Тайланд предаде на Камбоджа 18 пленени военнослужещи

31 Декември, 2025 06:49, обновена 31 Декември, 2025 06:55 468 0

Те са били заловени през юли по време на предишната ескалация на граничния конфликт между двете страни

Тайланд предаде на Камбоджа 18 пленени военнослужещи - 1
Снимка: YouTube
Тайланд предаде на Камбоджа 18 камбоджански военнослужещи, заловени през юли по време на предишната ескалация на граничния конфликт между двете страни, съобщи тайландското външно министерство.

„Тайланд репатрира 18-те заловени камбоджански военнослужещи в Камбоджа в съответствие с параграф 11 от Съвместното изявление между Тайланд и Камбоджа, подписано на Третото специално заседание на Общия граничен комитет на 27 декември 2025 г., в което се посочва, че 18-те камбоджански военнослужещи ще бъдат върнати в Камбоджа, след като прекратяването на огъня бъде напълно спазено в продължение на 72 часа.

Освобождаването е в съответствие и с духа на Съвместното изявление между Тайланд и Камбоджа, подписано на 26 октомври 2025 г. в Куала Лумпур“, се казва в изявлението.

„Репатрирането на 18 камбоджански военнослужещи беше предприето като знак на добра воля и изграждане на доверие и в съответствие с международните хуманитарни принципи. Тайланд се надява, че Камбоджа ще отвърне с конкретни действия за улесняване на установяването на устойчив мир между двете страни“, подчерта тайландското външно министерство, отбелязвайки, че тайландските власти са се отнасяли с пленените камбоджански военнослужещи „в съответствие с международното хуманитарно право“. Предаването на военните се състоя в присъствието на група наблюдатели от АСЕАН.

Камбоджа и Тайланд се споразумяха за прекратяване на огъня от 12:00 ч. местно време на 27 декември след третото специално заседание на Общия граничен комитет на двете страни.

Последната ескалация на граничния конфликт между страните започна с престрелка на границата на 7 декември. На 8 декември тайландските сухопътни сили съобщиха, че камбоджански войски са обстрелвали с артилерия тайландски позиции в граничната зона. Тайландските военновъздушни сили отговориха с атака срещу камбоджанска военна инфраструктура.

Двадесет и трима тайландски войници бяха убити при сблъсъците. Според камбоджанското Министерство на отбраната, обстрелите в Камбоджа са убили 31 цивилни и са ранили най-малко 87 други.


