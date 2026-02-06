Новини
Генерал Сирски: Държим противника в постоянно напрежение, нанасяме му загуби и не позволяваме да напредва
  Тема: Украйна

Генерал Сирски: Държим противника в постоянно напрежение, нанасяме му загуби и не позволяваме да напредва

6 Февруари, 2026 20:10 2 956 223

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
  • донбас-
  • олександър сирски

Една четвърт от всички сражения на фронта са в резултат на настъпателните действия на украинската армия

Генерал Сирски: Държим противника в постоянно напрежение, нанасяме му загуби и не позволяваме да напредва - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Около една четвърт от бойните сражения на фронта са в резултат на действията на украинските подразделения в настъпление. Това заявява пред журналисти главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна Олександър Сирски, предава 24 Канал, цитиран от Фокус.

По думите на Сирски, Силите за отбрана на Украйна активно провеждат настъпателни и контранастъпателни действия. На отделни участъци, около четвърт от бойните сблъсъци са именно действия на украинските подразделения в настъпление.

"Целта им е да държат противника в постоянно напрежение, да му нанасят загуби и да не му позволяват да напредва“, заявава главнокомандващият ВСУ.

Той добавя, че такава тактика дава резултат, защото "през януари руските сили не са постигнали никакви съществени оперативни успехи“.

Според данни на Генералния щаб, през изминалото денонощие, 5 февруари, на фронта са регистрирани 152 бойни сблъсъка. Най-напрегната остава линията на отбрана в посока Гуляйполе и Покровск.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 77 гласа.
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Георги

    28 79 Отговор
    браво на вас!

    Коментиран от #20, #29

    20:11 06.02.2026

  • 2 Тити

    31 95 Отговор
    Бой по рашистката кочина.

    Коментиран от #15

    20:11 06.02.2026

  • 3 БРИТАНСКИ САТАНИСТ

    73 21 Отговор
    Важно е окраинците да ни снабдяват с бебета за нашите ритуали и вечери.

    20:13 06.02.2026

  • 4 Леле

    81 19 Отговор
    Насирски !

    Коментиран от #103

    20:14 06.02.2026

  • 5 Швейк

    29 66 Отговор
    Г-н Сирски не трябва да принуждавате противника постоянно да се излага.

    Коментиран от #10

    20:14 06.02.2026

  • 6 Тъпан ще става

    89 20 Отговор
    Противникът е собственият му народ на този ренегат!

    Коментиран от #33, #59

    20:15 06.02.2026

  • 7 ЕПЩАЙН

    65 18 Отговор
    Търсим подобни на сирски и зеленски, за да се напием с окраински плът.

    20:15 06.02.2026

  • 8 Владимир Путин, президент

    25 63 Отговор
    Право дума Сирски.
    Украинците са въоръжени по НАТО стандарти, Старлинк, Бредлита, ний рушняците с въшкарник, калашник и магаре. Нелепо е.....

    Коментиран от #22

    20:15 06.02.2026

  • 9 тия нямат спирка

    73 17 Отговор
    направо утре сте в москва…

    Коментиран от #25

    20:16 06.02.2026

  • 10 Мурка

    46 15 Отговор

    До коментар #5 от "Швейк":

    И да не ви пука за БУДАЛИТЕ НА ФРОНТА

    20:16 06.02.2026

  • 11 Факт

    22 67 Отговор
    За 2025 г.раша е превзела 0.9% от територията на Украйна с цената на 670 хил.жертви

    Коментиран от #16, #152

    20:17 06.02.2026

  • 12 СИРЕНЕТО

    62 16 Отговор
    И той разбира, че дните му са преброени.

    20:17 06.02.2026

  • 13 Хм...

    66 16 Отговор
    За миналата година обмена на тела на загинали военни е общо 182÷12063 в полза на Русия. За тая година 36÷1000 пак в полза на Русия. Данните са от у краински източници и фaTkи.
    И сега очаквам розАвите понита да се изокат как това е руска пропаганда, как руснаците напредвали и събрали всички загинали, ама без да напредват, как хипер яките натовски оръжия от междузвездни войни изпаряват руснаците без остатък и други подобни инфантилщини.

    Коментиран от #137

    20:17 06.02.2026

  • 14 Хасковски каунь

    48 14 Отговор
    Ген. Сирски,
    весело ми става от изказването ви. И малко тъжно

    20:18 06.02.2026

  • 15 Дони

    30 12 Отговор

    До коментар #2 от "Тити":

    БОИ НО САТАНИСКАТА КОЧИНА НАМАЛЯВА

    20:18 06.02.2026

  • 16 Прав сте

    24 55 Отговор

    До коментар #11 от "Факт":

    Бивш шеф на MI6: Подценихме колко зле ще е руската армия в Украйна (ВИДЕО)

    "Мислехме, че украинците ще изпитат трудности да удържат руснаците. Обаче подценихме колко зле ще се представи руската армия на бойното поле". Това признание, което показва в какъв капан се забърка диктаторът Владимир Путин през февруари 2022 г., направи бившият ръководител на британската служба за външнополитическо разузнаване (MI6) Ричард Мур по време на форум в Harvard Kennedy School. Думите му са подкрепени и от независими данни за бруталните руски загуби на фона на бавния 4-годишен напредък: Без аналог от Втората световна война: "Великата сила" Русия със зашеметяващ брой жертви за почти нищо в Украйна.
    Гледаме всички във всяко село ,във всеки град масовите гробове на убити руснаци в Украйна и благославяваме съдбата че сме Европейци и никой не отнема насилствено нашите животи"

    Коментиран от #28

    20:18 06.02.2026

  • 17 точно така

    46 14 Отговор
    и напредвате яко към киев нали

    Коментиран от #194

    20:18 06.02.2026

  • 18 Чичи

    38 13 Отговор
    Изменико Сирски, все още опяваш /държим/.Скоро може да държиш сам/ някоя по-голяма чушка/.

    20:18 06.02.2026

  • 19 Исторически парк

    41 12 Отговор
    На да бе то затова губите по 3 села на ден😅😂😂

    20:18 06.02.2026

  • 20 миСИРСКИ МЕЧТИ

    35 13 Отговор

    До коментар #1 от "Георги":

    ДЕ ДА БЕШЕ И ВЕРНО

    20:19 06.02.2026

  • 21 Само питам

    37 15 Отговор
    Къде върви перемогата и колко населени места превзехте ?

