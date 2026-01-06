Германското издание FOCUS коментира, че Русия плаща висока цена за малка част от Украйна.
Въпреки численото си превъзходство, руската армия напредва по бавен начин в Украйна. През 2025 г. тя е завладяла по-малко от един процент от територията на съседната страна.
Руските войски са окупирали отново приблизително 4336 квадратни километра украинска територия през 2025 г., което е по-малко от един процент от страната. Това е според оценка, публикувана от проекта DeepState.
Териториалните придобивки на Русия дойдоха на висока цена. Независимият руски новинарски портал „Медиазона“, в сътрудничество с Би Би Си, потвърждава поименно над 156 000 убити войници. Реалните цифри вероятно са значително по-високи.
Дипломатическите усилия за прекратяване на руската агресия в Украйна напоследък се засилиха. След среща между Зеленски и президента на САЩ Доналд Тръмп в частната му резиденция във Флорида американският лидер говори за „голям напредък“ в преговорите. Въпреки това, някои особено спорни териториални въпроси остават нерешени.
Киев и европейските столици обвиняват Путин за продължаващата война, защото отхвърля всички мирни инициативи. Кремъл многократно е обявявал, че няма да се откаже, докато не постигне „целите си“ в така наречената специална военна операция, изразяващи се в капитулация на Украйна.
3 Абе още не са разбрали
Те не искат сащ/запада/нато да превърнат укра в огромна, тяхна военна база и то директно на тяхната граница. Е, ама и това, че тези чакали ще вземат изконни, руски земи никак не им пасва.
07:07 06.01.2026
6 Махараджата Моди
На Пучя Въшката.
Вдовиците ще бъдат добре обгрижвани
От нашите БУРДЯГИ.
ЩЕ ИМА БУМ
НА БЕБЕТА ХИБРИДИ.
07:09 06.01.2026
7 Копейка тръмпист
07:09 06.01.2026
8 зИленски
ЗАТЪНАХА В ДЪЛГОВЕ
НИЕ ОЪК ВЕЧЕ НЯМАМЕ ДЪРЖАВА
САМО РАЗВАЛИНИ
И МИЛИОНИ В ЧоЖБИНАТА
07:09 06.01.2026
9 Кефите ли се
А какво плащат украинците само от лицемерие казвате, по-скоро декларирате, но не ви пука.
07:12 06.01.2026
11 хи хи
07:13 06.01.2026
15 Урзула
До коментар #4 от "Владимир Путин, президент":То и европа не плаща, нито пък аз. Не само данъците се вдигат, но и цената на всичко и то за 500 млн. ама опорката е "клуба на богатите".
Голяма забава е, когато си патриций.
07:15 06.01.2026
16 Факт
07:15 06.01.2026
18 Олекна ми
До коментар #6 от "Махараджата Моди":Вярвам ти. Доказахте се много добре в европа и лондон даже кметове си имате, опаа и в ню йорк
07:17 06.01.2026
20 Минаваща
07:20 06.01.2026
21 Кухоглава копейка
До коментар #3 от "Абе още не са разбрали":Дреме ми какво искат блатните уруди.
07:21 06.01.2026
До коментар #13 от "Владимир Путин, президент":Уже на 300 км в сумско,ама таа облласть бедная и ни не требва,ама го прайме за кеф за да търкаме и ядосваме урсулците и бгбандерците
23 АГАТ а Кристи
До коментар #8 от "зИленски":Обърни се към кумира си Путлер. Той започна с ТРИ дневната МИРНА операция в Украйна.
07:22 06.01.2026
24 Всяка сутрин милиарди хора по света
07:23 06.01.2026
Коментиран от #35, #37
07:24 06.01.2026
27 Тити
Коментиран от #39
07:26 06.01.2026
28 Механик
До коментар #23 от "АГАТ а Кристи":А на мен Козлодуйския ми наду главата,че от руснак войник не става.И е прав човека.
07:27 06.01.2026
29 Kaлпазанин
30 Kaлпазанин
31 Германското издание FOCUS
Първоначално Русия нямаше никакви териториални претенции, а важни за нея неща!
