощности и разпределителни подстанции.

Щети са регистрирани в областите Волинска, Ивано-Франковска, Лвовска и Ровненска. В град Ровно е засегната многоетажна жилищна сграда, а в Ладижин, във Виницка област, дронове са поразили административна сграда на аграрен колеж.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 31 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Победа Украйна🇺🇦

    7 49 Отговор
    путя няма вече пушечно месо

    Коментиран от #2, #13, #17, #26, #73, #78

    19:27 07.02.2026

  • 2 Факт

    5 49 Отговор

    До коментар #1 от "Победа Украйна🇺🇦":

    Поради трудната икономическа ситуация руският диктатор Владимир Путин е изправен пред избор - да спре войната срещу Украйна или да предприеме непопулярната стъпка да обяви мобилизация.

    Както съобщава Униан, украинският президент Володимир Зеленски е заявил това по време на разговор с журналисти. По-специално, държавният глава коментира данни на украинското разузнаване относно настроенията сред руския елит по отношение на края на войната.

    „Руснаците“ имат все по-малко пари. Според доклад от тяхната Централна банка - над 80 милиарда долара дефицит до 2025 г. Официално това е посочено в докладите, но в действителност е над 100 милиарда долара, защото са отложили част от него за следващата година. А вече нямат и полезен ход.

    Коментиран от #4, #29, #38, #75

    19:28 07.02.2026

  • 3 дядо поп

    55 3 Отговор
    Не можах да разбера кого предупреждава Киев.

    Коментиран от #5

    19:28 07.02.2026

  • 4 Глад,студ и бедност в раша

    6 42 Отговор

    До коментар #2 от "Факт":

    Руската икономика навлезе в стагнация: Може ли Путин да продължи да воюва

    Коментиран от #45, #48

    19:29 07.02.2026

  • 5 Е па

    28 0 Отговор

    До коментар #3 от "дядо поп":

    себе си......

    19:31 07.02.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 42 Отговор
    кога Раша е издържала продължителна война без ХЕЛП от запада?знам че ни 1 копей няма да ми отговори , освен да се стигне дали съм от Максуда или Каменар )))))имаше едни книжки ,,Стършел,, навремето..

    Коментиран от #9, #12, #28, #41

    19:32 07.02.2026

  • 7 Механик

    49 4 Отговор
    Не е вярно. Дойчевеле казаха, че руснаците нямат вече войници, щото укрите убиват по 53034932 руснака на ден. Даже на половин ден.
    освен това, както знаем, Русия няма дронове. Тя ги купува от Иран, но иран правят по един дрон на два, два и половина месеца.
    И ракети нямат, защото свършиха украинските съдомиялни.

    Коментиран от #10, #21

    19:33 07.02.2026

  • 8 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    34 5 Отговор
    Руснаците давно впрягат, ама бързо карат...
    Например нощес, след ударите , са страни ВСИЧКИ!!! АЕЦ в Укрия. Такоз е...

    19:33 07.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    33 3 Отговор

    До коментар #7 от "Механик":

    Така е. И туалетни чинии нямат. За това укрите одят по нужда в котешки туалетни и торбички

    19:38 07.02.2026

  • 11 БрЯх...!

    34 1 Отговор
    ,,Киев предупреждава..."

    19:40 07.02.2026

  • 12 льольо

    27 5 Отговор

    До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    "кога Раша е издържала продължителна война без ХЕЛП от запада?". Руско-Шведската война 1550-1559г. Още тъпи въпроси?

    Коментиран от #22

    19:40 07.02.2026

  • 13 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    25 1 Отговор

    До коментар #1 от "Победа Украйна🇺🇦":

    Хаххаха, за това ТЦК то са в Украина, хахах

    19:40 07.02.2026

  • 14 Да ви е.а

    17 3 Отговор
    Средната възраст на войниците в безпилотните части тук е 22 години... Не го разбирам, но в Свинрайха написаха, че не погребват хора под 25 години.

    19:40 07.02.2026

  • 15 Ами

    17 1 Отговор
    нали трябва да ви пердаши !

    19:40 07.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Феникс

    27 4 Отговор

    До коментар #1 от "Победа Украйна🇺🇦":

    Еми за какво плачиш тогава , важното е че нарккоманизираният чафутЪ продължава да насилва християни и славяни от украйнски произход, като ги бусифицира! А като гледам новите клипове , това бусифициране става все по ожесточено! Явно всичко върви по план, след това ще населим покрайнината със ционисти!

