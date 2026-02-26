Bloomberg: Орбан влиза в пряк сблъсък с ЕС и Украйна преди вота в Унгария

Унгарският премиер Виктор Орбан активизира остра кампания срещу Украйна по-малко от два месеца преди парламентарните избори, като блокира ключови решения на Европейски съюз, свързани с финансова помощ за Киев и санкции срещу Москва. Според публикация на Bloomberg, нарастващият риск от сериозна изборна загуба поставя Орбан в отбранителна позиция след 16 години начело на властта, предава Фокус.

Независимо социологическо проучване на агенция Median показва изоставане от 20 процентни пункта за управляващата партия Фидес спрямо новата политическа формация Тиса. Ако тенденцията се запази, това може да доведе до исторически обрат на изборите, насрочени за 12 април 2026 г.

Още новини от Украйна

Енергийно напрежение и спор за петролопровода

Конфликтът с Киев се изостри след повреда през януари на петролопровода „Дружба“, който транспортира руски петрол през Западна Украйна към Унгария и Словакия. Орбан и словашкият премиер Роберт Фицо обвиниха Украйна в забавяне на ремонтните дейности, докато Киев посочи сериозността на щетите като причина за бавния напредък.

Унгарският премиер заяви, че ще блокира всяка европейска инициатива в подкрепа на Украйна, докато доставките по тръбопровода не бъдат възстановени. Междувременно Фицо прогнозира, че това може да се случи едва около 3 март.

Допълнително напрежение в Брюксел предизвика решението на Будапеща да възпрепятства заем от 90 млрд. евро за Киев, въпреки че самият Орбан го беше одобрил на предишна среща на лидерите на ЕС. В резултат посещението на председателя на Европейска комисия Урсула фон дер Лайен в украинската столица по повод годишнината от войната остана по-скоро символично. Обявеният пакет от 920 млн. евро за възстановяване на енергийната инфраструктура вече е бил подготвян от месеци.

Ръководителят на европейската дипломация Кая Калас коментира, че подобни блокажи са се случвали и преди, но в крайна сметка винаги е било намирано решение.

Изборен натиск и вътрешнополитическа битка

Анализатори смятат, че твърдата позиция на Орбан е насочена основно към вътрешната аудитория. Данните на Median сочат, че сред твърдо решилите да гласуват „Тиса“, водена от Петер Маджар, получава 55% подкрепа срещу 35% за „Фидес“ - най-голямата разлика, регистрирана досега от независима агенция. Това поставя опозицията в позиция за потенциално свръхмнозинство в парламента. След публикуването на проучването унгарският форинт поскъпна с 0,6% спрямо еврото.

В кампанията си Орбан подчертава близките си отношения с руския президент Владимир Путин и акцентира върху продължаващия внос на по-евтин руски петрол - политика, която според него защитава унгарските домакинства. Държавната програма за намаляване на енергийните тарифи остава централен елемент от посланията му към избирателите.

Същевременно икономическият растеж остава слаб, инфлацията - висока, а поредица от скандали ерозират общественото доверие към управлението. Именно тези фактори допринасят за възхода на „Тиса“. Според прогнозите освен „Фидес“ и „Тиса“, крайнодясната формация „Mi Hazank“ също има шанс да премине изборния праг и да влезе в парламента.