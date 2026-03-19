Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Иван Демерджиев: Нито мога, нито искам да нареждам арести

19 Март, 2026 15:26 624 21

  • иван демерджиев-
  • арести-
  • мвр-
  • избори

Приемам сериозно опитите да бъде очернено името ми. Така бившият служебен министър на вътрешните работи Иван Демерджиев коментира обвиненията на депутата от ПГ на "ДПС-Ново начало" Калин Стоянов, че има опити за репресии чрез МВР в Кърджали.

"Схемата е ясна - определени “медии”, умишлено ги слагам в кавички, защото те отдавна са станали партийни органи, пускат провокация. Оттам будният гражданин Калин Стоянов се “сезира” и тръгва да подава сигнал срещу мен. Нито мога, нито искам да нареждам арести. Нямам нито правомощия, нито желание да го правя. Нещо много важно - за разлика от будния гражданин Калин Стоянов, аз не съм използвал МВР като бухалка. За мен правото и справедливостта са над всичко", подчертава Демерджиев в пост в личния си профил във Фейсбук.

Бившият министър допълва, че ако Стоянов действително е подал сигнал срещу него, той ще защити името си и ще подаде на свой ред сигнал за набеждаване.


  • 1 Но пък

    12 5 Отговор
    винаги си точен с парите

    Коментиран от #6

    15:28 19.03.2026

  • 2 политическото блато

    7 3 Отговор
    На който не му намерят компромат, ще му измислят.

    15:29 19.03.2026

  • 3 Дориана

    10 8 Отговор
    .Сега точно обратното не само Демерджиев , но и всички български граждани ще бъдат с широко отворени очи и сигнали за купуване на гласове особено в районите с концентрация на ромско и турско население по понятни причини , които всички знаят.

    Коментиран от #9

    15:29 19.03.2026

  • 4 от олимп

    6 6 Отговор
    Нито мога да нареждам, нито искам , но сами се сещате, че само изпълнявам разпореждания на онзи, чието име не бива да се споменава.

    15:30 19.03.2026

  • 5 Адем

    10 6 Отговор
    Браво на Демерджиев! Достоен отговор. Трябват и дела обаче, а не да перат Калинката отново.

    15:30 19.03.2026

  • 6 Ясно

    8 6 Отговор

    До коментар #1 от "Но пък":

    Винаги си неточен като Петрохански педал

    15:30 19.03.2026

  • 7 Дориана

    7 6 Отговор
    И да, арести трябва да има ежедневни и повсеместни особено в ромските махали и в райони с турско етническо население където се извършват най- големите купувания на гласове чрез обещания или заплахи . Няма милост, няма прошка , ако искаме да има честни и прозрачни избори за ужас на Борисов, Пеевски и Слави Трифонов.

    Коментиран от #13

    15:33 19.03.2026

  • 8 Промяна

    3 7 Отговор
    Тези Радевите плюс петроханските вече владеят НАШЕТО МВР без избори

    15:34 19.03.2026

  • 9 дордеяна

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Дориана":

    Що така се дръпна, фаворита ти не бил разпореждал арести, че нямал законно право за това, а толкова силно го аплодираше за предприетите от Демерджиев мерки?

    Коментиран от #19

    15:35 19.03.2026

  • 10 Някой

    2 1 Отговор
    Преди дни май точно този Иван Демерджиев коментираше, че хора хващани да купуват гласове са в листи на партии (каза ДПС) и това ги пази от арести.
    "Независимият" Калин Стоянов като нищо сам си е организирал незаконните протести в своя защита. В МВР е забранено ефективни стачни действия. Където ползваха на МВР коли, мотори, в полицейско облекло и с оръжия. Нищо от това не е законно!

    15:38 19.03.2026

  • 11 Дориана

    5 3 Отговор
    Калин Стоянов да каже каква е неговата цел. Същата като на предишните избори при които широко си затвори очите за кражби и купуване на гласове и за фалшифициране на изборите. Неговото време и това на всички, които досега упражняваха диктаторския мафиотски модел Борисов - Пеевски вече свърши .

    15:39 19.03.2026

  • 12 ПиПи

    1 1 Отговор
    Дермо,к во можеш,бе?!

    15:39 19.03.2026

  • 13 Промяна

    3 3 Отговор

    До коментар #7 от "Дориана":

    ЧЕСТЕН И ПРОЗРАЧЕН ТЕРОР С НАШЕТО МВР С АЛА БАЛАТА МАДУРОВКИТЕ С КОМУНИСТИЧЕСКИ РЕПРЕСИИ

    Коментиран от #20, #21

    15:40 19.03.2026

  • 14 етнически българин

    2 1 Отговор
    Затова България е в такова състояние , защото се управлява с купени от махалите гласове

    Коментиран от #15

    15:42 19.03.2026

  • 15 Промяна

    3 2 Отговор

    До коментар #14 от "етнически българин":

    ИСКАШ ДА КАЖЕШ ЧЕ И СОФИЯ Е МАХАЛА НАЛИ ХАХАХАХАХАХ

    15:43 19.03.2026

  • 16 Горски

    2 1 Отговор
    Дори нищо да не прави МВР, пак по добре е купувачите на гласове да знаят, че чадъра над тях не е сигурен! Защото на предните вотове не само, че не се криха, но и афишираха публично дейността си, за да бъдат оценени от двата дебели шефа! Единия на връщане от Анадола специално спря в Хаскьой да похвали местните си структори как добре провеждат изборните практики и осигуряват победата без апелационно.В СИК също не се криха от видеонаблюдението, за да може господарите им да видят как държат за партията мафия. Като всички президентски хора които винаги са виновни но - винаги заплашват със сезиране на прокуратурата. Този е напълно неподготвен - само се оправдава и заканва на ляво и дясно. Ама до сега половината от тях трябваше да са в затвора - нали по негово време се подписа прословутия договор с БОТАШ - къде беше тогава бе милинкия.

    15:45 19.03.2026

  • 17 Дориана

    1 2 Отговор
    Каква наглост, какво безочие от Калин Стоянов съдействал с широко затворени очи купуване , кражби на гласове и цели избирателни секции, получавайки като награда от Пеевски депутатско място в ДПС Ново начало. Този човек трябва да се срамува от себе си, а той точно обратното тръгнал отново за защитава купуването на гласове в полза на Пеевски и Борисов . Да е наясно, че се проваля , времето им свърши.

    15:46 19.03.2026

  • 18 Искам

    1 0 Отговор
    Като станеш министър да изхвърлиш Деньо тъпото от ДАНС.И да изметеш фебелашките агенти от тази пробита структура .И да разберем гражданите каква е длъжностната характеристика на работещите там?Д какво точно регламентирано се занимават ДАТО,ГДБОБ,.Сега май всички със щяло и не щяло,че и с прокуратура са в симбиоза за престъпления.Къде да изследователите ? МВР ли разследват или има отдел следователски?Всичкото манджа с грозде.Или има килърски секти като ВИП секюрити Делта гард.Хем те пазят,хем ти окрадоха всичко от завода,коли ,материали и кво ли не,както в Осемте джуджета.Кой ,КОЙ охранява Петрохан?

    15:46 19.03.2026

  • 19 Дориана

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "дордеяна":

    Целия народ трябва да предприеме мерки срещу фалшифицирането на изборите чрез контрол и подаване на сигнали.

    15:49 19.03.2026

  • 20 Дориана

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Промяна":

    За да не ти се привижда терор си пий хапчетата.

    15:50 19.03.2026

  • 21 Оооо

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Промяна":

    Махай се бе навляк.

    15:50 19.03.2026