    Коментиран от #46

    19:42 07.02.2026

  • 18 Мишел

    36 2 Отговор
    Днешната руска ракетно-дронова атака разруши окончателно електрическата система на Украйна, предизвика спиране на всички АЕЦ в Украйна и прекъсване на линиите за обмяна на електроенергия на Украйна с ЕС.

    19:42 07.02.2026

  • 19 Кого предупреждава "Киев"?

    23 2 Отговор
    Че не разбрахме!!!

    Или просто пак става дума за пари?

    19:43 07.02.2026

  • 20 ас404

    24 1 Отговор
    . Само през лятото на 2025 г. приблизително 2000 бойци от Колумбия се присъединиха към украинската армия, а най-големият брой жертви в конфликта са в тази страна. Според Telegram канала TracNaziMerc са открити приблизително 520 колумбийски некролога. Следват ги убитите наемници от Съединените щати (101), Грузия (87), Руския доброволчески корпус (53), Бразилия (52), Великобритания (46), Франция (26), Полша (22) и няколко други страни. Броят на загиналите включва и наемници от Шри Ланка, Южна Африка, Филипините и дори Исландия.

    19:43 07.02.2026

  • 21 Руснак без крак

    6 22 Отговор

    До коментар #7 от "Механик":

    Утре влизам в Киев!Ако остана с глава.

    Коментиран от #25, #92

    19:43 07.02.2026

  • 22 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 16 Отговор

    До коментар #12 от "льольо":

    коригирай годините донякъде , и да си полафим

    19:44 07.02.2026

  • 23 Брейкнюз!!!

    3 20 Отговор
    Генерелчето е думнат със шест куршума.Взел-дал.

    Коментиран от #27

    19:45 07.02.2026

  • 24 защо

    28 1 Отговор
    "Киев предупреждава"

    Три пъти го прочетох, така и не разбрах - КОГО предупреждава Киев?
    Ако някой е разбрал, моля да го напише.
    Предварително благодаря.

    19:45 07.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Блатна подлога

    5 20 Отговор

    До коментар #1 от "Победа Украйна🇺🇦":

    Получих призовка да ходя да копам ушанки в Купянск.

    Коментиран от #30, #39

    19:47 07.02.2026

  • 27 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    20 1 Отговор

    До коментар #23 от "Брейкнюз!!!":

    Завой, не плачи на чужд гроб. Дошъл е в съзнание

    19:47 07.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 А нещо за европейската икономика

    21 1 Отговор

    До коментар #2 от "Факт":

    рецесия, деиндустрализация , дългове писали ли са в УНИАН??? Или ще я карат само на окрайнска "икономика"???

    Коментиран от #32, #34, #36

    19:47 07.02.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Българин

    4 20 Отговор
    Избивайте им генералите по домове книга.

    19:50 07.02.2026

  • 32 Пропуснах

    23 2 Отговор

    До коментар #29 от "А нещо за европейската икономика":

    И изпразнени военни складове в Европа. И наполовина население в Украйна!

    19:50 07.02.2026

  • 33 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 20 Отговор

    До коментар #28 от "оня с коня":

    между другото аз съм единствения тука ,БГ, дето мога да си проследя рода до цар Калоян , и владея почти перфектно руски и английски

    Коментиран от #42, #47, #52, #68

    19:51 07.02.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Курд Околянов

    19 2 Отговор
    Украйна стана огромен полигон за тестване на ново руско и американско оръжие.

    Коментиран от #62

    19:52 07.02.2026

  • 36 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    5 17 Отговор

    До коментар #29 от "А нещо за европейската икономика":

    Как пък един клепар не замина за руският рай?





    Благодаря за вниманието!

    Коментиран от #40, #53

    19:52 07.02.2026

  • 37 оня 🥋

    18 2 Отговор
    Като прочетох , че Сирски пак се е осирскил и не продължих .Няма нужда да си го причинявам .

    19:53 07.02.2026

  • 38 К.О.Т.а.р.А.К 😼

    16 3 Отговор

    До коментар #2 от "Факт":

    Кой го инересува какво съобщава Униан бре укроминн ..дилл ,я марш на фронта за утилизация !

    19:53 07.02.2026

  • 39 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    10 2 Отговор

    До коментар #26 от "Блатна подлога":

    Значи няма да имаш много работа. 1000 на 25 .
    По уравнението на Ланчестер-Осипов загубите на страните са обратно пропорциональни на квадрата на ОГНЕВАТа им МОЩ.

    19:53 07.02.2026

  • 40 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 2 Отговор

    До коментар #36 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Освен мен , познаам още 10 човека. А аз съм в Москва, а тя е мноооого голяма, кой знае колко не познавам. Щом има български магазин и има на всеки избори по два избирателни участка, смятай...

