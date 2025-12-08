Земеделци се сблъскаха с полицията в опит да блокират летище на остров Крит

Сблъсъци са започнали между протестиращи земеделци и полицията край град Ираклион на гръцкия остров Крит, след като силите на реда са се опитали да попречат на протестиращите да достигнат до летището на града, съобщи телевизия Скай, цитирана от БТА.

Според информацията полицията е използвала химически средства. Земеделците са достигнали на разстояние от около 150 метра от летището, където са срещнали преграждения, които са преодолели с тракторите си. След това обаче шествието им е било спряно с полицейска блокада.

Подобни действия протестиращите фермери са предприели и към летището в другия голям град на Крит Ханя.

Земеделците успяха вчера да установят символична блокада на летището в Янина, Северозападна Гърция, но опитът им да блокират летището в Солун в петък беше предотвратен от намесата на полицията.

Гръцки земеделски производители започнаха протестни действия с блокади на пътища преди седмица. Главната причина за недоволството им е забавянето в изплащането на земеделските субсидии заради корупционния скандал в агенцията по плащанията ОПЕКЕПЕ.

Премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис призова протестиращите гръцки фермери да намалят блокадите си по пътищата на страната и потвърди, че до края на декември ще бъдат извършени значими плащания и ще бъде предоставена допълнителна подкрепа за земеделците, съобщи електронното издание на в. „Катимерини“.

По време на участие на конференция на здравна тематика в Атина, министър-председателят Мицотакис увери, че ръководеното от него правителство остава готово за диалог с протестиращите, но той трябва да се провежда „при отворени пътища“. Според премиера на страната протестите, съпътствани от затваряне на пътища, гранични пунктове и други обекти от транспортната инфраструктура на Гърция носят риск да настроят обществеността срещу земеделците, дори и техните искания да са справедливи.

Гръцки земеделци вече седмица организират блокади по пътищата в цяла Гърция в знак на протест срещу изчислен недостиг от около 600 милиона евро субсидии от ЕС и други плащания, които остават замразени заради разследване за корупция в разпределението на аграрната помощ, припомня изданието.

Мицотакис призова земеделците да излъчат представителство, което да формулира ясни искания в диалог с правителството. Той призна забавянията в изплащането на субсидиите, но каза, че „значими плащания ще бъдат извършени до края на декември“.

Гръцкият премиер подчерта също, че всички мерки трябва да са в съответствие с правилата на ЕС.