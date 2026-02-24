Посланикът на САЩ в Париж получи забрана да се среща с членове на френското правителство

Париж забрани на американския посланик във Франция Чарлз Къшнър да се среща с членове на френското правителство, след като дипломатът не се яви във френското външно министерство, когато бе извикан заради коментари относно убийството миналата седмица на френски крайнодесен активист, съобщиха снощи дипломатически източници, цитирани от Ройтерс.

"След публикуването от посолството на САЩ на коментари за случилата се във Франция трагедия, която засяга само нашия вътрешнополитически живот, и която няма на позволим да бъде експлоатирана, посланик Чарлз Къшнър беше привикан днес в министерството. Той обаче не се яви", каза дипломатически източник.

Френският крайнодесен активист Кантен Дьоранк бе пребит до смърт при сбиване с предполагаеми крайнолеви активисти. Инцидентът шокира цяла Франция, посочва Ройтерс.

Това е вторият случай, когато посланик Къшнър отказва да се яви във френското външно министерство. През август миналата година той беше привикан, след като публично изрази безпокойство за ръста на проявите на антисемитизъм във Франция и разкритикува френските власти, че не правят достатъчно, за да предотвратят това.