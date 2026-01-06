Германското издание FOCUS коментира, че Русия плаща висока цена за малка част от Украйна.

Въпреки численото си превъзходство, руската армия напредва по бавен начин в Украйна. През 2025 г. тя е завладяла по-малко от един процент от територията на съседната страна.

Руските войски са окупирали отново приблизително 4336 квадратни километра украинска територия през 2025 г., което е по-малко от един процент от страната. Това е според оценка, публикувана от проекта DeepState.

Териториалните придобивки на Русия дойдоха на висока цена. Независимият руски новинарски портал „Медиазона“, в сътрудничество с Би Би Си, потвърждава поименно над 156 000 убити войници. Реалните цифри вероятно са значително по-високи.

Дипломатическите усилия за прекратяване на руската агресия в Украйна напоследък се засилиха. След среща между Зеленски и президента на САЩ Доналд Тръмп в частната му резиденция във Флорида американският лидер говори за „голям напредък“ в преговорите. Въпреки това, някои особено спорни териториални въпроси остават нерешени.

Киев и европейските столици обвиняват Путин за продължаващата война, защото отхвърля всички мирни инициативи. Кремъл многократно е обявявал, че няма да се откаже, докато не постигне „целите си“ в така наречената специална военна операция, изразяващи се в капитулация на Украйна.