Нетаняху във Вашингтон: Среща с Тръмп за бъдещето на преговорите с Иран

Израелският премиер Бенямин Нетаняху се очаква да се срещне с американския президент Доналд Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите на САЩ с Иран, съобщиха днес от канцеларията на Нетаняху, цитирани от Ройтерс, предава БТА.

От офиса на премиера посочиха, че Нетаняху смята, че всякакви преговори трябва да включват ограничения за балистичните ракети на Иран и спиране на подкрепата за иранската "Оска на съпротивата".

Иранските представители обаче изключват поставянето на ракетния арсенал на масата за преговори и настояват, че Техеран има право да обогатява уран.

Непреки преговори между Иран и САЩ по ядрената програма на Ислямската република се проведоха вчера в Маскат, столицата на Оман, като двете страни заявиха, че очакват да продължат разговорите в близко време.