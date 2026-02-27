Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Страна.ua: Зеленски се надява войната в Иран да спре натиска от САЩ за избори в Украйна и изтегляне от Донбас
  Тема: Украйна

Страна.ua: Зеленски се надява войната в Иран да спре натиска от САЩ за избори в Украйна и изтегляне от Донбас

27 Февруари, 2026 06:25, обновена 27 Февруари, 2026 07:38

Социолозите вещаят сигурна загуба на президента при балотаж на вота от Залужни и Буданов

Страна.ua: Зеленски се надява войната в Иран да спре натиска от САЩ за избори в Украйна и изтегляне от Донбас - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Володимир Зеленски се надява, че президентът на САЩ Доналд Тръмп ще загуби интерес към Украйна на фона на по-належащи събития за Съединените щати, съобщава Strana.ua, позовавайки се на свой източник.

„Що се отнася до постъпващата информация, Вашингтон в момента оказва натиск върху Зеленски предимно за да го принуди да изтегли войските си от Донбас. За да избегне ескалация на този натиск, Зеленски в момента се бави, надявайки се, че войната в Иран скоро ще започне, последвана от изборите за Конгрес, които ще привлекат цялото внимание на Тръмп, без да му оставят време да оказва натиск върху Киев“, цитира статията неговите думи.

Според източник, президентските избори в Украйна, които също са тясно свързани с мирното разрешаване на конфликта, са под сериозно съмнение и всички спекулации за евентуалното им провеждане, според него, са изключително малко вероятни. Проучванията на общественото мнение не са в полза на Зеленски – на втория тур той губи както от Залужни, така и от ръководителя на кабинета си Кирил Буданов*, обясни източникът.

„Тоест, Зеленски ще бъде губещ по всички линии на изборите. И той разбира това отлично. Ето защо миналото лято искаше да постави НАБУ и САП под свой контрол, но нямаше смелостта да го осъществи“, добави източникът.

Financial Times по-рано съобщи, че Зеленски може да обяви планове за провеждане на президентски избори в Украйна и референдум за мирното споразумение на 24 февруари. Той обаче по-късно отрече това и отново започна да определя условия за провеждането им.

Самият Тръмп, който преди това нарече лидера на Украйна „диктатор без избори“ и отбеляза, че рейтингът му на одобрение е спаднал до 4%, също говори за необходимостта от избори в Украйна през декември 2025 г.

След изявленията на американския лидер, Зеленски, чийто мандат изтече на 20 май 2024 г., обяви готовността си да проведе изборите, но поиска САЩ и европейските съюзници да „осигурят сигурността“ на тяхното провеждане.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Железен

    49 8 Отговор
    Кървавият клоун се надява на нова война.

    06:40 27.02.2026

  • 2 Елементарно Уотсън

    9 46 Отговор
    Няма никакъв натиск върху Зеленски... Тръмп лъже за да не се отчайва Путлер и да направи някаква глупост .

    Коментиран от #6, #13, #23

    06:40 27.02.2026

  • 4 Само питам

    53 2 Отговор
    Как така ще загуби изборите бе , нали до сега мажоретките от сайта разправяха че бил велик президент и имал подкрепата на народа ?!

    Коментиран от #21

    06:43 27.02.2026

  • 6 браво Миленчо

    19 0 Отговор

    До коментар #2 от "Елементарно Уотсън":

    Набързо за секунди взе предя с плюсовете.

    06:44 27.02.2026

  • 9 Коста

    41 0 Отговор
    Наркоса го е страх след изборите да не го пратят на фронта .

    06:46 27.02.2026

  • 11 хехе

    32 0 Отговор
    с тая тъпня на зеления ми прилича на Вуте дето не искал той да е добре, а на Нане да му е зле.

    06:47 27.02.2026

  • 13 Мурка

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Елементарно Уотсън":

    ЕЛЕМЕНТАРЕН си УОТСЪН

    06:48 27.02.2026

  • 14 Аха, значи

    33 0 Отговор
    киевското зелено същество се надява да го позабравят, а в същото време се надява парите да не спират да текат към джобовете на тайфата му... Тръмп може и да го натиска, не знаем с точност, но ако иска действително да спре войната, до сега можеше да го стори сто пъти, но по-изгодно е войната да си върви както до сега, а глупавите европейци да изсипват грешни пари на американските ВПК...

    06:49 27.02.2026

  • 15 Гориил

    29 0 Отговор
    За първи път украинският нелегален ъндърграунд влезе във войната на широк фронт. Досега това беше спонтанно, но темпото беше безпрецедентно. Едновременно с това вълна от народен гняв заля Украйна - случайните митинги ескалираха в систематични въстания в големите градове. Истинска революция е в ход от Киев до Лвов, от Харков до Одеса. Междувременно на фронта бунтът на насилствено мобилизираните щурмоваци продължава.

    Коментиран от #29

    06:49 27.02.2026

  • 16 Асен

    31 0 Отговор
    До кога този ще разиграва целият свят? Този път условия за избори,не стига,че е с изтекъл мандат а и условия ще поставя!

