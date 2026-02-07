Новини
Бащата на детето, което е с Ивайло Калушев: В полицията ме питаха дали не мисля, че Иво е превъртял и ги е застрелял

Бащата на детето, което е с Ивайло Калушев: В полицията ме питаха дали не мисля, че Иво е превъртял и ги е застрелял

7 Февруари, 2026 15:20

„Всичко това, което се тиражира за секти, наркотици и педофили, са безпочвени твърдения. В момента се опитват да злепоставят Иво и тази организация поради някакви причини, които аз не знам. Моите лични впечатления са такива, че гарантирам, че нищо от това не е вярно. Тези хора не могат и да си помислят за такъв тип поведенчески модели", коментира още Яни Макулев

Бащата на детето, което е с Ивайло Калушев: В полицията ме питаха дали не мисля, че Иво е превъртял и ги е застрелял - 1
Снимка: Дарик Радио
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Бащата, който съобщи, че 15-годишният му син е с Ивайло Калушев – Яни Макулев, бе гост в специалното издание на „Седмицата на Дарик“, посветено на случая с тройното убийство „Петрохан“.

„Днес съм дори по-спокоен спрямо вчера. Днес съм много по-спокоен. Вчера след първото ми интервю – телефонът ми почервеня. Общественият интерес е голям. На този етап нямам контакт с Иво Калушев или сина ми. Индикации от гледна точка на факти – нямам. Разполагам само с вътрешния си усет на баща, родител и спортист. Това ми е вътрешното усещане на мен и на цялото ми семейство“, заяви Яни Макулев.

„Познавам Ивайло Калушев от 35 години. Честно казано, не помня как сме се запознали, но беше по пещерите. Виждахме се с Калушев няколко пъти в година. Не ми се иска да коментирам в ефир историята как и защо сме изпратили сина ми с Калушев. Това е решение на семейството, което не бих искал да коментирам“, каза още той.

„Познавам Иво Калушев и познавах загиналите, които ми бяха приятели, знам с какви морални устои бяха тези хора. Синът ни ще бъде възпитан в много други дисциплини, които не се преподават в нормалните училища при Ивайло Калушев. Той там получава познание за природата и духовните практики“, заяви Яни Макулев.

„В това положение, в което бе той, нямаше как да се справим ние от гледна точка на време и финанси. Бих могъл и съм дал на детето си достатъчно. Имам дъщеря и по-голям син. Много хора знаят как съм си възпитал децата и знаят за какво става въпрос. В този конкретен случай съм преценил, че това е правилното за него. Не съм разочарован от детето си, напротив – много съм горд и доволен“, коментира Яни Макулев.

„Всичко това, което се тиражира за секти, наркотици и педофили, са безпочвени твърдения. В момента се опитват да злепоставят Иво и тази организация поради някакви причини, които аз не знам. Моите лични впечатления са такива, че гарантирам, че нищо от това не е вярно. Тези хора не могат и да си помислят за такъв тип поведенчески модели. Властите могат да си тиражират всичко. Аз искам да кажа какво мисля по въпроса като човек от първо лице, единствено число, който ги познава наистина. Аз тези хора не съм ги видял нито един път ядосани или да псуват. Нито един път. Във всяка ситуация. Това са хора с висок морален компас. Иво специално е човек, който трудно бих могъл да облека в думи. Той е изключително интелигентен, последователен, прецизен – човек, който се раздава. От него съм виждал само добре“, заяви той.

„Много пъти съм ходил до хижа „Петрохан“. Последният път бе в края на ноември. Достъпът до хижа „Петрохан“ не бе кой знае колко ограничен. Имаше електропастири, защото гледаха пчели в района. Съмнявам се, че кметът на с. Гинци е бил до хижата. Не му е била и работа да бъде там, след като там е имало разследващи. Кметът на с. Гинци казва ли какви оръжия е видял – няма данни. Там имаше спортни лъкове, арбалети и еърсофт копия на въздушни автомати. Това, че са патрулирали с въздушни автомати, е безпочвено. По отношение на това, че са намерили автоматични оръжия – мислите ли, че някой ще разхвърли калашници по пода и ще чака господа полицаите да го арестуват, въпреки че имаха от време на време проверки по сигнали? Рано или късно ще се разбере издирваните дали са били там. Не допускате ли, че този, който е извършил деянието, е разхвърлял малко оръжия, за да замете следите“, заяви Яни Макулев.

„Като всичко приключи, ще открия хората, които обвиняват сина ми в убийството, и ще заведа дело срещу всички. В полицията ми зададоха въпроса дали не мисля, че Иво е превъртял и ги е застрелял. Не, не мисля!“, категоричен е Макулев.

„Доста дълъг бе разпитът в полицията. Разпитваха ме трима човека поотделно във вторник. Предпочитам да не коментирам разпита, това са неща, които трябва да останат в МВР. Не знам на какъв етап са в разследването. Когато МВР излезе с официална позиция и данни по случая, тогава може би ще имаме данни по случая“, коментира Яни Макулев.