    Коментиран от #35

    20:19 06.02.2026

  • 22 Дони

    36 12 Отговор

    До коментар #8 от "Владимир Путин, президент":

    И ПРАВЯТ МУЗЕИ НА НАТОВСКА ТЕХНИКА

    20:19 06.02.2026

  • 23 Бесен - Язовец

    39 14 Отговор
    Ги чака военен трибунал и въже окраинските фашисти след края на СВО, московски военен съд ше ги съди!

    Коментиран от #26

    20:20 06.02.2026

  • 24 Всеки ден

    19 42 Отговор
    По 1000 ватенки са препарирани.Украинските дрон воиски си поставят задачата да вдигнат руските загуби от 34 хил последния месец до 45 50 хил.ка Путин не успява да възстанови загубите ежемесечно се мобилизират по около 30 хил ново пушечно месо.Седнал да преговаря защото укрепените райони на Славянск Краматорск няма да може да превземе,ще са му необходими нови 100 150 хил жертви.От Нова година им вдигна ддс то и налозите на бизнеса ,руснаците ходят по магазините и гледат картинки.Честито на безгръбначното племе дето си търпи Диктатора

    Коментиран от #27, #158, #166, #218

    20:20 06.02.2026

  • 25 Мурка

    15 10 Отговор

    До коментар #9 от "тия нямат спирка":

    НЕ БЪРКАИ МОСКВА С КИЕВ

    20:21 06.02.2026

  • 26 Ше ти

    19 32 Отговор

    До коментар #23 от "Бесен - Язовец":

    Излекувам русофилския бес.ка Путин е признатоя за военнопрестъпник от Международния съд в Хага ,за това се крие в бункера.Анадъмо Руско мекере.

    Коментиран от #31, #38, #219, #223

    20:22 06.02.2026

  • 27 Това е безспорен факт

    18 35 Отговор

    До коментар #24 от "Всеки ден":

    Шокиращи данни от една от най четените и актуални руски медии които са направили репортаж за руските загуби досега в Украйна. NGS.РУ публикува ориенторъвъчни цифри - 2.4 млн.загинали и ранени руски войници.

    Коментиран от #51, #66, #167

    20:22 06.02.2026

  • 28 ха ха ха ...

    38 13 Отговор

    До коментар #16 от "Прав сте":

    Продължавайте все така да държите ..
    То броя на дезертьорите в украйна по голям от броя на уловените по улиците .
    Два милиона укри са в нелегалност .
    А двеста хиляди са рискували в тия зимни условия да тръгнат през планините на Румъния .

    Коментиран от #48

    20:22 06.02.2026

  • 29 Гери ще те

    15 11 Отговор

    До коментар #1 от "Георги":

    Държа постоянно в напрежение

    Коментиран от #64, #189

    20:22 06.02.2026

  • 30 пони, ама розАво

    28 10 Отговор
    Откак не мога да си позволя синтетика дори и аз не вярвам на подобни детинщини.
    Съвсем сериозно, ще се беся!
    Сбогом жесток свят, сало Уганде, хероинам сало!

    20:22 06.02.2026

  • 31 мамул

    13 11 Отговор

    До коментар #26 от "Ше ти":

    Я по тихо че да не набараш дървения .

    Коментиран от #36

    20:23 06.02.2026

  • 32 Блатна подлога

    14 25 Отговор
    Получих призовка да ходя да копам ушанки в Купянск.

    Коментиран от #34, #41

    20:23 06.02.2026

  • 33 Тихо Глу пи славе

    12 20 Отговор

    До коментар #6 от "Тъпан ще става":

    Трай не умувай,агресора е един ка Путин и Рассия

    Коментиран от #58

    20:23 06.02.2026

  • 34 хайде бе козляк

    21 11 Отговор

    До коментар #32 от "Блатна подлога":

    Ходи запълни някоя дупка в украйна . Може и на два метра под земята . Няма да рИвем за тебе .

    Коментиран от #42

    20:24 06.02.2026

  • 35 Овчи?Колко метра останаха до Киев?М?

    12 16 Отговор

    До коментар #21 от "Само питам":

    Премери ли ги?М?

    20:24 06.02.2026

  • 36 Ти ше

    10 13 Отговор

    До коментар #31 от "мамул":

    Набараш 7,65 мм тровия между очите Мър льо.

    Коментиран от #39, #52

    20:24 06.02.2026

  • 37 Знаех си

    13 17 Отговор
    Сирски ще ги държи в напрежение до 2050. Това е замисъла.

    20:24 06.02.2026

  • 38 Бесен - Язовец

    21 11 Отговор

    До коментар #26 от "Ше ти":

    Първо престъпниците Обама, Килнитън, Буш и ситен прстъпници презденити на оная ко4ината ФАЩ да осъдят

    20:25 06.02.2026

  • 39 мамул

    13 10 Отговор

    До коментар #36 от "Ти ше":

    Ще ти вадя зъбките един по един .

    20:25 06.02.2026

  • 40 az СВО Победа 80

    23 10 Отговор
    Е, как не му позволявате да напредва, като през м.януари е напреднал с близо 600 кв.км.??? 🤣🤣🤣

    Коментиран от #45

    20:25 06.02.2026

  • 41 Ачо

    10 18 Отговор

    До коментар #32 от "Блатна подлога":

    Руснаците ги копат с багер общо.Затова не може да им се хване точната бройка.

    Коментиран от #43

    20:26 06.02.2026

  • 42 Ей Матросов

    11 20 Отговор

    До коментар #34 от "хайде бе козляк":

    Газ да помагаш на ка Путин крепостните не стигат вече за месните щурмове.Имаш ли интернет гледай Мадяр там ще видиш близки срещи на ватенки участващи в месни щурмове с укр.дрон.Виж им мутрите така ше изглеждаш и ти.

    Коментиран от #46, #63

    20:26 06.02.2026

  • 43 багериста

    13 10 Отговор

    До коментар #41 от "Ачо":

    Ти да не си ми държал дисагите ?

    20:26 06.02.2026

  • 44 Пишете ясно и уточнете

    28 10 Отговор
    " Най-напрегната остава линията на отбрана в посока Гуляйполе и Покровск."


    Гуляйполе и Покровск ли "отбраняват" още украинците или нещо на запад от тях! А Сиверск вече го отбраниха ли?
    Или целта ви е да объркате, малко останалите балами с вербални усуканици???

    Коментиран от #47, #61

    20:27 06.02.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 да бе козляк

    19 10 Отговор

    До коментар #42 от "Ей Матросов":

    От Дойчето казаха че Путин скоро ще бъде тук . Няма нужда ние да ходим там .

    Коментиран от #49

    20:28 06.02.2026

  • 47 Абе ти

    13 11 Отговор

    До коментар #44 от "Пишете ясно и уточнете":

    Интернет имаш ли .Кога за последно гледа сводка от фронта бе.Руски знаеш ли.Умния

    Коментиран от #146

    20:28 06.02.2026

  • 48 Баце,

    21 10 Отговор

    До коментар #28 от "ха ха ха ...":

    Тия два милиона може и да не са в нелегалност. Може да са два метра под земята, ама киевската хунта да ги води дезертьори за да не лъсне бруталната истина защо тцк влачат по улиците куцо, кьораво и сакато да запушва дупки по фронта.
    Разни такива слухове, засега непотвърдени дори и от руснаците, се въртят най вече в у крайна.

    Коментиран от #50

    20:29 06.02.2026

  • 49 Ходи войник

    12 11 Отговор

    До коментар #46 от "да бе козляк":

    Първо ма Чи ки йо после коментирай войни.Семката ви Чи ки д жий ска,тъ па .

    Коментиран от #55

    20:29 06.02.2026

  • 50 Абе що не си

    13 8 Отговор

    До коментар #48 от "Баце,":

    Затвориш чофффката.Не ми се слушат мозъчните полюции на Лаици.

    20:30 06.02.2026

  • 51 От руска известна медия

    14 13 Отговор

    До коментар #27 от "Това е безспорен факт":

    Са данните

    Коментиран от #208

    20:30 06.02.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Сатана Z

    16 13 Отговор
    Онатолий Стайков,говорител на Олександър Сираков.

    20:33 06.02.2026

  • 54 Карго 200

    14 16 Отговор
    Изключването на старлинк от Мъск е като да блъскаш по главата с пръчка Герасимов,с тази разлика,че не само него,но и подчинените му в окопите вече ги боли.

    Коментиран от #60

    20:33 06.02.2026

  • 55 да бе козляк

    12 13 Отговор

    До коментар #49 от "Ходи войник":

    ходил съм , и знам за какво става въпрос .

    Коментиран от #62

    20:34 06.02.2026

  • 56 руската мечка

    11 16 Отговор
    пак ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце..

    20:35 06.02.2026

  • 57 Истината

    13 14 Отговор
    Не е вярно! Руснаците превзеха няколко селища! Напредват! Вече са на три дни от Киев!

    Коментиран от #71

    20:35 06.02.2026

  • 58 Тъпан ще става

    7 9 Отговор

    До коментар #33 от "Тихо Глу пи славе":

    Агресор, друг път!

    Коментиран от #65

    20:36 06.02.2026

  • 59 ...

    12 16 Отговор

    До коментар #6 от "Тъпан ще става":

    Путин е агент на МИ6 и върши перфектно работата по разграбването и фалирането на Русия и унищожаването на руския народ.

    20:36 06.02.2026

  • 60 Механик

    12 15 Отговор

    До коментар #54 от "Карго 200":

    Удри копейката с фаража!!

    20:36 06.02.2026

  • 61 Пешко

    11 15 Отговор

    До коментар #44 от "Пишете ясно и уточнете":

    Вече са пред Лисабон!

    20:37 06.02.2026

  • 62 Кога ма

    10 12 Отговор

    До коментар #55 от "да бе козляк":

    Урус пи йо .Коя година.От тия дето бяхте по 9 месеца ли ма.У рус пи йо.

    Коментиран от #67

    20:38 06.02.2026

  • 63 варна

    11 14 Отговор

    До коментар #42 от "Ей Матросов":

    Ааа птиците на Мадяр са царе на дроновете, думкат ватенките като пъдпъдъци.

    Коментиран от #92

    20:38 06.02.2026

  • 64 Факт

    4 1 Отговор

    До коментар #29 от "Гери ще те":

    Всеки с проблемите си!

    20:39 06.02.2026

  • 65 Тихо бре

    9 6 Отговор

    До коментар #58 от "Тъпан ще става":

    Неосъзнат Простопитек си.

    20:39 06.02.2026

  • 66 абе козляк ,

    11 11 Отговор

    До коментар #27 от "Това е безспорен факт":

    ти сериозно ли ?
    Това писание е собственост на Hearst Shkulev Media ?!!!

    Коментиран от #68

    20:39 06.02.2026

  • 67 да бе козляк

    11 9 Отговор

    До коментар #62 от "Кога ма":

    Ама не девет месеца а две години и три месеца . Да ти го намаам у тиквата про..,,ста .

    Коментиран от #72

    20:40 06.02.2026

  • 68 Ама Хурво

    11 11 Отговор

    До коментар #66 от "абе козляк ,":

    Ти друго обръщение знаеш ли.Ти го турс у чофффката

    Коментиран от #73, #74

    20:41 06.02.2026

  • 69 Генерал миСИРСКИ

    22 28 Отговор
    Държим врагът на безопасно разстояние,бягаме на запад и така удължаваме дистанцията.

    Коментиран от #75

    20:41 06.02.2026

  • 70 Владимир Путин, президент

    15 11 Отговор
    Четири Года....
    Четири Года непрекъснати провали, нула ефективност, нула нови територии, 36 ликвидирани генерали.
    Наздоровья товорищи, велики сме.

    20:41 06.02.2026

  • 71 Бесен - Язовец

    17 10 Отговор

    До коментар #57 от "Истината":

    Краварите на Сорос за 18 години в Афганистан завладяха едно село и половина и фалираха!

