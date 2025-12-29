Урсула фон дер Лайен обяви напредък в преговорите с Тръмп и Зеленски

Едночасовият телефонен разговор между президента на САЩ Доналд Тръмп и Володимир Зеленски с европейските лидери се е фокусирал върху гаранциите за сигурност и беше постигнат добър напредък.

Това написа председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в X след разговорите във Флорида.

„Проведохме добър разговор с президента Тръмп и Зеленски, който продължи един час. Няколко европейски лидери участваха в него и обсъдихме бъдещи мирни преговори. Постигнат е добър напредък. Европа е готова да работи с партньорите си, за да консолидира това“, написа председателят на ЕК. Европейците смятат, че ключът към тези усилия трябва да бъде „наличието на железни гаранции за сигурност от първия ден“, добави фон дер Лайен.

Преговорите за украинско споразумение постигнаха напредък, но остават отворени въпроси. Италианският премиер Джорджа Мелони обяви това след телефонен разговор с други европейски лидери, президента на САЩ Доналд Тръмп и Володимир Зеленски.

„Президентът Тръмп и Зеленски очертаха постигнатите резултати в текущите преговори, особено по отношение на гаранциите за сигурност, и подчертаха оставащите отворени въпроси. Мелони отново подчерта важността на единството във време, когато е постигнат напредък в процеса на преговори“, се казва в изявлението на италианския премиер.

Подчертана беше и необходимостта от защита на интересите на Украйна и нейните европейски партньори.