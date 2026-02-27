Левият блок в Дания близо до мнозинство преди изборите на 24 март

Нови социологически изследвания преди парламентарните избори в Дания на 24 март показват, че Датската социалдемократическа партия (ДСДП) на премиера Мете Фредериксен е близо до постигане на мнозинство заедно с други леви партии, предаде Ройтерс. Данните сочат, че почти четиригодишното управление на коалицията между левоцентристи и десноцентристи може би е към края си, предава БТА.

Проучванията на агенциите „Епиниън“ и „Мегафон“, поръчани от Датското радио и Втори канал на обществената телевизия, показват, че ако изборите бяха днес, левият блок под ръководството на Фредериксен би спечелил между 87 и 88 места в 179-местния парламент, докато за мнозинство са нужни 90 депутати.

Десният блок около министъра на отбраната Троелс Лун Поулсен от „Венстре“ (Либералната партия) би събрал между 73 и 77 мандата. Четири места са отредени за Гренландия и Фарьорските острови, които обикновено се въздържат от вътрешнополитическо участие, но при оспорвана надпревара могат да се окажат решаващи.

Изборите през 2022 г. доведоха до нетрадиционна трипартийна коалиция между ДСДП, „Венстре“ и „Умерените“ на външния министър и бивш премиер Ларс Льоке Расмусен. Според последните проучвания тази коалиция е на път да загуби мнозинството си, като общата подкрепа за нея спада с 13-15 пункта.

Първият предизборен лидерски дебат, състоял се снощи, постави на фокус спорния данък богатство, предложен от Фредериксен, чиито приходи да бъдат насочени към образование и социални програми. Лидерът на опозиционния Либерален алианс, Алекс Вонопслаг, определи мярката като „дребнавост“, докато Расмусен я нарече „глупост“.

Критици посочват пример от Норвегия, където данък богатство според тях е довел до изтичане на милионери в чужбина и потенциално увреждане на икономическия растеж. Привържениците обаче подчертават, че мярката ще намали неравенствата и ще финансира социални програми.

Подкрепата за социалдемократите на Фредериксен се е повишила от 17% през декември на 20,8-21,8% според последните проучвания, след като на изборите през 2022 г. партията е получила 28% от гласовете.