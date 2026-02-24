"Путин гледа как да продължи войната, а не да я приключи"

Новини
  Тема: Украйна

24 Февруари, 2026

Снимка: БГНЕС/ЕРА
В Русия отслабва действието на наркотика от пропагандата за войната в Украйна. Цените растат, но не и заплатите. И постепенно настъпва объркване: Как така, нали печелим, се питат мнозина. И разбират, че нещо не е наред.

ДВ: Вече 4 години продължава войната на Русия срещу Украйна. Промени ли тя с нещо руското общество?

Дмитрий Орешкин: Обществото, естествено, се променя. Сега то се намира във фаза, в която бавно се натрупва неразбиране, разочарования, когнитивен дисонанс и т.н. Мисля, че доста скоро това ще се прояви в някаква рязка промяна. Засега виждаме само плавни промени. Най-важното: макар и бавно, вече отслабва наркотичното действие на мъглата, наложена върху тази война. В началото ѝ социолозите отчетоха скок в подкрепата за Владимир Путин с 20-25 процента. В мирно време този наркотик не действа: хората мислят за образование, здравеопазване, за цените на комуналните услуги - с една дума, за житейските проблеми. И рейтингът спада. От 2024 г. насам подкрепата за Путин е спаднала с около 10 процента. Мисля, че в следващите месеци този спад ще се ускори.

ДВ: Актуално проучване на Левада-център показва, че 66% от руснаците подкрепят възобновяването на преговорите между Русия и Украйна, докато само 26% са за продължаване на войната - най-ниската стойност от четири години. Каква е причината?

Дмитрий Орешкин: Точно тази - че отслабва действието на наркотика. „Трябва да се обединим, да подкрепим лидера, вожда, защото иначе ще ни стъпчат, ще ни вземат петролното богатство“ и така нататък – целият този стремеж към мобилизация бавно избледнява. Войната се превръща в рутина и на този фон хората имат проблеми. По-възрастните – че се нуждаят от лекарства, а по-младите трябва да мислят за образованието на децата си, за проблемите с професионалното им развитие. Преди две години в икономиката бяха вложени огромни суми. Появиха се работни места, заплатите нараснаха и хората гледаха позитивно на нещата. Но сега ръстът на заплатите спря, а цените продължават да се покачват. Следователно настъпва объркване: „Как така, та нали ние печелим“, си казват мнозина. Като добра новина от фронта се посочва превземането на Купянск – само че те вече три пъти го превземат, а поне веднъж месечно ни уверяват как бил установен пълен контрол над Покровск. Всички разбират, че нещо тук не е наред“.

ДВ: Компромисите са част от всички преговори. Готови ли са руснаците на компромис?

Д. Орешкин: Мисля, че да. Мнозинството разбира, че ще трябва да се постигне споразумение при определени условия. А те трябва да са „нашите условия“, смята общественото мнение. Какво обаче означава „нашите условия“? Това трябва да обясни другарят Путин.

ДВ: В същото време 60% от руснаците са против изтеглянето на руските войски от окупираните територии на Украйна. С други думи: искаме мир, но нека нашите останат там. Как да разбираме това?

Д. Орешкин: По следния начин: „Проляхме гореща руска кръв“. Защо? За да получим камари от строшени тухли, които обаче в съзнанието на средностатистическия съветски или постсъветски човек представляват историческа ценност. Този манталитет, фокусиран върху териториални завоевания, също е чисто съветска черта. Той е дълбоко вкоренен в традициите на експанзионистичната политика. Когато другарят Путин казва, че където стъпи кракът на руски войник, там е наша земя, той едва ли знае, че буквално цитира Чингис хан, който е казал: „Границите на нашите владения се определят от това, къде е стъпило копитото на монголски кон“.

Но проблемът е, че през 21 век разширяването на териториите и икономическият растеж, за разлика от 14 век, вече не вървят ръка за ръка. Япония, например, е по-малка по площ от Архангелска област. Япония има население от 127 милиона, а Русия - около 145 милиона. Япония няма петрол, газ, злато, дървен материал или диаманти, но брутният ѝ вътрешен продукт е два пъти по-голям от руския. Как е възможно това? Нарича се интензивно използване на географското пространство. Точно това трябва да прави Русия. Но манталитетът е: имаме нужда от повече територия. На фона на намаляващото население това е контрапродуктивно и нерационално. За масите в Русия някаква символична победа е далеч по-важна от подобряването на качеството и продължителността на живота на хората, качеството на образованието, здравеопазването, жилищното настаняване, комуналните услуги и т.н.

ДВ: Колко здраво държи все още Путин властта?

Д. Орешкин: Елитите не са хомогенни. Значителна част от бизнес елита и кремълският елит също разбират, че войната е в застой. Рационалните хора разбират, че нещата вървят към задънена улица. Но те също така разбират, че ако сега излезете и кажете: „Владимир Владимирович, вие се оплетохте. Подайте оставка“, пряката последица от това би била фатална. Елитът добре разбира, че опитът за сваляне на този режим е просто опасен. Така че те ще ви гледат в очите, ще махат с опашка и ще ви ближат ръката. Но на ниво конкретни решения, както елитите, така и населението ще саботират някои от най-омразните инициативи. Не по идеологически причини, а по чисто практически.

ДВ: Значи са възможни някакви по-малки протестни изблици, като тези в Далечния изток, но да не очакваме всенародно въстание, така ли?

Д. Орешкин: Първо, напълно трябва да забравим за народно въстание. Това е приказка от партийния наръчник, където народът въстава и сваля омразен режим. Властта се променя чрез разделянето на елита - когато една част от него, възползвайки се от народното недоволство, измества друга част. Второ, ако говорим за протести на обикновени хора, те ще бъдат неизбежни, но ще бъдат категорично аполитични – за боклука, цените на комуналните услуги, инфлацията, околната среда. Не срещу царя, а срещу несправедливостта или произволното упражняване на власт от местните власти.

Това е важен знак, че недоволството съществува, но то избухва в такива инфантилни форми. А на върха всички са твърде внимателно наблюдавани от службите за сигурност, за да може някой да си позволи да организира конспирация. Така че, макар Путин да среща някои фундаментални трудности, това съвсем не означава, че той може да загуби властта, стига да контролира потоците от информация, финанси и суровини.

ДВ: Украински дронове и ракети поразяват цели и в някои руски региони и мнозина на Запад се питат дали наистина руснаците не усещат войната у дома.

Д. Орешкин: В Москва войната не се усеща, там всичко е наред. Имам много приятели там и те се намират в този информационен балон. Когато контролираш информационните потоци, винаги можеш да обясниш, че ударите по Белгород са проява на „милитаристичната и нацистка“ същност на Украйна. И умното обществено мнение, кимайки с правоъгълната си глава, извадена от телевизора, ще се съгласи с това. И никой няма да зададе въпроса: а защо преди началото на тази война Белгород не беше обстрелван? Никой няма да зададе и въпроса дали животът на хората в Белгород, в Суджа, Донецк или някъде другаде е станал по-добър, след като Владимир Путин се е заел да ги защитава. Ние оттук се опитваме да дадем някакви рационални обяснения, а общественото мнение в Русия просто игнорира тези доводи.

ДВ: Според Вас Путин ще нападне ли страна от НАТО – Латвия или някоя друга балтийска държава?

Д. Орешкин: Мисля, че ситуацията не е толкова страшна, колкото изглежда. Но от друга страна мислех така и през 2022 г.: не вярвах, че Путин може да е толкова луд да започне война, която няма да спечели. Въпреки това, той я започна. Но мисля, че колективният Путин, след като четири години се къпе в кръв и загуби 45 трилиона рубли за това време, ще се замисли сериозно дали да нападне НАТО.

Въпреки че лично за самия Путин продължаването на войната може да е по-предпочитана опция от нейното прекратяване. Защото ако я прекрати, хората ще започнат да се събуждат и да изпитват махмурлук: „Войната свърши, а къде са подобренията?“, ще се запитат. Затова може би за Путин безкрайната война на Източна Азия и Евразия е нормално състояние, което му позволява да държи населението вдъхновено и мобилизирано. Мисля, че ако той излезе от тази война, ще се опитат да му попречат да започне нова. Но за него е изключително трудно да излезе от тази война.


  • 1 клошар

    40 18 Отговор
    оф в Русия било зле като че ли ние цъфтим заплатите ни са в космоса, а цените копаят надолу.

    Коментиран от #43

    05:07 24.02.2026

  • 2 Ъхъъъъ

    40 13 Отговор
    Много буламач написано рана рано сабален

    Коментиран от #10

    05:13 24.02.2026

  • 3 войната можеше да не почва

    28 14 Отговор
    можеше и много пъти да спре но геюропа и англия не искат

    Коментиран от #44, #47

    05:17 24.02.2026

  • 4 ЕДГАР КЕЙСИ

    17 29 Отговор
    ПУТЛЕР Е ПАТОЛОГИЧЕН СЛУЧАЙ НА УБИЕЦ ........................... РЕZИДЕНТА МУНЧО (КГБ) , СЪЩО ........................... ФАКТ ! ...........................

    05:21 24.02.2026

  • 5 нннн

    32 9 Отговор
    Сякаш чета пропаганда от Тошово време за гнилия, разпадащ се Запад. Само е сменен Запад с Изток. DW, обаче, са няколко гърди напред.

    05:30 24.02.2026

  • 6 Тунтун

    17 6 Отговор
    Предполага се, че този човек е прекалено близък до Путин, щом знае какво гледа?!?!

    05:48 24.02.2026

  • 7 Мишел

    25 13 Отговор
    Русия ще приключи тази война, когато постигне това, заради което я започна.

    05:49 24.02.2026

  • 8 гост

    10 8 Отговор
    "Дойче веле" /Германска вълна/ - новото име на "Фьолкишер беобахтер" /Народен наблюдател/ на който и хер Гьобелс завижда!

    06:23 24.02.2026

  • 9 Сабах Хабер

    21 12 Отговор
    От Дойче зеле пак почнаха да обясняват колко зле било в Русия и колко добре в Европа. На мръсни памперси понамирисва новината.

    06:26 24.02.2026

  • 10 иван костов

    15 10 Отговор

    До коментар #2 от "Ъхъъъъ":

    Щом го твърди DW, значи е точно обратното!😂Те са много точни, само трябва да обърнете нещата наопаки!

    06:27 24.02.2026

  • 11 фра фра порт

    6 6 Отговор
    самальотите Фиткии?
    що не пишете за тях и за неадекватнта дядка ?
    Що летищетоне излезе със съобщение, а мухъла
    да ни лъже право в очите ?

    06:31 24.02.2026

  • 12 Икономист

    12 8 Отговор
    Вие първо вижте нашите цени тука...

    06:40 24.02.2026

  • 13 Българин

    12 13 Отговор
    Цените в Русия са 2 оъти по ниски от нашите, а заплатите са същите почти

    06:41 24.02.2026

  • 14 Гого

    14 4 Отговор
    Ако го бяхте написали преди две години можеше и да повярваме. Сега никой не ви вярва. Всички знаят истината! Войната е за пари и ресурси!

    07:12 24.02.2026

  • 15 Айгедотор

    10 8 Отговор
    Почна се с пасквилите!!

    07:16 24.02.2026

  • 16 о.з. старшина от ж.п. войски:

    8 5 Отговор
    Другари, един път да превземем Покровск и войната ще свърши!

    Др. Путин заповяда това да стане до края на март! Не е казал годината!

    07:19 24.02.2026

  • 17 Как изглежда войната след 4 години:

    6 3 Отговор
    ЗАСТОЙ И РАЗМЯНА НА УДАРИ:

    Украйна порази съоръжение от енергийната инфраструктура на Русия. Съобщава се, че е възникнал огромен пожар в газопреносен възел в Борисовка, Белгородска област. Огънят е възникнал след атака с дронове.

    Русия пък удари обект в Заположие. При нападението са били ранени трима души, сред които и дете - информацията от местните власти вече е актуализирана, ранените са петима. "Многофамилна къща е повредена от взривната вълна и отломките. Това са предварителните последствия от атаката на вражески безпилотни самолети в Запорожие. Има и повреди на инфраструктурни обекти. Другите последствия от атаката се установяват".

    07:27 24.02.2026

  • 18 Фен

    7 11 Отговор
    Не бе, Германия печели. Ама как така, печелейки, остана без индустрия!?🤔

    07:28 24.02.2026

  • 19 След вчерашните атаки срещу

    7 4 Отговор
    украински полицаи:

    Двама руски полицаи са загинали след взрив на патрулка в Москва, предаде "Военен осведомител". Единият е починал на практика на място - вторият е откаран в болница, но не е оцелял. Двамата са атакувани, след като "неизвестно лице" се приближило до тях, докато стоели в патрулката и задействал вероятно самоделно взривно устройство, съобщава пресслужбата на руското МВР.