„Ивайло Калушев познава децата ми от бебета, дъщеря ми тази година става на 25 години и той я познава от бебе. Според мен будизмът е важен за Калушев. Бяха важни за него доста тези неща. Имал съм интерес и аз към будизма. Дали синът ми е будист – какво променя в ситуацията? Според мен будизмът не трябва да бъде намесван в темата, това е друг аспект на нещата. Не би трябвало религията да бъде намесвана“, заяви Макулев.

„Съмнявам се, че нещо се е случило. Нашето усещане е, че всички са живи и здрави. Предполагам, че се изчаква да се балансират обществените мнения. Не ме притеснява общественото мнение. Аз имам право на мое мнение и общественото въобще не ме интересува. Взел съм си решение и си стоя зад думите“, каза Макулев.

„В една ситуация има ли значение дали ще изпаднете в паника или ще изпаднете в спокойствие? По-добре е да запазиш спокойствие, за да вземаш правилни решения, защото паниката променя формите на възприятията“, коментира бащата на 15-годишното дете, което е с Ивайло Калушев.

Прочетох СМС-а на Ивайло Калушев, може вътре да има скрито послание – предпочитам аз да не разчитам това послание. Абсолютно изключвам тезата за предсмъртно писмо“, категоричен е Яни Макулев.

„За последно имах връзка със сина ми на 29 януари. По новините разбрах за случилото се в понеделник около 16:30–17 часа. Опитах се да се свържа веднага със сина ми. Никой не вдигна телефоните, те бяха изключени. От гледна точка на фактология – нищо не знам – нямам индикация за местоположение и състояние. Не вярвам, че държавата ще подходи съвестно по случая, знаете много добре защо. Вероятността това да се потули е голяма, затова искат да извадят Иво и децата виновни, но няма да се получи“, заяви Яни Макулев пред Божидар Русев


  • 1 Хаха

    56 14 Отговор
    А защо не коментира,че този Иво представя момчето за негов син .Сбъркана работа отсякъде.....

    Коментиран от #57

    15:23 07.02.2026

  • 2 Данко Харсъзина

    27 34 Отговор
    Местните пиеници от Гинци знаят всичко. Включутелно и за ролята на Боташа.

    Коментиран от #31

    15:24 07.02.2026

  • 3 Чадър от 🎃

    47 21 Отговор
    Гербаджийката Фидосова дето им продаде хижата знае всичко.

    15:25 07.02.2026

  • 4 Вие сте бунаци.

    61 8 Отговор
    Сега ще изкарат Каушев превъртял и застрелял всички. Абе правят ни на бунаци! Пет години тежковъоръжени мъже охраняват с автоматично оръжие огромен , заграден периметър в Балкана. Това секретно поделение ли е? Всички ги оставят да правят каквото си искат. И сега викат : Бе те бяха луди , не се занимавайте с тях!

    Коментиран от #6

    15:26 07.02.2026

  • 5 Майна

    45 28 Отговор
    Какво ни намирате този малоумник
    Кой даде такива права на това НПО?!
    Правителството на Кирил Петков!!!
    ПП
    Кой са замесени в тези канали?!
    За оръжие, хора,бпееофилия и ..съпътстващи..
    Държавата нищо не знаела?!
    Хайде, бе!
    Връзката с Мексико?!
    Откъде и накъде е вървяло?!
    Това е важното?!
    Той Тръмп ще ви оправи!!!

    15:28 07.02.2026

  • 6 демократ

    14 14 Отговор

    До коментар #4 от "Вие сте бунаци.":

    Тоя човек казва че няма никакво авроматично оръжие.
    Не знаеш ли какво е еърсофт това са копия на калашници м16 и тн. Как иначе ще се сдобият с калашници и с патрони за тях.

    Коментиран от #60

    15:30 07.02.2026

  • 7 Как

    52 15 Отговор
    Въоръжени с автоматични карабини ,маски ,каски бронежилетки! Така се пази природата от опасни билкари гъбари и боровинкаджии!

    15:30 07.02.2026

  • 8 А ти пита ли ги

    17 4 Отговор
    дали си правят психотестове?

    Коментиран от #23

    15:30 07.02.2026

  • 9 Майна

    27 26 Отговор
    Това е престъпен международен канал
    Престъпен
    Този малоумник какво го давате..
    Ами има много
    Вижте Величавите идиоти
    Тръгнали след сводници- Киро Брейка, Павел , Ивелинчо
    Всички доказани сводници!
    Партия в Парламента тръгнала със сводници!!!
    Това е политика?!
    На кого?!
    На сатаната!

    15:34 07.02.2026

  • 10 Пчела

    32 12 Отговор
    И електропастир?
    Мислех, че електропастирът е за големи, преживни животни.

