Урсула фон дер Лайен обяви напредък в преговорите с Тръмп и Зеленски

Едночасовият телефонен разговор между президента на САЩ Доналд Тръмп и Володимир Зеленски с европейските лидери се е фокусирал върху гаранциите за сигурност и беше постигнат добър напредък.
Това написа председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в X след разговорите във Флорида.
„Проведохме добър разговор с президента Тръмп и Зеленски, който продължи един час. Няколко европейски лидери участваха в него и обсъдихме бъдещи мирни преговори. Постигнат е добър напредък. Европа е готова да работи с партньорите си, за да консолидира това“, написа председателят на ЕК. Европейците смятат, че ключът към тези усилия трябва да бъде „наличието на железни гаранции за сигурност от първия ден“, добави фон дер Лайен.
Преговорите за украинско споразумение постигнаха напредък, но остават отворени въпроси. Италианският премиер Джорджа Мелони обяви това след телефонен разговор с други европейски лидери, президента на САЩ Доналд Тръмп и Володимир Зеленски.
„Президентът Тръмп и Зеленски очертаха постигнатите резултати в текущите преговори, особено по отношение на гаранциите за сигурност, и подчертаха оставащите отворени въпроси. Мелони отново подчерта важността на единството във време, когато е постигнат напредък в процеса на преговори“, се казва в изявлението на италианския премиер.
Подчертана беше и необходимостта от защита на интересите на Украйна и нейните европейски партньори.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Данко Харсъзина
05:43 29.12.2025
2 побърканяк
Коментиран от #7
05:43 29.12.2025
3 Тези на снимката
05:44 29.12.2025
4 Данко Харсъзина
05:45 29.12.2025
5 Данко Харсъзина
05:47 29.12.2025
6 някой си
05:48 29.12.2025
7 Лост
До коментар #2 от "побърканяк":Ами Тръмп и е казал,че е много красива . Урсула повярвала,а Мелони си помислила --"Тази разбира от ирония, колкото и от напредък.".
05:50 29.12.2025
8 Постигнати са
Строшени.
05:51 29.12.2025
9 Данко Харсъзина
05:53 29.12.2025
10 някой си
Коментиран от #12, #16, #17
05:54 29.12.2025
11 Атина Палада
05:55 29.12.2025
12 Ама
До коментар #10 от "някой си":где го туй млатене ?
Коментиран от #14
06:04 29.12.2025
13 Никой обаче не казва
Коментиран от #19
06:07 29.12.2025
14 някой си
До коментар #12 от "Ама":купянск, покровск и по целия фронт, копейка гладна и дураклива
Коментиран от #18
06:09 29.12.2025
15 Георгиев
06:15 29.12.2025
16 някой си
До коментар #10 от "някой си":гейт@к,ще ти правя братче и сестриче
06:16 29.12.2025
17 някой си
До коментар #10 от "някой си":Слава на Русия и брак за уср@йна
06:17 29.12.2025
18 някой си
До коментар #14 от "някой си":стига лъга, Русия пере на всякъде урки и евр0гейчет@
06:19 29.12.2025
19 някой си
До коментар #13 от "Никой обаче не казва":има гаранции,те са пълното унищожение на уср@йна и ес
06:20 29.12.2025