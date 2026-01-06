Новини
Русия плаща висока цена за малка част от Украйна
6 Януари, 2026 07:02

През 2025 г. руската армия е завладяла по-малко от един процент от територията на Украйна

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Германското издание FOCUS коментира, че Русия плаща висока цена за малка част от Украйна.

Въпреки численото си превъзходство, руската армия напредва по бавен начин в Украйна. През 2025 г. тя е завладяла по-малко от един процент от територията на съседната страна.

Руските войски са окупирали отново приблизително 4336 квадратни километра украинска територия през 2025 г., което е по-малко от един процент от страната. Това е според оценка, публикувана от проекта DeepState.

Териториалните придобивки на Русия дойдоха на висока цена. Независимият руски новинарски портал „Медиазона“, в сътрудничество с Би Би Си, потвърждава поименно над 156 000 убити войници. Реалните цифри вероятно са значително по-високи.

Дипломатическите усилия за прекратяване на руската агресия в Украйна напоследък се засилиха. След среща между Зеленски и президента на САЩ Доналд Тръмп в частната му резиденция във Флорида американският лидер говори за „голям напредък“ в преговорите. Въпреки това, някои особено спорни териториални въпроси остават нерешени.

Киев и европейските столици обвиняват Путин за продължаващата война, защото отхвърля всички мирни инициативи. Кремъл многократно е обявявал, че няма да се откаже, докато не постигне „целите си“ в така наречената специална военна операция, изразяващи се в капитулация на Украйна.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Абе още не са разбрали

    61 19 Отговор
    Че Русия не води тази война само за територията...
    Те не искат сащ/запада/нато да превърнат укра в огромна, тяхна военна база и то директно на тяхната граница. Е, ама и това, че тези чакали ще вземат изконни, руски земи никак не им пасва.

    Коментиран от #5, #21, #58

    07:07 06.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Махараджата Моди

    13 47 Отговор
    Ще помогнем за Демографската криза
    На Пучя Въшката.

    Вдовиците ще бъдат добре обгрижвани
    От нашите БУРДЯГИ.

    ЩЕ ИМА БУМ
    НА БЕБЕТА ХИБРИДИ.

    Коментиран от #18

    07:09 06.01.2026

  • 7 Копейка тръмпист

    19 9 Отговор
    А на нас тук каква ни е далаверата?

    Коментиран от #69

    07:09 06.01.2026

  • 8 зИленски

    43 13 Отговор
    иВРОПАТА ПЛАЩА МНОГО ПОВЕЧЕ.
    ЗАТЪНАХА В ДЪЛГОВЕ
    НИЕ ОЪК ВЕЧЕ НЯМАМЕ ДЪРЖАВА
    САМО РАЗВАЛИНИ
    И МИЛИОНИ В ЧоЖБИНАТА

    Коментиран от #23

    07:09 06.01.2026

  • 9 Кефите ли се

    37 3 Отговор
    Нали това искахте.
    А какво плащат украинците само от лицемерие казвате, по-скоро декларирате, но не ви пука.

    07:12 06.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 хи хи

    40 2 Отговор
    Знаем, знаем и за пералните, и за глада, и за сичкото......хи хи хи

    07:13 06.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Урзула

    32 7 Отговор

    До коментар #4 от "Владимир Путин, президент":

    То и европа не плаща, нито пък аз. Не само данъците се вдигат, но и цената на всичко и то за 500 млн. ама опорката е "клуба на богатите".
    Голяма забава е, когато си патриций.

    07:15 06.01.2026

  • 16 Факт

    11 3 Отговор
    Побеждават тези, които обичат! Мръсниците винаги гълтат прахта. Уж големи и силни, сърцата им са на мишки!

    07:15 06.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Олекна ми

    24 5 Отговор

    До коментар #6 от "Махараджата Моди":

    Вярвам ти. Доказахте се много добре в европа и лондон даже кметове си имате, опаа и в ню йорк

    07:17 06.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Минаваща

    32 8 Отговор
    Защо не оставите Путин да се грижи за “цената” на териториалните да “придобивки”? Платените драскачи и хабер си нямат за целите и ходовете му.

    Коментиран от #50

    07:20 06.01.2026

  • 21 Кухоглава копейка

    6 19 Отговор

    До коментар #3 от "Абе още не са разбрали":

    Дреме ми какво искат блатните уруди.

    07:21 06.01.2026

  • 22 сан саничь..

    5 3 Отговор

    До коментар #13 от "Владимир Путин, президент":

    Уже на 300 км в сумско,ама таа облласть бедная и ни не требва,ама го прайме за кеф за да търкаме и ядосваме урсулците и бгбандерците

    07:22 06.01.2026

  • 23 АГАТ а Кристи

    11 28 Отговор

    До коментар #8 от "зИленски":

    Обърни се към кумира си Путлер. Той започна с ТРИ дневната МИРНА операция в Украйна.
    Всички русороби сте с психиката на бутоксовия псих опот

    Коментиран от #28

    07:22 06.01.2026

  • 24 Всяка сутрин милиарди хора по света

    6 21 Отговор
    Се събуждат щастливи,че не са се родили руснаци.

