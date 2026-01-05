Новини
Защо точно Буданов: Какъв е този ход на Зеленски
Защо точно Буданов: Какъв е този ход на Зеленски

5 Януари, 2026 09:50

Дали това не е по-специален ход на президента Зеленски с оглед на бъдещи избори?

Защо точно Буданов: Какъв е този ход на Зеленски - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Месец след уволнението на предишния шеф на президентската служба Андрий Ермак стана известно кой ще го наследи на поста – генерал-лейтенант Кирил Буданов, досегашен началник на Главното разузнавателно управление на Министерството на отбраната на Украйна. Както заяви Володимир Зеленски: „Сега Украйна има нужда да се съсредоточи върху въпросите на сигурността, развитието на отбранителните сили, както и на дипломатическата писта в преговорите, като службата на президента ще се грижи най-вече за изпълнението на тези задачи. Буданов има достатъчно опит в тези направления и достатъчно сили за постигането на резултати“.

От своя страна генералът заяви, че за него това е чест и отговорност и призова „в това историческо за Украйна време да се съсредоточим върху важните въпроси за стратегическата сигурност на нашата държава“.

Назначението на Буданов не е случайна стъпка

Политологът Игор Рейтерович смята, че назначението на Буданов е свидетелство за това, че Зеленски не планира кардинални промени във вертикалата на властта, построена от Андрий Ермак. „Буданов едва ли ще промени активно нещо и едва ли ще уволни всички, макар че той вероятно ще иска да отстрани някои хора от кабинета на президента, но тук е интересно да се види дали ще има картбланш от Зеленски за това", отбеляза експертът в разговор с ДВ.

Рейтерович смята, че изборът на Буданов е нетривиален, но не представлява случайна стъпка. Политологът не изключва вероятността по този начин Зеленски да иска да неутрализира потенциалния си съперник за бъдещи президентски избори. „Перефразирайки поговорката „Врагът трябва да бъде държан наблизо“, може да се каже, че и с един потенциален кандидат за президент трябва да се постъпва така, защото този кандидат би имал много по-малко шансове, отколкото ако можеше да действа свободно.“

Във връзка с преговорите по мирния план на САЩ, които Буданов ще трябва да изведе да успешен край, Рейтерович отбелязва, че Зеленски залага на нетрадиционните подходи на вече бившия шеф на разузнаването, който е участвал в диалога с американците. Зеленски залага на Буданов, който ще може аргументирано да убеди американската страна, че „Украйна все пак разполага с козове“, смята Рейтерович.

Дали Буданов ще донесе новината за компромисния мир на Украйна?

Политологът Володимир Хорбач пък смята, че реториката на Кирил Буданов от последните месеци свидетелства за неговата готовност към компромис и че именно това обстоятелство е станало определящо за Зеленски при избора на нов шеф на президентската служба. По думите на Хорбач, Зеленски като човек, излязъл от средите на шоубизнеса, е избрал сценария за развитие на събитията и си е подбрал партньора в съответствие с този сценарий. Този сценарий е съобразен с поведението на президента на САЩ Доналд Тръмп и неговата стратегия за прекратяване на войната чрез отстъпки в полза на Руската федерация, подчертава експертът.

„Кирил Буданов с имиджа си на герой от войната ще може по-лесно да убеди украинското обществено мнение в необходимостта от такива отстъпки“, коментира Хорбач. Той смята, че Кирил Буданов също има политически амбиции и ще бъде готов да се кандидатира за президент на Украйна. Хорбач не изключва сценарий, при който Зеленски ще се откаже да участва в президентските избори и ще разглежда Буданов като свой правоприемник.

"Факт е обаче, че нито един човек, който е бил началник на кабинета на президента, след това не е успял да изгради успешна политическа кариера в Украйна. Дали Буданов ще стане изключение от това правило? Предстои да видим", написа политологът Владимир Фесенко във Файсбук.

Автор: Лилия Ржеутская


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    1 6 Отговор
    Будаланов е от Ганчовски произход.

    Коментиран от #14

    09:53 05.01.2026

  • 2 добре ли е ?

    3 0 Отговор
    Беше извършен масивен удар по цели в Черниговска област с използване на до осем OTРК Искандер.

    Шест ракети атакуваха цели в Чернигов, две ракети атакуваха, предполагаемо, 169-ия учебен център на сухопътните войски на Въоръжените сили на Украйна в село Десна.

    Около два часа през нощта имаше съобщения за излитане на 11 стратегически бомбардировача Ту-160 и същия брой Ту-95.

    09:53 05.01.2026

  • 3 Защото Буданов издирва

    0 0 Отговор
    Гайтанджиева!

    09:53 05.01.2026

  • 4 ти да видиш

    3 1 Отговор
    На зеленияпор не му останаха хора на които да се довери и после да жертва за да спаси нацистката си кожичка!

    09:55 05.01.2026

  • 5 Ае копейки

    1 1 Отговор
    Ко стана с Покровск?
    Още ли го дъвчат?

    09:55 05.01.2026

  • 6 Пич

    4 2 Отговор
    Буквално тези дни докато прегкеждах западните прочути, Уолстрийт джърнъл се позовава на депутати от Радата на Украйна, които твърдят че украинската армия се разпада! А Уолстрийт джърнъл е един от рупорите на демократите!!!

    Коментиран от #11

    09:56 05.01.2026

  • 7 Зъл пес

    2 0 Отговор
    Значи Зелю иска да се бетонира за президентския пост.Вова,гледай какви ги върши Дончо.Айде моля те последвай примера му.Туй малкото бело иска да векува до последния украинец.

    10:00 05.01.2026

  • 8 Механик

    2 0 Отговор
    Що точно Буданов ли? Ми просто е- НЕ ОСТАНАХА.
    Освен това Буданов вероятно не е курумпиран. А това е така, защото този си умира да мрази.

    Коментиран от #12

    10:01 05.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Роден в НРБ

    2 1 Отговор
    Защото са две малки жидчета. Също като Ермак.

    10:02 05.01.2026

  • 11 Аз четох в един сайт

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Че следващият месец си връщаме лева🤣🤣🤣

    Коментиран от #17

    10:05 05.01.2026

  • 12 Генерал лейтенант Кирило Буданов

    1 4 Отговор

    До коментар #8 от "Механик":

    Е гениален военен стратег.Рашките само могат да сънуват за такъв военен лидер.Поставям го на по-високо ниво даже от Зеленски.

    10:09 05.01.2026

  • 13 а кой

    2 0 Отговор
    То други не заподозряни в голяма корупция не останаха!

    10:12 05.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Пенсионер 69 годишен

    0 0 Отговор
    В Русия ток, вода, парно, градски транспорт са безплатни за ПЕНСИОНЕРИ. В България, Украйна и Европа кога?

    10:18 05.01.2026

  • 17 Не,не, не си разбрал

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Аз четох в един сайт":

    Следващият месец ще ти влезне до бъбреците

    10:20 05.01.2026

