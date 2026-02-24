Новини
Тръмп: Великите и страхотни иранци ще имат много лош ден, ако не стигнем до сделка, решението е мое

24 Февруари, 2026 05:25, обновена 24 Февруари, 2026 04:32 2 604 27

  • тръмп-
  • сащ-
  • иран-
  • мита-
  • удари

Американският президент предупреди страните, които си "играят игрички" с търговските споразумения със САЩ, че ще им наложи още по-високи мита

Тръмп: Великите и страхотни иранци ще имат много лош ден, ако не стигнем до сделка, решението е мое - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Американският президент Доналд Тръмп опроверга медийни публикации, според които председателят на Съвета на началник-щабовете на въоръжените сили на САЩ генерал Дан Кейн го е предупредил да не предприема пълномащабна военна интервенция в Иран, предаде Франс прес.

"Генерал Кейн, както всички нас, би предпочел да не вижда война, но ако бъде взето решение за военна интервенция срещу Иран, той е на мнение, че това би било нещо, което лесно би могло да бъде спечелено", написа президентът на САЩ в социалната си мрежа "Трут Соушъл".

"Решението го вземам аз и бих предпочел да сключа сделка, отколкото да не сключа такава, а ако не я сключим, това ще е един много лош ден за тази страна (Иран), и за съжаление, за нейния народ. Предвид това, че те (иранците) са велики и страхотни, не би трябвало да им се случи нещо толкова лошо", добави Тръмп, цитиран от Ройтерс.

Американският президент предупреди държавите по света да не се отклоняват от клаузите на наскоро договорените търговски споразумения със САЩ, след като американският Върховен съд отмени глобалните му мита, предаде Ройтерс.

Тръмп заплаши, че ако го сторят, ще им наложи още по-високи мита, съгласно други търговски закони.

"Всяка страна, която иска "да си играе игрички" с абсурдното решение на Върховния съд, особено онези, които "Ограбваха" САЩ от години и дори десетилетия, ще се изправят пред още по-високи мита от тези, които са договорили наскоро. КУПУВАЧО БЪДИ НАЩРЕК!!!", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут Соушъл".

Американският президент посочи, че въпреки решението на Върховния съд, то не засяга способността му да използва мита съгласно други правни разпоредби "по много по-мощен и гаден начин".

Той намекна, че САЩ могат да прибегнат до нови лицензионни такси спрямо търговските си партньори, но не даде повече подробности.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 31 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 хехе

    64 3 Отговор
    рижавия съвсем изтрещя, взел се е за Господ

    04:36 24.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Натаняху и Тръмпа му са

    54 4 Отговор
    СВЕТОВНИ ТЕРОРИСТИ НОМЕР 1 ЗА ВСИЧКИ ВРЕМЕНА! CMЪРТ ЗА ТЕРОРИСТИТЕ!

    04:39 24.02.2026

  • 4 Този глупак

    52 1 Отговор
    Ще запали света

    04:47 24.02.2026

  • 5 Ще наблюдаваме

    46 1 Отговор
    първото потапяне на американски самолетоносач след ВСВ , което се случи край бреговете на Иво Джима.

    04:51 24.02.2026

  • 6 ПСИХОПАТ

    29 0 Отговор
    всичко си има край

    Коментиран от #27

    05:15 24.02.2026

  • 7 Мдаа!🤔

    41 0 Отговор
    байДончо няма полезен ход, сам се навря в капана! Ще понесе "репутационни щети", както се изразяват гейовете!😂

    05:17 24.02.2026

  • 8 ЖЕЛЕЗЕН ЮМРУК

    4 34 Отговор
    ПЕРСИТЕ СА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО МРЪСНО И ДОЛНО ПЛЕМЕ ! ПРОДАВАХА РУСКО ОРЪЖИЕ НА ХАМАС И ПОСЛЕ ДЕЛЧО НА ПОМОЩИТЕ ЗА ИЗРАЕЛ ! РАЗМАЖЕТЕ ГИ НА ПЕСТИЛ !

    05:25 24.02.2026

  • 9 ЖЕЛЕЗЕН ЮМРУК

    1 35 Отговор
    ПЕРСИТЕ СА ВРАГОВЕ НА БОАГА ! НЯМАТ МЯСТО В ТОЯ СВЯТ !

    05:27 24.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ПЛАСКО БИЛДИНГ

    1 16 Отговор
    ЩЕ ВИ РАЗКАЖЕМ АС ИГРАТА! ГАДНИ МАЙМУНИ !

    05:31 24.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    13 0 Отговор
    Добре, че по комуникационните средства не може да се предава мирис, а само видео и звук!

    05:44 24.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ДемоНократа

    20 0 Отговор
    Решението е твое ,колкото е мое.
    Ние знаем кой решава.

    05:52 24.02.2026

  • 18 Ми да ги наложи бе

    23 1 Отговор
    Не двойни, а направо десеторни мита да наложи. После ще реве, че никой не търгува с тях. Нека си прибере всичките фирми в краварника, ама после алуминии и титан йок. Ще го караг на самозадоволяване, с което май са свикнали

    05:59 24.02.2026

  • 19 чичо Пешо

    8 0 Отговор
    Надай се коньо на зелена трева у снего 😂

    06:25 24.02.2026

  • 20 Аха, кандидат нобеловия

    17 0 Отговор
    лауреат на наградата за мир, заплашва Иран, че ще бие... Разбрахме, повече да не сме чули, че му се услажда наградата за мир... Ама знае ли човек, ако земе да заплаши и Норвегия с бой, току виж му я дали! Те и без друго вече я раздават на когото им падне, основно не особено заслужили, но политически удобни...

    06:32 24.02.2026

  • 21 Хаха

    16 1 Отговор
    Евреите са си навили на пръста да вкарват САЩ във война с Иран. Трампо си въобразява, че ако подпише нещо с персите ще избегне този конфликт. Хванали са го на къс повод.

    06:49 24.02.2026

  • 22 Дзак

    7 0 Отговор
    Хубав ден!

    06:50 24.02.2026

  • 23 Госあ

    13 0 Отговор
    Тоя и тактическо ядрено оръжие може да използва…кой ще го спре ?! Всички се пазят. Сатанистите не веднъж са го използвали срещу цивилни и не веднъж са са извършвали масов геноцид. Това им е специалитет. Така правят.

    Коментиран от #24

    07:23 24.02.2026

  • 24 Госあ

    14 1 Отговор

    До коментар #23 от "Госあ":

    Хирошима, Нагасаки, Дрезден, Хамбург, Ирак, Сирия, Либия, Газа…сатанистите са избили повече цивилни от Хитлер.

    07:27 24.02.2026

  • 25 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    10 1 Отговор
    "Великите и страхотни..." - Голям подмазвач, хлъзгав като лайййно...

    07:34 24.02.2026

  • 26 Васил

    4 0 Отговор
    Рижавото куку пак е в стихията си.

    10:13 24.02.2026

  • 27 дядо поп

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "ПСИХОПАТ":

    Не е вярно , луканката има два края!

    10:20 24.02.2026