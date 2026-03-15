Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Близо 800 е броят на жертвите в Афганистан

15 Март, 2026 18:47 893 6

Данните бяха обявени от пакистанските власти

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Броят на убитите афганистански войници в сблъсъци с пакистанските сили се е увеличил до най-малко 684, като повече от 912 са ранени. Пакистанският министър на информацията и радиоразпръскването Атаула Тарар обяви това през X.

Според него от началото на операцията въздушните удари са насочени към 73 цели в съседната страна. Пакистанската армия е унищожила 252 афганистански контролно-пропускателни пункта, а други 44 са превзети и унищожени. Освен това пакистанските въоръжени сили унищожиха над 229 вражески бронирани машини.

Вечерта на 26 февруари боевете на границата между Пакистан и Афганистан се възобновиха. Кабул обяви, че провежда военна операция в отговор на неотдавнашните пакистански въздушни удари на афганистанска територия. Пакистанският министър на отбраната Хаваджа Асиф заяви, че страната му и талибанското правителство в Афганистан сега са в състояние на открит въоръжен конфликт.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нищо де, нека

    5 1 Отговор
    се избиват джихадистите... така е по-добре...

    Коментиран от #4

    18:51 15.03.2026

  • 2 Абе

    4 0 Отговор
    Ми тя ТСВ лека полека си се заформя

    18:55 15.03.2026

  • 3 хаха

    2 1 Отговор
    Чудесно! Даже са малко!

    Хайде където ви е мястото пислямистчета фекални. Всичките мюслита да вземат пример.

    19:02 15.03.2026

  • 4 Тоалетна Хартия

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Нищо де, нека":

    То хубаво, само са не дойде Доналд Дък и да им наложи демокрацията!!!

    Коментиран от #5

    19:09 15.03.2026

  • 5 муджахед

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Тоалетна Хартия":

    пу$$ин памаги!

    19:16 15.03.2026

  • 6 Мед капе

    0 0 Отговор
    на устите на змиите в сайта.

    19:35 15.03.2026