    Коментиран от #68

    07:23 06.01.2026

  • 25 Начо

    4 17 Отговор
    Русия е бита карта

    Коментиран от #35, #37

    07:24 06.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Тити

    4 17 Отговор
    Тези територии дето са превзели Рашистите няма никакво производство или ресурси демек БВП-то е равно на нула.

    Коментиран от #39

    07:26 06.01.2026

  • 28 Механик

    6 12 Отговор

    До коментар #23 от "АГАТ а Кристи":

    А на мен Козлодуйския ми наду главата,че от руснак войник не става.И е прав човека.

    07:27 06.01.2026

  • 29 Kaлпазанин

    8 3 Отговор
    Свободата паткоооооо,няма цена

    07:28 06.01.2026

  • 30 Kaлпазанин

    5 3 Отговор
    И не е,за прости ора

    07:28 06.01.2026

  • 31 Германското издание FOCUS

    22 6 Отговор
    пък и повечето журналисти, не е зле да се пообразоват за историята на събитията!
    Първоначално Русия нямаше никакви териториални претенции, а важни за нея неща!
    Това с териториите дойде много по-късно след като НАТО и запада не веднъж я измамваха и отказваха важните за нея неща и бе принудена! Последния пример е почти подписания Истанбулски договор който не бе с териториални претенции.
    Да, териториите до сега въпреки най-ценните и икономически, геостратегически, са малко, но докато НАТО и евромиротворците не изпълнят важните за нея неща , територите ще се увеличават. Бавничко, та и Европа, а не само Украйна да си научат добре урока и им дойде акъла!
    Русия не се притеснява за цената щом си струва!

    Коментиран от #33, #36

    07:28 06.01.2026

  • 32 В грешка си

    9 8 Отговор

    До коментар #19 от "Бедняшката русофилска ззмет":

    Ние не сме фурнаджийски лопати като вас: а центове, а шекели, а евра. Държим си на рублите, онези 4000 от опорката на Кръстев и Червенобузко.

    07:29 06.01.2026

  • 33 Копеи не философствай!

    5 12 Отговор

    До коментар #31 от "Германското издание FOCUS":

    Марш да работиш!

    Коментиран от #40

    07:30 06.01.2026

  • 34 РУСИЯ НЕ ОКУПИРА ОКРАИНА

    24 6 Отговор
    Просто на територията на окраина се води 19-та война между Британия и Русия. Британците до сега са губили 18 пъти, но продължават.

    07:30 06.01.2026

  • 35 Дони

    13 3 Отговор

    До коментар #25 от "Начо":

    А европа даже нема карти, голяма веселба.

    07:30 06.01.2026

  • 36 Пепи Волгата

    3 7 Отговор

    До коментар #31 от "Германското издание FOCUS":

    Не знам и не ме интересува!Аз избрах еврото!А ти?

    07:31 06.01.2026

  • 37 Българин

    6 17 Отговор

    До коментар #25 от "Начо":

    Зеленски им развинти празните руски кратуни.

    07:32 06.01.2026

  • 38 маке..

    19 4 Отговор

    До коментар #19 от "Бедняшката русофилска ззмет":

    А пък бг-тата измъкнаха полследните си левчета из под дюшеците на светло за да ги менкат за изкуствената валута на една несъществуваща юръп държава и сега дъртио джендър се усмихва че будала племето ще пусне някой и друг бгмлрд в гушата на зеления мухал

    07:32 06.01.2026

  • 39 Кисело ли е гроздето

    3 3 Отговор

    До коментар #27 от "Тити":

    Тити, ти да не си случайно Ту Тууу?

    07:33 06.01.2026

  • 40 Сус бре

    9 1 Отговор

    До коментар #33 от "Копеи не философствай!":

    Ти да не си назначен вече за оберфюрер?

    Коментиран от #44

    07:35 06.01.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Механик

    14 2 Отговор
    Пак ли плачем на чужди гроб, а, тротинетки?!
    Плачете, плачете! Плачене му е майката. Рев и пръхтене с розАвките носленца...
    п.п.
    Само се чудя кой град е станал "стратегически незначим" за Укра. Щото такива статии се появяват точно в такива случаи.

    Коментиран от #61

    07:45 06.01.2026

  • 44 Истина е

    10 1 Отговор

    До коментар #40 от "Сус бре":

    Назначен е за оберфюрер , ама панелен хихи и друго смъркача не е губил територии , само е напредвал към полската бразда … и друго тези 1% …. Мммм 28% територии не са от стратегическо значение хихи

    07:45 06.01.2026

  • 45 Един

    1 11 Отговор
    Толкова му е акъла на Хаяско. И тепърва ще се трупат още негативи за Русия.

