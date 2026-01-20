Новини
Свят »
Франция »
Сблъсъци избухнаха между протестиращите земеделци и полицията пред Европейския парламент

20 Януари, 2026 18:45 1 131 19

  • фермери-
  • страсбург-
  • ес-
  • меркосур-
  • франция-
  • европейски парламент

Протестът на фермерите пред Европарламента е насочен предимно срещу споразумението за свободна търговия с Меркосур

Сблъсъци избухнаха между протестиращите земеделци и полицията пред Европейския парламент - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кратки сблъсъци избухнаха между земеделците, които протестират пред сградата на Европейския парламент в Страсбург, и полицията. Силите на реда използваха водни оръдия и задушлив газ, за да възстановят реда в района, предаде БТА.

Въпреки инцидентите обстановката в района е сравнително спокойна, въпреки че в късния следобед се наложи главният вход за посетители на Европарламента да бъде затворен.

Протестиращите се отопляват на огньове, които запалиха с доставени с трактори палети още сутринта. Те бяха организирали и импровизиран бюфет с пещи.

Сред лозунгите, които се виждаха на протеста, имаше „Меркосур е опасност за прехраната ни“, „Не на зелената сделка“, “Drill, baby, drill” (препратка към лозунга на републиканците в САЩ, използван и от президента Доналд Тръмп, в подкрепа на сондажите за петрол и газ), обидни плакати срещу председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и др.

В протестите участват земеделци както от Франция, така и от други европейски страни, сред които и България. Както съобщи по-рано за БТА Илия Проданов - председател на Управителния съвет на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ), в протеста в Страсбург участват около 40 български фермери.

Протестът на фермерите пред Европарламента е насочен предимно срещу споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и южноамериканския търговски блок Меркосур, което беше подписано в събота в парагвайската столица Асунсион. То създава най-голямата зона за свободна търговия в света.

На договора обаче се противопоставиха Полша, Франция, Австрия, Ирландия, Унгария, а при гласуването в Съвета на ЕС Белгия се въздържа. Основна причина за възраженията им са опасенията, че споразумението може да доведе до засилена конкуренция на вноса на селскостопански стоки от Южна Америка и да засегне интересите на европейските производители.


Франция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    54 1 Отговор
    Урсула, Тиквата и Шиши ще тровят хората и ще изкарват милиарди.

    Коментиран от #11, #12

    18:46 20.01.2026

  • 2 стоян георгиев

    53 1 Отговор
    Евро фашистите пак се крият от народната любов! Демокрация ли бе да го опишеш! 💩🇪🇺💩

    18:47 20.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 НАСЕЛЕНИЕТО НА ЕС

    53 1 Отговор
    НЕГОДУВА ОТ СКАПАНИЯ ЖИВОТ КОЙТО ИМ СЕРВИРА ТЪПИЯ ПСЕВДО"ЕЛИТ". И ПО ЗЛЕ ЩЕ СТАВА.

    Коментиран от #16

    18:48 20.01.2026

  • 6 Пръскай

    33 1 Отговор
    евро...ейската кочина

    18:49 20.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 🎃🪓🐷🪓

    40 1 Отговор
    Шмеркел и Лaйнен разказаха играта на ЕС преди имаше французи Барозо Марозо, а тия от къде ги изкопаха…

    18:50 20.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 урсуляците

    30 1 Отговор
    Е крайно време да усетят народната любов

    18:52 20.01.2026

  • 11 ИМПЕРИАЛИСТ

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Невероятен бръз рефлекс показа ЕС след въведените ни мита от бай Дончо Трънски...От 25 години ЕС чакаше подходящия момент за сделката-договор с МЕРКОСУР.

    18:53 20.01.2026

  • 12 Европеец

    27 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Заглавието е симпатично..., долу урсулата и нейната престъпна клика ОПГ....

    18:54 20.01.2026

  • 13 Криворазбрана демокрация

    29 0 Отговор
    Уж протести, вот на недоверие към Урсула и сие, съдът разпореди да покаже кореспонденцията с Пфайзер,а пък пак стоят начело на ЕС.

    18:54 20.01.2026

  • 14 az СВО Победа 80

    28 0 Отговор
    А Барозу разправяше, че ЕС бил "Райската градина"...

    Смях до пръсване!

    🤣🤣🤣

    18:55 20.01.2026

  • 15 Соваж бейби

    20 0 Отговор
    На чеверме всички евро дебили,само това е решението.

    18:55 20.01.2026

  • 16 Грамофон свири, майка плаче

    8 4 Отговор

    До коментар #5 от "НАСЕЛЕНИЕТО НА ЕС":

    Грешиш, същото е като в България...хората са доволни от кражби и корупция и мрънкат само по соц.мрежи,а на протестите,платени и6рици.

    18:56 20.01.2026

  • 17 Щурмбанфюрер Урсула Ойро

    14 0 Отговор
    Жалко,че съм жена,иначе, ако бях мъж, със сделката за Меркосур, щяхте да хванете моя ...у р.

    18:59 20.01.2026

  • 18 Бай Данчо

    9 0 Отговор
    Със задушлив газ ,палки,белезници и водни уръдия се поддържа мира в Европа!!!! Добре дошли в клуба на богатите и да са ви честити хартийките дето са като етикети на буркани със зимнина!!!! Колкото и да сте напред с нещата народа е силата и ще си извоюва правото на достоен живот !!!!!Това са последните ви дни!!!!Хората освирепяха!!!Спасявайте се!!!

    Коментиран от #19

    19:24 20.01.2026

  • 19 Ичката

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Бай Данчо":

    Не само уръдия бате ...и бонби, бонби...ужаст

    19:33 20.01.2026

