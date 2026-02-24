Тръмп: Великите и страхотни иранци ще имат много лош ден, ако не стигнем до сделка, решението е мое

Американският президент Доналд Тръмп опроверга медийни публикации, според които председателят на Съвета на началник-щабовете на въоръжените сили на САЩ генерал Дан Кейн го е предупредил да не предприема пълномащабна военна интервенция в Иран, предаде Франс прес.
"Генерал Кейн, както всички нас, би предпочел да не вижда война, но ако бъде взето решение за военна интервенция срещу Иран, той е на мнение, че това би било нещо, което лесно би могло да бъде спечелено", написа президентът на САЩ в социалната си мрежа "Трут Соушъл".
"Решението го вземам аз и бих предпочел да сключа сделка, отколкото да не сключа такава, а ако не я сключим, това ще е един много лош ден за тази страна (Иран), и за съжаление, за нейния народ. Предвид това, че те (иранците) са велики и страхотни, не би трябвало да им се случи нещо толкова лошо", добави Тръмп, цитиран от Ройтерс.
Американският президент предупреди държавите по света да не се отклоняват от клаузите на наскоро договорените търговски споразумения със САЩ, след като американският Върховен съд отмени глобалните му мита, предаде Ройтерс.
Тръмп заплаши, че ако го сторят, ще им наложи още по-високи мита, съгласно други търговски закони.
"Всяка страна, която иска "да си играе игрички" с абсурдното решение на Върховния съд, особено онези, които "Ограбваха" САЩ от години и дори десетилетия, ще се изправят пред още по-високи мита от тези, които са договорили наскоро. КУПУВАЧО БЪДИ НАЩРЕК!!!", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут Соушъл".
Американският президент посочи, че въпреки решението на Върховния съд, то не засяга способността му да използва мита съгласно други правни разпоредби "по много по-мощен и гаден начин".
Той намекна, че САЩ могат да прибегнат до нови лицензионни такси спрямо търговските си партньори, но не даде повече подробности.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хехе
04:36 24.02.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Натаняху и Тръмпа му са
04:39 24.02.2026
4 Този глупак
04:47 24.02.2026
5 Ще наблюдаваме
04:51 24.02.2026
6 ПСИХОПАТ
Коментиран от #27
05:15 24.02.2026
7 Мдаа!🤔
05:17 24.02.2026
8 ЖЕЛЕЗЕН ЮМРУК
05:25 24.02.2026
9 ЖЕЛЕЗЕН ЮМРУК
05:27 24.02.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 ПЛАСКО БИЛДИНГ
05:31 24.02.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
05:44 24.02.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 ДемоНократа
Ние знаем кой решава.
05:52 24.02.2026
18 Ми да ги наложи бе
05:59 24.02.2026
19 чичо Пешо
06:25 24.02.2026
20 Аха, кандидат нобеловия
06:32 24.02.2026
21 Хаха
06:49 24.02.2026
22 Дзак
06:50 24.02.2026
23 Госあ
Коментиран от #24
07:23 24.02.2026
24 Госあ
До коментар #23 от "Госあ":Хирошима, Нагасаки, Дрезден, Хамбург, Ирак, Сирия, Либия, Газа…сатанистите са избили повече цивилни от Хитлер.
07:27 24.02.2026
25 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
07:34 24.02.2026
26 Васил
10:13 24.02.2026
27 дядо поп
До коментар #6 от "ПСИХОПАТ":Не е вярно , луканката има два края!
10:20 24.02.2026