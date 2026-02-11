Въоръжен младеж взе ученици и учители за заложници в Южен Тайланд

Въоръжен мъж е взел за заложници ученици и учители в училище в Южен Тайланд, съобщи Ройтерс, позовавайки се на местната администрация, предава БТА.

Представител на полицията заяви, че при инцидента са били ранени най-малко трима души. По думите му нападателят е задържан, а всички заложници са освободени.

Според информация, публикувана от местните власти в социалните мрежи, извършителят е 18-годишен младеж. По предварителни данни на местни медии той е проникнал в училището малко преди края на учебния ден и е задържал множество ученици и преподаватели.

Ройтерс отбелязва, че насилието с огнестрелни оръжия не е рядкост в Тайланд. През 2022 г. бивш полицай уби 36 души, сред които 22 деца, при нападение с огнестрелно оръжие и нож в детска градина.