    06:52 27.02.2026

  • 17 Факт

    29 0 Отговор
    Зеления престъпник само на войни се надява !

    06:52 27.02.2026

  • 21 Петър

    23 0 Отговор

    До коментар #4 от "Само питам":

    Да, прав сте, повечето от националните медии, както и съвременните и изветряли български евроатлантици от типа на леля Евгения Дайнова, леля Ива Инджова, леля Соломонка, леля Тодорка Тагарева и така нататък, винаги са твърдяли точно това, че Зеленски се ползвал с много голямо доверие от народа на Украйна.

    06:59 27.02.2026

  • 22 Какво нещо ,

    21 0 Отговор
    тоя се надява на война в Иран , само и само да отложи края на собствената си война !

    07:05 27.02.2026

  • 23 Саша Грей

    1 12 Отговор

    До коментар #2 от "Елементарно Уотсън":

    Има логика. И според мен Тръмп се опитва да играе някаква игра по негов си начин. От една страна се прави на приятел с Путин, от друга натиска с още санкции, арестува танкери. Като прибавим това, че съсипа повечето руски съюзници...
    За новите санкции върху руския петрол, както и Лукойл Тръмп каза: "Ще видим след шест месеца".
    Далеч съм от мисълта, че Тръмп е някакъв умник, но съм сигурен, че около него има умни хора. Според мене са изчислили всички разходи на Путин и го готвят на бавен огън с орязване на приходите.

    07:10 27.02.2026

  • 24 Шопо

    3 13 Отговор
    С помощ от Българя Зеленски може да победи Русия

    Коментиран от #31

    07:15 27.02.2026

  • 25 555

    6 0 Отговор
    Война в Иран може и да не започне. До преди два три дена бях на 90 процента сигурен, че САЩ ще ударят. Вече не съм толкова сигурен. Но ще видим.

    07:19 27.02.2026

  • 26 гост

    13 0 Отговор
    Крайно време е украинските войници на фронта да обърнат оръжието срещу наркомана и хунтата му, които им изпиват кръвта в буквалния смисъл на думата!

    07:25 27.02.2026

  • 27 Фейк на часа

    15 0 Отговор
    Никакви избори не трябва да има в Украйна - това е висша форма на демокрация, това според европейските бюрократи като Урсула, която също не е избирана от никого.
    Иначе, идва края на киевската хунта.
    Успешен ден на всички нормални хора!

    07:29 27.02.2026

  • 28 Ццц

    11 0 Отговор
    Бюлетината - най-големият страх на дрогата.

    07:29 27.02.2026

  • 29 Много добре звучи за да е истина

    12 0 Отговор

    До коментар #15 от "Гориил":

    Украинците са тотално деградирал народ, единствените ценности там са парите.
    Затова отвличат и мобилизират млади момчета за да ги разфасоват и да им продадат органите в случай на раняване.
    Тази държава е пълен ужас.

    07:31 27.02.2026

  • 30 АКСИОМА

    3 1 Отговор
    Ако изборите ще променят нещо, са забранени.

    07:36 27.02.2026

  • 31 Град Козлодуй

    6 1 Отговор

    До коментар #24 от "Шопо":

    С помощ от Столипиново и Факултета Зеленски може да победи Русия.

    07:38 27.02.2026

  • 32 ВИЖДА СЕ

    7 0 Отговор
    Окраина е абсолютно готова за ЕС-то на Кая и Урсула. И в ЕС-то никой не избира управляващите.

    07:38 27.02.2026

  • 38 ЗЕЛЬО НАРКО КЛОУНЧЕТО

    5 0 Отговор
    Е ЗА ВОЙНА ЗА ДА СПАСИ ГАЗА ПОНЕ ЗА ОЩЕ МЕСЕЦ ДВА. А МЛАДИТЕ И НЕ ТОЛКОВА ВЪВ ОКОПИТЕ ДЕЗЕРТИРАТ ИЛИ БЯГАТ ОТ СТРАНАТА СИ. И ПОСЛЕ ВИЕ ТУК ПОДДРЪЖНИЦИ НЕГОВИ ОЩЕ ИМАЙТЕ УВАЖЕНИЕ КЪМ ТОЗИ.

    07:48 27.02.2026

  • 41 Лука

    2 0 Отговор
    Сега какво излиза че Зеленски саботира мира.

    07:50 27.02.2026

  • 42 ЗЕЛЕНИЯ ДОКАТО ДОЙДЕ В ЕС

    4 0 Отговор
    То ЕС ще се разпадне.
    Автомобилният гигант "Стелантис" (Stellantis) обяви днес нетна загуба от 22.3 милиарда евро за 2025 г.

    07:56 27.02.2026

  • 43 Хаджи Папурко

    4 0 Отговор
    Със или без война Зеленски е пътник и то към ада. Едва ли ще поживее още две години. И към ада ще го изпратят украинците.

    08:00 27.02.2026

  • 44 Надай

    4 0 Отговор
    Се булка на пиянгуй😀

    08:02 27.02.2026

