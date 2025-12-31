Тайланд предаде на Камбоджа 18 пленени военнослужещи

Тайланд предаде на Камбоджа 18 камбоджански военнослужещи, заловени през юли по време на предишната ескалация на граничния конфликт между двете страни, съобщи тайландското външно министерство.

„Тайланд репатрира 18-те заловени камбоджански военнослужещи в Камбоджа в съответствие с параграф 11 от Съвместното изявление между Тайланд и Камбоджа, подписано на Третото специално заседание на Общия граничен комитет на 27 декември 2025 г., в което се посочва, че 18-те камбоджански военнослужещи ще бъдат върнати в Камбоджа, след като прекратяването на огъня бъде напълно спазено в продължение на 72 часа.

Освобождаването е в съответствие и с духа на Съвместното изявление между Тайланд и Камбоджа, подписано на 26 октомври 2025 г. в Куала Лумпур“, се казва в изявлението.

„Репатрирането на 18 камбоджански военнослужещи беше предприето като знак на добра воля и изграждане на доверие и в съответствие с международните хуманитарни принципи. Тайланд се надява, че Камбоджа ще отвърне с конкретни действия за улесняване на установяването на устойчив мир между двете страни“, подчерта тайландското външно министерство, отбелязвайки, че тайландските власти са се отнасяли с пленените камбоджански военнослужещи „в съответствие с международното хуманитарно право“. Предаването на военните се състоя в присъствието на група наблюдатели от АСЕАН.

Камбоджа и Тайланд се споразумяха за прекратяване на огъня от 12:00 ч. местно време на 27 декември след третото специално заседание на Общия граничен комитет на двете страни.

Последната ескалация на граничния конфликт между страните започна с престрелка на границата на 7 декември. На 8 декември тайландските сухопътни сили съобщиха, че камбоджански войски са обстрелвали с артилерия тайландски позиции в граничната зона. Тайландските военновъздушни сили отговориха с атака срещу камбоджанска военна инфраструктура.

Двадесет и трима тайландски войници бяха убити при сблъсъците. Според камбоджанското Министерство на отбраната, обстрелите в Камбоджа са убили 31 цивилни и са ранили най-малко 87 други.