Бащата на детето, което е с Ивайло Калушев: В полицията ме питаха дали не мисля, че Иво е превъртял и ги е застрелял

Бащата, който съобщи, че 15-годишният му син е с Ивайло Калушев – Яни Макулев, бе гост в специалното издание на „Седмицата на Дарик“, посветено на случая с тройното убийство „Петрохан“.
„Днес съм дори по-спокоен спрямо вчера. Днес съм много по-спокоен. Вчера след първото ми интервю – телефонът ми почервеня. Общественият интерес е голям. На този етап нямам контакт с Иво Калушев или сина ми. Индикации от гледна точка на факти – нямам. Разполагам само с вътрешния си усет на баща, родител и спортист. Това ми е вътрешното усещане на мен и на цялото ми семейство“, заяви Яни Макулев.
„Познавам Ивайло Калушев от 35 години. Честно казано, не помня как сме се запознали, но беше по пещерите. Виждахме се с Калушев няколко пъти в година. Не ми се иска да коментирам в ефир историята как и защо сме изпратили сина ми с Калушев. Това е решение на семейството, което не бих искал да коментирам“, каза още той.
„Познавам Иво Калушев и познавах загиналите, които ми бяха приятели, знам с какви морални устои бяха тези хора. Синът ни ще бъде възпитан в много други дисциплини, които не се преподават в нормалните училища при Ивайло Калушев. Той там получава познание за природата и духовните практики“, заяви Яни Макулев.
„В това положение, в което бе той, нямаше как да се справим ние от гледна точка на време и финанси. Бих могъл и съм дал на детето си достатъчно. Имам дъщеря и по-голям син. Много хора знаят как съм си възпитал децата и знаят за какво става въпрос. В този конкретен случай съм преценил, че това е правилното за него. Не съм разочарован от детето си, напротив – много съм горд и доволен“, коментира Яни Макулев.
„Всичко това, което се тиражира за секти, наркотици и педофили, са безпочвени твърдения. В момента се опитват да злепоставят Иво и тази организация поради някакви причини, които аз не знам. Моите лични впечатления са такива, че гарантирам, че нищо от това не е вярно. Тези хора не могат и да си помислят за такъв тип поведенчески модели. Властите могат да си тиражират всичко. Аз искам да кажа какво мисля по въпроса като човек от първо лице, единствено число, който ги познава наистина. Аз тези хора не съм ги видял нито един път ядосани или да псуват. Нито един път. Във всяка ситуация. Това са хора с висок морален компас. Иво специално е човек, който трудно бих могъл да облека в думи. Той е изключително интелигентен, последователен, прецизен – човек, който се раздава. От него съм виждал само добре“, заяви той.
„Много пъти съм ходил до хижа „Петрохан“. Последният път бе в края на ноември. Достъпът до хижа „Петрохан“ не бе кой знае колко ограничен. Имаше електропастири, защото гледаха пчели в района. Съмнявам се, че кметът на с. Гинци е бил до хижата. Не му е била и работа да бъде там, след като там е имало разследващи. Кметът на с. Гинци казва ли какви оръжия е видял – няма данни. Там имаше спортни лъкове, арбалети и еърсофт копия на въздушни автомати. Това, че са патрулирали с въздушни автомати, е безпочвено. По отношение на това, че са намерили автоматични оръжия – мислите ли, че някой ще разхвърли калашници по пода и ще чака господа полицаите да го арестуват, въпреки че имаха от време на време проверки по сигнали? Рано или късно ще се разбере издирваните дали са били там. Не допускате ли, че този, който е извършил деянието, е разхвърлял малко оръжия, за да замете следите“, заяви Яни Макулев.
„Като всичко приключи, ще открия хората, които обвиняват сина ми в убийството, и ще заведа дело срещу всички. В полицията ми зададоха въпроса дали не мисля, че Иво е превъртял и ги е застрелял. Не, не мисля!“, категоричен е Макулев.
„Доста дълъг бе разпитът в полицията. Разпитваха ме трима човека поотделно във вторник. Предпочитам да не коментирам разпита, това са неща, които трябва да останат в МВР. Не знам на какъв етап са в разследването. Когато МВР излезе с официална позиция и данни по случая, тогава може би ще имаме данни по случая“, коментира Яни Макулев.
