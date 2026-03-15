Българи са сред задържаните по подозрение в изнасилване на 17-годишно момиче на остров Крит

15 Март, 2026 15:10 1 060 10

Друга 17-годишна българка е задържана по обвинение за притежание и употреба на наркотици

Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Брутален случай на насилие над непълнолетни изправи на крак полицията и прокуратурата в град Ханя, остров Крит. Седем младежи между 15 и 18-годишни, сред които и двама български граждани, са задържани след подадена жалба за групово изнасилване на 17-годишно момиче, съобщи Нова тв.

Случаят е от сряда вечерта, когато две момичета – българка и гъркиня, настанени в местен църковен приют, напускат сградата без надзор. При обстоятелства, които разследващите все още изясняват, непълнолетните се озовават в частен дом, където се е провеждало събиране на група младежи.

Според показанията на 17-годишната пострадала гъркиня, тя е била нападната и последователно изнасилена от петима души в часовете преди разсъмване в четвъртък.

Разследващите са в шок от разкритието, че актът на насилие е бил записван с мобилен телефон от едно от присъстващите момчета.

Назначената съдебномедицинска експертиза вече е потвърдила наличието на следи от насилие. Пострадалото момиче е в тежко психологическо състояние и се намира под постоянно наблюдение в специализирана клиника.

Освен двамата младежи, обвинени в пряко участие, в случая е замесена и 17-годишната българка, която е била с жертвата същата нощ. Пред полицията тя е заявила, че е употребила канабис и е имала сексуален контакт по взаимно съгласие с един от компанията. Тя също е задържана по обвинение за притежание и употреба на наркотици.

Други три жени са арестувани като настойници - две български гражданки на 46 г. и 48 г. и 59-годишна албанска гражданка - за пренебрегване на надзора над непълнолетно лице. Арестуваните са отведени в прокуратурата и се очаква да се явят пред следовател в понеделник, за да дадат показания.

Случаят предизвика вълна от въпроси в Гърция относно сигурността в социалните институции. Проверява се как две непълнолетни момичета под закрила са успели да напуснат приюта посред нощ, без никой да забележи отсъствието им до сутринта.

На петимата основни заподозрени са повдигнати тежки обвинения за групово изнасилване и нарушаване на законите за личните данни.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пловдив

    16 1 Отговор
    Римляни?!

    15:14 15.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 На кого

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "кой му дpeмe":

    Му дреме какво значи българин на гръцки? Само на някой чуждопоклонен рендерас! Ти такъв ли си?

    15:18 15.03.2026

  • 5 кой му дpeмe

    3 5 Отговор
    на грьцки българин значи мошеник, бандит, лош човек

    15:20 15.03.2026

  • 6 Хммм

    4 0 Отговор
    Радвам се, че Ингилизова не е пострадала.

    15:25 15.03.2026

  • 7 Когато изнасилват и убиват

    16 0 Отговор
    циганите ги представят за българи.

    15:27 15.03.2026

  • 8 Чоне

    13 0 Отговор
    Значи гъркинята я изнасилили а българката по взаимно съгласие?

    15:31 15.03.2026

  • 9 Закинтос

    3 1 Отговор
    От по-зелените "българи" са. Бачкат по строежите там.

    15:48 15.03.2026

  • 10 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 1 Отговор
    ИZHACИЛВАЧИТЕ СА 100% ИНДОБЪЛГАРИ ....................... ФАКТ !

    15:51 15.03.2026