    15:34 07.02.2026

  • 11 Бъзиктар

    37 11 Отговор
    Гледали пчели с автомати😆Хора,не се занимавайте с пчеларство,толкова е опасно.Като превърти една пчела и става страшно.

    15:34 07.02.2026

  • 12 Тик- Ток

    24 15 Отговор
    Абе питайте Буда- Капо тути де капи ,и Девето джудже ,помните ли когато Буда беше шеф на МВР при Царя и докараха ония пирати от Англия Краун Ейджънт -Кралските агенти да управляват границите на България и тогава тези пирати разработиха каналите за трафик на дрога,цигари и хора и Тиквата тогава налагаше чадър над каналите и след като английските пирати си заминаха Тиквата наследи контрабандните канали

    Коментиран от #25

    15:35 07.02.2026

  • 13 Факт

    8 12 Отговор
    Малко хора под 40-50 години псуват!

    15:35 07.02.2026

  • 14 Нормално

    20 11 Отговор
    Поредните, които станаха жертва на Иво Прокопиев.

    Коментиран от #19

    15:36 07.02.2026

  • 15 имаме новина

    5 11 Отговор
    некво дело спечелено от росатом. По пътеката ком-емине за колко се стига до камчия, или подобни дестинации
    ?

    15:37 07.02.2026

  • 16 Всъщност

    29 10 Отговор
    Не е ясно ако детето се измъкне, дали не е по - добре да не е с този " родител". За, съжаление вече всичко е в сферата на възможностите. Жалко за невинните

    15:37 07.02.2026

  • 17 Мафиотизираните убийци тука

    24 11 Отговор
    ...пак са се разбеснели да плюят по жертвите, които убиха в Петрохан...ко--чи--на прогнила от мръсна корупция, наемници по някогашни служби, прокуратури,полиции, сега престъпни звена за мокри поръчки на прасетата, узурпирали с насилие властта

    15:37 07.02.2026

  • 18 Някой

    24 2 Отговор
    чул ли е нещо за родителите на третия изчезнал мъж /не дете, на 22 години/?

    15:38 07.02.2026

  • 19 Балонът издиша

    7 5 Отговор

    До коментар #14 от "Нормално":

    Интересен детайл е камата на стената. Наскоро намерих в едни боклуци подобна!

    Коментиран от #27

    15:38 07.02.2026

  • 20 Свински черва

    27 12 Отговор
    Министри и кметове на ППДБ са покровителствали убитите и издирвания с децата. Борислав Боби Сандов им е дал разрешително да оперират на територията на Република България, а Васил Ухото Терзиев ги е финансирал.

    Коментиран от #22

    15:38 07.02.2026

  • 21 Хаяши знае

    7 3 Отговор
    Централният нападател - дори подробностите...

    15:39 07.02.2026

  • 22 Данко Харсъзина

    10 14 Отговор

    До коментар #20 от "Свински черва":

    Боташа е офейкал. По всяка вероятност и Киро Умния.

    15:40 07.02.2026

  • 23 Балонът издиша

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "А ти пита ли ги":

    Вероятно биха ги взели без проблем!

    15:41 07.02.2026

  • 24 Майна

    14 11 Отговор
    Вижте и Киро Брейка!
    С колко последователи!
    Гордо разказваш как биел работещите за него проститутки, били боклуци!!!
    С гордост! Сводник търгуващ с жени?
    Сводничеството не е ли наказуемо?!
    Павел Сабутриев- черен печат за канал за проституция от Италия!!!!
    Ще защитава бай Рибсн, а?
    Ивелинчо- той извозвал проститутки по клиенти
    Участвал в канал за проститутки!!!
    И тия, гордите ,лазещи след тях!
    Последователи?! На какво?+

    Коментиран от #78

    15:41 07.02.2026

  • 25 тик-так

    4 2 Отговор

    До коментар #12 от "Тик- Ток":

    викаш КДС и каптагона не ги е имало 🤡

    15:42 07.02.2026

  • 26 сбъркан

    31 7 Отговор
    и не добре е този човек, няма да казвам "баща", защото е много отдалечен от родителска си роля, както се вижда, дано знае за кое от 3 те си деца говори, защото е доста неадекватен и питам къде е държавата да провери, как при положение, че нямаш от 29 /януари контакт с детето си, не си подал сигнал, което е живяло на мястото на извършено престъпление-защо не се отнемат права на такива родители?

    15:42 07.02.2026

  • 27 курсантски кортик е, от

    6 5 Отговор

    До коментар #19 от "Балонът издиша":

    военнике училища, през студената война. Наистина са странни тези "будисти". Може би всички събития от декември 25 година до сега са навързани в причинно следствена връзка...... и особено една странна оставка

    15:43 07.02.2026

  • 28 Хмм

    33 9 Отговор
    Какъв баща трябва да си ако нямаш връзка с детето си и казваш, че всичко е точно.

    Коментиран от #33, #75

    15:44 07.02.2026

  • 29 Следовател

    25 13 Отговор
    Нищо чудно и бащата да е бил един от педофилите в схемата.