„Ивайло Калушев познава децата ми от бебета, дъщеря ми тази година става на 25 години и той я познава от бебе. Според мен будизмът е важен за Калушев. Бяха важни за него доста тези неща. Имал съм интерес и аз към будизма. Дали синът ми е будист – какво променя в ситуацията? Според мен будизмът не трябва да бъде намесван в темата, това е друг аспект на нещата. Не би трябвало религията да бъде намесвана“, заяви Макулев.
„Съмнявам се, че нещо се е случило. Нашето усещане е, че всички са живи и здрави. Предполагам, че се изчаква да се балансират обществените мнения. Не ме притеснява общественото мнение. Аз имам право на мое мнение и общественото въобще не ме интересува. Взел съм си решение и си стоя зад думите“, каза Макулев.
„В една ситуация има ли значение дали ще изпаднете в паника или ще изпаднете в спокойствие? По-добре е да запазиш спокойствие, за да вземаш правилни решения, защото паниката променя формите на възприятията“, коментира бащата на 15-годишното дете, което е с Ивайло Калушев.
„Прочетох СМС-а на Ивайло Калушев, може вътре да има скрито послание – предпочитам аз да не разчитам това послание. Абсолютно изключвам тезата за предсмъртно писмо“, категоричен е Яни Макулев.
„За последно имах връзка със сина ми на 29 януари. По новините разбрах за случилото се в понеделник около 16:30–17 часа. Опитах се да се свържа веднага със сина ми. Никой не вдигна телефоните, те бяха изключени. От гледна точка на фактология – нищо не знам – нямам индикация за местоположение и състояние. Не вярвам, че държавата ще подходи съвестно по случая, знаете много добре защо. Вероятността това да се потули е голяма, затова искат да извадят Иво и децата виновни, но няма да се получи“, заяви Яни Макулев пред Божидар Русев
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хаха
Коментиран от #57
15:23 07.02.2026
2 Данко Харсъзина
Коментиран от #31
15:24 07.02.2026
3 Чадър от 🎃
15:25 07.02.2026
4 Вие сте бунаци.
Коментиран от #6
15:26 07.02.2026
5 Майна
Кой даде такива права на това НПО?!
Правителството на Кирил Петков!!!
ПП
Кой са замесени в тези канали?!
За оръжие, хора,бпееофилия и ..съпътстващи..
Държавата нищо не знаела?!
Хайде, бе!
Връзката с Мексико?!
Откъде и накъде е вървяло?!
Това е важното?!
Той Тръмп ще ви оправи!!!
15:28 07.02.2026
6 демократ
До коментар #4 от "Вие сте бунаци.":Тоя човек казва че няма никакво авроматично оръжие.
Не знаеш ли какво е еърсофт това са копия на калашници м16 и тн. Как иначе ще се сдобият с калашници и с патрони за тях.
Коментиран от #60
15:30 07.02.2026
7 Как
15:30 07.02.2026
8 А ти пита ли ги
Коментиран от #23
15:30 07.02.2026
9 Майна
Престъпен
Този малоумник какво го давате..
Ами има много
Вижте Величавите идиоти
Тръгнали след сводници- Киро Брейка, Павел , Ивелинчо
Всички доказани сводници!
Партия в Парламента тръгнала със сводници!!!
Това е политика?!
На кого?!
На сатаната!
15:34 07.02.2026
10 Пчела
Мислех, че електропастирът е за големи, преживни животни.
15:34 07.02.2026
11 Бъзиктар
15:34 07.02.2026
12 Тик- Ток
Коментиран от #25
15:35 07.02.2026
13 Факт
15:35 07.02.2026
14 Нормално
15:36 07.02.2026
15 имаме новина
?
15:37 07.02.2026
16 Всъщност
15:37 07.02.2026
17 Мафиотизираните убийци тука
15:38 07.02.2026
19 Балонът издиша
15:38 07.02.2026
20 Свински черва
Коментиран от #22
15:38 07.02.2026
21 Хаяши знае
15:39 07.02.2026
22 Данко Харсъзина
До коментар #20 от "Свински черва":Боташа е офейкал. По всяка вероятност и Киро Умния.
15:40 07.02.2026
23 Балонът издиша
До коментар #8 от "А ти пита ли ги":Вероятно биха ги взели без проблем!
24 Майна
С колко последователи!
С гордост! Сводник търгуващ с жени?
Сводничеството не е ли наказуемо?!
Павел Сабутриев- черен печат за канал за проституция от Италия!!!!
Ще защитава бай Рибсн, а?
Ивелинчо- той извозвал проститутки по клиенти
Участвал в канал за проститутки!!!
