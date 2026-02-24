За четири дни: Пуснаха 177 затворници след обявената амнистия във Венецуела

177 затворници са освободени във Венецуела, откакто на 20 февруари влезе в сила Законът за амнистия за демократично съвместно съществуване.

Хорхе Ариаса, председател на Специалната комисия за наблюдение на прилагането на Закона за амнистия, обяви това по Venezolana de Television.

„Днес можем да кажем, че благодарение на закона 177 затворници са освободени, а на 2021 са напълно премахнати законовите ограничения“, заяви Ариаса. Той също така отбеляза, че през декември 2025 г. и януари 2026 г. са освободени над 800 затворници.

В края на януари Делси Родригес, президентският пратеник във Венецуела, обяви обща инициатива за амнистия, целяща да насърчи националното помирение и мир.

Законът обхваща периода от 1 януари 1999 г. до наши дни. Осъдените за тежки престъпления срещу човечеството, нарушения на правата на човека, предумишлено убийство, корупция и трафик на наркотици нямат право на амнистия.