    20:42 06.02.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 знам бе готин

    9 12 Отговор

    До коментар #68 от "Ама Хурво":

    колоездач , велосипедист , жендър , третополов . още искаш ли ?

    Коментиран от #77, #141

    20:43 06.02.2026

  • 74 козляк

    9 13 Отговор

    До коментар #68 от "Ама Хурво":

    А ти виждал ли си казарма или си държал на мама фустата ?

    Коментиран от #82

    20:44 06.02.2026

  • 75 Питай януари

    29 16 Отговор

    До коментар #69 от "Генерал миСИРСКИ":

    34 те хил.ватенки лежащи в укр.полетс.Правилно една баба им даваше слънчогледови семки още 22 г като се залежат по полята да израснат слънчогледи.

    Коментиран от #80

    20:45 06.02.2026

  • 76 Реалист

    24 19 Отговор
    Раша ще яде още много бой докато в Кремъл разберат ,че няма да стане на тяхната ....

    "Целта е да се унищожават до 50 000 руски
    войници на месец." заяви Федоров. Според
    министъра на отбраната, стратегическата
    цел на Украйна е да направи цената на
    войната непоносима за Рvсия. Той
    отбеляза, че през декември украинските
    въоръжени сили са ликвидирали
    приблизително 35 000 войници, като
    всички загуби са потвърдени на
    видеозаписи. Достигането на 50 000
    окупатори на месец би трябвало сериозно да
    подкопае възможностите на Русия"

    Коментиран от #95

    20:45 06.02.2026

  • 77 Ше ти разпора

    12 11 Отговор

    До коментар #73 от "знам бе готин":

    Ауспуха неосъзната руская шлю ха.

    Коментиран от #102

    20:46 06.02.2026

  • 78 Сър Артър Харис

    12 9 Отговор
    Владимир Владимирович трябва да престане да се самозалъгва, че украинците са братски народ. Това са кръвожадни мутанти, получени в американските био лаборатории. Атомни удари два пъти на нощ е формулата на победата.

    Коментиран от #81

    20:47 06.02.2026

  • 79 Копейки,

    12 12 Отговор
    СБУ на Украйна ви знае всичките.

    Коментиран от #84

    20:47 06.02.2026

  • 80 как е бе паун

    16 20 Отговор

    До коментар #75 от "Питай януари":

    Превзехте ли Курск или само първите три букви , а ?
    100 000 подготвени от запада тюфлека загробихте там
    А крим кога ? А Москва ?!!

    Коментиран от #88

    20:47 06.02.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Да те питам

    10 9 Отговор

    До коментар #74 от "козляк":

    Какво си правил 1984 г. държал съм автомат.Ти къде беше бе Чи ки йо.

    Коментиран от #85

    20:48 06.02.2026

  • 83 Убивате ги от смях жалки Урко фашисти

    13 10 Отговор
    Ненормални сте

    20:48 06.02.2026

  • 84 и тебе те знае

    11 8 Отговор

    До коментар #79 от "Копейки,":

    И ще дойде да те подкара на фронта .

    20:48 06.02.2026

  • 85 козляк

    8 11 Отговор

    До коментар #82 от "Да те питам":

    Сигурно си ми бил новобранец . Да не съм те опъ вал някъде ?

    Коментиран от #91

    20:49 06.02.2026

  • 86 Откакто утрепаха готвачо

    9 12 Отговор
    Ватенките са превзели три села и половина.

    Коментиран от #126

    20:50 06.02.2026

  • 87 Удри

    11 7 Отговор
    Браво момчета. Режете до кокал.

    20:51 06.02.2026

  • 88 Превзехме Херсон

    11 12 Отговор

    До коментар #80 от "как е бе паун":

    270 хил град без да го разрушим.Ватенките избягаха през Антоновския мост.Всеки превзет от руснаците град е сринат до основи.Руските зетблогъри почнаха да умуват защо да ни тези руини ние и налите градове не можем да подържаме.Камо ли да ги възтановим.Донбас окупиран още 2014 г .още няма вода Руский мир.

    Коментиран от #90

    20:51 06.02.2026

  • 89 Газ

    11 6 Отговор
    Само така! Болшевиките разбират само от бой.

    20:52 06.02.2026

  • 90 интересно

    9 11 Отговор

    До коментар #88 от "Превзехме Херсон":

    И що ревете тогава ?

    Коментиран от #99

    20:52 06.02.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Блатна подлога

    10 7 Отговор
    Получих призовка да копам ушанки в Купянск.

    Коментиран от #97

    20:53 06.02.2026

  • 94 Доктора

    11 8 Отговор
    Факти, недейте толкова рязко. С такива новини, русофилите пак ще вдигнат кръвно

    Коментиран от #106

    20:53 06.02.2026

  • 95 Абе

    11 11 Отговор

    До коментар #76 от "Реалист":

    То се вижда при размяна,едните връщат хиляди другите десетки.И като погледнеш сега границите и върната територия колкото цяла България и границите от Минските споразумения и сегашните и се питаш защо им беше за нищо да преразглеждат Минските споразумения.

    Коментиран от #104

    20:54 06.02.2026

  • 96 Хмм

    10 2 Отговор
    Руснаците на колко дни са от Киев?

    20:55 06.02.2026

  • 97 разбрахме вече

    4 10 Отговор

    До коментар #93 от "Блатна подлога":

    И що не ходиш тогава , а си залепнал на дивана ?

    Коментиран от #100

    20:55 06.02.2026

  • 98 Карго 200

    12 7 Отговор
    Подбора за оператори на FPV във ВСУ брутален. Една от множеството задачи е да прекараш дрона прес 5 футова врата със скорост от 100 мили.
    Наши малчикъми асвабадители по къси панталони църкат,че без старлинк техните FPV немогат да движат с повече от 70 км. в час му-ха-ха

    Коментиран от #108

    20:55 06.02.2026

  • 99 Един бе Можеш

    11 5 Отговор

    До коментар #90 от "интересно":

    Бомбардира градовете и по точно ТеЦ ,ел централи та народа да реве .,защото на фронта нищо.Знаеш ли колко време трае тъй наречената Отечественая вайна.свърши отдавна.А сега за 4 г на 40 км от Донбас с 1 ,2 милиона ватенки фира.

