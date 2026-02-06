Генерал Сирски: Държим противника в постоянно напрежение, нанасяме му загуби и не позволяваме да напредва

Около една четвърт от бойните сражения на фронта са в резултат на действията на украинските подразделения в настъпление. Това заявява пред журналисти главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна Олександър Сирски, предава 24 Канал, цитиран от Фокус.
По думите на Сирски, Силите за отбрана на Украйна активно провеждат настъпателни и контранастъпателни действия. На отделни участъци, около четвърт от бойните сблъсъци са именно действия на украинските подразделения в настъпление.
"Целта им е да държат противника в постоянно напрежение, да му нанасят загуби и да не му позволяват да напредва“, заявава главнокомандващият ВСУ.
Той добавя, че такава тактика дава резултат, защото "през януари руските сили не са постигнали никакви съществени оперативни успехи“.
Според данни на Генералния щаб, през изминалото денонощие, 5 февруари, на фронта са регистрирани 152 бойни сблъсъка. Най-напрегната остава линията на отбрана в посока Гуляйполе и Покровск.