    Коментиран от #41

    15:44 07.02.2026

  • 30 Карай нататък

    16 7 Отговор
    Станалото, станало. Стига сте ни занимавали с тази история. Така или иначе, разследващите са гола- вОда и нищо няма да разкрият.

    Коментиран от #40

    15:45 07.02.2026

  • 31 Да те светна по въпроса:

    24 9 Отговор

    До коментар #2 от "Данко Харсъзина":

    55 милиона на ден ни струват изтеглените кредити от правителството на герберяка Желязков. Заради кражбите на Простата Тиква Борисов и приятелчето му Пеевски, България няма национална детска болница. Изтеглените огромни кредити от гербаво-пеевското правителство потънаха в банковите им сметки.

    15:45 07.02.2026

  • 32 Анонимен

    16 11 Отговор
    Това колко сте се познавали хич не ти дава обективност, че и да дадеш друг да ти учи детето на духовност... това е страшна работа. А правителството и полицията не са тиражирали нищо, само че разглеждат всякакви варианти и тоя вече се сърди.
    Звучи като че знае къде е синът му.

    15:45 07.02.2026

  • 33 Балонът издиша

    23 2 Отговор

    До коментар #28 от "Хмм":

    Дори и със всеки близък липсата на връзка е повод за тревога!

    15:46 07.02.2026

  • 34 нептунец

    12 6 Отговор
    След толкова подробен и спокоен коментар от бащата за духовния баща, защо има упрек към агенция за защита на децата? А петроханската група била цяла дузина.

    15:46 07.02.2026

  • 35 Оправяйте си бакиите сами

    8 2 Отговор
    Не ми пълнете новините с вашите истории.

    15:46 07.02.2026

  • 36 Да бе да

    28 7 Отговор
    Защо хижата се е охранявала от паравоенни с автомати, камери и дронове? Какво се е случвало в тази хижа? Хептен ни взеха за мезе активистите и троловете на промяната.

    15:46 07.02.2026

  • 37 нгннг

    11 6 Отговор
    МВР е ОПГ

    Коментиран от #45

    15:47 07.02.2026

  • 38 А Сандов

    19 1 Отговор
    Тома Белеви Райчев, обикновено сте по студия и давате непоискани мнения, сега обществото ги иска-излезте и разкажете за споразумението дадено от псих....ти на други такива

    15:47 07.02.2026

  • 39 доц д-р Диляна Ст. Иванова-Станчева

    2 6 Отговор
    Ако ви трябва двокат единствено моят мъж Станчо Щерев Станчев от Шумен от регионалната колегия може да спаси всички, той е защитник на онеправданите той е закрилник. Той е мъжът с главно М, а аз съм доц д-р Диляна Стефанова Иванова-Станчева, гений, иноват и качество от комисията по етика на ШУ.
    Такъв човек като мен се срешта веднъж на 1300г. Аз съм ендемид.

    15:47 07.02.2026

  • 40 всичко вече са знае,

    12 3 Отговор

    До коментар #30 от "Карай нататък":

    чудят се само, как да го кажат пред общественосттъ, е, и ние се сещаме за некви хипотенузи....

    15:47 07.02.2026

  • 41 Факт

    5 1 Отговор

    До коментар #29 от "Следовател":

    Преди малко писахте, че обикновено се прикривали зад удобни занятия! Вие с какво се занимавате?

    Коментиран от #46

    15:48 07.02.2026

  • 42 Нещо

    9 4 Отговор
    ако някой е видял или чул би разрешило въпросителните по този случай. Иначе едва ли нашите разследващи институции са подготвени и с капацитет да разрешат сами подобни престъпление.

    15:49 07.02.2026

  • 43 Промяна

    27 7 Отговор
    Момчето не е случило на родителите Недоумявам как така ще търгуваш с детето как ще го предоставяш като стока някъде си това не е ли насилие и момчето е беззащитно Направо не мога да повярвам какви индивиди живеят тук

    15:51 07.02.2026

  • 44 Доктора

    19 9 Отговор
    Лицето на снимката прилича на психично болен.

    15:52 07.02.2026

  • 45 Факт

    6 1 Отговор

    До коментар #37 от "нгннг":

    Очакваме да разберем дали е така!

    15:52 07.02.2026

  • 46 Следовател

    3 3 Отговор

    До коментар #41 от "Факт":

    Софтуерен инженер съм.

    15:53 07.02.2026

  • 47 Име

    16 1 Отговор
    Най-доброто прикритие за един престъпник е да се увърта служебно около представители на силови ведомства. Най-вече като дописник. Завързва контакти, с които лесно може да прикрие всяко действие.

    15:55 07.02.2026

  • 48 Сила

    21 9 Отговор
    Само като видя медитация и духовни практики и въпроса ми е ясен !!! На другия полюс са чалгата , анцузите и БМВ та.....хвани едните , удари другите !!! А живота може да е много лесен и лежерен без да си даваш зор да бъдеш нещо , което не си .....

