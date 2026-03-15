Близо 800 е броят на жертвите в Афганистан

Броят на убитите афганистански войници в сблъсъци с пакистанските сили се е увеличил до най-малко 684, като повече от 912 са ранени. Пакистанският министър на информацията и радиоразпръскването Атаула Тарар обяви това през X.
Според него от началото на операцията въздушните удари са насочени към 73 цели в съседната страна. Пакистанската армия е унищожила 252 афганистански контролно-пропускателни пункта, а други 44 са превзети и унищожени. Освен това пакистанските въоръжени сили унищожиха над 229 вражески бронирани машини.
Вечерта на 26 февруари боевете на границата между Пакистан и Афганистан се възобновиха. Кабул обяви, че провежда военна операция в отговор на неотдавнашните пакистански въздушни удари на афганистанска територия. Пакистанският министър на отбраната Хаваджа Асиф заяви, че страната му и талибанското правителство в Афганистан сега са в състояние на открит въоръжен конфликт.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нищо де, нека
Коментиран от #4
18:51 15.03.2026
2 Абе
18:55 15.03.2026
3 хаха
Хайде където ви е мястото пислямистчета фекални. Всичките мюслита да вземат пример.
19:02 15.03.2026
4 Тоалетна Хартия
До коментар #1 от "Нищо де, нека":То хубаво, само са не дойде Доналд Дък и да им наложи демокрацията!!!
Коментиран от #5
19:09 15.03.2026
5 муджахед
До коментар #4 от "Тоалетна Хартия":пу$$ин памаги!
19:16 15.03.2026
6 Мед капе
19:35 15.03.2026