Новини
Свят »
Израел »
Нетаняху във Вашингтон: Среща с Тръмп за бъдещето на преговорите с Иран

Нетаняху във Вашингтон: Среща с Тръмп за бъдещето на преговорите с Иран

7 Февруари, 2026 20:56, обновена 7 Февруари, 2026 20:58 1 304 19

  • бенямин нетаняху-
  • доналд тръмп-
  • преговори-
  • иран-
  • среща

Двамата лидери ще обсъдят ограниченията за иранските балистични ракети и спирането на подкрепата за "Оската на съпротивата", докато Техеран настоява за правото си да обогатява уран

Нетаняху във Вашингтон: Среща с Тръмп за бъдещето на преговорите с Иран - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Израелският премиер Бенямин Нетаняху се очаква да се срещне с американския президент Доналд Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите на САЩ с Иран, съобщиха днес от канцеларията на Нетаняху, цитирани от Ройтерс, предава БТА.

От офиса на премиера посочиха, че Нетаняху смята, че всякакви преговори трябва да включват ограничения за балистичните ракети на Иран и спиране на подкрепата за иранската "Оска на съпротивата".

Иранските представители обаче изключват поставянето на ракетния арсенал на масата за преговори и настояват, че Техеран има право да обогатява уран.

Непреки преговори между Иран и САЩ по ядрената програма на Ислямската република се проведоха вчера в Маскат, столицата на Оман, като двете страни заявиха, че очакват да продължат разговорите в близко време.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Разочарован

    27 3 Отговор
    Тръмп е най ционисткия президент на САЩ някога

    21:01 07.02.2026

  • 2 Европеец

    23 2 Отговор
    Коварния и луд Бени, отишъл при другия ядрен терорист, кой знае каква мръсотия ще измислят отново..... Знае ли някой как е с тока в покрайна след ударите в западната част....

    21:01 07.02.2026

  • 3 Майна

    3 9 Отговор
    Браво на Тръмп
    В подходящ момент излезнаха досиета
    И там висши служители юдейски
    Епщайн, ще им изяде , ще изяде..роднините си
    Давай , Тръмп!
    В ръцете ти са

    Коментиран от #5, #6

    21:03 07.02.2026

  • 4 Металика

    5 1 Отговор
    "Master of the puppets". Хубав албум.

    21:05 07.02.2026

  • 5 Европеец

    21 1 Отговор

    До коментар #3 от "Майна":

    Дано да е така това което казваш, ама името на бай Дончо фигурира над 5000 пъти в тия досиета ,та ще видим накрая какво ще излезе ...

    Коментиран от #14

    21:09 07.02.2026

  • 6 Само че

    16 1 Отговор

    До коментар #3 от "Майна":

    Тръмп е главната фигура в досиетата 😄

    21:20 07.02.2026

  • 7 Сатана Z

    12 3 Отговор
    Джо Байдън имаше праволинейна политика спрямо Израелска държава спирайки всякакви помощи на мошетата ,които събраха пари и поставиха бай Дончо в президентския стол да надува бузи и тропа с краче.Сега Хитлеряху ще се скара на Тръмп,че го е шубе да нападне Иран напомняйки му това—онова.

    21:35 07.02.2026

  • 8 Ъъъъъъ

    19 2 Отговор
    "Израелският премиер Бенямин Нетаняху се очаква да се срещне с американския президент Доналд Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите на САЩ с Иран...."

    Това би трябвало да звучи така:

    "Израелският премиер Бенямин Нетаняху се очаква да се срещне със своя подчиен - американския президент Доналд Тръмп в сряда във Вашингтон, за да му набие канчето и да му да даде нови указания за преговорите с Иран...."

    21:41 07.02.2026

  • 9 УдоМача

    7 1 Отговор
    Всички на тази снимка са пътници! Скоро!

    21:48 07.02.2026

  • 10 ЗОРО

    7 1 Отговор
    Тия бесни фашисти преди или след срещата ще мърс СУ ва т с деца?

    22:00 07.02.2026

  • 11 ЗОРО

    12 2 Отговор
    Рано или късно всеки нормален човек в САЩе проумее, че ционистите ги използват безогледно и са в смъртоносната хватка на тези паразити и тогава ще настъпят по-нормални дни на този свят! Тръмп е тяхна марионетка и е най-опасният човек в човешката история, защото е и нарцистичен маняк!

    22:07 07.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Майна

    3 8 Отговор

    До коментар #5 от "Европеец":

    Кои медии четеш..
    Сериозно?
    Ако имаха нещо за Тръмп отдавна щяха да го разнищя
    Не да правят опити за убийство
    Документите бяха в ръцете им, укриваха ги..
    Тръмп без предупреждение , влезна и ги..иззе.
    В ръцете му са и те са в ужаст
    Ще има и за 11..
    Повярвай..

    22:36 07.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Хитлеряху разпалва войната

    5 2 Отговор
    Разлика между нацист и ционист няма.

    23:51 07.02.2026

  • 17 да се чете

    2 1 Отговор
    сатаната е във вашингтон

    05:11 08.02.2026

  • 18 за тромпета на Тромпета

    0 0 Отговор
    Американски потребител написа в Twitter за случая с Епстийн:

    Американски политици изнасилват 13-годишни момичета, докато едновременно с това изнасят лекции на Иран за „правата на жените“.

    06:01 08.02.2026

  • 19 Историк

    1 0 Отговор
    Много интересно е защо навсякъде по света свързаните с Епстийн биват наказани и изхвърлени от обществения живот, а в Тръмпландия, където се е зародила тази отвратителна и гнусна дълнопробна мрежа нищо не се случва освен приказки. Отговорът е ясен- защото главният заподозрян се казва тръмп. Този огромен световен скандал неслучайно води към замислен и изпълнен перфектно от КГБ план за изработване на мрежа от зависимости в САЩ и Западна и Източна Европа. Колкото и факти да излязат за Путин и Тръмп, те няма да бъдат наказани и отстранени,защото диктаторите си имат държави, а демократичните държави отстраняват провинилите се политици. Така се отваря пътя на диктатурите, които процъфтяват чрез насилие,страх и хаос и липса на законност и правосъдие.

    12:58 08.02.2026