    15:55 07.02.2026

  • 49 Тя държавата толкова обича децата че са

    5 8 Отговор
    Разрешени разводите и абортите на живи ембриони

    Коментиран от #53

    15:56 07.02.2026

  • 50 Мишел

    3 7 Отговор
    Русия освобождава Украйна от последиците от социализма и успешно я връща в 1917г.

    15:58 07.02.2026

  • 51 въъ

    21 8 Отговор
    На мен някой приятел като ми поиска колата за час-два да си свърши някаква работа ми е криво, а хората си раздават децата на приятели за месеци и години без да им мигне окото. Един от нас двамата е много сбъркан. Не знам, може и да съм аз.

    Коментиран от #56, #62, #72

    15:58 07.02.2026

  • 52 след парите

    14 5 Отговор
    Иван Кристоф дава награда от 100 хил.долара за информация за Калушев. Твърди, че
    "Това са едни хора, които за много кратко време решиха и изкараха много пари.”
    Каква му е връзката с тях?

    15:59 07.02.2026

  • 53 И от 9 милиона население сме станали

    6 4 Отговор

    До коментар #49 от "Тя държавата толкова обича децата че са":

    6,5 милиона
    Някой не допуска да се раждат деца На планетата земния рай

    Коментиран от #58

    16:00 07.02.2026

  • 54 Боруна Лом

    9 3 Отговор
    ТОЗИ,,БАЩА,, ДАНЕ Е БИЛ КУРСАНТ?

    16:03 07.02.2026

  • 55 Фори

    18 3 Отговор
    Някой знае ли защо сайта на организацията им изчезна 24 ч след като ги убиха? От полицията казаха че някой от убитите го е махнал ,а после се сетиха ,че убития няма как да стане и махне сайта.

    Коментиран от #69

    16:04 07.02.2026

  • 56 Децата са като идеите

    2 6 Отговор

    До коментар #51 от "въъ":

    Пазиш ги отглеждаш ги 20 години патентно право и после ги пускаш да работят за някой друг

    Коментиран от #70, #71, #89

    16:04 07.02.2026

  • 57 Глупости!

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хаха":

    Що дрънкаш глупости?

    16:05 07.02.2026

  • 58 донорите

    2 1 Отговор

    До коментар #53 от "И от 9 милиона население сме станали":

    Раждат ги в чужбина, а българския им е непознат понеже не общуват с българи.

    16:05 07.02.2026

  • 59 Горски

    17 6 Отговор
    Този нормален ли е? Кой разумен родител ще бъде спокоен, че детето му е с мъж 30 години по - голям от него и е в неизвестност от 10 дена.

    16:05 07.02.2026

  • 60 Да така е

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "демократ":

    Пълно копие са на реални оръжия. Поради тази причина в някои европейски държави трябва да имаш разрешително за тях . А не като при нас свободно да се купуват и размахват. Защото докато не ти дойде в ръцете не можеш да разбереш ,че не е истинско .

    16:05 07.02.2026

  • 61 не се учадвам

    16 5 Отговор
    те тези зелени , нпо, мосв врякат заучено по определини теми, прикривайки извършени беззакония в личен интерес, вижте Тома Белев директор на защитен парк от Зелено движение, Сандов-е той е просто зелен, пушил трева, стачкувайки по площада, стана министърче, нищо, че е недипломиран, та от такива какво да очакваме-рай, пчелички и тревички, ами не!

    16:05 07.02.2026

  • 62 Ха ха ха

    4 5 Отговор

    До коментар #51 от "въъ":

    Ами, това са ти ценностите - колата. Бричка на 10-15 години.

    Коментиран от #116

    16:07 07.02.2026

  • 63 Юрист

    5 10 Отговор
    Тоя калушев май мафията гледа да го сготви като Ивелин Михайлов

    16:07 07.02.2026

  • 64 Данко Харсъзина

    11 7 Отговор
    В пивницата в Гинци, вместо печка има един огромен варел, в който горят едни гигантски дънери и е топличко и задушевно. Около този варел се събират местните пройдохи и се получава нещо като местен Парламент председателстван от кмета пиеница. Та там могат да се чуят много неща, стига човек да иска да ги чуе.

    16:09 07.02.2026

  • 65 ГРОБНИЦАТА НА БОГИНЯТА БАСТЕТ

    10 6 Отговор
    Версията, че са търсили и намерили пещерата в която е скрито съкровището (може би и тялото), извадени от ГРОБНИЦАРА НА БОГИНЯТА БАСТЕТ, от ден ден се очертава като най-интересна и най-вероятна. Щом са имали и къща в района на Малко Търново - село Българи.
    Тези, които си мислят, че някой ще купи хижа на прохода Петрохан, за да прекарва оръжие или наркотици за Сърбия, просто не са били там, за да видят колко е екстремно. Защо да го правят, след като по Видинско е пусто и равно и има по-лесни пътища. По Кюстендилско пък и Гугъл мапс не може да те открие.
    Мислете с главите си!
    Сетете се и как след всяка педофилска история, медиите никога не са се осмелили да нарекат някой - педофил, но сега, изведнъж всички припяват една и съща подадена реплика.
    Тези хора са били снабдени с всичко необходимо за да могат да намерят НЕЩО. След като са го намерили, са ги очистили. Но, явно НЕЩОТО сега липсва, липсват и оцелелите, в това е проблема на нашите ОПГ-та.

