Неизвестен нападател се взриви край патрулка с московски полицаи, загиналите са двама

Руски полицай загина при експлозия в нощта на 24 февруари на гара Савеловски в Москва. Според Министерството на вътрешните работи, около 00:05 ч. неизвестен нападател се е приближил до патрулни служители в полицейска кола, след което е детонирало взривно устройство.

Служител на пътна полиция и нападателят са загинали. Двама други полицаи са били ранени и са хоспитализирани.

Следственият комитет е образувал наказателни дела за опит за убийство на служител на реда и незаконен трафик на взривни устройства.

Семействата на загиналия и ранен полицай при експлозията близо до гара Савеловски в Москва ще получат помощ, обяви говорителят на МВР Ирина Волк.

„На семействата на загиналите и ранените служители ще бъде предоставена цялата необходима помощ“, написа тя в платформата MAX.

Според Волк, жертвата е старши лейтенант Денис Братушченко. Той се е присъединил към московската полиция през март 2019 г. Починалият оставя съпруга и две деца.

„Ръководството и личният състав на руското Министерство на вътрешните работи изразяват искрените си съболезнования на семейството на старши лейтенант на полицията Денис Братущенко, старши инспектор от пътната полиция на Държавната инспекция по безопасност на движението към Главно управление на Министерството на вътрешните работи за Североизточния административен район на Главно управление на Министерството на вътрешните работи за град Москва, който беше смъртоносно ранен при изпълнение на служебните си задължения.“, написа още Волк.