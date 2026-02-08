В Япония и Тайланд избират предсрочно парламент

В Япония днес се произвеждат предсрочни парламентарни избори, свикани от премиерката Санае Такаичи в опит да увеличи мнозинството си в долната парламентарна камара, предадоха световните агенции. Избирателните секции вече отвориха врати. Изборният ден ще продължи до 20 ч. местно време (11 ч. по Гринучи), а първите резултати се очакват почти веднага.



По време на предизборен митинг вчера пред хиляди симпатизанти в Токио Такаичи обеща да направи Япония по-просперираща и по-сигурна. Тя също така се ангажира да постигне икономически растеж, а по отношение на имиграцията тя припомни, че вече критериите са затегнати, така че в Япония да не идват терористи, както и индустриални шпиони.



На 19 януари Такаичи обяви, че разпуска долната парламентарна камара и организира исторически кратка предизборна кампания от само 16 дни. Тя разчита на високата подкрепа за нея, за да увеличи резултата на своята Либерално-демократическа партия (националистическата десница в Япония), която тя оглави през октомври. Досега управляващата партия и коалиция, в чийто състав тя влиза, имаше крехко мнозинство.



Правителството на Такаичи се ползва със 70-процентно доверие, което е доста по-високо спрямо предходните правителства, въпреки че в последно време беше отчетен лек спад. Такаичи е много популярна сред младите японци и тя дори е за тях модна икона и социален феномен.



Според допитванията партията на Такаичи ще превиши с лекота 233-те места в долната парламентарна камара, нужни ѝ за мнозинство. Управляващата коалиция, съставена от партията на премиерката и Партията на японското възстановяване, наричана още „Ишин“ дори може да събере общо над 300 места от общо 465 в долната парламентарна камара.



Новият Центристки реформаторски алианс, който обединява основната опозиционна Конституционна демократическа партия и бившият коалиционен партньор на партията на Такаими - "Комейто", би могъл да изгуби половината от настоящите си 167 места в долната парламентарна камара, показват още допитванията.



Отвъд проблемите със сигурността и имиграцията по време на предизборната кампания друг ключов проблем беше инфлацията в Япония, която остава над 2 процента от близо 3 години. Такаичи планира мерки за икономически подем в размер на 135 милиарда долара, който притесняват инвеститорите. Санае Такаичи, която е петият японски премиер за пет години, обещава да освободи хранителните продукти от потребителски данък в размер на 8 процента, за да смекчи въздействието на инфлацията върху домакинствата.



Такаичи има и подкрепата на Доналд Тръмп и се планира нейна визита в Белия дом на 19 март.



Още след идването си на власт премиерката породи напрежение с Китай, като намекна, че Токио би могъл да се намеси вонно в случай на атака срещу Тайван.



Санае Такаичи, която през март ще навърши 65 години, има дълга политическа кариера. Тя влиза в политиката в началото на 90-те години на миналия век. През последващите десетилетия тя е била не само депутат, но и министър в няколко кабинета, оглавявани от различни премиери. Първото ѝ министерско назначение е като заместник-министър в министерството на икономиката, търговията и промишлеността на Япония при премиер Джуничиро Коиздуми. В правителството на Шиндзо Абе тя е била държавен министър за Окинава и Северните Територии, държавен министър за политиката в областта на науката и технологиите, държавен министър за иновациите, държавен министър на младежта и равнопоставеността на половете, държавен министър за безопасността на храните. След това става министър на вътрешните работи и комуникациите, а после е заемала и поста на държавен министър за икономическата сигурност в правителството на Фумио Кишида. В периода 2021-2024 г. на два пъти се е кандидатирала за лидерския пост на либералните демократи в Япония, но е била победена съответно от Фумио Кишида и Шигеру Ишиба, станали съответно след това премиери на Япония.



Такаичи си спечели и слава с откровението, че спи само по два-три часа в денонощието и че започва работа още по нощите. Тя си спечели и репутацията на храбра жена, нанесла се да живее в правителствена резиденция, обитавана според слуховете от призраци.



В допълнение славата на Такаичи на Желязна дама и на мъжко момиче се дължи и на това, че като млада освен на пиано тя е свирила на барабани, че е фен на рока и хеви метъла, на мощните мотори, на футбола и на бейзбола, че обича да шофира сама, че е почитател и на надбягванията с коне, че спортува джудо, карате и гмуркане. Такаичи е фен и на японските видеоигри и на японските комикси – манга. Тя е и фен на южнокорейския кей поп и неотдавна по време на гостуването на южнокорейския президент И Дже-мьон в Токио той и японската премиерка изненадаха журналистите с импровизирано изпълнение на барабани на хитове на южнокорейски кей поп групи.



