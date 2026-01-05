Защо точно Буданов: Какъв е този ход на Зеленски

Месец след уволнението на предишния шеф на президентската служба Андрий Ермак стана известно кой ще го наследи на поста – генерал-лейтенант Кирил Буданов, досегашен началник на Главното разузнавателно управление на Министерството на отбраната на Украйна. Както заяви Володимир Зеленски: „Сега Украйна има нужда да се съсредоточи върху въпросите на сигурността, развитието на отбранителните сили, както и на дипломатическата писта в преговорите, като службата на президента ще се грижи най-вече за изпълнението на тези задачи. Буданов има достатъчно опит в тези направления и достатъчно сили за постигането на резултати“.

От своя страна генералът заяви, че за него това е чест и отговорност и призова „в това историческо за Украйна време да се съсредоточим върху важните въпроси за стратегическата сигурност на нашата държава“.

Назначението на Буданов не е случайна стъпка

Политологът Игор Рейтерович смята, че назначението на Буданов е свидетелство за това, че Зеленски не планира кардинални промени във вертикалата на властта, построена от Андрий Ермак. „Буданов едва ли ще промени активно нещо и едва ли ще уволни всички, макар че той вероятно ще иска да отстрани някои хора от кабинета на президента, но тук е интересно да се види дали ще има картбланш от Зеленски за това", отбеляза експертът в разговор с ДВ.

Рейтерович смята, че изборът на Буданов е нетривиален, но не представлява случайна стъпка. Политологът не изключва вероятността по този начин Зеленски да иска да неутрализира потенциалния си съперник за бъдещи президентски избори. „Перефразирайки поговорката „Врагът трябва да бъде държан наблизо“, може да се каже, че и с един потенциален кандидат за президент трябва да се постъпва така, защото този кандидат би имал много по-малко шансове, отколкото ако можеше да действа свободно.“

Във връзка с преговорите по мирния план на САЩ, които Буданов ще трябва да изведе да успешен край, Рейтерович отбелязва, че Зеленски залага на нетрадиционните подходи на вече бившия шеф на разузнаването, който е участвал в диалога с американците. Зеленски залага на Буданов, който ще може аргументирано да убеди американската страна, че „Украйна все пак разполага с козове“, смята Рейтерович.

Дали Буданов ще донесе новината за компромисния мир на Украйна?

Политологът Володимир Хорбач пък смята, че реториката на Кирил Буданов от последните месеци свидетелства за неговата готовност към компромис и че именно това обстоятелство е станало определящо за Зеленски при избора на нов шеф на президентската служба. По думите на Хорбач, Зеленски като човек, излязъл от средите на шоубизнеса, е избрал сценария за развитие на събитията и си е подбрал партньора в съответствие с този сценарий. Този сценарий е съобразен с поведението на президента на САЩ Доналд Тръмп и неговата стратегия за прекратяване на войната чрез отстъпки в полза на Руската федерация, подчертава експертът.

„Кирил Буданов с имиджа си на герой от войната ще може по-лесно да убеди украинското обществено мнение в необходимостта от такива отстъпки“, коментира Хорбач. Той смята, че Кирил Буданов също има политически амбиции и ще бъде готов да се кандидатира за президент на Украйна. Хорбач не изключва сценарий, при който Зеленски ще се откаже да участва в президентските избори и ще разглежда Буданов като свой правоприемник.

"Факт е обаче, че нито един човек, който е бил началник на кабинета на президента, след това не е успял да изгради успешна политическа кариера в Украйна. Дали Буданов ще стане изключение от това правило? Предстои да видим", написа политологът Владимир Фесенко във Файсбук.

Автор: Лилия Ржеутская