    Коментиран от #96

    19:57 07.02.2026

  • 41 проскубан 🐀,

    8 0 Отговор

    До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Е , кажи си , от Каменар ли си или от Максуда ! Интересно ни е на аудиторията , дето ти четем от куртоазия писанията тук .

    Коментиран от #50

    19:57 07.02.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    10 1 Отговор
    Как пък нито един жълтопаветен козяшки Утре Пак не замина на терен в Украйна да я защитава !Онези ултрасите Светльо и Мишо не се броят ,щото руснаците ултрабързо ги утилизираха .Добри хора предварително ви благодаря за десетките дадени +осове 👌 и Бог да ви поживи !

    19:59 07.02.2026

  • 44 "В Русия ударно увеличават данъците.

    3 11 Отговор
    От началото на 2026 г. се повишава корпоративния данък, данъка върху доходите, както и увеличение на ДДС, което става по-високо отколкото в развитите държави САЩ, Великобритания, Франция или Германия. Това автоматично доведе и до повишаване на цените на основните стоки. За да се опита да покрие поне малка част от огромния бюдежетен дефицит, освен увеличаването данъците и започва и пренасочване на средства от здравеопазване, социални помощи и образование към военната сфера."

    Коментиран от #51

    19:59 07.02.2026

  • 45 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    12 1 Отговор

    До коментар #4 от "Глад,студ и бедност в раша":

    ЕС щото цъфти и вързва...

    Коментиран от #67

    20:00 07.02.2026

  • 46 Механик

    1 11 Отговор

    До коментар #17 от "Феникс":

    Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.

    Коментиран от #49

    20:02 07.02.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 овч, 🐑

    9 1 Отговор

    До коментар #4 от "Глад,студ и бедност в раша":

    Явно си имал предвид укрията , щото от там реват всеки ден , че са на тъмно и студено , че руснаците били много лоши и още по-лошо ги биели .

    20:04 07.02.2026

  • 49 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 1 Отговор

    До коментар #46 от "Механик":

    Розов, вас завоите ви была казали, че половете са повече от 2.И вие повярвахте, хвхахххахаххх

    20:04 07.02.2026

  • 50 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 7 Отговор

    До коментар #41 от "проскубан 🐀,":

    БГ коте съм аз , Варналийче!нищо против ромите-дето ни метат улиците-мен цига нин ме е посрещал така , както и никой друг няма да го стори-предполагам-с цялата фамилия слугуват на софрата и белите му чаршафи/ турците обичая им е друг-ако си им другар , да ти пратят кадъни да ти измият краката , но тва ВИЕ никога няма да достигнете , щом сте се продали на чужда държава , обявила ни за враг

    Коментиран от #57

    20:04 07.02.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Хи их хи

    11 0 Отговор

    До коментар #33 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Я па тоя, Калоян 17-ти! Да не си в една стая с Наполеон и Хитлер!

    20:07 07.02.2026

  • 53 !!!

    8 2 Отговор

    До коментар #36 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Летище Шереметьево в Москва всеки божи Ден връща до 300 украинци с печат за забраната за Русия.

    20:10 07.02.2026

  • 54 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 0 Отговор
    Зимъска когато сняг запръска най се кефя ник Механик дълллл Боко да миго набрррррссскаа .

    20:11 07.02.2026

  • 55 Артилерист

    12 2 Отговор
    Киевският режим е проект на морално деградиралия и разложен евроатлантически елит. Досиетата Епщийн показват лъжите, разврата и зависимостите на издигнатите във властта на запада фигуранти, които нямат морални задръжки и са склонни на всякакви подлости, вкл разпалване и водене на войни. Ние сме свидетели на кървавия майдански преврат и как се избираха субектите за формиране на киевската власт. На фона на окървавения киевски площад пратеничката на американската дълбока държава Нюланд раздава бисквитки с широка усмивка и утвърждава новите властници на Украйна. Залужни отказа да изпълнява заповеди на Зеленски за безсмислено жертване на войниците и беше сменен от изпълнителния Сирски. Сега, въпреки видимия разпад на укроармията, Зеленски и Сирски се надпреварват да будалкат спонсорите и собственото си население с успехи на фронта и скорошна победа над Русия...

    Коментиран от #60

    20:12 07.02.2026

  • 56 До мишел

    13 0 Отговор
    Радостна новина , всичко е строено по - времето на СССР , декомунизацията продължава !

