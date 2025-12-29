Новини
Урсула фон дер Лайен обяви напредък в преговорите с Тръмп и Зеленски
  Тема: Украйна

Урсула фон дер Лайен обяви напредък в преговорите с Тръмп и Зеленски

29 Декември, 2025 05:32, обновена 29 Декември, 2025 05:40

Преговорите за украинско споразумение постигнаха напредък, но остават отворени въпроси, заяви италианският премиер Джорджа Мелони

Урсула фон дер Лайен обяви напредък в преговорите с Тръмп и Зеленски - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Едночасовият телефонен разговор между президента на САЩ Доналд Тръмп и Володимир Зеленски с европейските лидери се е фокусирал върху гаранциите за сигурност и беше постигнат добър напредък.

Това написа председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в X след разговорите във Флорида.

Още новини от Украйна

„Проведохме добър разговор с президента Тръмп и Зеленски, който продължи един час. Няколко европейски лидери участваха в него и обсъдихме бъдещи мирни преговори. Постигнат е добър напредък. Европа е готова да работи с партньорите си, за да консолидира това“, написа председателят на ЕК. Европейците смятат, че ключът към тези усилия трябва да бъде „наличието на железни гаранции за сигурност от първия ден“, добави фон дер Лайен.

Преговорите за украинско споразумение постигнаха напредък, но остават отворени въпроси. Италианският премиер Джорджа Мелони обяви това след телефонен разговор с други европейски лидери, президента на САЩ Доналд Тръмп и Володимир Зеленски.

„Президентът Тръмп и Зеленски очертаха постигнатите резултати в текущите преговори, особено по отношение на гаранциите за сигурност, и подчертаха оставащите отворени въпроси. Мелони отново подчерта важността на единството във време, когато е постигнат напредък в процеса на преговори“, се казва в изявлението на италианския премиер.

Подчертана беше и необходимостта от защита на интересите на Украйна и нейните европейски партньори.




КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Данко Харсъзина

    8 2 Отговор
    Аз не виждам никакъв напредък. Но щом Урсула смята, че има, така да бъде.

    05:43 29.12.2025

  • 2 побърканяк

    9 0 Отговор
    Вижте Мелони как учудено гледа Урсула демек де го тоя напредък.

    Коментиран от #7

    05:43 29.12.2025

  • 3 Тези на снимката

    14 1 Отговор
    са тези които ще закрият ЕС!

    05:44 29.12.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    11 1 Отговор
    Зеленски не получи нито пари, нито оръжие. Получи празни приказки от страна на бай Дончо.

    05:45 29.12.2025

  • 5 Данко Харсъзина

    8 1 Отговор
    И Урсула и Мелонката са дрънкали празни приказки, за да не разсърдят бай Дончо.

    05:47 29.12.2025

  • 6 някой си

    10 2 Отговор
    зеления 🤡 е пътник както и подкрепящите го мижитурки

    05:48 29.12.2025

  • 7 Лост

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "побърканяк":

    Ами Тръмп и е казал,че е много красива . Урсула повярвала,а Мелони си помислила --"Тази разбира от ирония, колкото и от напредък.".

    05:50 29.12.2025

  • 8 Постигнати са

    7 0 Отговор
    грънци.
    Строшени.

    05:51 29.12.2025

  • 9 Данко Харсъзина

    1 7 Отговор
    Но най важното е груз 200 да не спира да върви към блатата нон стоп с пълни вагони и камази, другото са подробности!

    05:53 29.12.2025

  • 10 някой си

    1 8 Отговор
    само от малатене разбира блатара и копейката му гладна, от мен да го запомните!

    Коментиран от #12, #16, #17

    05:54 29.12.2025

  • 11 Атина Палада

    1 10 Отговор
    До като не висне бакшиша с ботокса от башнята мир няма да има!

    05:55 29.12.2025

  • 12 Ама

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "някой си":

    где го туй млатене ?

    Коментиран от #14

    06:04 29.12.2025

  • 13 Никой обаче не казва

    2 0 Отговор
    какви гаранции за сигурност на Украйна и на ЕС са поели САЩ.

    Коментиран от #19

    06:07 29.12.2025

  • 14 някой си

    0 5 Отговор

    До коментар #12 от "Ама":

    купянск, покровск и по целия фронт, копейка гладна и дураклива

    Коментиран от #18

    06:09 29.12.2025

  • 15 Георгиев

    1 0 Отговор
    Абсолютно глупости! Тръмп е посредник, когото коалицията на войната се мъчат да го привлекат на тяхна страна. Преговаряли Тръмп и Зеленски, но имали един час конферентен разговор с главите на тази коалиция и се били разбрали. Какво? Какво ще кажат на Путин. А той ще откаже - отсега зная. И какво? Една говорилня и едно голямо нищо. Не става ясно кои ТЕХНИ позиции ще представи Тръмп, нито какво са консултирали с Путин. Майтапи да стават. Едно е, че истината е фронта. И борбата кой да управлява тия руски територии в бившата УССР, сега в Окраина.

    06:15 29.12.2025

  • 16 някой си

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "някой си":

    гейт@к,ще ти правя братче и сестриче

    06:16 29.12.2025

  • 17 някой си

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "някой си":

    Слава на Русия и брак за уср@йна

    06:17 29.12.2025

  • 18 някой си

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "някой си":

    стига лъга, Русия пере на всякъде урки и евр0гейчет@

    06:19 29.12.2025

  • 19 някой си

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Никой обаче не казва":

    има гаранции,те са пълното унищожение на уср@йна и ес

    06:20 29.12.2025