Тръмп: Великите и страхотни иранци ще имат много лош ден, ако не стигнем до сделка, решението е мое

Американският президент Доналд Тръмп опроверга медийни публикации, според които председателят на Съвета на началник-щабовете на въоръжените сили на САЩ генерал Дан Кейн го е предупредил да не предприема пълномащабна военна интервенция в Иран, предаде Франс прес.

"Генерал Кейн, както всички нас, би предпочел да не вижда война, но ако бъде взето решение за военна интервенция срещу Иран, той е на мнение, че това би било нещо, което лесно би могло да бъде спечелено", написа президентът на САЩ в социалната си мрежа "Трут Соушъл".

"Решението го вземам аз и бих предпочел да сключа сделка, отколкото да не сключа такава, а ако не я сключим, това ще е един много лош ден за тази страна (Иран), и за съжаление, за нейния народ. Предвид това, че те (иранците) са велики и страхотни, не би трябвало да им се случи нещо толкова лошо", добави Тръмп, цитиран от Ройтерс.

Американският президент предупреди държавите по света да не се отклоняват от клаузите на наскоро договорените търговски споразумения със САЩ, след като американският Върховен съд отмени глобалните му мита, предаде Ройтерс.

Тръмп заплаши, че ако го сторят, ще им наложи още по-високи мита, съгласно други търговски закони.

"Всяка страна, която иска "да си играе игрички" с абсурдното решение на Върховния съд, особено онези, които "Ограбваха" САЩ от години и дори десетилетия, ще се изправят пред още по-високи мита от тези, които са договорили наскоро. КУПУВАЧО БЪДИ НАЩРЕК!!!", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут Соушъл".

Американският президент посочи, че въпреки решението на Върховния съд, то не засяга способността му да използва мита съгласно други правни разпоредби "по много по-мощен и гаден начин".

Той намекна, че САЩ могат да прибегнат до нови лицензионни такси спрямо търговските си партньори, но не даде повече подробности.