И тия, гордите ,лазещи след тях!
Последователи?! На какво?+
Коментиран от #78
15:41 07.02.2026
25 тик-так
До коментар #12 от "Тик- Ток":викаш КДС и каптагона не ги е имало 🤡
15:42 07.02.2026
26 сбъркан
15:42 07.02.2026
27 курсантски кортик е, от
До коментар #19 от "Балонът издиша":военнике училища, през студената война. Наистина са странни тези "будисти". Може би всички събития от декември 25 година до сега са навързани в причинно следствена връзка...... и особено една странна оставка
15:43 07.02.2026
28 Хмм
Коментиран от #33, #75
15:44 07.02.2026
29 Следовател
Коментиран от #41
15:44 07.02.2026
30 Карай нататък
Коментиран от #40
15:45 07.02.2026
31 Да те светна по въпроса:
До коментар #2 от "Данко Харсъзина":55 милиона на ден ни струват изтеглените кредити от правителството на герберяка Желязков. Заради кражбите на Простата Тиква Борисов и приятелчето му Пеевски, България няма национална детска болница. Изтеглените огромни кредити от гербаво-пеевското правителство потънаха в банковите им сметки.
15:45 07.02.2026
32 Анонимен
Звучи като че знае къде е синът му.
15:45 07.02.2026
33 Балонът издиша
До коментар #28 от "Хмм":Дори и със всеки близък липсата на връзка е повод за тревога!
15:46 07.02.2026
34 нептунец
15:46 07.02.2026
35 Оправяйте си бакиите сами
15:46 07.02.2026
36 Да бе да
15:46 07.02.2026
37 нгннг
Коментиран от #45
15:47 07.02.2026
38 А Сандов
15:47 07.02.2026
39 доц д-р Диляна Ст. Иванова-Станчева
Такъв човек като мен се срешта веднъж на 1300г. Аз съм ендемид.
15:47 07.02.2026
40 всичко вече са знае,
До коментар #30 от "Карай нататък":чудят се само, как да го кажат пред общественосттъ, е, и ние се сещаме за некви хипотенузи....
15:47 07.02.2026
41 Факт
До коментар #29 от "Следовател":Преди малко писахте, че обикновено се прикривали зад удобни занятия! Вие с какво се занимавате?
Коментиран от #46
15:48 07.02.2026
42 Нещо
15:49 07.02.2026
43 Промяна
15:51 07.02.2026
44 Доктора
15:52 07.02.2026
45 Факт
До коментар #37 от "нгннг":Очакваме да разберем дали е така!
15:52 07.02.2026
46 Следовател
До коментар #41 от "Факт":Софтуерен инженер съм.
15:53 07.02.2026
47 Име
15:55 07.02.2026
48 Сила
15:55 07.02.2026
49 Тя държавата толкова обича децата че са
Коментиран от #53
15:56 07.02.2026
50 Мишел
15:58 07.02.2026
51 въъ
Коментиран от #56, #62, #72
15:58 07.02.2026
52 след парите
"Това са едни хора, които за много кратко време решиха и изкараха много пари.”
Каква му е връзката с тях?
15:59 07.02.2026
53 И от 9 милиона население сме станали
До коментар #49 от "Тя държавата толкова обича децата че са":6,5 милиона
Някой не допуска да се раждат деца На планетата земния рай
Коментиран от #58
16:00 07.02.2026
54 Боруна Лом
16:03 07.02.2026
55 Фори
Коментиран от #69
16:04 07.02.2026
56 Децата са като идеите
До коментар #51 от "въъ":Пазиш ги отглеждаш ги 20 години патентно право и после ги пускаш да работят за някой друг
Коментиран от #70, #71, #89
16:04 07.02.2026
57 Глупости!
До коментар #1 от "Хаха":Що дрънкаш глупости?
16:05 07.02.2026
58 донорите
До коментар #53 от "И от 9 милиона население сме станали":Раждат ги в чужбина, а българския им е непознат понеже не общуват с българи.
16:05 07.02.2026
59 Горски
16:05 07.02.2026
60 Да така е
До коментар #6 от "демократ":Пълно копие са на реални оръжия. Поради тази причина в някои европейски държави трябва да имаш разрешително за тях . А не като при нас свободно да се купуват и размахват. Защото докато не ти дойде в ръцете не можеш да разбереш ,че не е истинско .
16:05 07.02.2026
61 не се учадвам
16:05 07.02.2026
62 Ха ха ха
До коментар #51 от "въъ":Ами, това са ти ценностите - колата. Бричка на 10-15 години.
