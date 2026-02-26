Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Bloomberg: Орбан влиза в пряк сблъсък с ЕС и Украйна преди вота в Унгария
  Тема: Украйна

Bloomberg: Орбан влиза в пряк сблъсък с ЕС и Украйна преди вота в Унгария

26 Февруари, 2026 10:25, обновена 26 Февруари, 2026 10:26 530 15

Политическото напрежение в Унгария се засилва на фона на европейските спорове и приближаващите избори

Bloomberg: Орбан влиза в пряк сблъсък с ЕС и Украйна преди вота в Унгария - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Унгарският премиер Виктор Орбан активизира остра кампания срещу Украйна по-малко от два месеца преди парламентарните избори, като блокира ключови решения на Европейски съюз, свързани с финансова помощ за Киев и санкции срещу Москва. Според публикация на Bloomberg, нарастващият риск от сериозна изборна загуба поставя Орбан в отбранителна позиция след 16 години начело на властта, предава Фокус.

Независимо социологическо проучване на агенция Median показва изоставане от 20 процентни пункта за управляващата партия Фидес спрямо новата политическа формация Тиса. Ако тенденцията се запази, това може да доведе до исторически обрат на изборите, насрочени за 12 април 2026 г.

Енергийно напрежение и спор за петролопровода

Конфликтът с Киев се изостри след повреда през януари на петролопровода „Дружба“, който транспортира руски петрол през Западна Украйна към Унгария и Словакия. Орбан и словашкият премиер Роберт Фицо обвиниха Украйна в забавяне на ремонтните дейности, докато Киев посочи сериозността на щетите като причина за бавния напредък.

Унгарският премиер заяви, че ще блокира всяка европейска инициатива в подкрепа на Украйна, докато доставките по тръбопровода не бъдат възстановени. Междувременно Фицо прогнозира, че това може да се случи едва около 3 март.

Допълнително напрежение в Брюксел предизвика решението на Будапеща да възпрепятства заем от 90 млрд. евро за Киев, въпреки че самият Орбан го беше одобрил на предишна среща на лидерите на ЕС. В резултат посещението на председателя на Европейска комисия Урсула фон дер Лайен в украинската столица по повод годишнината от войната остана по-скоро символично. Обявеният пакет от 920 млн. евро за възстановяване на енергийната инфраструктура вече е бил подготвян от месеци.

Ръководителят на европейската дипломация Кая Калас коментира, че подобни блокажи са се случвали и преди, но в крайна сметка винаги е било намирано решение.

Изборен натиск и вътрешнополитическа битка

Анализатори смятат, че твърдата позиция на Орбан е насочена основно към вътрешната аудитория. Данните на Median сочат, че сред твърдо решилите да гласуват „Тиса“, водена от Петер Маджар, получава 55% подкрепа срещу 35% за „Фидес“ - най-голямата разлика, регистрирана досега от независима агенция. Това поставя опозицията в позиция за потенциално свръхмнозинство в парламента. След публикуването на проучването унгарският форинт поскъпна с 0,6% спрямо еврото.

В кампанията си Орбан подчертава близките си отношения с руския президент Владимир Путин и акцентира върху продължаващия внос на по-евтин руски петрол - политика, която според него защитава унгарските домакинства. Държавната програма за намаляване на енергийните тарифи остава централен елемент от посланията му към избирателите.

Същевременно икономическият растеж остава слаб, инфлацията - висока, а поредица от скандали ерозират общественото доверие към управлението. Именно тези фактори допринасят за възхода на „Тиса“. Според прогнозите освен „Фидес“ и „Тиса“, крайнодясната формация „Mi Hazank“ също има шанс да премине изборния праг и да влезе в парламента.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европа има неистова нужда

    8 4 Отговор
    от повече хора като Орбан, имащи силата да казват истината и да пазят страните си!

    Коментиран от #11

    10:28 26.02.2026

  • 2 Егешме

    5 3 Отговор
    Аз не знам защо не излизат от лошия европейски съюз?

    10:29 26.02.2026

  • 3 Ура,,Ура

    3 7 Отговор
    Орбан е класически пример на самозабравил се човек. Така е след толкова години власт. У нас е абсолютно същото.

    10:29 26.02.2026

  • 4 Абе то всеки нормален

    6 1 Отговор
    европеец трябва да се бори също против фашизма! Европа силно изстрада преди 80-85 години от едни други психопати, фашисти на власт!
    Днес не може да повтаряме същата грешка. Пак ли да загинат милиони, заради шепа психопати, уж "избрани", ама от кога са избрани, не знаем?

    Коментиран от #6

    10:32 26.02.2026

  • 5 Факти

    2 0 Отговор
    Bloomberg: Орбан влиза в пряк сблъсък с ЕССР и Украйна преди вота в Унгария

    10:34 26.02.2026

  • 6 Епопеята ков идна

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Абе то всеки нормален":

    си беше проява на световните пирати и фашисти. Наскоро пак същите са правили "симулация", "тест" на бъдещи пландемии в Южна Корея! А при предишният "опасен вирус", пак тези, същите правиха тогава "симулацията" през септември, а вирусът (им) "дойде" на този свят през декември!
    Как някак си тези имат такава голяма "интуиция"? Знаят точно, кога ще дойдат вирусите и подготвят на време затварянията, маските, каските и разбира се-иглите за простолюдието?

    10:37 26.02.2026

  • 7 КОМЕНТАР

    4 0 Отговор
    БОЙ ПО КАНЧЕТО НА ЗЕЛЕТО

    10:38 26.02.2026

  • 8 Нека

    2 0 Отговор
    първо минат изборите, а след това врачките фа врачуват - все пак не остана много до тях.

    10:40 26.02.2026

  • 9 Прогноза

    9 4 Отговор
    Толупът Орбан губи изборите със сигурност.

    Коментиран от #12

    10:41 26.02.2026

  • 10 Пламен

    1 3 Отговор
    Орбан направи от Унгария една мизерна бедна държава

    10:42 26.02.2026

  • 11 Хахахаха

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Европа има неистова нужда":

    Това, дали пази страната си го оценяват унгарците. А те не виждат никаква защита от Орбан. Ти от къде виждаш защита на Унгария от Орбан? От България ли я виждаш тази защита?

    Коментиран от #15

    10:47 26.02.2026

  • 12 Ха-ха-ха

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "Прогноза":

    Тоя с 55%? Нещо много прилича на некъв хардварец? Дали и той срича унгарският език? Забравил го е, докато е учил английски при пиратите? Или като Мая Санду в Молдова е някакъв даже и неунгарец? Пробутват го разните НПО-та на урсулите, за да подчинят и унгария... Е, кой не знае, те това е реалната и истинската демокрация!

    10:48 26.02.2026

  • 13 Последни

    2 2 Отговор
    Издихания на унгарската копейка.

    10:50 26.02.2026

  • 14 Самозащита

    1 1 Отговор
    А ние си нямаме президент да ни защити,избега.

    10:51 26.02.2026

  • 15 Това че Орбан

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Хахахаха":

    пази страната си и има силата да каже истината за продажбите урсули унищожаващи Европа, е видно от всеки. Само тотален глупак, блее по пропаганда и лъжи. Всеки според интелекта си.

    10:52 26.02.2026

