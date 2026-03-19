Иван Демерджиев: Нито мога, нито искам да нареждам арести

Приемам сериозно опитите да бъде очернено името ми. Така бившият служебен министър на вътрешните работи Иван Демерджиев коментира обвиненията на депутата от ПГ на "ДПС-Ново начало" Калин Стоянов, че има опити за репресии чрез МВР в Кърджали.
"Схемата е ясна - определени “медии”, умишлено ги слагам в кавички, защото те отдавна са станали партийни органи, пускат провокация. Оттам будният гражданин Калин Стоянов се “сезира” и тръгва да подава сигнал срещу мен. Нито мога, нито искам да нареждам арести. Нямам нито правомощия, нито желание да го правя. Нещо много важно - за разлика от будния гражданин Калин Стоянов, аз не съм използвал МВР като бухалка. За мен правото и справедливостта са над всичко", подчертава Демерджиев в пост в личния си профил във Фейсбук.
Бившият министър допълва, че ако Стоянов действително е подал сигнал срещу него, той ще защити името си и ще подаде на свой ред сигнал за набеждаване.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
6 Ясно
До коментар #1 от "Но пък":Винаги си неточен като Петрохански педал
15:30 19.03.2026
До коментар #3 от "Дориана":Що така се дръпна, фаворита ти не бил разпореждал арести, че нямал законно право за това, а толкова силно го аплодираше за предприетите от Демерджиев мерки?
"Независимият" Калин Стоянов като нищо сам си е организирал незаконните протести в своя защита. В МВР е забранено ефективни стачни действия. Където ползваха на МВР коли, мотори, в полицейско облекло и с оръжия. Нищо от това не е законно!
15:38 19.03.2026
До коментар #7 от "Дориана":ЧЕСТЕН И ПРОЗРАЧЕН ТЕРОР С НАШЕТО МВР С АЛА БАЛАТА МАДУРОВКИТЕ С КОМУНИСТИЧЕСКИ РЕПРЕСИИ
Коментиран от #20, #21
15:40 19.03.2026
До коментар #14 от "етнически българин":ИСКАШ ДА КАЖЕШ ЧЕ И СОФИЯ Е МАХАЛА НАЛИ ХАХАХАХАХАХ
До коментар #9 от "дордеяна":Целия народ трябва да предприеме мерки срещу фалшифицирането на изборите чрез контрол и подаване на сигнали.
15:49 19.03.2026
До коментар #13 от "Промяна":За да не ти се привижда терор си пий хапчетата.
15:50 19.03.2026
До коментар #13 от "Промяна":Махай се бе навляк.
15:50 19.03.2026