    20:55 06.02.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 козляк

    3 9 Отговор

    До коментар #91 от "Урус пи йо":

    Моеш само да ме фанеш да ме разведеш . Да ти го намаам у тиквата празна .

    20:56 06.02.2026

  • 102 майстор Манол

    4 9 Отговор

    До коментар #77 от "Ше ти разпора":

    То щото твоя ауспух няма кой да зашие .

    20:58 06.02.2026

  • 103 да да

    9 10 Отговор

    До коментар #4 от "Леле":

    "през януари руските сили не са постигнали никакви съществени оперативни успехи“. Най-много се лъже преди избори, по време на война и след лов. Ото фон Бисмарк.

    Коментиран от #107

    20:59 06.02.2026

  • 104 Мислиш елементарно

    12 11 Отговор

    До коментар #95 от "Абе":

    На ватенките никой не вярва.Всички съседи ги мразят.Даже беларусите.

    Коментиран от #109, #153

    21:00 06.02.2026

  • 105 Хасан Хаспела

    4 8 Отговор

    До коментар #91 от "Урус пи йо":

    Ку4 Коо ,ще не казваш че за една година в КЕЧА ми беше една от любимите жени !Кат прррр....цкаш още ли се чува юссссссуфффф ?

    Коментиран от #114

    21:03 06.02.2026

  • 106 Ами

    7 9 Отговор

    До коментар #94 от "Доктора":

    Да,недейте,направо обявявайте победата като на Финландия срещу Русия,дето върнала цяла Карелия и още няколко области на Русия,ама победили:))Не ни мъчете ,обявявайте победата и тва е:))),че кръвно и от смях се вдига:)))А и колега,ако не си фейк какъвто мъж е оня с мъжката баба:))),измисли нещо по оригинално,това малко не ти се получи :))

    Коментиран от #110

    21:05 06.02.2026

  • 107 34 хил.ватенки

    11 5 Отговор

    До коментар #103 от "да да":

    Дадоха фира птез януари.

    21:05 06.02.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Абе

    6 9 Отговор

    До коментар #104 от "Мислиш елементарно":

    Явно така елементарно е мислел и Бисмарк:))Като е предупредил от опит за първите предложения на руснаците и как се играе с тях:))Иначе аз нямам нищо против вашето сложно мислене :))),то развеселява с бездарието си:))))

    Коментиран от #111

    21:08 06.02.2026

  • 110 Върнала абе

    14 5 Отговор

    До коментар #106 от "Ами":

    Смотл ьо окупирана.Знаеш ли колко Ватенки дадоха фира там 250 300 хил. И знаеш ли колко финландци 37 хил.И колко месеца Рассия не можа да победи малка Финландия.Симо Хаюка знаеш ли кой е .Знаеш ли колко ватенки положи..

    Коментиран от #112, #113, #115, #220

    21:08 06.02.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 стоян мукарев

    4 11 Отговор

    До коментар #110 от "Върнала абе":

    Нищо че Симо Ху Юха е бил с половин глава и без долна челюст 🤣🤣🤣

    21:11 06.02.2026

  • 113 Ами

    3 10 Отговор

    До коментар #110 от "Върнала абе":

    Лапуркай бе тръбар гррррзеннн!

    Коментиран от #118

    21:13 06.02.2026

  • 114 1984 г такива

    9 3 Отговор

    До коментар #105 от "Хасан Хаспела":

    Като теб ги кръщавах и траеха на пода като мухи.

    Коментиран от #117

    21:14 06.02.2026

  • 115 Абе

    11 11 Отговор

    До коментар #110 от "Върнала абе":

    Знам,бе знам и оня с кривата пронизан мутра го знам:)))То да ти кажа о за нашата свобода бая Валентин загиват и украински също под руски знамена,много повече от опълченците .Обаче помисли ако Русия нямаше сила да отвоюва Крим за себе си още при Екатерина велика дали щеше да има сила и нас да освободи и въобще за целия Балкански полуостров,защото няма христянска държава на балканите дето Русия да не помага срещу османците:)и не се ядосвай и националния ти празник наближава и за него много жертви са дадени под руски знамена за благородна кауза :)

    21:15 06.02.2026

  • 116 Светослав

    4 8 Отговор
    Някой вярва ли ви!!!!!

    21:15 06.02.2026

  • 117 Хасан Хаспела

    1 10 Отговор

    До коментар #114 от "1984 г такива":

    Мога и кръстник да ти стана ,женка ти наддарени харесва ли ,рязаната карабина стреля без засечка .

    Коментиран от #122

    21:17 06.02.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Пълно

    9 7 Отговор
    Е с клипове как насила мобилизират изродите , вчера гледах такъв клип биха го много момчето , но Бог гледа отгоре ! ТРИ милиона и 250 000 души са загубите на ВСУ , от тях 400 000 изчезнали безследно и 750 000 дезертьори , информирайте се бе ниско интелигентни същества .

    21:20 06.02.2026

  • 120 Ами

    4 6 Отговор

    До коментар #111 от "Ами кво":

    Какво да кажеш,каквото можеш да съчинения в бездарието си:)))Даже не се нуждае от коментар на глупостите ти:)))И не се ядосвайте,как ще подпишат наркомана и евросмешниците с тези твои победи ,дето си описал:))))Само онова за 3 дни си изпуснал:)))

    Коментиран от #124

    21:20 06.02.2026

  • 121 БТР-56

    9 7 Отговор
    Удри мръсния москал!

    21:21 06.02.2026

  • 122 Ела бе

    8 3 Отговор

    До коментар #117 от "Хасан Хаспела":

    Чакам те.От кое село си.Аз съм в Банкя Ще вкарам патрон в цевта после ще бъдеш закачен на Ченгела и ще бъдеш дран като пра се.

    Коментиран от #125

    21:21 06.02.2026

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Това са факти

    7 4 Отговор

    До коментар #120 от "Ами":

    Колкото и да не ти изнасят .Руская шлю хо.Едногънковия ту мозък не може да понесе истината.Това са факти.Руските военкори ги признават.Твой проблем си е пе си про ст ,руски поне знаеш ли да ти кажа къде да го причетеш.Сигурен съм че не знаеш.Про ст си.

