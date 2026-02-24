Новини
Посланикът на САЩ в Париж получи забрана да се среща с членове на френското правителство

24 Февруари, 2026 05:10, обновена 24 Февруари, 2026 04:14 466 1

Причина е неявяването на Чарлз Къшнър във външното министерство заради коментари относно убийството на френски крайнодесен активист

Посланикът на САЩ в Париж получи забрана да се среща с членове на френското правителство - 1
Чарлз Къшнър, Снимка: YouTube
БТА БТА

Париж забрани на американския посланик във Франция Чарлз Къшнър да се среща с членове на френското правителство, след като дипломатът не се яви във френското външно министерство, когато бе извикан заради коментари относно убийството миналата седмица на френски крайнодесен активист, съобщиха снощи дипломатически източници, цитирани от Ройтерс.

"След публикуването от посолството на САЩ на коментари за случилата се във Франция трагедия, която засяга само нашия вътрешнополитически живот, и която няма на позволим да бъде експлоатирана, посланик Чарлз Къшнър беше привикан днес в министерството. Той обаче не се яви", каза дипломатически източник.

Френският крайнодесен активист Кантен Дьоранк бе пребит до смърт при сбиване с предполагаеми крайнолеви активисти. Инцидентът шокира цяла Франция, посочва Ройтерс.

Това е вторият случай, когато посланик Къшнър отказва да се яви във френското външно министерство. През август миналата година той беше привикан, след като публично изрази безпокойство за ръста на проявите на антисемитизъм във Франция и разкритикува френските власти, че не правят достатъчно, за да предотвратят това.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 май май

    7 0 Отговор
    на микрочно дядо му снощи му е закичил топки

    04:21 24.02.2026

Новини по държави:
