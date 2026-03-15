Горят 100 дка ливади и към 80 дка горски територии в с. Черни Осъм

15 Март, 2026 14:41 771 7

На място остават дежурни пожарникари

Горят 100 дка ливади и към 80 дка горски територии в с. Черни Осъм - 1
Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Пожар е обхванал около 100 дка ливади и към 80 дка горски територии – борови и широколистни дървета, в троянското село Черни Осъм. Това съобщи директорът на местното Държавното горско стопанство инж. Димитър Шишков, цитиран от БТА.

Няма засегнати хора и къщи. Пламъците са потушени, гасенето е продължило два дни, обяви началникът на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ПБЗН) в Троян инж. Петър Петров.

В борбата с огнената стихия са се включили осем огнеборци, трима служители от ДГС – Черни Осъм и двама от доброволното формирование към Община Троян.

В следващите най-малко два-три часа остават на дежурство двама пожарникари, които ще следят да не се възобновят пламъците – както от поривите на вятъра, така и от падащи от дърветата шишарки.

Пожарът е в труднодостъпна местност, доста стръмна и гасенето е било само ръчно.

Положени са много усилия за опазването на боровата гора, засегната низово. По-голяма част от изгорелите площи са храсти – подраст, повет и суха папрат, обясни инж. Петров.

Той допълни, че вчера огънят е бил почти загасен, но вятър го е разпалил наново. Падналата слана през нощта също не е успяла да го потуши, затова гасенето е продължило и днес.

Предположенията са, че пожарът е възникнал заради човешка небрежност, едва ли има умисъл.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 колело за политик

    4 2 Отговор
    бОЙКО Е ВИНОВЕН

    Коментиран от #5

    14:50 15.03.2026

  • 3 Пожарътъ

    10 1 Отговор
    Рано започнаха да палят. Нещо, нов ВЕИ парк?!

    14:51 15.03.2026

  • 4 Амии

    6 0 Отговор
    Явно е време за пролетна сеитба на фотоволтаици.

    15:05 15.03.2026

  • 5 Без майтап

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "колело за политик":

    Трябва терен за парите от ЕС.

    15:06 15.03.2026

  • 6 Даа!

    5 0 Отговор
    Някой си подготвя терен.Щом е трудно достъпен и стръмен,само място за волтаци.В това време, пожар без човешка ръчица не става.Местните да се огледат,къде преминават стълбове наоколо за високо и ниско напрежение,и ще им просветне картинката.

    15:21 15.03.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор
    🚒🚒🚒 Гори 100 декара ливада 🤔🤔🤔

    15:51 15.03.2026