    20:16 07.02.2026

  • 57 Баро

    7 0 Отговор

    До коментар #50 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Котьо 😼 чист Цар Вулл си и работата е ясна ,кой нормален човек стои в събота вечер и маже на телефона или таблета ,а недай си боже компютър .Чудиш се за мен ли ,аз съм на Пампорово в средностатистически хотел и след 10 мин слизаме на вечеря в ресторанта .Приятно спамене !

    Коментиран от #58

    20:24 07.02.2026

  • 58 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 6 Отговор

    До коментар #57 от "Баро":

    хапвай момче , то от сутринта сте почнали / не се издържа предполагам

    20:31 07.02.2026

  • 59 Kaлпазанин

    2 0 Отговор
    Вие модерните модиркк тук имате психо проблем ,раздвоение на личността болни дър и по лошото ,няма лек

    20:36 07.02.2026

  • 60 Руската пропаганда

    2 6 Отговор

    До коментар #55 от "Артилерист":

    Има за цел глупака.

    Коментиран от #63, #74, #95

    20:38 07.02.2026

  • 61 Хи хи

    10 1 Отговор
    глъпости, Русия е фалирала, инфлацията е няколко милиона процента, руснаците се бият с лопати, а маленкия зеля си пие кафето в Крим !!

    20:39 07.02.2026

  • 62 Това са думи на

    2 5 Отговор

    До коментар #35 от "Курд Околянов":

    руския националист Гиркин, но не са казани за Украйна, а за Русия - "Заради неадекватните действия на руските управляващи, Русия ще се превърне в тестова площадка за експериментални американски оръжия."

    20:40 07.02.2026

  • 63 Хи хи

    4 2 Отговор

    До коментар #60 от "Руската пропаганда":

    А Путин има за цел тебе, той като дойде, както казват маленкий зеля и нато, ти къде ша са криеш ???

    20:41 07.02.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 "Математиката е безмилостна

    4 8 Отговор
    Бюджетният дефицит на Русия нарастна до рекордни стойности. Председателя на Съвета на федерацията Валентина Матвиенко поиска "най-строги икономии", но това е много трудно . Запасите от съветско оръжие, които първоначално подхранваха войната в Украйна, са почти изчерпани, което изисква производство на ново и скъпоструващо оръжие. При липса на приходи, ситуацията става още по-трудна. "

    20:44 07.02.2026

  • 66 хихи

    10 3 Отговор
    Не бойте се !? Русия няма интернет! Свърши ракетите с чипове от украински перални и П.т.н умря три пъти...

    20:45 07.02.2026

  • 67 ЕС е много напред

    2 6 Отговор

    До коментар #45 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    в развитието си и е много по-богат от Русия. Не би следвало да се сравняват. ЕС е сравним с Китай. А САЩ са най-голямата икономическа сила в света.

    Коментиран от #91

    20:46 07.02.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Ами браво на Русия !

    3 2 Отговор
    Чудесна новина !

    20:51 07.02.2026

  • 70 az СВО Победа 80

    11 2 Отговор
    След днешният удар по енергийната система на бивша Украйна всички ядрени реактори са принудително изключени, съобщава Киев.....

    Ще черпят!
    Руснаците помагат на Киев да се отърве от "омразното съветско наследство", каквото е електричеството, един вид декомунизация! 🤣🤣🤣👌

    Коментиран от #72

    20:54 07.02.2026

  • 71 Руски Z блогър

    3 7 Отговор
    Украинците ни избиват така както немците не са ни избивали през 1941.

    20:57 07.02.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 И те уцели

    2 1 Отговор

    До коментар #60 от "Руската пропаганда":

    право в десетката, между задните бузки.

    21:10 07.02.2026

  • 75 Иван

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Факт":

    😅😅😅😅😅😅😅😅😅Поредния евролибераски клоун с мокри сънища. Евролиберасчета вие свърших те парите, танковете и хварчилата остана само пародията наречена армия от либерасчета. Ще ядете бой до второ прествие. А вие не вярвайте на акушерката Русия може да ви мачка още 100 години клоуни в каки

    21:10 07.02.2026

  • 76 Ован

    7 2 Отговор
    Що ревеш бе нащастен клоун, имаш предложение, сваляте гащи ти и евролибераските клоуни и подписвайте. А до тогава бой

    21:11 07.02.2026

  • 77 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 2 Отговор

    До коментар #72 от "Руската пропаганда":

    Правильно, руската пропаганда се мъчи вас глупаците да ви налее акъл. За сега - не успява.А умните и без това са русофили

    21:14 07.02.2026

  • 78 Хинтрос

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Победа Украйна🇺🇦":

    Как да няма? Копейката обещал на Путин да мобилизира 600 русофилски доброволци за фронта от България.