Това с териториите дойде много по-късно след като НАТО и запада не веднъж я измамваха и отказваха важните за нея неща и бе принудена! Последния пример е почти подписания Истанбулски договор който не бе с териториални претенции.
Да, териториите до сега въпреки най-ценните и икономически, геостратегически, са малко, но докато НАТО и евромиротворците не изпълнят важните за нея неща , територите ще се увеличават. Бавничко, та и Европа, а не само Украйна да си научат добре урока и им дойде акъла!
Русия не се притеснява за цената щом си струва!
Коментиран от #33, #36
07:28 06.01.2026
32 В грешка си
До коментар #19 от "Бедняшката русофилска ззмет":Ние не сме фурнаджийски лопати като вас: а центове, а шекели, а евра. Държим си на рублите, онези 4000 от опорката на Кръстев и Червенобузко.
07:29 06.01.2026
33 Копеи не философствай!
До коментар #31 от "Германското издание FOCUS":Марш да работиш!
Коментиран от #40
07:30 06.01.2026
34 РУСИЯ НЕ ОКУПИРА ОКРАИНА
07:30 06.01.2026
35 Дони
До коментар #25 от "Начо":А европа даже нема карти, голяма веселба.
07:30 06.01.2026
36 Пепи Волгата
До коментар #31 от "Германското издание FOCUS":Не знам и не ме интересува!Аз избрах еврото!А ти?
07:31 06.01.2026
37 Българин
До коментар #25 от "Начо":Зеленски им развинти празните руски кратуни.
07:32 06.01.2026
38 маке..
До коментар #19 от "Бедняшката русофилска ззмет":А пък бг-тата измъкнаха полследните си левчета из под дюшеците на светло за да ги менкат за изкуствената валута на една несъществуваща юръп държава и сега дъртио джендър се усмихва че будала племето ще пусне някой и друг бгмлрд в гушата на зеления мухал
07:32 06.01.2026
39 Кисело ли е гроздето
До коментар #27 от "Тити":Тити, ти да не си случайно Ту Тууу?
07:33 06.01.2026
40 Сус бре
До коментар #33 от "Копеи не философствай!":Ти да не си назначен вече за оберфюрер?
Коментиран от #44
07:35 06.01.2026
43 Механик
Плачете, плачете! Плачене му е майката. Рев и пръхтене с розАвките носленца...
п.п.
Само се чудя кой град е станал "стратегически незначим" за Укра. Щото такива статии се появяват точно в такива случаи.
Коментиран от #61
07:45 06.01.2026
44 Истина е
До коментар #40 от "Сус бре":Назначен е за оберфюрер , ама панелен хихи и друго смъркача не е губил територии , само е напредвал към полската бразда … и друго тези 1% …. Мммм 28% територии не са от стратегическо значение хихи
07:45 06.01.2026
45 Един
Коментиран от #49
07:46 06.01.2026
46 Гадните копейки
07:47 06.01.2026
47 УДРИ С ЛОПАТАТА
07:47 06.01.2026
48 Панелко
До коментар #41 от "Копейки,":От личен опит ли го знаеш ? Сигурен съм че си промененият от партиен квартален оф деятел в западен демократ !
07:48 06.01.2026
50 Стоящ
До коментар #20 от "Минаваща":Кой е пък този та ще завладява. Бащиния ли му е.
Коментиран от #73
07:49 06.01.2026
52 Панелко
До коментар #41 от "Копейки,":От личен опит ли го знаеш ? Сигурен съм че си промененият от партиен квартален оф деятел в западен демократ !
07:51 06.01.2026
53 Верно
07:51 06.01.2026
54 Ъхъ
07:53 06.01.2026
56 Съобщение
08:03 06.01.2026
57 Въпрос
08:06 06.01.2026
58 Един
До коментар #3 от "Абе още не са разбрали":Как разбра, е това са изконни руски земи?
