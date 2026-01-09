Новини
Белгийски земеделци блокираха магистрали и пътища

9 Януари, 2026 11:02 933 14

  • фермери-
  • белгия-
  • земеделци-
  • ес-
  • меркосур

Земеделците протестират срещу икономическите трудности и бюрокрацията, пред която са изправени

Белгийски земеделци блокираха магистрали и пътища - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Белгийски земеделци блокираха от първите часове на деня магистрали, пътни възли и райони по границите със съседните Германия, Нидерландия и Франция в знак на протест срещу политиката на ЕС и очакваното подписване на споразумението с държавите от Меркосур (Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай), съобщиха местни медии, цитирани от БТА.

Отбелязва се, че част от протестиращите отново са се насочили към Брюксел и са достигнали околовръстното шосе. При последното подобно събитие в края на декември над 900 трактора проникнаха в белгийската столица и създадоха безредици.

Пояснява се, че земеделците протестират срещу икономическите трудности и бюрокрацията, пред която са изправени. Според тях доходите им са недостатъчни, правилата са несправедливи и липсва виждане за дългосрочното развитие на този икономически сектор.

По-рано тази седмица Европейската комисия обяви намерение да пристъпи към подписване на споразумението с Меркосур, въпреки съпротивата на Франция и Италия, както и да осигури допълнителни средства за европейското земеделие. Анкети с протестиращи показаха, че за тях това не е отговор на поставените искания.

Очаква се днес споразумението да бъде гласувано от представителите на държавите от ЕС в Брюксел, като междувременно Франция обяви, че ще бъде против, а Италия си остави възможност да подкрепи текста при известни условия.


Белгия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кремълска пропаганда!

    30 1 Отговор
    В клуба на богатите всички са баровци! Протести няма и всичко е тип-топ! В Берлин даже ток няма!😂

    11:07 09.01.2026

  • 2 Българските

    25 1 Отговор
    "земеделци" още ваканцуват по екзотични и скъпи дестинации .

    11:07 09.01.2026

  • 3 ЕС геноцид

    24 0 Отговор
    Нашите пак неразбрали или?

    11:07 09.01.2026

  • 4 българина

    19 0 Отговор
    много ми е интересно как така в условия ма демокрация на валст са винаги националните предатели? ами явно първо никой в слапания ес не мисли като гласува за атлантическо боклуци а после всички протестират срещу тях! амо докато не глсувате за патриотични партии ще ставате ВСЕ ПО БЕДНИ с много по нисък стандарт на живот от американския!!!!

    11:09 09.01.2026

  • 5 сега 2 кат стачкуват и става на голям

    6 0 Отговор
    въпрос . инак са зърнари , агняри , орънжаристи , ами и в украйна ще стачкуват също . то тея трактористи сега ги водят земеделци . продават на веригите на двойни цени . а те ги очетворяват . така доматки през зимата и картофки през лятото в заведение достигат 10-15 евро за 300 грама . финансистите почнаха да измират . оплитат се във финансови теории . объркват бюджета и трактористите .

    11:11 09.01.2026

  • 6 Коиловци брадърс

    18 0 Отговор
    Евробюрократите предават земеделците, за да могат германците да си продават колите в Южна Америка. Интересно, какво очакваме ние от тези същества?

    11:15 09.01.2026

  • 7 Урсула

    13 0 Отговор
    ЕС е най доброто място за живеене.клуба на мисирките

    11:18 09.01.2026

  • 8 хаха

    9 0 Отговор
    Махай всичките субсидии на площ...и въвеждай на "произведено количество съобразно качеството".

    Даже може да се махнат всичките субсидии!

    11:18 09.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 стоян георгиев

    7 0 Отговор
    В клуба на "богатите" е така 😂

    11:23 09.01.2026

  • 12 Баце ЕООД

    6 0 Отговор
    Не е заради успешните политики на Урсулът това. Хич!

    11:33 09.01.2026

  • 13 Баце ЕООД

    5 0 Отговор
    Абе верно ли Тръмп извади сащ от 60 и кусур международни организации от които 31 под егидата на ООН? Верно ми.. Путин верно разпадна ЕС и нато

    11:34 09.01.2026

  • 14 Някой

    0 0 Отговор
    Даже е малко. Трябва да се запалят сградите на ЕП и ЕК. Като не се пуска никой да излезе от тях.
    Защото, това което приемат днес, директно води до фалит на земеделския отрасъл в ЕС. Без изключения. Стокита от Южна Америка са много по-евтини, най-малко заради меките климатични условия, евтината работна ръка и липсата на каквато и да било регуалзция относно използване на торове и химически препарати.
    Това директно ще доведе до влошаване на здравето на европееца. Което пък е супер за фармацевтичната мафия.

    11:55 09.01.2026

Новини по държави:
