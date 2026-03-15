Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Бивш голаджия на Берое и Левски: Mачът е 2:0 или 3:0 за "сините"

Бивш голаджия на Берое и Левски: Mачът е 2:0 или 3:0 за "сините"

15 Март, 2026 14:59 659 2

Домакините в момента са много зле

Бивш голаджия на Берое и Левски: Mачът е 2:0 или 3:0 за "сините" - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившият голаджия на Берое и Левски Васил Драголов е на мнение, че старозагорци трудно ще вземат точка, камо ли три, при домакинството си срещу "сините". Мачът от XXVI кръг на efbet Лига е днес от 17:00 часа. "Няма как да стане това - Берое да направи нещо срещу Левски. Мачът ще завърши 2:0 или 3:0 в полза на гостите. Домакините в момента са много зле. Имат някакви футболисти, които могат да играят на средно ниво, докато Левски е по-качественият отбор. За пръв път от толкова години насам, столичани имат шанс за титлата. Борят се за нея и няма да пропуснат шанса си да прибавят нови три точки в своя актив точно в Стара Загора", коментира 63-годишният бивш нападател пред "Тема Спорт".

Той обаче предупреди левскарите да не бързат да изстудяват шампанското за бъдещата си шампионска титла. "До края има още много мачове, а и плейофите чукат на вратата. Засега сините са първи и ще се борят да не губят повече точки срещу по-слабите отбори. Днес очаквам равностоен мач, поне в първите двадесетина минути. После, ако гостите вкарат гол, ще си улеснят срещата. Левски има отбор, а Берое е в битка за оцеляване и може да се пребори за нея. Старозагорци трябва да се съсредоточат върху по-възможните им мачове. Какъв ще е този между Берое и Левски ли? Усещането ми е, че ще стане хубав мач с опит за надлъгване между двата отбора. Левски ще опита да спечели, а Берое да стигне до хикса. Всеки ще си гони целите, пък каквото стане. Как виждам Левски без Мустафа Сангаре? Аз харесвам взетия от Локомотив (Пловдив) Хуан Переа. Виждам го като заместник на Сангаре", добави Васил Драголов.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 112

    0 1 Отговор
    Мача ще завърши както го е играл Наско Раев и Делян Пеевски -Дубайски .

    Коментиран от #2

    16:11 15.03.2026

  • 2 Ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "112":

    И какво ще спечелят като коефициента за победа на Левски е 1.30.Ама че разбирач.

    16:15 15.03.2026

