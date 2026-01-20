Сблъсъци избухнаха между протестиращите земеделци и полицията пред Европейския парламент

Кратки сблъсъци избухнаха между земеделците, които протестират пред сградата на Европейския парламент в Страсбург, и полицията. Силите на реда използваха водни оръдия и задушлив газ, за да възстановят реда в района, предаде БТА.
Въпреки инцидентите обстановката в района е сравнително спокойна, въпреки че в късния следобед се наложи главният вход за посетители на Европарламента да бъде затворен.
Протестиращите се отопляват на огньове, които запалиха с доставени с трактори палети още сутринта. Те бяха организирали и импровизиран бюфет с пещи.
Сред лозунгите, които се виждаха на протеста, имаше „Меркосур е опасност за прехраната ни“, „Не на зелената сделка“, “Drill, baby, drill” (препратка към лозунга на републиканците в САЩ, използван и от президента Доналд Тръмп, в подкрепа на сондажите за петрол и газ), обидни плакати срещу председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и др.
В протестите участват земеделци както от Франция, така и от други европейски страни, сред които и България. Както съобщи по-рано за БТА Илия Проданов - председател на Управителния съвет на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ), в протеста в Страсбург участват около 40 български фермери.
Протестът на фермерите пред Европарламента е насочен предимно срещу споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и южноамериканския търговски блок Меркосур, което беше подписано в събота в парагвайската столица Асунсион. То създава най-голямата зона за свободна търговия в света.
На договора обаче се противопоставиха Полша, Франция, Австрия, Ирландия, Унгария, а при гласуването в Съвета на ЕС Белгия се въздържа. Основна причина за възраженията им са опасенията, че споразумението може да доведе до засилена конкуренция на вноса на селскостопански стоки от Южна Америка и да засегне интересите на европейските производители.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #11, #12
18:46 20.01.2026
2 стоян георгиев
18:47 20.01.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 НАСЕЛЕНИЕТО НА ЕС
Коментиран от #16
18:48 20.01.2026
6 Пръскай
18:49 20.01.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 🎃🪓🐷🪓
18:50 20.01.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 урсуляците
18:52 20.01.2026
11 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Невероятен бръз рефлекс показа ЕС след въведените ни мита от бай Дончо Трънски...От 25 години ЕС чакаше подходящия момент за сделката-договор с МЕРКОСУР.
18:53 20.01.2026
12 Европеец
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Заглавието е симпатично..., долу урсулата и нейната престъпна клика ОПГ....
18:54 20.01.2026
13 Криворазбрана демокрация
18:54 20.01.2026
14 az СВО Победа 80
Смях до пръсване!
🤣🤣🤣
18:55 20.01.2026
15 Соваж бейби
18:55 20.01.2026
16 Грамофон свири, майка плаче
До коментар #5 от "НАСЕЛЕНИЕТО НА ЕС":Грешиш, същото е като в България...хората са доволни от кражби и корупция и мрънкат само по соц.мрежи,а на протестите,платени и6рици.
18:56 20.01.2026
17 Щурмбанфюрер Урсула Ойро
18:59 20.01.2026
18 Бай Данчо
Коментиран от #19
19:24 20.01.2026
19 Ичката
До коментар #18 от "Бай Данчо":Не само уръдия бате ...и бонби, бонби...ужаст
19:33 20.01.2026