    Коментиран от #49

    07:46 06.01.2026

  • 46 Гадните копейки

    5 5 Отговор
    Много добре са си направили сметката и ще си вземат 1/3 от Европа, а ЕСсср тепърва ще има да плаща.

    07:47 06.01.2026

  • 47 УДРИ С ЛОПАТАТА

    9 3 Отговор
    По главите фашистики бандерски.

    07:47 06.01.2026

  • 48 Панелко

    9 2 Отговор

    До коментар #41 от "Копейки,":

    От личен опит ли го знаеш ? Сигурен съм че си промененият от партиен квартален оф деятел в западен демократ !

    07:48 06.01.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Стоящ

    2 4 Отговор

    До коментар #20 от "Минаваща":

    Кой е пък този та ще завладява. Бащиния ли му е.

    Коментиран от #73

    07:49 06.01.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Панелко

    3 2 Отговор

    До коментар #41 от "Копейки,":

    От личен опит ли го знаеш ? Сигурен съм че си промененият от партиен квартален оф деятел в западен демократ !

    07:51 06.01.2026

  • 53 Верно

    8 2 Отговор
    Можеха да думнат радата и банкова отдавна с некой Орешник

    07:51 06.01.2026

  • 54 Ъхъ

    9 2 Отговор
    Пък ние ще платим 2 млрд тая година за Зелю. Не за прнсии и заплати

    07:53 06.01.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Съобщение

    2 2 Отговор
    До търкащите на чинии на север от България - търкайте порцелана докато светне и не се съмнявайте че труда ви е оценен … колкото какво прави труда с индивидите , вижте Дарвиновите теории за еволюцията си ….

    08:03 06.01.2026

  • 57 Въпрос

    3 3 Отговор
    Кой е написал тази лъжа ? Аааа да хихи

    08:06 06.01.2026

  • 58 Един

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "Абе още не са разбрали":

    Как разбра, е това са изконни руски земи?

    Коментиран от #94

    08:06 06.01.2026

  • 59 А защо

    4 7 Отговор
    Руснаците се управляват от простак?

    Коментиран от #63, #74

    08:07 06.01.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 7 Отговор

    До коментар #43 от "Механик":

    Клепар,днес кой ден се пада от тридневната специална военна операция?



    Благодаря за отговора!

    08:09 06.01.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Всяка сутрин милиарди хора по света

    3 6 Отговор

    До коментар #59 от "А защо":

    Се събуждат щастливи, че не са се родили руснаци.

    08:14 06.01.2026

  • 64 Освен това нямат ракети,

    5 3 Отговор
    бият се със сапьорски лопатки и яздят магарета, а Путин умрятри пъти още когато долара стана 200 рубли.

    Коментиран от #82

    08:15 06.01.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Питам

    4 4 Отговор
    Кога ще извлекат путин от бункера?

    08:19 06.01.2026

  • 68 Дон Калверо

    4 2 Отговор

    До коментар #24 от "Всяка сутрин милиарди хора по света":

    Друго си е да си горд поданик на Негово Величество шиши Първи.
    Мечтата на милиарди по света.(Според теб).Нали?

    08:20 06.01.2026

  • 69 Е как каква

    2 3 Отговор

    До коментар #7 от "Копейка тръмпист":

    Списвачите нали са на руска хранилка

    08:20 06.01.2026

  • 70 Перо

    5 4 Отговор
    Пълно разложение на обществото и армията! Новите руски не стават за нищо! Нищо общо с предните поколения от времето на СССР! Тръмп за 2 ч. постигна пълен контрол над Венецуела с $50 млн., без никакви жертви, а Путин води 4 г. сталинградски битки за 50 км територия! При това Украйна му е под носа и дълбоко позната. Направиха му военен преврат в Киев от 10,000 км.!

    Коментиран от #76

    08:21 06.01.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Атанасова

    2 2 Отговор
    Не й зор за територия на Украина.
    Тук е подълбоката игра.Върви процес на мироразпределенито.
    Но бандеровците трябва да бъдат премахнати от тази земя.Да стоят до Лвов.

    08:24 06.01.2026

  • 73 Минаваща

    1 1 Отговор

    До коментар #50 от "Стоящ":

    “Кой е пък този та ще завладява. Бащиния ли му е.”

    Колкото на Тръмпи са му бащиния Гренландия и Венецуела.

    Коментиран от #80, #92

    08:25 06.01.2026

  • 74 Фил

    2 3 Отговор

    До коментар #59 от "А защо":

    Моли се да се управлява още дълго от същия,защото , ако беше непростака Медведев , сега щеше да да цъкаш на Гейгеровия брояч,а не на клавиатурата.