    Коментиран от #156

    21:25 06.02.2026

  • 125 Хасан Хаспела

    1 8 Отговор

    До коментар #122 от "Ела бе":

    Бързо забрави как мъркаше като котка като ти пъкнех пръст в пррр.. дяуникка .Аз съм в Токайто Пазарджик ,заповядай на гости ,да те 6баттт и братята .

    Коментиран от #131

    21:26 06.02.2026

  • 126 Ивелин Михайлов

    3 6 Отговор

    До коментар #86 от "Откакто утрепаха готвачо":

    Сложи 4 нули отзад и ще познаеш 😉

    21:26 06.02.2026

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 Ла па й те Хур ката

    8 5 Отговор
    Русофили като ватенките дето се радват като ги пленят.Иначе Смърт.Един пленник му дадоха да говори с мама тя го пита от кога си пленник от 3 месеца.На мен не са ми казали кога ще ходиш на обмен.Той и каза не искам.Щото като се върне отново на фронта докато не фиряса.

    Коментиран от #130

    21:28 06.02.2026

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 БТР-56

    5 4 Отговор

    До коментар #128 от "Ла па й те Хур ката":

    Лапуркай бе хъесоссс !

    21:31 06.02.2026

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 Първанов

    8 3 Отговор
    Върви яко бизнеса с черни чували! Трагедия,руска трагедия! Само дето не ясно ЗАЩО!

    21:32 06.02.2026

  • 133 Питащ

    8 5 Отговор
    При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите 3 области ?

    Коментиран от #138, #145, #154

    21:33 06.02.2026

  • 134 стоян георгиев

    7 6 Отговор
    Поредния бандеровски дбил с торба лъжи 😂 я да каже защомбаща му е в Русия и се лекува в руска болница, хихихи
    Няма нормална укра на тоя свят!

    21:34 06.02.2026

  • 135 Гост

    4 4 Отговор
    Русия е по- силна от Украйна, стига с украинските льохмани, на които ще им бъде търсена отговорност за пестъпленията, които извършиха спрямо украинския народ...🤮, никой няма да ги пощади, дори и дърветата в Украйна...

    21:36 06.02.2026

  • 136 Софиянец

    5 4 Отговор
    Бандеровците винаги побеждават, ама в социалните мрежи 😁 на фронта само торят почвата

    21:37 06.02.2026

  • 137 Розовото пони Путин 🦄

    5 3 Отговор

    До коментар #13 от "Хм...":

    Обмена не го гледайте, копейки мои. Другаде е истината загубих 2млн от моите крепостни орки, добре че имам още още толкова 🌈 🦄 🇷🇺 🤣

    21:37 06.02.2026

  • 138 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 139 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 140 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 141 Розовото пони Путин 🦄

    5 2 Отговор

    До коментар #73 от "знам бе готин":

    И аз съм трето полов, но няма проблеми, даже ме избраха за президент на РФ 🌈 🦄 🇷🇺 🤣

    Коментиран от #148

    21:40 06.02.2026

  • 142 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 143 Нов

    4 4 Отговор
    Г-н Сирски, тока и водата в Киев и Харков кога?

    Коментиран от #150

    21:42 06.02.2026

  • 144 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 145 Абе

    4 3 Отговор

    До коментар #133 от "Питащ":

    И аз се чудя като е така,щото не подпишат наркомана и евроамбриажите:))),ами щяха Крим да взимат пак:))))

    21:43 06.02.2026

  • 146 Зеленски съм

    8 3 Отговор

    До коментар #47 от "Абе ти":

    Всякакви военни карти гледам, и Гуляйполе, Покровск, Мирноград и Сиверск останаха само в сърцата ни, също както Бахмут, който Сирски също, още "отбранява"

    За Торецк, Соледар, Вугледар, Волчанск, Авдеевка, Маринка, Часив Яр....е същото! Благодарение наСирски!

    21:44 06.02.2026

  • 147 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 148 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 149 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 150 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    7 3 Отговор

    До коментар #143 от "Нов":

    Тока, водата и канализацията се отлагат до капитулацията.

    21:46 06.02.2026

  • 151 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 152 Нов

    4 3 Отговор

    До коментар #11 от "Факт":

    И е закръглила украинските загуби на 2 милиона, населението от 45 на 20 милиона, за ток, вода и дългове има доста информация да се запознаете.

    21:46 06.02.2026

  • 153 2244

    4 5 Отговор

    До коментар #104 от "Мислиш елементарно":

    това е вярно за беларусите, мразят руснаци. Лукашенко затова много внимава и стои настрани от войната, иначе армията може да се обърни срещу него. Беларусите не искат да се бият срещу украинци.

    Коментиран от #164

    21:47 06.02.2026

  • 154 АМИ ПРОСТО

    4 3 Отговор

    До коментар #133 от "Питащ":

    ЗА ДА РАЗМАЖАТ НЕКОЛКО МИЛИОНА НАГЛИ БАНДЕРАСТА
    ДА ГИ НАВРЪТ ТАМ ДЕТО ИМ Е МЯСТОТО
    НЕЩО КОЕТО ОЩЕ СТАЛИН ТРЯБВАШЕ ДА СВЪРШИ
    АМА ПО ДОБРЕ КЪСНО ОТ КОЛКОТО НИКОГА

    Коментиран от #161

    21:48 06.02.2026

  • 155 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 156 Ами

    1 3 Отговор

    До коментар #124 от "Това са факти":

    Не се ядосвай,аз нищо против нямам да ги опишат в точките на мирното споразумение твоите изводи,ама някак смешни :))))А кой какъв е и от коментарите и начина на изказ си личи,бездарието винаги личи:)

    21:49 06.02.2026

  • 157 Сър Артър Харис

    3 5 Отговор
    Владимир Владимирович трябва да престане да се самозалъгва, че украинците са братски народ и да ги удари с атома. Два пъти на нощ по 50000 тона тротилов еквивалент е формулата на победата!

    Коментиран от #162

    21:49 06.02.2026

  • 158 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 159 Първанов

    1 3 Отговор

    До коментар #144 от "БТР-56":

    Ще те покоси онази с косата,човекомразецо. Садист! Балкански пор!