В края на миналата година американското издание „Форбс“ постави Такаичи на трета позиция в списъка си на 100-те най-влиятелни жени на планетата, след председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и след управителката на Европейската централна банка Кристин Лагард. На четвърто място тогава в класацията попадна италианската премиерка Джорджа Мелони, с която Такаичи се видя в Токио по-рано през годината.



Санае Такаичи е и голяма почитателна на британската Желязна дама Маргарет Тачър.

Тайланците гласуват днес на предсрочни парламентарни избори, свикани след период на нестабилност, белязан от заника на политическия крал Шинаватра, предадоха световните агенции.

Според анализатори опозицията в страната изглежда фаворит за изборите, но е малко вероятно тя да спечели абсолютно мнозинство в парламента, което предвещава следизборни преговори за съставяне на управляваща коалиция.

Но въпреки че е начело на допитванията реформистката Народна партия рискува дори да не бъде допусната до властта от евентуална коалиция между консерваторите от партия "Бумджайтай" и от популистката партия "Пуе тай", които се очаква да заемат второ и трето място.

Това означава, че лидерът на "Бумджайтай", който е и настоящ премиер на Тайланд, би могъл да запази поста си, който пое през септември след един бурен политически период.

Изборите се произвеждат в контекста на вял икономически растеж. Тайланд не успява да си върне и туристите, изгубени по време на пандемията. За сметка на това съседен Виетнам бележи възход както по отношение на растежа, така и на туристическия интерес.

Следващото правителство ще трябва и да се занимава в трансграничния конфликт със съседна Камобджа, който миналата година доведе на два пъти до кървави сблъсъци.

Около 53 милиона избиратели имат право на глас.

В един фрагментиран политически пейзаж резултатът на партията "Пуе тай" се очертава като ключов. Това е формацията на доминиращата фигура в тайландската политика от началото на века - Таксин Шинаватра. Тя се надява да ограничи упадъка си и да се наложи като незаменим партньор във всяка възможна коалиция.

За Народната партия очертаващият се сценарий на консервативен съюз между останалите на второ и на трето място партии ще бъде нещо познато. През 2023 г. нейният предшественик - движението "Продължаваме напред" - изненада всички, като спечели парламентарните избори. Но кандидатът му за премиер беше отстранен от поста министър-председател, а впоследствие формацията беше разпусната по силата на безкомпромисен закон срещу престъплението обида срещу монархията.

Тогава "Пуе тай" формира коалиция с партията "Бумджайтай" и излъчи двама министър-председатели от своите редици. Първо това беше Паетонгтарн Шинаватра, дъщеря на Таксин Шинаватра, но в крайна сметка тя беше отстранена от Конституционния съд. На нейно място тогава дойде лидерът на "Бумджайтай" Анутин, който стана третият министър-председател за последните две години.

На 59 години Анутин е богат наследник на семейство, натрупало състояние в строителния сектор. Той успя през последните две десетилетия да лавира между променливи съюзи и да трупа в актива си министерски постове, като в крайна сметка застана и начело на правителството.

От края на абсолютната монархия през 1932 г. Тайланд преживя около дузина военни преврати, кърваво потушени протести, както и редовни разпускания на партии и отстранявания на министър-председатели от Конституционния съд.

Конституцията, наследена от последния преврат през 2014 г., последван от пет години военно управление, предоставя значителна власт на институции, чиито ръководители се назначават от сенатори, които самите не се избират чрез всеобщо избирателно право.

Днес в Тайланд ще се произведе и референдум, който трябва да позволи на избирателите да се произнесат принципно за конституционна реформа, но без да се предлагат конкретни мерки.

Северна Корея свиква девети конгрес на управляващата Корейска трудова партия в края на настоящия месец в Пхенян, предадоха световните агенции, като се позоваха на севернокорейската агенция КЦТА.

Точна дата на Конгреса този етап не се съобщава, нито пък дневния му ред.

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун посети в последно време редица военни и икономически обекти, сред които и площадка за изстрелване на крилати ракети, за да рекламира постиженията на националната политика.

Конгрес се провежда веднъж на пет години в Северна Корея и по време на него се очертават водещите политически цели пред страната.