    Коментиран от #88

    08:26 06.01.2026

  • 75 А где Мадуро?

    5 4 Отговор
    Путин загуби и Венецуела. Губи и Иран!

    08:30 06.01.2026

  • 76 Цък

    1 2 Отговор

    До коментар #70 от "Перо":

    Пълно с иди-оти. Опорките им падат една по една. Украйнския институт разположен в сащ: през 2025 г руснаците превзеха повече територии спрямо 2024 г. От вчера русите подкараха и американските фирми в Украйна. Не чувам Тръмп да мрънка.

    08:34 06.01.2026

  • 77 Мишел.

    0 2 Отговор
    След унищожаването от НатО на създадената след Втората световна война зона за сигурност от Берлин до Русия, която гарантираше продължителен мир в Европа, Русия може да гарантира сигурността си само с нова такава зона, в Украйна. И Русия го прави. Да не забравяме, че в новата руска военна доктрина е залегнало,че Русия ще води войни само на чужда територия.

    08:35 06.01.2026

  • 78 Да Русия плаща

    3 1 Отговор
    А Путин
    Изобщо не му е през
    Оная умрялата работа.

    Руснака е Пушечно Месо
    Разходен материал.

    Коментиран от #84

    08:36 06.01.2026

  • 79 Спрете се бе!

    1 1 Отговор
    СВО за територии започна?!! Я си спомнете! Чивиите ли ви избиха от очаяние?

    А и какви проценти на територии изчислявате, като и една бакалска сметка не можете да направите? До преди година писахте, че само 20% били превзети, сега пък за година превзели само 1% и, че вече .... станали 19% :)
    Покайте се и се извинете!. Ще ви поолекне.

    08:36 06.01.2026

  • 80 Я пъ тоа

    1 0 Отговор

    До коментар #73 от "Минаваща":

    Не знам Тръмп да прави Венецуела Американски щат, за разлика от Путин...

    08:37 06.01.2026

  • 81 страхотно

    0 0 Отговор
    От 1ви март САЩ започват да раздават американски паспорти на бившите граждани на Венсуела.

    08:39 06.01.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 СВО по АМЕРИКАНСКИ

    2 2 Отговор
    Путин има мноооого да учи....

    08:41 06.01.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Ха ха,

    1 2 Отговор
    цяла укра ще е под руско"влияние"!

    08:44 06.01.2026

  • 86 Пешо

    0 0 Отговор
    Както казват - кефа цена няма.

    08:46 06.01.2026

  • 87 Иво

    1 2 Отговор
    Русия тепърва ще плаща на Украйна и други. Путин се прави на голям стратег и това е била мечтата му, да се позиционира като велик лидер, световен. Затова сега е видно, че е губещ. Войните в днешно време са икономически, той се втурна да заграби територия на Украйна защото там било населението рускоезично. И даде жертви руски момчета. Пази в тайна броят им. За световен престиж и подигравка с почернените им майки. Те няма да му простят. А други лидери, не само американския, Ердоган, например - гонят и сключват икономически сделки. Дори и в Африка започнаха да се усещат след прегръдка с Кремъл и пращайки техни граждани да умират в Украйна. Каквото би им предложил от своята разбира вече икономика?! Храна, какво стоки?! Олигарсите на Путин най не са вече толкова дашни, не са им изгодни патриотичните сделки.

    08:47 06.01.2026

  • 88 Един

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "Фил":

    Ама Медведев и другите рашисти нямаше да са живи, за да го видят.

    08:50 06.01.2026

  • 89 Дас Хаген

    0 1 Отговор
    Скоро 1/4 но както и да е! Всичко ще приключи с отрязването на излаз на море!

    08:52 06.01.2026

  • 90 Винкело

    0 1 Отговор
    Цената, викат, била висока? Е, колко струват 50 милиона декара чернозем с всичките си подземни, земни, водни и подводни богатства? Придружени от 6 милиона нови руснаци?

    Коментиран от #91

    08:52 06.01.2026

  • 91 какви богатства?

    0 0 Отговор

    До коментар #90 от "Винкело":

    Нали за рускоговорящите украинци се бори могучая?

    08:55 06.01.2026

  • 92 Иво

    0 1 Отговор

    До коментар #73 от "Минаваща":

    Не му е бащиния. Но сключва сделки заради благоденствието на хората в бащинията му. Не се бори за територии, а за влияние. И то се оказва по-трайно и предпочитано от червените лозунги на Кремъл.

    08:55 06.01.2026

  • 93 Българин

    1 1 Отговор
    А зеленият на нова година заяви как чака помощ от ЕС и Америка.
    Тоя толкова се е накрал, че няма стигане.

    08:57 06.01.2026

  • 94 Чел е разни книжки

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Един":

    А ти четеш ли или си само писател?

    09:10 06.01.2026

