Белгийски земеделци блокираха магистрали и пътища

Белгийски земеделци блокираха от първите часове на деня магистрали, пътни възли и райони по границите със съседните Германия, Нидерландия и Франция в знак на протест срещу политиката на ЕС и очакваното подписване на споразумението с държавите от Меркосур (Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай), съобщиха местни медии, цитирани от БТА.

Отбелязва се, че част от протестиращите отново са се насочили към Брюксел и са достигнали околовръстното шосе. При последното подобно събитие в края на декември над 900 трактора проникнаха в белгийската столица и създадоха безредици.

Пояснява се, че земеделците протестират срещу икономическите трудности и бюрокрацията, пред която са изправени. Според тях доходите им са недостатъчни, правилата са несправедливи и липсва виждане за дългосрочното развитие на този икономически сектор.

По-рано тази седмица Европейската комисия обяви намерение да пристъпи към подписване на споразумението с Меркосур, въпреки съпротивата на Франция и Италия, както и да осигури допълнителни средства за европейското земеделие. Анкети с протестиращи показаха, че за тях това не е отговор на поставените искания.

Очаква се днес споразумението да бъде гласувано от представителите на държавите от ЕС в Брюксел, като междувременно Франция обяви, че ще бъде против, а Италия си остави възможност да подкрепи текста при известни условия.