Белгийски земеделци блокираха магистрали и пътища

Белгийски земеделци блокираха от първите часове на деня магистрали, пътни възли и райони по границите със съседните Германия, Нидерландия и Франция в знак на протест срещу политиката на ЕС и очакваното подписване на споразумението с държавите от Меркосур (Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай), съобщиха местни медии, цитирани от БТА.
Отбелязва се, че част от протестиращите отново са се насочили към Брюксел и са достигнали околовръстното шосе. При последното подобно събитие в края на декември над 900 трактора проникнаха в белгийската столица и създадоха безредици.
Пояснява се, че земеделците протестират срещу икономическите трудности и бюрокрацията, пред която са изправени. Според тях доходите им са недостатъчни, правилата са несправедливи и липсва виждане за дългосрочното развитие на този икономически сектор.
По-рано тази седмица Европейската комисия обяви намерение да пристъпи към подписване на споразумението с Меркосур, въпреки съпротивата на Франция и Италия, както и да осигури допълнителни средства за европейското земеделие. Анкети с протестиращи показаха, че за тях това не е отговор на поставените искания.
Очаква се днес споразумението да бъде гласувано от представителите на държавите от ЕС в Брюксел, като междувременно Франция обяви, че ще бъде против, а Италия си остави възможност да подкрепи текста при известни условия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кремълска пропаганда!
11:07 09.01.2026
2 Българските
11:07 09.01.2026
3 ЕС геноцид
11:07 09.01.2026
4 българина
11:09 09.01.2026
5 сега 2 кат стачкуват и става на голям
11:11 09.01.2026
6 Коиловци брадърс
11:15 09.01.2026
7 Урсула
11:18 09.01.2026
8 хаха
Даже може да се махнат всичките субсидии!
11:18 09.01.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 стоян георгиев
11:23 09.01.2026
12 Баце ЕООД
11:33 09.01.2026
13 Баце ЕООД
11:34 09.01.2026
14 Някой
Защото, това което приемат днес, директно води до фалит на земеделския отрасъл в ЕС. Без изключения. Стокита от Южна Америка са много по-евтини, най-малко заради меките климатични условия, евтината работна ръка и липсата на каквато и да било регуалзция относно използване на торове и химически препарати.
Това директно ще доведе до влошаване на здравето на европееца. Което пък е супер за фармацевтичната мафия.
11:55 09.01.2026