Коментиран от #94
08:06 06.01.2026
59 А защо
Коментиран от #63, #74
08:07 06.01.2026
61 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #43 от "Механик":Клепар,днес кой ден се пада от тридневната специална военна операция?
Благодаря за отговора!
08:09 06.01.2026
63 Всяка сутрин милиарди хора по света
До коментар #59 от "А защо":Се събуждат щастливи, че не са се родили руснаци.
08:14 06.01.2026
64 Освен това нямат ракети,
Коментиран от #82
08:15 06.01.2026
67 Питам
08:19 06.01.2026
68 Дон Калверо
До коментар #24 от "Всяка сутрин милиарди хора по света":Друго си е да си горд поданик на Негово Величество шиши Първи.
Мечтата на милиарди по света.(Според теб).Нали?
08:20 06.01.2026
69 Е как каква
До коментар #7 от "Копейка тръмпист":Списвачите нали са на руска хранилка
08:20 06.01.2026
70 Перо
Коментиран от #76
08:21 06.01.2026
72 Атанасова
Тук е подълбоката игра.Върви процес на мироразпределенито.
Но бандеровците трябва да бъдат премахнати от тази земя.Да стоят до Лвов.
08:24 06.01.2026
73 Минаваща
До коментар #50 от "Стоящ":“Кой е пък този та ще завладява. Бащиния ли му е.”
Колкото на Тръмпи са му бащиния Гренландия и Венецуела.
Коментиран от #80, #92
08:25 06.01.2026
74 Фил
До коментар #59 от "А защо":Моли се да се управлява още дълго от същия,защото , ако беше непростака Медведев , сега щеше да да цъкаш на Гейгеровия брояч,а не на клавиатурата.
Коментиран от #88
08:26 06.01.2026
75 А где Мадуро?
08:30 06.01.2026
76 Цък
До коментар #70 от "Перо":Пълно с иди-оти. Опорките им падат една по една. Украйнския институт разположен в сащ: през 2025 г руснаците превзеха повече територии спрямо 2024 г. От вчера русите подкараха и американските фирми в Украйна. Не чувам Тръмп да мрънка.
08:34 06.01.2026
77 Мишел.
08:35 06.01.2026
78 Да Русия плаща
Изобщо не му е през
Оная умрялата работа.
Руснака е Пушечно Месо
Разходен материал.
Коментиран от #84
08:36 06.01.2026
79 Спрете се бе!
А и какви проценти на територии изчислявате, като и една бакалска сметка не можете да направите? До преди година писахте, че само 20% били превзети, сега пък за година превзели само 1% и, че вече .... станали 19% :)
Покайте се и се извинете!. Ще ви поолекне.
08:36 06.01.2026
80 Я пъ тоа
До коментар #73 от "Минаваща":Не знам Тръмп да прави Венецуела Американски щат, за разлика от Путин...
08:37 06.01.2026
81 страхотно
08:39 06.01.2026
83 СВО по АМЕРИКАНСКИ
08:41 06.01.2026
85 Ха ха,
08:44 06.01.2026
86 Пешо
08:46 06.01.2026
87 Иво
08:47 06.01.2026
88 Един
До коментар #74 от "Фил":Ама Медведев и другите рашисти нямаше да са живи, за да го видят.
08:50 06.01.2026
89 Дас Хаген
08:52 06.01.2026
90 Винкело
Коментиран от #91
08:52 06.01.2026
91 какви богатства?
До коментар #90 от "Винкело":Нали за рускоговорящите украинци се бори могучая?
08:55 06.01.2026
92 Иво
До коментар #73 от "Минаваща":Не му е бащиния. Но сключва сделки заради благоденствието на хората в бащинията му. Не се бори за територии, а за влияние. И то се оказва по-трайно и предпочитано от червените лозунги на Кремъл.
08:55 06.01.2026
93 Българин
Тоя толкова се е накрал, че няма стигане.
08:57 06.01.2026
94 Чел е разни книжки
До коментар #58 от "Един":А ти четеш ли или си само писател?
09:10 06.01.2026