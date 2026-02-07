Нетаняху във Вашингтон: Среща с Тръмп за бъдещето на преговорите с Иран

Израелският премиер Бенямин Нетаняху се очаква да се срещне с американския президент Доналд Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите на САЩ с Иран, съобщиха днес от канцеларията на Нетаняху, цитирани от Ройтерс, предава БТА.
От офиса на премиера посочиха, че Нетаняху смята, че всякакви преговори трябва да включват ограничения за балистичните ракети на Иран и спиране на подкрепата за иранската "Оска на съпротивата".
Иранските представители обаче изключват поставянето на ракетния арсенал на масата за преговори и настояват, че Техеран има право да обогатява уран.
Непреки преговори между Иран и САЩ по ядрената програма на Ислямската република се проведоха вчера в Маскат, столицата на Оман, като двете страни заявиха, че очакват да продължат разговорите в близко време.
В подходящ момент излезнаха досиета
И там висши служители юдейски
Епщайн, ще им изяде , ще изяде..роднините си
Давай , Тръмп!
В ръцете ти са
До коментар #3 от "Майна":Дано да е така това което казваш, ама името на бай Дончо фигурира над 5000 пъти в тия досиета ,та ще видим накрая какво ще излезе ...
До коментар #3 от "Майна":Тръмп е главната фигура в досиетата 😄
Това би трябвало да звучи така:
"Израелският премиер Бенямин Нетаняху се очаква да се срещне със своя подчиен - американския президент Доналд Тръмп в сряда във Вашингтон, за да му набие канчето и да му да даде нови указания за преговорите с Иран...."
До коментар #5 от "Европеец":Кои медии четеш..
Сериозно?
Ако имаха нещо за Тръмп отдавна щяха да го разнищя
Не да правят опити за убийство
Документите бяха в ръцете им, укриваха ги..
Тръмп без предупреждение , влезна и ги..иззе.
В ръцете му са и те са в ужаст
Ще има и за 11..
Повярвай..
Американски политици изнасилват 13-годишни момичета, докато едновременно с това изнасят лекции на Иран за „правата на жените“.
