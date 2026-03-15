Близо 800 е броят на жертвите в Афганистан

Броят на убитите афганистански войници в сблъсъци с пакистанските сили се е увеличил до най-малко 684, като повече от 912 са ранени. Пакистанският министър на информацията и радиоразпръскването Атаула Тарар обяви това през X.

Според него от началото на операцията въздушните удари са насочени към 73 цели в съседната страна. Пакистанската армия е унищожила 252 афганистански контролно-пропускателни пункта, а други 44 са превзети и унищожени. Освен това пакистанските въоръжени сили унищожиха над 229 вражески бронирани машини.

Вечерта на 26 февруари боевете на границата между Пакистан и Афганистан се възобновиха. Кабул обяви, че провежда военна операция в отговор на неотдавнашните пакистански въздушни удари на афганистанска територия. Пакистанският министър на отбраната Хаваджа Асиф заяви, че страната му и талибанското правителство в Афганистан сега са в състояние на открит въоръжен конфликт.