    Украйна отвръща на удара!

    07:32 24.02.2026

  • 20 Ъъъъ

    8 8 Отговор
    Ма как пък ги намирате все такова бе ДВ?🤣
    Дмитрий Орешкин дава мнение за Русия ама от Рига....... Все едно аз да давам мнение за Папуа Нова Гвинея.. ... 🤣

    07:36 24.02.2026

  • 21 Ццц

    10 9 Отговор
    Питам се кога Дмитрий Орешкин проведе социологически проучвания да мери рейтинга на Путин? Питам се и до кога смятате, че бълбоченето за лошата ситуация в Русия, ще замества темата за катастрофалната ситуация в България? Вчера купих 3 батерии за 8 евро, а после баничка за 2 евро, която преди месец и половина купувах за 2 лева? Къде са ви десетимата експерти, дето все ги питате за всичко? Да обеснят цените в България. Не Орешкин, Орешник ви трябва на всички Урсуляци и журналяци!

    Коментиран от #26

    07:36 24.02.2026

  • 22 Путлер си взе беля на главата!

    9 9 Отговор
    Украинците са корави войници , а вече мразят руснаците до смърт!

    Преди войната просто ги ненавиждаха и им се присмиваха, но сега вече нещата опират до кокал.
    Ще понесат всякакви несгоди и лишения, но няма да се предадат!
    Путлер е в безиходица- ако спре войната, ще загуби цвлата си измислена слава на велик пълководец.
    Къце е велика Русия, ще попитат поданиците?

    07:37 24.02.2026

  • 23 От днес започва 5- тата година

    8 9 Отговор
    на Великата Тридневна Осерация на Путин в Украйна!
    Само ако се замислите докъде стигна рашмахтът- до кривата круша някъде в донбаските поля, затънал в калта и драпащ да се скрие в някое мазе, че да не го ударят дроновете.
    Напред в атака с тротинетки, мотопедки и велосипедки!
    5 години не могат да стигнат до административните граници на Донбас!

    07:44 24.02.2026

  • 24 аz СВО Победа 80

    4 6 Отговор
    В горчаю войне мьi пабедим Украину за два,три дня!
    🤣🤣🤣

    08:02 24.02.2026

  • 25 Всяка сутрин милиарди хора се събуждат

    8 8 Отговор
    Щастливи,че не са се родили руснаци.

    08:03 24.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Пъши

    7 7 Отговор
    ЕС САЩ се провалиха в намерението си да ограбят РФ. Войските им се оказаха далеч по слаби от това, което си мислеха. Никой вече не говори за танкове Абрамс и Леопард, защото се видя че руснаците ги унищожават като мухи. Сега политическото ръководство в САЩ и ЕС се чуди как да се измъкне от тази задънена улица. Междувременно моторът на ЕС - спря да работи. От това страдат всички

    Коментиран от #41

    08:14 24.02.2026

  • 28 Фяц

    8 5 Отговор
    Икономиката на ЕС е конструирана да произвежда паста за зъби и офис площи а не да произвежда снаряди и изтребители. При Русия е точно обратното. Това нямаше кой да го обясни на Виктория Нюланд и Борис Джонсън, когато те подготвяха Европа за войната с Русия.

    08:19 24.02.2026

  • 29 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    4 7 Отговор
    Който разбрал,разбрал.

    08:25 24.02.2026

  • 30 Щом прочетох

    5 4 Отговор
    заглавието, веднага си помислих: "Щирлиц" - пардон, Дойче Веле. И не се излъгах.

    08:25 24.02.2026

  • 31 Коня

    4 6 Отговор
    Дойче веле се опитва да оправдае обилното финансиране от данъците на федералната република с публикации като тази. За съжаление не им се получава. Изхарчени са един куп пари да редактори, командировки до Балтика, хонорари за балтийски руски опозиционни деятели. Те пък милите са готови и майките да си продадат, само и само да получат малко пари за да преживяват.

    С една дума тази статия е поредната боза, д която се унищожават без никаква полза данъчните постъпления от германската икономика.

    Коментиран от #33, #48

    08:29 24.02.2026

  • 32 Ами той Путин

    6 5 Отговор
    Най много желае мира и заради това и прави тази СВО... за да неутрализира агресорите в Х0х0лия и да спре агресора НАТЮ +пудели да пре0при-пикават оградата на мечката...
    35 години, не Русия се придвижва към НАТО, а НАТО към Русия.
    Наглостта им няма граници и накрая може и да си го получат.

