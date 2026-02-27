Володимир Зеленски се надява, че президентът на САЩ Доналд Тръмп ще загуби интерес към Украйна на фона на по-належащи събития за Съединените щати, съобщава Strana.ua, позовавайки се на свой източник.

„Що се отнася до постъпващата информация, Вашингтон в момента оказва натиск върху Зеленски предимно за да го принуди да изтегли войските си от Донбас. За да избегне ескалация на този натиск, Зеленски в момента се бави, надявайки се, че войната в Иран скоро ще започне, последвана от изборите за Конгрес, които ще привлекат цялото внимание на Тръмп, без да му оставят време да оказва натиск върху Киев“, цитира статията неговите думи.

Според източник, президентските избори в Украйна, които също са тясно свързани с мирното разрешаване на конфликта, са под сериозно съмнение и всички спекулации за евентуалното им провеждане, според него, са изключително малко вероятни. Проучванията на общественото мнение не са в полза на Зеленски – на втория тур той губи както от Залужни, така и от ръководителя на кабинета си Кирил Буданов*, обясни източникът.

„Тоест, Зеленски ще бъде губещ по всички линии на изборите. И той разбира това отлично. Ето защо миналото лято искаше да постави НАБУ и САП под свой контрол, но нямаше смелостта да го осъществи“, добави източникът.

Financial Times по-рано съобщи, че Зеленски може да обяви планове за провеждане на президентски избори в Украйна и референдум за мирното споразумение на 24 февруари. Той обаче по-късно отрече това и отново започна да определя условия за провеждането им.

Самият Тръмп, който преди това нарече лидера на Украйна „диктатор без избори“ и отбеляза, че рейтингът му на одобрение е спаднал до 4%, също говори за необходимостта от избори в Украйна през декември 2025 г.

След изявленията на американския лидер, Зеленски, чийто мандат изтече на 20 май 2024 г., обяви готовността си да проведе изборите, но поиска САЩ и европейските съюзници да „осигурят сигурността“ на тяхното провеждане.