Премиерът на Тайланд обяви, че печели парламентарните избори

Консервативният премиер на Тайланд е на път да спечели парламентарните избори в страната, показва паралелното преброяване на гласовете от местните телевизии. Това би направило партията му, въпреки прогнозите и на фона на националистически подем, най-голямата парламентарна сила, предаде Франс прес.

„На път сме да спечелим първото място на изборите“, заяви пред журналисти Анутин Чарнвиракул от щаба на партията си „Бумджайтай“ в Банкок.

Лидерът на реформистката Народна партия Натхапхонг Руенгапанявут призна загубата си.

„Признаваме, че не станахме първи“, каза той пред журналисти в щаба на партията си и добави, че ще „зачете“ победителя.

Партията „Бумджайтай“ на Анутин ще разполага с около 200 места в долната камара, според прогнози на тайландската телевизия „Канал 3“ – значителна преднина пред Народната партия, която ще има малко над 100 места, докато партията „За тайландците“ („Пуе Тай“), която дълго време доминираше на тайландската политическа сцена, заема трето място.

Това е зрелищен обрат за Анутин, чиято партия стана трета на предишните избори и който беше избран за премиер през септември 2025 г.

„Днешната победа принадлежи на всички тайландци, независимо дали са гласували за нас или не“, заяви премиерът.

Много гласоподаватели казаха пред АФП, че са си мислели за конфликта с Камбоджа, когато са гласували.

„Нуждаем се от силен лидер, който може да защитава нашия суверенитет“, каза 64-годишен избирател, който бе първият, гласувал в избирателна секция в родния град на Анутин – Бурирам.

Тайландската армия превзе контрола над спорни райони по време на последните боеве през декември, а в момента е в сила примирие, след като сраженията доведоха до десетки убити от двете страни на границата.

Малко след като встъпи в длъжност Анутин разреши на въоръжените сили да предприемат каквито и да са мерки, които сметнат за подходящи на границата, без първо да се консултират с правителството. По време на кампанията си той обеща да построи гранична стена и да набере 100 000 доброволци.

След като гласува в същата избирателна секция, тайландският премиер – богат строителен наследник и пилот на непълен работен ден, известен с това, че подкрепя легализирането на канабиса в Тайланд, каза пред пресата, че се надява да спечели доверието на избирателите.