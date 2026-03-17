Ясен е съперникът на Григор Димитров в първия кръг на турнира в Маями

24-годишният белгиец Рафаел Колиньон ще бъде първият съперник на Григор Димитров на тенис турнира от сериите "Мастърс“ в Маями.

Това стана ясно, след като бе изтеглен жребият за основната схема на надпреварата.

72-ият в света Колиньон елиминира заемащият в момента 44-ото място в ранглистата Димитров в началото на годината на турнира в Бризбейн, Австралия, в два сета.

Това е и единствения мач между двамата на професионално ниво досега.

При успех над белгиеца във втория кръг Димитров ще се изправи срещу 13-ия в схемата италианец Флавио Коболи, който стартира участието си директно от там.