Коментиран от #116
16:07 07.02.2026
63 Юрист
16:07 07.02.2026
64 Данко Харсъзина
16:09 07.02.2026
65 ГРОБНИЦАТА НА БОГИНЯТА БАСТЕТ
Тези, които си мислят, че някой ще купи хижа на прохода Петрохан, за да прекарва оръжие или наркотици за Сърбия, просто не са били там, за да видят колко е екстремно. Защо да го правят, след като по Видинско е пусто и равно и има по-лесни пътища. По Кюстендилско пък и Гугъл мапс не може да те открие.
Мислете с главите си!
Сетете се и как след всяка педофилска история, медиите никога не са се осмелили да нарекат някой - педофил, но сега, изведнъж всички припяват една и съща подадена реплика.
Тези хора са били снабдени с всичко необходимо за да могат да намерят НЕЩО. След като са го намерили, са ги очистили. Но, явно НЕЩОТО сега липсва, липсват и оцелелите, в това е проблема на нашите ОПГ-та.
Коментиран от #97
16:12 07.02.2026
66 а къде е
16:13 07.02.2026
67 Секта на
16:13 07.02.2026
68 Роден в НРБ
16:13 07.02.2026
69 читател
До коментар #55 от "Фори":Криха известно време кои са убитите, с версии за Наглите, за заметат дигиталните следи, още в началото имаше коментар, че са били изтрити още средата на декември, но не знам дали някой е проверил това твърдение
16:14 07.02.2026
70 Име
До коментар #56 от "Децата са като идеите":Доста безмислено изявление!
16:14 07.02.2026
71 Анонимен
До коментар #56 от "Децата са като идеите":Посетите психиатъра си!
16:16 07.02.2026
72 Сила
До коментар #51 от "въъ":По думите на бащата мога да заключа , че сина му е станал наркоман и затова са го " дали " при Калушев да го лекува ...." Преценихме , че не може да се справим като време и финансово ..."не са имали пари за комуна !!!
Коментиран от #76
16:16 07.02.2026
74 Роден в НРБ
16:18 07.02.2026
75 Дзак
До коментар #28 от "Хмм":А какво мислите, че трябва да казва? Че се страхува, че преследват детето му и че държавата преди не му е помогнала и сега няма доверие? Той не е ли под закрила?
16:20 07.02.2026
76 Балонът издиша
До коментар #72 от "Сила":Отново непремерени изказвания!
16:21 07.02.2026
77 Хмм
16:21 07.02.2026
78 Макс
До коментар #24 от "Майна":Имаш проблем . Лекувай се .
Коментиран от #85, #88
16:23 07.02.2026
79 Факти
Коментиран от #84
16:26 07.02.2026
80 Защо и КОй е разрешил
В тази връзкам искам да квжа, че преди доста години беше отвлечен синът на сирийски дипломат, та тога оная « гадна» ДС и службите откриха момчето в къща ПАК в Годеч!
16:26 07.02.2026
81 Напомнящ
16:27 07.02.2026
82 Буха ха
16:28 07.02.2026
83 Тоя
Коментиран от #98
16:28 07.02.2026
84 Казах
До коментар #79 от "Факти":Родителите трябва да бъдат задържани!
Борисов е в играта!
За свинята не знам!
16:29 07.02.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Този
16:33 07.02.2026
88 Майна
До коментар #78 от "Макс":Макс ли си, къв си - потърси информация за сводника Киро
Можеш да видиш" хвалбите " му в нета
Покажи ги на дъщеря си
Дано да тръгне след подобен, а..?
16:33 07.02.2026
89 АЙДЕ БЕ...?!
До коментар #56 от "Децата са като идеите":И аз имам деца,а защо ли не отговарят на твоите дрънканици...?!
Коментиран от #94, #111
16:35 07.02.2026
90 БеГемот
16:38 07.02.2026
91 ТАЙНИТЕ ПОДЗЕМИЯ НА БЪЛГАРИЯ
Ще е хубаво, ако някой сега интервюира авторът и той изкаже мнение. Подземия, пещери, гмуркания, те ходили в Мексико, мексиканци се преместили тук, оградена територия, дронове, карти на гробници, покровителство, предателство, разстрели... Тази история не е за дърва и наркотици, за нещо ДАЛЕЧ ПО-ЦЕННО е...
