Страна.ua: Зеленски се надява войната в Иран да спре натиска от САЩ за избори в Украйна и изтегляне от Донбас

Володимир Зеленски се надява, че президентът на САЩ Доналд Тръмп ще загуби интерес към Украйна на фона на по-належащи събития за Съединените щати, съобщава Strana.ua, позовавайки се на свой източник.
„Що се отнася до постъпващата информация, Вашингтон в момента оказва натиск върху Зеленски предимно за да го принуди да изтегли войските си от Донбас. За да избегне ескалация на този натиск, Зеленски в момента се бави, надявайки се, че войната в Иран скоро ще започне, последвана от изборите за Конгрес, които ще привлекат цялото внимание на Тръмп, без да му оставят време да оказва натиск върху Киев“, цитира статията неговите думи.
Според източник, президентските избори в Украйна, които също са тясно свързани с мирното разрешаване на конфликта, са под сериозно съмнение и всички спекулации за евентуалното им провеждане, според него, са изключително малко вероятни. Проучванията на общественото мнение не са в полза на Зеленски – на втория тур той губи както от Залужни, така и от ръководителя на кабинета си Кирил Буданов*, обясни източникът.
„Тоест, Зеленски ще бъде губещ по всички линии на изборите. И той разбира това отлично. Ето защо миналото лято искаше да постави НАБУ и САП под свой контрол, но нямаше смелостта да го осъществи“, добави източникът.
Financial Times по-рано съобщи, че Зеленски може да обяви планове за провеждане на президентски избори в Украйна и референдум за мирното споразумение на 24 февруари. Той обаче по-късно отрече това и отново започна да определя условия за провеждането им.
Самият Тръмп, който преди това нарече лидера на Украйна „диктатор без избори“ и отбеляза, че рейтингът му на одобрение е спаднал до 4%, също говори за необходимостта от избори в Украйна през декември 2025 г.
След изявленията на американския лидер, Зеленски, чийто мандат изтече на 20 май 2024 г., обяви готовността си да проведе изборите, но поиска САЩ и европейските съюзници да „осигурят сигурността“ на тяхното провеждане.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Железен
06:40 27.02.2026
2 Елементарно Уотсън
Коментиран от #6, #13, #23
06:40 27.02.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Само питам
Коментиран от #21
06:43 27.02.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 браво Миленчо
До коментар #2 от "Елементарно Уотсън":Набързо за секунди взе предя с плюсовете.
06:44 27.02.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Коста
06:46 27.02.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 хехе
06:47 27.02.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Мурка
До коментар #2 от "Елементарно Уотсън":ЕЛЕМЕНТАРЕН си УОТСЪН
06:48 27.02.2026
14 Аха, значи
06:49 27.02.2026
15 Гориил
Коментиран от #29
06:49 27.02.2026
16 Асен
06:52 27.02.2026
17 Факт
06:52 27.02.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Петър
До коментар #4 от "Само питам":Да, прав сте, повечето от националните медии, както и съвременните и изветряли български евроатлантици от типа на леля Евгения Дайнова, леля Ива Инджова, леля Соломонка, леля Тодорка Тагарева и така нататък, винаги са твърдяли точно това, че Зеленски се ползвал с много голямо доверие от народа на Украйна.
06:59 27.02.2026
22 Какво нещо ,
07:05 27.02.2026
23 Саша Грей
До коментар #2 от "Елементарно Уотсън":Има логика. И според мен Тръмп се опитва да играе някаква игра по негов си начин. От една страна се прави на приятел с Путин, от друга натиска с още санкции, арестува танкери. Като прибавим това, че съсипа повечето руски съюзници...
За новите санкции върху руския петрол, както и Лукойл Тръмп каза: "Ще видим след шест месеца".
Далеч съм от мисълта, че Тръмп е някакъв умник, но съм сигурен, че около него има умни хора. Според мене са изчислили всички разходи на Путин и го готвят на бавен огън с орязване на приходите.
07:10 27.02.2026
24 Шопо
Коментиран от #31
07:15 27.02.2026
25 555
07:19 27.02.2026
26 гост
07:25 27.02.2026
27 Фейк на часа
Иначе, идва края на киевската хунта.
Успешен ден на всички нормални хора!
07:29 27.02.2026
28 Ццц
07:29 27.02.2026
29 Много добре звучи за да е истина
До коментар #15 от "Гориил":Украинците са тотално деградирал народ, единствените ценности там са парите.
Затова отвличат и мобилизират млади момчета за да ги разфасоват и да им продадат органите в случай на раняване.
Тази държава е пълен ужас.
07:31 27.02.2026
30 АКСИОМА
07:36 27.02.2026
31 Град Козлодуй
До коментар #24 от "Шопо":С помощ от Столипиново и Факултета Зеленски може да победи Русия.
07:38 27.02.2026
32 ВИЖДА СЕ
07:38 27.02.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 ЗЕЛЬО НАРКО КЛОУНЧЕТО
07:48 27.02.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Лука
07:50 27.02.2026
42 ЗЕЛЕНИЯ ДОКАТО ДОЙДЕ В ЕС
Автомобилният гигант "Стелантис" (Stellantis) обяви днес нетна загуба от 22.3 милиарда евро за 2025 г.
07:56 27.02.2026
43 Хаджи Папурко
08:00 27.02.2026
44 Надай
08:02 27.02.2026