Бащата на детето, което е с Ивайло Калушев: В полицията ме питаха дали не мисля, че Иво е превъртял и ги е застрелял

Бащата, който съобщи, че 15-годишният му син е с Ивайло Калушев – Яни Макулев, бе гост в специалното издание на „Седмицата на Дарик“, посветено на случая с тройното убийство „Петрохан“.

„Днес съм дори по-спокоен спрямо вчера. Днес съм много по-спокоен. Вчера след първото ми интервю – телефонът ми почервеня. Общественият интерес е голям. На този етап нямам контакт с Иво Калушев или сина ми. Индикации от гледна точка на факти – нямам. Разполагам само с вътрешния си усет на баща, родител и спортист. Това ми е вътрешното усещане на мен и на цялото ми семейство“, заяви Яни Макулев.

„Познавам Ивайло Калушев от 35 години. Честно казано, не помня как сме се запознали, но беше по пещерите. Виждахме се с Калушев няколко пъти в година. Не ми се иска да коментирам в ефир историята как и защо сме изпратили сина ми с Калушев. Това е решение на семейството, което не бих искал да коментирам“, каза още той.

„Познавам Иво Калушев и познавах загиналите, които ми бяха приятели, знам с какви морални устои бяха тези хора. Синът ни ще бъде възпитан в много други дисциплини, които не се преподават в нормалните училища при Ивайло Калушев. Той там получава познание за природата и духовните практики“, заяви Яни Макулев.

„В това положение, в което бе той, нямаше как да се справим ние от гледна точка на време и финанси. Бих могъл и съм дал на детето си достатъчно. Имам дъщеря и по-голям син. Много хора знаят как съм си възпитал децата и знаят за какво става въпрос. В този конкретен случай съм преценил, че това е правилното за него. Не съм разочарован от детето си, напротив – много съм горд и доволен“, коментира Яни Макулев.

„Всичко това, което се тиражира за секти, наркотици и педофили, са безпочвени твърдения. В момента се опитват да злепоставят Иво и тази организация поради някакви причини, които аз не знам. Моите лични впечатления са такива, че гарантирам, че нищо от това не е вярно. Тези хора не могат и да си помислят за такъв тип поведенчески модели. Властите могат да си тиражират всичко. Аз искам да кажа какво мисля по въпроса като човек от първо лице, единствено число, който ги познава наистина. Аз тези хора не съм ги видял нито един път ядосани или да псуват. Нито един път. Във всяка ситуация. Това са хора с висок морален компас. Иво специално е човек, който трудно бих могъл да облека в думи. Той е изключително интелигентен, последователен, прецизен – човек, който се раздава. От него съм виждал само добре“, заяви той.

„Много пъти съм ходил до хижа „Петрохан“. Последният път бе в края на ноември. Достъпът до хижа „Петрохан“ не бе кой знае колко ограничен. Имаше електропастири, защото гледаха пчели в района. Съмнявам се, че кметът на с. Гинци е бил до хижата. Не му е била и работа да бъде там, след като там е имало разследващи. Кметът на с. Гинци казва ли какви оръжия е видял – няма данни. Там имаше спортни лъкове, арбалети и еърсофт копия на въздушни автомати. Това, че са патрулирали с въздушни автомати, е безпочвено. По отношение на това, че са намерили автоматични оръжия – мислите ли, че някой ще разхвърли калашници по пода и ще чака господа полицаите да го арестуват, въпреки че имаха от време на време проверки по сигнали? Рано или късно ще се разбере издирваните дали са били там. Не допускате ли, че този, който е извършил деянието, е разхвърлял малко оръжия, за да замете следите“, заяви Яни Макулев.

„Като всичко приключи, ще открия хората, които обвиняват сина ми в убийството, и ще заведа дело срещу всички. В полицията ми зададоха въпроса дали не мисля, че Иво е превъртял и ги е застрелял. Не, не мисля!“, категоричен е Макулев.

„Доста дълъг бе разпитът в полицията. Разпитваха ме трима човека поотделно във вторник. Предпочитам да не коментирам разпита, това са неща, които трябва да останат в МВР. Не знам на какъв етап са в разследването. Когато МВР излезе с официална позиция и данни по случая, тогава може би ще имаме данни по случая“, коментира Яни Макулев.

„Ивайло Калушев познава децата ми от бебета, дъщеря ми тази година става на 25 години и той я познава от бебе. Според мен будизмът е важен за Калушев. Бяха важни за него доста тези неща. Имал съм интерес и аз към будизма. Дали синът ми е будист – какво променя в ситуацията? Според мен будизмът не трябва да бъде намесван в темата, това е друг аспект на нещата. Не би трябвало религията да бъде намесвана“, заяви Макулев.

„Съмнявам се, че нещо се е случило. Нашето усещане е, че всички са живи и здрави. Предполагам, че се изчаква да се балансират обществените мнения. Не ме притеснява общественото мнение. Аз имам право на мое мнение и общественото въобще не ме интересува. Взел съм си решение и си стоя зад думите“, каза Макулев.

„В една ситуация има ли значение дали ще изпаднете в паника или ще изпаднете в спокойствие? По-добре е да запазиш спокойствие, за да вземаш правилни решения, защото паниката променя формите на възприятията“, коментира бащата на 15-годишното дете, което е с Ивайло Калушев.

„Прочетох СМС-а на Ивайло Калушев, може вътре да има скрито послание – предпочитам аз да не разчитам това послание. Абсолютно изключвам тезата за предсмъртно писмо“, категоричен е Яни Макулев.

„За последно имах връзка със сина ми на 29 януари. По новините разбрах за случилото се в понеделник около 16:30–17 часа. Опитах се да се свържа веднага със сина ми. Никой не вдигна телефоните, те бяха изключени. От гледна точка на фактология – нищо не знам – нямам индикация за местоположение и състояние. Не вярвам, че държавата ще подходи съвестно по случая, знаете много добре защо. Вероятността това да се потули е голяма, затова искат да извадят Иво и децата виновни, но няма да се получи“, заяви Яни Макулев пред Божидар Русев