    Коментиран от #165

    21:50 06.02.2026

  • 160 Отец Дионисий

    2 2 Отговор

    До коментар #140 от "Първанов":

    Всяка сутрин милион хора по света се събуждат щастливи, че не са родили руснаци или северно корейци.

    21:51 06.02.2026

  • 161 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    2 3 Отговор

    До коментар #154 от "АМИ ПРОСТО":

    Сталин ги беше изпратил в урановия рудник и в дърводобива, но украинци го отровиха и Хрущов амнистира бандеровците.

    21:52 06.02.2026

  • 162 Сър ПиЧук

    3 4 Отговор

    До коментар #157 от "Сър Артър Харис":

    Много правилно решение ,хохохолът е като вълкът ,козината си мени а злият и проклет нрав не ,решението яко т..епане ,колкото повече ,толкова повече ,дет се вика все някога ще свършат .

    21:52 06.02.2026

  • 163 Първанов

    1 4 Отговор

    До коментар #155 от "БТР-56":

    Позна! Грозен съм като смърта! Твоята смърт

    Коментиран от #170

    21:53 06.02.2026

  • 164 АМА ДАЛИ Е ВЯРНО

    1 3 Отговор

    До коментар #153 от "2244":

    ЧЕ Е ВЯРНО
    ЕЙ КРЕТЕ....НИ ПЛОСКОГЛАВИ АДЕ НЕ ЧАК ТОЛКОВА ЕЛЕМЕНТАРНО БЕ
    Я СЕГА ДА МА СВЕТНЕШ ЩО МИЛИОНИ УКРАИНЦИ ИЗБЯГАХА В РУСИЯ ПРИ ДРУГИ МИЛИОНИ СЪНАРОДНИЦИ УКРАИНЦИ ЖИВЕЕЩИ ТАМ ОТ ПОКОЛЕНИЯ

    21:53 06.02.2026

  • 165 Отец Дионисий

    3 2 Отговор

    До коментар #159 от "Първанов":

    Грешнико не словоблудствай ,че те очакват казаните адови !

    21:54 06.02.2026

  • 166 Това са

    2 3 Отговор

    До коментар #24 от "Всеки ден":

    Данните на украинската мобилизация уе капацитет... В Русия се записват единствено доброволци

    21:54 06.02.2026

  • 167 Таз снимка

    1 2 Отговор

    До коментар #27 от "Това е безспорен факт":

    Верваш ли и??! Евтин фейк е това

    21:55 06.02.2026

  • 168 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    4 6 Отговор
    12 години блатарите боксуват в донбас, а бункерното беше тръгнал за два дня Киев да граби!

    Коментиран от #197

    21:55 06.02.2026

  • 169 Отец Дионисий

    4 3 Отговор
    Господ да накаже пияния агресор и копейките продажни.

    Коментиран от #175

    21:56 06.02.2026

  • 170 БТР-56

    1 5 Отговор

    До коментар #163 от "Първанов":

    Не го мисли ,като се гътнеш,за 40то ще мина хуубаво да те ооппи... Кая и един 🇺🇦 байряк ще ти бучна оооо.... трррепко .

    Коментиран от #173, #174

    21:56 06.02.2026

  • 171 Чекетита

    3 1 Отговор
    Урааа, ватата изветрява с по хилядка на ден,кеф. Скоро ще има украински световен рекорт по избити мужици

    21:56 06.02.2026

  • 172 Сатана Z

    4 1 Отговор
    Замина втарая у тинята при крайцера.

    Коментиран от #178

    21:57 06.02.2026

  • 173 Първанов

    2 0 Отговор

    До коментар #170 от "БТР-56":

    Чакам

    Коментиран от #176

    21:57 06.02.2026

  • 174 Баце ЕООД

    1 1 Отговор

    До коментар #170 от "БТР-56":

    Ко се пънеш е драги... Той човека отдавна е излязъл да се види с приятели.

    Коментиран от #179

    21:58 06.02.2026

  • 175 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 176 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 177 Трай руска

    2 2 Отговор

    До коментар #175 от "Отец Сатанаил":

    Мър шо трай ше ти изправя гърбицата ма ло ум на.

    Коментиран от #180

    22:01 06.02.2026

  • 178 Първанов

    1 2 Отговор

    До коментар #172 от "Сатана Z":

    М@й кятти е у тинята ,онази умирисанат пацулана .

    Коментиран от #181

    22:01 06.02.2026

  • 179 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 180 Отец Сатанаил

    1 2 Отговор

    До коментар #177 от "Трай руска":

    Искаш ли да го поизправиш 🍌,мъжеложецо ?

    Коментиран от #183

    22:02 06.02.2026

  • 181 Първаноффф ти ли

    1 1 Отговор

    До коментар #178 от "Първанов":

    Ма руская шлю ха ти ли сел с ка у рус пи йо.

    Коментиран от #184

    22:03 06.02.2026

  • 182 Първанов

    2 1 Отговор

    До коментар #179 от "Трай бе":

    Лапуркай бе тръбар !

    Коментиран от #185, #192

    22:03 06.02.2026

  • 183 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 184 Георги Първанов

    2 1 Отговор

    До коментар #181 от "Първаноффф ти ли":

    Да аз съм ....

    Коментиран от #188

    22:05 06.02.2026

  • 185 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 186 Аврам

    7 2 Отговор
    А те Ук ропите не понасят никакви загуби, имало само един ранен и той го бил ухапал петела. Затова при размяна на тела са 6000 укоропа срещу 23 рашъна. Оня ден ЗеленияСопол каза че Укоропите са загубили само 55 000 човека за 4 години.

    Коментиран от #195

    22:06 06.02.2026

  • 187 Отец Сатанаил

    1 2 Отговор

    До коментар #183 от "Искам ама":

    В Банкя съм заповядай ,да ти свтя маслото .

    Коментиран от #191

    22:06 06.02.2026

  • 188 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 189 Георги

    0 2 Отговор

    До коментар #29 от "Гери ще те":

    недей така бе човек, целият съм изтръпнал. Отивам при жената да ме разтрие. Виж говори с мъжа ти да те отпусне и теб.