16:39 07.02.2026
92 Защо полицията не допуска
Кои убиха бай Миле посред бял ден преоблечен като полицай в София
Тези рейнджъри са имали врагове защото са опазвали дадена площ от България
Как така става такова убийство след като влязохме в еврозоната
Полицията не допуска ли че има спящи килъри дошли отдавна в България и чакащи заповед за изпълнение на мокри поръчки на неудобни хора
Коментиран от #93
16:40 07.02.2026
93 Трън в гащите
До коментар #92 от "Защо полицията не допуска":Защото така работи пропагандната машина.
16:44 07.02.2026
94 Който спечели младежта печели
До коментар #89 от "АЙДЕ БЕ...?!":Бъдещето некой фюрер май го беше казал
16:45 07.02.2026
95 Хмм
16:48 07.02.2026
96 Идиът
Коментиран от #106
16:51 07.02.2026
97 Дзак
До коментар #65 от "ГРОБНИЦАТА НА БОГИНЯТА БАСТЕТ":Вече ви препоръчахме да посетите психиатъра си!
16:54 07.02.2026
99 Трън в гащите
А вие, какво предпочитате, да го даде на някой да го научи да се обезкосмява, да си връзва кокче на главата и да се гримира, ли?!?
Коментиран от #100, #102, #103
16:58 07.02.2026
100 Хмм
До коментар #99 от "Трън в гащите":ами те са точно такива, плитки, обици, герданчета, видяхте ли го как изглежда единият, ако вие искате вашите деца да изглеждат така, ваша си работа, след три убийства да се хвали човек, който е поставил надпис "Стреля се без предупреждение", да претендира че е будист, а да води разточителен живот
17:10 07.02.2026
102 Промяна
До коментар #99 от "Трън в гащите":ДА те питам това дете не е лична собственостна никого това е насилие как така ще се разпорежда с момчето а защо синът му не го даде някъде из горитетилилейскина някои други а Това се нарича насилие В живота това момче няма да живее по горите нали Извратеняшка работа е това е издевателство
Коментиран от #104
17:23 07.02.2026
103 Промяна
До коментар #99 от "Трън в гащите":Да се учиш да оцеляваш в дивата природа ХАХАХАХАХА ТОВА ДА НЕ ТИЕ ПЪРВОБИТНООБЩИННИЯТ СТРОЙ научи се да живееш в днешното общество това е силата на духа на успешните хора
17:26 07.02.2026
104 Факт
До коментар #102 от "Промяна":Нова опорка!
17:30 07.02.2026
105 1234
А агенция за защита на детето намеси ли се?
17:32 07.02.2026
106 хихи
До коментар #96 от "Идиът":Те всичките са при ПП ППодмяната
17:33 07.02.2026
107 БОЙС ТУ МЕН
ИМАЛО Е СБЛЪСЪК НА КОНКУРЕНЦИЯТА
ЗА ЛОВ НА...Т Р Ю Ф Е Л И....😀И още нещо💏
17:42 07.02.2026
108 Гост
Какво е това д.билно "спокойстние", кой нормален баща би бил "спокоен", ако повече от седмица синът му е в неизвестност в компанията на близо 40 години по-стар от него бездетен хахолама!?
И би следвало да го арестуват само за това, че е отклонил сина си от задължително посещение в училище за да се шляе с някакъв хахо без и той самия да е наясно къде, с кой и какви ги вършат...
17:44 07.02.2026
109 Фикри
17:45 07.02.2026
110 Защо още не е арестуван
18:09 07.02.2026
111 Ако имаш семейна фирма работят за тебе
До коментар #89 от "АЙДЕ БЕ...?!":Но фирмата работи за други
А в България всичко е вносно
18:12 07.02.2026
112 Здравей
18:19 07.02.2026
113 Истинската вина
18:27 07.02.2026
114 Този е нагъл и тотално сбъркан в едно
18:35 07.02.2026
115 Хмм
18:40 07.02.2026
116 Виж сега
До коментар #62 от "Ха ха ха":Не си схванал,нали.Човекът ти казва,че за предмет му е жал,пък някои си дават децата на въоръжени хора,будисти и разни кой знае ТОЧНО какви,защото хората си променят характерите с времето и не им пука.Мъже,не бели псували никога.То и моят мъж се съобразява като шофира и има чужди хора в колата,пък и никой не знае взимали ли са някакви субстанции.Абе МЪТНА РАБОТА.
19:04 07.02.2026
117 Вакли Бобинов
19:19 07.02.2026