    Коментиран от #97

    16:12 07.02.2026

  • 66 а къде е

    3 1 Отговор
    Мир-в тофифи то, той винаги се изказва

    16:13 07.02.2026

  • 67 Секта на

    4 1 Отговор
    Българи-юнаци хайдуци/партизани.

    16:13 07.02.2026

  • 68 Роден в НРБ

    19 7 Отговор
    Този психар си бил дал детето на калушев, щото му било трето и нямал време и финанси. Изрод. Пълен изрод. Да не би направо да го е продал на калушев?

    16:13 07.02.2026

  • 69 читател

    5 2 Отговор

    До коментар #55 от "Фори":

    Криха известно време кои са убитите, с версии за Наглите, за заметат дигиталните следи, още в началото имаше коментар, че са били изтрити още средата на декември, но не знам дали някой е проверил това твърдение

    16:14 07.02.2026

  • 70 Име

    8 0 Отговор

    До коментар #56 от "Децата са като идеите":

    Доста безмислено изявление!

    16:14 07.02.2026

  • 71 Анонимен

    10 1 Отговор

    До коментар #56 от "Децата са като идеите":

    Посетите психиатъра си!

    16:16 07.02.2026

  • 72 Сила

    12 8 Отговор

    До коментар #51 от "въъ":

    По думите на бащата мога да заключа , че сина му е станал наркоман и затова са го " дали " при Калушев да го лекува ...." Преценихме , че не може да се справим като време и финансово ..."не са имали пари за комуна !!!

    Коментиран от #76

    16:16 07.02.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Роден в НРБ

    20 5 Отговор
    Не искал психото да коментира как и защо си бил дал детето !?! Така били решили!!! Инстинкта му на родител му казвал!!! Какъв инстинкт на родител има някой който си дава детето на някакви чужди хора??? И то е там от години. Също така защо този психо още не е арестуван?

    16:18 07.02.2026

  • 75 Дзак

    9 4 Отговор

    До коментар #28 от "Хмм":

    А какво мислите, че трябва да казва? Че се страхува, че преследват детето му и че държавата преди не му е помогнала и сега няма доверие? Той не е ли под закрила?

    16:20 07.02.2026

  • 76 Балонът издиша

    5 2 Отговор

    До коментар #72 от "Сила":

    Отново непремерени изказвания!

    16:21 07.02.2026

  • 77 Хмм

    16 7 Отговор
    прав е Дачков, абсолютни откачалки, синът му го няма вече повече от седмица, трима убити, камерите показват че калушев е бил свидетел, ама за него духовните практики важни

    16:21 07.02.2026

  • 78 Макс

    2 4 Отговор

    До коментар #24 от "Майна":

    Имаш проблем . Лекувай се .

    Коментиран от #85, #88

    16:23 07.02.2026

  • 79 Факти

    8 6 Отговор
    Бащата е прекалено спокоен. Вероятно поддържа връзка със сина си в интернет. В този район действа дървената мафия, която е под опеката на ГЕРБ и ДПС. Това, че ДАНС са се появили първи също е съмнително.

    Коментиран от #84

    16:26 07.02.2026

  • 80 Защо и КОй е разрешил

    4 1 Отговор
    Да се изнасят данни от разледването?
    В тази връзкам искам да квжа, че преди доста години беше отвлечен синът на сирийски дипломат, та тога оная « гадна» ДС и службите откриха момчето в къща ПАК в Годеч!

    16:26 07.02.2026

  • 81 Напомнящ

    11 3 Отговор
    Този освен,че е абсолютно неадекватен е и нагъл!!! От позицията точно на какъв заплашва със съд тези,които са изразили мнението си относно кървавата сатанинска трагедия?! Сигурен бил,че всички са живи и здрави,а край хижата има три трупа с пръснати от куршуми глави! Много интересно ще бъде поведението му,ако в даден момент се окаже,че и синът му не е между живите и е пречукан от Любимия му иво-лама!!!

    16:27 07.02.2026

  • 82 Буха ха

    8 1 Отговор
    Милиционерите са му задали учудващо правилен въпрос

    16:28 07.02.2026

  • 83 Тоя

    9 3 Отговор
    С промития мозък,може да си плещи каквото си иска.Стига да има кой да му се връзва.Не се ли разбра,че той е от същото котило,и ще продължава да изповядва тяхното верою.То тая тяхната общност,явно споделя и децата.И още докато са във възраст лесна и податлива на обработка в кауша,при Калушев.А щом имаме закони,които позволяват това да се случи....всичко друго няма смисъл.

