Новини
Свят »
Гърция »
Земеделци се сблъскаха с полицията в опит да блокират летище на остров Крит

Земеделци се сблъскаха с полицията в опит да блокират летище на остров Крит

8 Декември, 2025 14:18 796 2

  • гърция-
  • крит-
  • фермери-
  • ираклион-
  • кириакос мицотакис

Земеделците са достигнали на разстояние от около 150 метра от летището

Земеделци се сблъскаха с полицията в опит да блокират летище на остров Крит - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сблъсъци са започнали между протестиращи земеделци и полицията край град Ираклион на гръцкия остров Крит, след като силите на реда са се опитали да попречат на протестиращите да достигнат до летището на града, съобщи телевизия Скай, цитирана от БТА.

Според информацията полицията е използвала химически средства. Земеделците са достигнали на разстояние от около 150 метра от летището, където са срещнали преграждения, които са преодолели с тракторите си. След това обаче шествието им е било спряно с полицейска блокада.

Подобни действия протестиращите фермери са предприели и към летището в другия голям град на Крит Ханя.

Земеделците успяха вчера да установят символична блокада на летището в Янина, Северозападна Гърция, но опитът им да блокират летището в Солун в петък беше предотвратен от намесата на полицията.

Гръцки земеделски производители започнаха протестни действия с блокади на пътища преди седмица. Главната причина за недоволството им е забавянето в изплащането на земеделските субсидии заради корупционния скандал в агенцията по плащанията ОПЕКЕПЕ.

Премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис призова протестиращите гръцки фермери да намалят блокадите си по пътищата на страната и потвърди, че до края на декември ще бъдат извършени значими плащания и ще бъде предоставена допълнителна подкрепа за земеделците, съобщи електронното издание на в. „Катимерини“.

По време на участие на конференция на здравна тематика в Атина, министър-председателят Мицотакис увери, че ръководеното от него правителство остава готово за диалог с протестиращите, но той трябва да се провежда „при отворени пътища“. Според премиера на страната протестите, съпътствани от затваряне на пътища, гранични пунктове и други обекти от транспортната инфраструктура на Гърция носят риск да настроят обществеността срещу земеделците, дори и техните искания да са справедливи.

Гръцки земеделци вече седмица организират блокади по пътищата в цяла Гърция в знак на протест срещу изчислен недостиг от около 600 милиона евро субсидии от ЕС и други плащания, които остават замразени заради разследване за корупция в разпределението на аграрната помощ, припомня изданието.

Мицотакис призова земеделците да излъчат представителство, което да формулира ясни искания в диалог с правителството. Той призна забавянията в изплащането на субсидиите, но каза, че „значими плащания ще бъдат извършени до края на декември“.

Гръцкият премиер подчерта също, че всички мерки трябва да са в съответствие с правилата на ЕС.


Гърция
Поставете оценка:
Оценка 3 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мдаа

    7 0 Отговор
    Така се протестира, не като нашия двукрак дoбитък.

    14:30 08.12.2025

  • 2 Реално

    5 0 Отговор
    Гърците протестират защото държавата все още ги държи живи. Остави ли ги сами на пазара, ще изчезнат като пушек.
    Икономика, бате!

    14:37 08.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания