Неизвестен нападател се взриви край патрулка с московски полицаи, загиналите са двама

24 Февруари, 2026 03:49, обновена 24 Февруари, 2026 04:01 515 5

Други двама са ранени в инцидента. Жертвите са 34-годишен служител на пътна полиция и камикадзето с взривното устройство

Неизвестен нападател се взриви край патрулка с московски полицаи, загиналите са двама - 1
Снимка: РИА Новости
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руски полицай загина при експлозия в нощта на 24 февруари на гара Савеловски в Москва. Според Министерството на вътрешните работи, около 00:05 ч. неизвестен нападател се е приближил до патрулни служители в полицейска кола, след което е детонирало взривно устройство.

Служител на пътна полиция и нападателят са загинали. Двама други полицаи са били ранени и са хоспитализирани.

Следственият комитет е образувал наказателни дела за опит за убийство на служител на реда и незаконен трафик на взривни устройства.

Семействата на загиналия и ранен полицай при експлозията близо до гара Савеловски в Москва ще получат помощ, обяви говорителят на МВР Ирина Волк.

„На семействата на загиналите и ранените служители ще бъде предоставена цялата необходима помощ“, написа тя в платформата MAX.

Според Волк, жертвата е старши лейтенант Денис Братушченко. Той се е присъединил към московската полиция през март 2019 г. Починалият оставя съпруга и две деца.

„Ръководството и личният състав на руското Министерство на вътрешните работи изразяват искрените си съболезнования на семейството на старши лейтенант на полицията Денис Братущенко, старши инспектор от пътната полиция на Държавната инспекция по безопасност на движението към Главно управление на Министерството на вътрешните работи за Североизточния административен район на Главно управление на Министерството на вътрешните работи за град Москва, който беше смъртоносно ранен при изпълнение на служебните си задължения.“, написа още Волк.


Русия
  • 1 укрите превъртяха тотално

    8 6 Отговор
    някакъв укpoнациcтки pезaн шахед ще да е било туй камикадзе

    04:05 24.02.2026

  • 2 баткo нaш Бандepа:

    7 2 Отговор
    Браво! Тоя герой ще получи 72 виртуални девици в нацисткия ми рай.

    04:07 24.02.2026

  • 3 Нормално

    5 8 Отговор
    Който нож вади, от нож умира. Руснаците си мислят, че могат да бомбардират постоянно градове в Украйна и да избиват невинни и после пък в техните градове никой няма да ги бомби...

    04:11 24.02.2026

  • 4 Укроп

    6 3 Отговор
    Некъв

    04:16 24.02.2026

  • 5 Т Живков

    1 5 Отговор
    Това заслужава комунистическата зган

    04:21 24.02.2026