    Коментиран от #50

    08:36 24.02.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Тиноправдаваш кремлянските нацита ли?!?

    7 6 Отговор
    Че нападнаха страна, която не ги закача и избиха 50000 цивилни жени и деца?!? Кaкви нещастни мъpшu сте крепостните ΠοgчоΒeцu не е истина!!!

    Коментиран от #37

    08:45 24.02.2026

  • 35 хикочко..

    5 4 Отговор
    Дезинфекцията на бандерите ще продължи докато зеления мухал не си върне най големио аец у юръпо-запорожкио със шесте реактора на стойност над 60 млрда $,а ето не будеть..никогда,ако ще урсулците да наливат в гушата на комико..млрди евратьци

    08:46 24.02.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Учуден

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "Тиноправдаваш кремлянските нацита ли?!?":

    За някое евро пиша бате.Иначе глад с тези рубли.

    08:48 24.02.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Какъв Путин

    5 5 Отговор
    Бре, че сте неидиоти! Какъв Путин? Войната я води Западът от столетия. Тази конкретно я започнаха световните бо колуци. Намериха си послушни помм ияри за изпълнители, нещща стницци, които си унищожават държавата. И вие, тъъпаннаръи, сте от същата порода и също така ще свършите. Ами, погледнете си летището бре, прод аж ници. Че и окаляхте името на най-великия българин. Не съдъ за вас, а линчъ.

    09:00 24.02.2026

  • 41 ГРУ гайтанжиева

    2 7 Отговор

    До коментар #27 от "Пъши":

    Това е кремълска пропаганда, разпространявана от така попyляpните "noлeзни и д и o т и", които cе зоват "патpиоти" !

    09:08 24.02.2026

  • 42 Лунатик

    1 1 Отговор
    А Путин кога умира от рак?

    09:27 24.02.2026

  • 43 Копи-пейст

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "клошар":

    В България отслабва действието на наркотика от пропагандата за еврото и ЕС. Цените растат, но не и заплатите. И постепенно настъпва объркване: Как така, нали сме в еврозоната, се питат мнозина. И разбират, че нещо не е наред.

    09:32 24.02.2026

  • 44 Логични

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "войната можеше да не почва":

    Западната олигархия не навежда еднакво руси и украинци.

    09:33 24.02.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Те тия зад Фюрера са виновните

    1 1 Отговор
    "Путин гледа как да продължи войната, а не да я приключи"

    Всички разбират, че нещо тук не е наред
    -;
    Те тия зад Фюрера са виновните,защото
    -1-на фронта са некадърните
    -2-в тила са негламотните
    --3доволстно от заплатите си
    -4-Веруеват на Сталино-путлеризъма
    -5-Ще прежалят сототизци хилади чужди войници
    -6-никога няма да проумеят че Четвъртиуя райх е Къшмер
    -7-Даже и атентан въвизвън Бункера не могат да напрявят срущу Фюрера си!

    А Путлер си се вози в Бронирана лимозина и като деменция си спомня преди 40 години колко било хубаво в Берлин и Канада!

    Егати пропадналия маркс-ленинизъм и вредни русофили!

    09:57 24.02.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Васил

    0 1 Отговор
    Ма 4 години ли ви бяха нужни за да стигнете до този извод?

    10:11 24.02.2026

  • 50 А не си ли задаваш въпроса

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Ами той Путин":

    защо НАТО се разшири точно с бившите участнички от Варшавския договор (доскорошни "верни" съюзници на СССР) дори с бивши съюзни републики като трите Прибалтики и досега миролюбивите Финландия и Швеция? Какво стана с тия които не се присъединиха към НАТО - Грузия, Украйна, Беларус? На Грузия ѝ взеха Абхазия и Южна Осетия с война 2008г., на Украйна Крим, ЛНР и ДНР и война от 2014г. и 2022г., тоталитарен проруски режим в Беларус с ядрени руски ракети на територията превръщайки я в цел за НАТО. Сега се заканват на Приднестровието, Молдова, Казахстан, Азърбейджан.

    10:12 24.02.2026

  • 51 мечо Пух

    0 0 Отговор
    С агресивното си поведение украинците им накривиха шапките на руснаците. Сега се готвят да им накривят мустаците.

    10:28 24.02.2026