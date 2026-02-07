Канада влиза в Гренландия с дипломатически ход на фона на изявленията на Тръмп

Канада официално откри консулство в столицата на Гренландия - Нуук, с което изпрати ясен дипломатически сигнал на фона на нарастващото напрежение около бъдещето на острова и изказванията на президента на САЩ Доналд Тръмп за неговия суверенитет, съобщава „Политико“, предава News.bg.

Според канадския външен министър Анита Ананд, откриването на мисията не е реакция „в последния момент“, а част от дългосрочната арктическа стратегия на Отава. Тя определи консулството в Нуук като стратегическа инвестиция с перспектива, като допълни, че следващата дипломатическа стъпка ще бъде откриването на консулство и в Анкъридж, Аляска.

„Това е част от външнополитическите ни намерения за Арктика от дълго време“, заяви Ананд. „Присъствието ни тук има устойчив характер.“

Дипломатическият ход идва в чувствителен момент, след като коментарите на Доналд Тръмп за възможно придобиване на Гренландия предизвикаха тревога сред съюзниците и поставиха Канада и Франция в деликатна позиция - да изразят подкрепа за автономната територия, без да ескалират отношенията с Вашингтон. Ситуацията допълнително засилва натиска върху Отава преди планирания през 2026 г. преглед на търговското споразумение USMCA.

Ананд подчерта, че САЩ остават ключов партньор за Канада: „Имаме дълбоки икономически, търговски и отбранителни връзки със Съединените щати и целта ни е те да се развиват, включително чрез бъдещите преговори по USMCA.“

На церемонията в Нуук присъства генерал-губернаторът на Канада Мери Саймън - първият представител на коренното население, заемащ този пост. Събитието беше отбелязано и с присъствието на ледоразбивача на канадската брегова охрана „Джийн Гудуил“. Ананд определи откриването на консулството като символичен жест на солидарност с гренландците във време на несигурност.

Саймън, която е от инуитски произход, беше посрещната от канадски инуити, дошли специално за събитието. Президентът на организацията „Тапириит Канатами“ Натан Обед заяви, че дипломатическата мисия е важен знак за подкрепа на правото на самоопределение на коренното население. Той отбеляза с ирония, че не е сигурен дали този ход ще бъде посрещнат с ентусиазъм от Доналд Тръмп.

В изказване пред дипломати Обед разкритикува реториката, свързана с идеята за „явната съдба“, и начина, по който се говори за Гренландия в международния дебат. По думите му подобни внушения подценяват човешките права, автономията и историческата идентичност на инуитите.

По време на визитата си Ананд проведе срещи с датския външен министър Ларс Льоке Расмусен и с гренландската си колежка Вивиан Моцфелдт. Сред основните теми бяха засиленото руско присъствие в Арктика и последствията от климатичните промени за региона.

„Руската инфраструктура се придвижва все по на север, което налага по-тясно сътрудничество в областта на сигурността и отбраната в Арктика“, заяви Ананд, като предупреди и за сериозните икономически рискове, свързани със затоплянето на климата.