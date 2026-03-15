Горят 100 дка ливади и към 80 дка горски територии в с. Черни Осъм

Пожар е обхванал около 100 дка ливади и към 80 дка горски територии – борови и широколистни дървета, в троянското село Черни Осъм. Това съобщи директорът на местното Държавното горско стопанство инж. Димитър Шишков, цитиран от БТА.
Няма засегнати хора и къщи. Пламъците са потушени, гасенето е продължило два дни, обяви началникът на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ПБЗН) в Троян инж. Петър Петров.
В борбата с огнената стихия са се включили осем огнеборци, трима служители от ДГС – Черни Осъм и двама от доброволното формирование към Община Троян.
В следващите най-малко два-три часа остават на дежурство двама пожарникари, които ще следят да не се възобновят пламъците – както от поривите на вятъра, така и от падащи от дърветата шишарки.
Пожарът е в труднодостъпна местност, доста стръмна и гасенето е било само ръчно.
Положени са много усилия за опазването на боровата гора, засегната низово. По-голяма част от изгорелите площи са храсти – подраст, повет и суха папрат, обясни инж. Петров.
Той допълни, че вчера огънят е бил почти загасен, но вятър го е разпалил наново. Падналата слана през нощта също не е успяла да го потуши, затова гасенето е продължило и днес.
Предположенията са, че пожарът е възникнал заради човешка небрежност, едва ли има умисъл.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