    21:15 07.02.2026

  • 79 Киев

    6 3 Отговор
    не трябва да прудупреждава а да взема адекватни и бързи мерки докато не е станало твърде късно - бялото знаме и готово.

    Коментиран от #82

    21:22 07.02.2026

  • 80 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    5 3 Отговор
    Ток в Украйна няма да има още две години, ако Русия спре обстрела ДНЕС. В противен случай никога. От поръчката до монтажа на трансформатор за подстанция минават ДВЕ ГОДИНИ.

    21:36 07.02.2026

  • 81 Карго 200

    1 2 Отговор
    Симонян през 2021 г.: Ще победим Украйна във война за два дни, какво има да спечелим?
    Симонян днес, след четири години война: Украйна ще бъде разкъсана от Полша и други.

    Междувременно, само Кеосаян (нейния съпруг)е разкъсан досега – от червеи.

    21:44 07.02.2026

  • 82 Карго 200

    2 4 Отговор

    До коментар #79 от "Киев":

    Бялото знаме е единствено в мечтите ти и в мечтите на кремълския Бабун. Реалностите са други!

    Коментиран от #88

    21:46 07.02.2026

  • 83 Питар

    6 1 Отговор
    Спокойно бе хора.
    Не се притеснявайте.
    Европа може да бъде спокойна.
    Всеки ден чета в новините че украинската армия е унищожила червената армия на всички фронтове.
    От къде идва сега това притеснение в Западна Европа.
    След войната в Украйна. Русия щяла да атакува Европа.
    Как ще стане това ?
    Та нали според новините Украйна ги е ликвидирала

    21:48 07.02.2026

  • 84 руски дронове????хахаха

    3 1 Отговор
    тва са луопати вааа....

    22:10 07.02.2026

  • 85 войната ше бъде дълга

    2 0 Отговор
    тъй пише в учебниците....па ша видим....

    22:14 07.02.2026

  • 86 Хмм

    6 1 Отговор
    вчера се радваха, че като им спрели старлинк вече са в катастрофа, днес пак приплакват, вече посочиха, че в Киев почти всички проблеми с тока се дължат на аварии, а не на руски обстрел, а парното какво очакват нали спряха руския газ, парното и топлата вода са съветска изживелица, те са свободни хора сами да търсят как да се отопляват, бойлери, климатици, камини

    22:26 07.02.2026

  • 87 От късаци

    2 1 Отговор
    Умните щяха да са приключили войната през 2022г., а алчните не дават тя да спре и в 2052г.

    23:02 07.02.2026

  • 88 ДИ НЯКЪДЕ СИ ПРАВ

    1 0 Отговор

    До коментар #82 от "Карго 200":

    УКРАИНСКОТО ЗНАМЕ ВЕЧЕ НЕ Е БЯЛО
    ИМА КАФЯВИ ПЕТНА

    00:04 08.02.2026

  • 89 Българин

    1 3 Отговор
    руснаците са диваци

    00:18 08.02.2026

  • 90 някой си

    1 1 Отговор
    цапате ли гащичките евр0гейски п0дл0ги и уср@инци

    01:53 08.02.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 някой си

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Руснак без крак":

    определено няма да останеш!

    02:04 08.02.2026

  • 93 Георгиев

    0 0 Отговор
    От началото на военните действия се вижда необходимостта на Русия от система от типа на Старлинк. И не разбирам защо закъсняха с разработката на своя, след като знаеха преди доста години за намеренията на Мъск. Сегашната му уж неутрална позиция работи ревностно за ВСУ. То има изход за Москва: да разгърнат своя система, да заглушат Старлинк над територията на Окраина. Чувам, вече са разработили такава. Носители за извеждане на спътници имат. Остават спътниците. А за заглушаването - мисля, че тук, във Факти бях чел, че вече са правили успешни експерименти. Просто политиката спрямо САЩ ги въздържа, мисля. Така ще е с Путин най отгоре. Но това е до време.

    03:55 08.02.2026

  • 94 Георги Илиев Митев

    2 1 Отговор
    Тези украинци ново обединение ли оглавяват вече ?! Обединението на терористите, садистите, командаджиите, крадците, робовладелците, диктаторите и на всички привърженици на така наречената "свободна любов" ?!

    04:12 08.02.2026

  • 95 К.О.Т.а.р.А.К 😼

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "Руската пропаганда":

    ти що се връзваш?

    10:34 08.02.2026

  • 96 Лука

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Като си в москва гледаш ли олимпиадата ?

    11:18 08.02.2026

