Партията на тайландския премиер печели 192 от 500 места в парламента

Партията „Бхумджайтай“ на премиера Анутин Чарнвиракул спечели по-голяма от очакваната победа на общите избори, със 192 от общо 500 места в тайландския парламент, предаде Ройтерс, като се позовава на данни от избирателната комисия след преброяването на близо 95% от гласовете.

Очаква се преговорите за коалиция се очаква да започнат в следващите дни.

„Бхумджайтай“ изпревари значително конкурентите си след вчерашните избори. Народната партия, която водеше в някои проучвания в навечерието на изборите, остана на второ място с 117 места, а партията Пуе тай се класира трета с 74 места.

Няколко други партии спечелиха общо 117 места в 500-местния парламент, според изчисленията на Ройтерс, но окончателният брой на местата по партийни листи може да се промени в рамките на пропорционалната избирателна система, прилагана в Тайланд.

Управляващата партия получи 30,2% от гласовете, като според анализатори тя консолидира консервативния вот след вълна от националистически настроения, с което отне редица места от някога доминиращата Пхеу Тай, контролирана от милиардерското семейство Шинаватра. Попитан за формирането на коалиция и назначаването на кабинет, Анутин заяви, че чака да се изяснят окончателните резултати и че всяка партия ще трябва да проведе вътрешни дискусии за това как да процедира.

По-рано премиерът посочи, че ако бъде преизбран, настоящите министри на финансите, външните работи и търговията ще запазят постовете си в новото правителство. Анутин насрочи изборите през декември, след по-малко от 100 дни на поста, и се опита да се възползва от вълната на национализъм, предизвикана от триседмичния конфликт между Тайланд и Камбоджа. Той описа резултата от изборите като „победа за всички тайландци“.