    Коментиран от #98

    16:28 07.02.2026

  • 84 Казах

    9 3 Отговор

    До коментар #79 от "Факти":

    Родителите трябва да бъдат задържани!
    Борисов е в играта!
    За свинята не знам!

    16:29 07.02.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Този

    9 1 Отговор
    явно лъже и крие много неща.

    16:33 07.02.2026

  • 88 Майна

    4 3 Отговор

    До коментар #78 от "Макс":

    Макс ли си, къв си - потърси информация за сводника Киро
    Можеш да видиш" хвалбите " му в нета
    Покажи ги на дъщеря си
    Дано да тръгне след подобен, а..?

    16:33 07.02.2026

  • 89 АЙДЕ БЕ...?!

    3 2 Отговор

    До коментар #56 от "Децата са като идеите":

    И аз имам деца,а защо ли не отговарят на твоите дрънканици...?!

    Коментиран от #94, #111

    16:35 07.02.2026

  • 90 БеГемот

    7 3 Отговор
    Е та тоя и той е лама и в нирвана не го ли усещате .... хахаха

    16:38 07.02.2026

  • 91 ТАЙНИТЕ ПОДЗЕМИЯ НА БЪЛГАРИЯ

    8 3 Отговор
    Дали няма да се окаже, че са намерили таен тунел до Мексико?!? Помните ли книгите "Тайните подземия на България"?
    Ще е хубаво, ако някой сега интервюира авторът и той изкаже мнение. Подземия, пещери, гмуркания, те ходили в Мексико, мексиканци се преместили тук, оградена територия, дронове, карти на гробници, покровителство, предателство, разстрели... Тази история не е за дърва и наркотици, за нещо ДАЛЕЧ ПО-ЦЕННО е...

    16:39 07.02.2026

  • 92 Защо полицията не допуска

    5 4 Отговор
    Че Калушев и детето бягат от килъри които са застреляли трима мъже а те са се спасили
    Кои убиха бай Миле посред бял ден преоблечен като полицай в София
    Тези рейнджъри са имали врагове защото са опазвали дадена площ от България
    Как така става такова убийство след като влязохме в еврозоната
    Полицията не допуска ли че има спящи килъри дошли отдавна в България и чакащи заповед за изпълнение на мокри поръчки на неудобни хора

    Коментиран от #93

    16:40 07.02.2026

  • 93 Трън в гащите

    4 1 Отговор

    До коментар #92 от "Защо полицията не допуска":

    Защото така работи пропагандната машина.

    16:44 07.02.2026

  • 94 Който спечели младежта печели

    5 0 Отговор

    До коментар #89 от "АЙДЕ БЕ...?!":

    Бъдещето некой фюрер май го беше казал

    16:45 07.02.2026

  • 95 Хмм

    4 1 Отговор
    на колко години е този Калушев, знае ли някой, познават се от 35 години, гони 60-те.

    16:48 07.02.2026

  • 96 Идиът

    12 3 Отговор
    Моли се на господ да намерят детето ти. Междудругото, това дете ,защо не ходи на училище? Къде са институциите ?

    Коментиран от #106

    16:51 07.02.2026

  • 97 Дзак

    5 3 Отговор

    До коментар #65 от "ГРОБНИЦАТА НА БОГИНЯТА БАСТЕТ":

    Вече ви препоръчахме да посетите психиатъра си!

    16:54 07.02.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Трън в гащите

    5 15 Отговор
    Много са ми интересни тези тр0лове, които се правят на изненадани, че един баща е предпочел сина му да бъде научен на спорт, оцеляване в дивата природа, духовни практики, а защо не и боравене с оръжие?!
    А вие, какво предпочитате, да го даде на някой да го научи да се обезкосмява, да си връзва кокче на главата и да се гримира, ли?!?

    Коментиран от #100, #102, #103

    16:58 07.02.2026

  • 100 Хмм

    9 1 Отговор

    До коментар #99 от "Трън в гащите":

    ами те са точно такива, плитки, обици, герданчета, видяхте ли го как изглежда единият, ако вие искате вашите деца да изглеждат така, ваша си работа, след три убийства да се хвали човек, който е поставил надпис "Стреля се без предупреждение", да претендира че е будист, а да води разточителен живот

    17:10 07.02.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Промяна

    6 0 Отговор

    До коментар #99 от "Трън в гащите":

    ДА те питам това дете не е лична собственостна никого това е насилие как така ще се разпорежда с момчето а защо синът му не го даде някъде из горитетилилейскина някои други а Това се нарича насилие В живота това момче няма да живее по горите нали Извратеняшка работа е това е издевателство

    Коментиран от #104

    17:23 07.02.2026

  • 103 Промяна

    7 2 Отговор

    До коментар #99 от "Трън в гащите":

    Да се учиш да оцеляваш в дивата природа ХАХАХАХАХА ТОВА ДА НЕ ТИЕ ПЪРВОБИТНООБЩИННИЯТ СТРОЙ научи се да живееш в днешното общество това е силата на духа на успешните хора

    17:26 07.02.2026

  • 104 Факт

    0 3 Отговор

    До коментар #102 от "Промяна":

    Нова опорка!

