Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Венецуела »
За четири дни: Пуснаха 177 затворници след обявената амнистия във Венецуела

За четири дни: Пуснаха 177 затворници след обявената амнистия във Венецуела

24 Февруари, 2026 04:02, обновена 24 Февруари, 2026 04:09 357 0

  • венецуела-
  • амнистия-
  • затворници

Други 2 021 са с напълно премахнати законови ограничения

За четири дни: Пуснаха 177 затворници след обявената амнистия във Венецуела - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

177 затворници са освободени във Венецуела, откакто на 20 февруари влезе в сила Законът за амнистия за демократично съвместно съществуване.

Хорхе Ариаса, председател на Специалната комисия за наблюдение на прилагането на Закона за амнистия, обяви това по Venezolana de Television.

„Днес можем да кажем, че благодарение на закона 177 затворници са освободени, а на 2021 са напълно премахнати законовите ограничения“, заяви Ариаса. Той също така отбеляза, че през декември 2025 г. и януари 2026 г. са освободени над 800 затворници.

В края на януари Делси Родригес, президентският пратеник във Венецуела, обяви обща инициатива за амнистия, целяща да насърчи националното помирение и мир.

Законът обхваща периода от 1 януари 1999 г. до наши дни. Осъдените за тежки престъпления срещу човечеството, нарушения на правата на човека, предумишлено убийство, корупция и трафик на наркотици нямат право на амнистия.


Венецуела
Поставете оценка:
Оценка 1 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