    22:07 06.02.2026

  • 190 да питам

    2 1 Отговор
    крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го натоварят с руснаците напускащи от Сирия ?

    22:07 06.02.2026

  • 191 Онкажи къде си

    1 0 Отговор

    До коментар #187 от "Отец Сатанаил":

    И аз съм в Банкя Чакай само да вкрам патрон в цевта.Кажи де.аз съм на ул.Пирот.

    Коментиран от #202

    22:08 06.02.2026

  • 192 Ползвай свои

    1 1 Отговор

    До коментар #182 от "Първанов":

    Реплики едногънковия.

    Коментиран от #196

    22:09 06.02.2026

  • 193 Георги Първанов

    2 0 Отговор

    До коментар #188 от "Ше ти го":

    А с охраната насаме искаш ли да си поговориш?С камък на врата в язовир пробвал ли си да плуваш ?

    Коментиран от #198

    22:09 06.02.2026

  • 194 Димяща ушанка

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "точно така":

    Утре влизам в Киев !!!

    22:10 06.02.2026

  • 195 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 196 Първанов

    1 2 Отговор

    До коментар #192 от "Ползвай свои":

    Лапуркай бе тръбар,да те репликират мннн аффитте .Нещо мноо си нервен ,бе пееннн.деллл ?

    Коментиран от #200

    22:11 06.02.2026

  • 197 Клошари и просяк президент

    2 1 Отговор

    До коментар #168 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    Какво да ви граби Путин? Нямате нищо. Всичко е откъснато от залъка на европейските пенсионери. Хранят ви, обличат и заплати ви плащат.

    Коментиран от #199

    22:11 06.02.2026

  • 198 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 199 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 200 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 201 Вие сериозно?

    4 1 Отговор

    До коментар #198 от "Да бе":

    Ще се стреляте за кефа на трътлестия клоун от Козирог?

    22:14 06.02.2026

  • 202 Отец Сатанаил

    1 1 Отговор

    До коментар #191 от "Онкажи къде си":

    Аз съм на И.Вазов ,заповядай да те кле цаммм.

    Коментиран от #205

    22:15 06.02.2026

  • 203 Ребрим едногънкови

    2 2 Отговор
    Вусофили безплатно.

    22:15 06.02.2026

  • 204 Георги Първанов

    2 0 Отговор

    До коментар #198 от "Да бе":

    Това са проблеми на охраната ,те ще решат и къде ще плуваш с камък на шията ,мисля че яз Искър става .

    Коментиран от #206

    22:16 06.02.2026

  • 205 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 206 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 207 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 208 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 209 Георги Първанов

    2 0 Отговор

    До коментар #206 от "Мий гъ зо":

    Съжалявам но лично няма да се видим ,но съм казал на момчетата добро място за вечното жилище да ти изберат .

    22:21 06.02.2026

  • 210 ха ха ха

    2 0 Отговор

    До коментар #206 от "Мий гъ зо":

    помакрязан

    22:22 06.02.2026

  • 211 Мутанти от биолабораториите

    5 2 Отговор
    Откъснахте от СССР най-развитата съюзна република и я нарязахте на скрап. УССР имаше най-големия флот в Европа. Строеше САМОЛЕТОНОСАЧИ, КОСМОЧЕСКИ КОРАБИ, САМОЛЕТИ, военна промишленост, химическа промишленост, металургия... Мутантите всичко унищожиха и сега ривът за ракети и снаряди на запада. Европа даже пенсиите и заплатите им плаща.

    22:23 06.02.2026

  • 212 Копейки

    4 4 Отговор
    Няма да се притеснявате. Всичко е по план. До 1 седмица Путин ще спаси Мадуро, до 1 месец ще окупира отново Сирия, до 2 месеца - ще превземе Киев, до 3 месеца - ще превземе Европа. До 1 година е възможно да превземе и САЩ, няма да е лесно, но не е невъзможно. Не губете надежда.

    22:24 06.02.2026

  • 213 Първанов

    1 1 Отговор

    До коментар #206 от "Мий гъ зо":

    Най вероятно и семейство имаш ,предупреди ги че ги очаква много и безплатна любов ,за всекиго по нещо .

    22:28 06.02.2026

  • 214 да питам

    1 3 Отговор
    верно ли са унищожили цеха за наркотици на Асад и Путин в Сирия ?

    Коментиран от #215

    22:34 06.02.2026

  • 215 Ами

    4 1 Отговор

    До коментар #214 от "да питам":

    Унищожили са м@й кятти турски тираджии на паркинга до Ихтиман,сцепили са и г...3ааа

    22:50 06.02.2026

  • 216 Тома

    4 1 Отговор
    Това сирски ли го каза или бати анатоли

    23:25 06.02.2026

  • 217 Дяд Пу

    4 2 Отговор
    Женерал Мисирски ми държи кайсиите.

    00:13 07.02.2026

  • 218 Бря, бря

    4 1 Отговор

    До коментар #24 от "Всеки ден":

    Сирски е дал дума на Зеленски до датата на тазгодишният прайд в София с настъпателни действия да победи руснаците. Така ще достави двойна радост на българските почитатели на знамето на дъгата.

    00:14 07.02.2026

  • 219 Бря, бря

    4 1 Отговор

    До коментар #26 от "Ше ти":

    Той и Нетаняху е признат за такъв и издирван от същият съд. А той къде се крие, да не би на майка ти в кюлотите?

    00:20 07.02.2026

  • 220 Скъпа,

    1 1 Отговор

    До коментар #110 от "Върнала абе":

    Ти там ли беше? Видя ли всичко това, дето го твърдиш? Или лъжеш на хонорар навярно?!?!

    00:43 07.02.2026

  • 221 въпрос

    0 4 Отговор
    Аз не разбирам защо руснаците продължават да се съпротивляват. Те така или иначе вече са загубили тази война. Продължаването и води само до загуби.

    Коментиран от #222

    00:44 07.02.2026

  • 222 Верно

    0 0 Отговор

    До коментар #221 от "въпрос":

    Не разбираш...

    06:59 07.02.2026

  • 223 Пий си хапчетата

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Ше ти":

    бабишкел.

    08:34 07.02.2026