    17:30 07.02.2026

  • 105 1234

    6 1 Отговор
    А тест за нарокици правили ли са му!? Ако не веднага да му направят!!!
    А агенция за защита на детето намеси ли се?

    17:32 07.02.2026

  • 106 хихи

    5 2 Отговор

    До коментар #96 от "Идиът":

    Те всичките са при ПП ППодмяната

    17:33 07.02.2026

  • 107 БОЙС ТУ МЕН

    3 0 Отговор
    АМА НАКРАЯ ИСТОРИЯТА ЩЕ Е ТРИВИАЛНА..
    ИМАЛО Е СБЛЪСЪК НА КОНКУРЕНЦИЯТА
    ЗА ЛОВ НА...Т Р Ю Ф Е Л И....😀И още нещо💏

    17:42 07.02.2026

  • 108 Гост

    6 1 Отговор
    Тоя индивид що не е в ареста!?
    Какво е това д.билно "спокойстние", кой нормален баща би бил "спокоен", ако повече от седмица синът му е в неизвестност в компанията на близо 40 години по-стар от него бездетен хахолама!?
    И би следвало да го арестуват само за това, че е отклонил сина си от задължително посещение в училище за да се шляе с някакъв хахо без и той самия да е наясно къде, с кой и какви ги вършат...

    17:44 07.02.2026

  • 109 Фикри

    7 1 Отговор
    Тоя е неадеквате, да ти няма дете от сумати време и ти да викаш, че си спокоен ...

    17:45 07.02.2026

  • 110 Защо още не е арестуван

    8 2 Отговор
    Застреланите му били приятели,ама той видите ли днес бил по-спокоен от вчера. На всичкото онгоре имал инстинкт на баща.

    18:09 07.02.2026

  • 111 Ако имаш семейна фирма работят за тебе

    2 1 Отговор

    До коментар #89 от "АЙДЕ БЕ...?!":

    Но фирмата работи за други
    А в България всичко е вносно

    18:12 07.02.2026

  • 112 Здравей

    1 3 Отговор
    Тези хора са търсели нещо. Не случайно имат и имот в Странджа. Там е пълно с старо имаме. Пещерата на жената котка също е близо до с. Кости. Търсели са и са намерили нещо. Но са решили да го запазят за себе си. Нещо важно. И скъпо. И са убити. От поръчителя. Не за дрога или оръжие. Двата района са иманярски ,особенно Странджа.

    18:19 07.02.2026

  • 113 Истинската вина

    3 1 Отговор
    За всичко е на тези " родители", уплашени от истината. За тяхно огромно съжаление има оцелели записи от камерите. На които присъства и любимия хиндуис. Няма страшно, колко по - страшно от това да си дадеш детето на един чичо.

    18:27 07.02.2026

  • 114 Този е нагъл и тотално сбъркан в едно

    5 0 Отговор
    Според него будизмът не трябва да бъде намесван в темата, това е друг аспект на нещата. Не би трябвало религията да бъде намесвана“, заяви Макулев.Точно такива религиозни практики отварят вратата на ада и резултата в конкретния казус е очевиден. Присъствието на ламата на мястото и в момента на убийството е заснето на собствените им камери.Ако си невинен, търсиш полицията и съдействаш, а не отпрашваш към границата.Кочината е създадоха такива типове като Кушев, с няколко недвижими имота пръснати по кочината, каращи по няколко висоикопроходими джипа с надписи по тях за допълнителен респект, позволяващи си да ограничават достъпа не хора до места за обществено ползвене.После не издържал в кочината, а обективените хора какво да кажат?

    18:35 07.02.2026

  • 115 Хмм

    3 0 Отговор
    нямал финанси и си харизал детето друг да го издържа

    18:40 07.02.2026

  • 116 Виж сега

    1 0 Отговор

    До коментар #62 от "Ха ха ха":

    Не си схванал,нали.Човекът ти казва,че за предмет му е жал,пък някои си дават децата на въоръжени хора,будисти и разни кой знае ТОЧНО какви,защото хората си променят характерите с времето и не им пука.Мъже,не бели псували никога.То и моят мъж се съобразява като шофира и има чужди хора в колата,пък и никой не знае взимали ли са някакви субстанции.Абе МЪТНА РАБОТА.

    19:04 07.02.2026

  • 117 Вакли Бобинов

    0 0 Отговор
    Личеше, че лъже и спокойствието му е привидно. Веднага след първия неудобен въпрос по лицето му изби обилно студена пот.

    19:19 07.02.2026

