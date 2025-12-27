Полша вдигна изтребители заради руските удари в Украйна

Варшава вдигна в действие изтребители в отговор на руската въздушна активност в Украйна, съобщи. Оперативното командване на полската армия.

„Поради действията на далекобойната авиация на Руската федерация, извършваща удари по украинска територия, военни самолети започнаха да действат в полското въздушно пространство. Изтребители на полските въоръжени сили започнаха операции, а наземните системи за противовъздушна отбрана и радарно разузнаване са поставени в бойна готовност“, заяви командването в публикация в X.

Според полските военни тези мерки са с превантивен характер и са насочени към „осигуряване на сигурността и защита на въздушното пространство, особено в райони, съседни на заплашителни зони“.

По-рано ДПА и БТА съобщиха, че в нощта на 27 декември в цяла Украйна беше обявена тревога за въздушна тревога, а Русия е нанесла нова серия от ракетни удари в Черниговска, Николаевска, Харковска и Житомирска област.



Експлозии са чути на много места, включително в столицата Киев, където кметът Виталий Кличко съобщи в приложението „Телеграм“ за няколко взрива и написа, че противовъздушната отбрана работи.



Украинските медии съобщиха, че сред използваните при атаките ракети са и свръхзвукови ракети „Кинжал“.



Ударите са били насочени предимно срещу енергийната инфраструктура на Украйна, но пълният мащаб на нанесените щети засега не е установен.



Междувременно снощи руското министерство на отбраната съобщи, че руските сили по-рано през деня са превзели още едно село в югоизточната Запорожка област.



Министерството написа в „Телеграм“, че е превзето село Косивцеве, разположено северно от град Гуляйполе, който е подложен на натиск от руските сили през последните седмици.



Тази информация не може да бъде потвърдена по независим път, отбеляза Ройтерс.

По-рано снощи автобус експлодира в Подилски район на Киев, съобщи Националното полицейско управление в Киев.

„Полицията разследва обстоятелствата около експлозията на автобуса в Подилски район на Киев. На мястото на инцидента са изпратени полицейски части, експерти по обезвреждане на бомби и други аварийни служби“, се казва в Telegram канала на ведомството.

ТСН съобщава, че експлозията е станала в район Виноградар в северозападен Киев.

Националната полиция по-късно съобщи, че според предварителна информация няма пострадали.

„Превозното средство е било паркирано без пътници на крайната спирка. Малко след като шофьорът е потеглил, е възникнала експлозия“, казаха те.

Обстоятелствата около инцидента се разследват.