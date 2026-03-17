Новини
Спорт »
Тенис »
Ясен е съперникът на Григор Димитров в първия кръг на турнира в Маями

17 Март, 2026 06:10 535 0

  • григор димитров-
  • тенис-
  • тенис на корт-
  • маями-
  • рафаел колиньон

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

24-годишният белгиец Рафаел Колиньон ще бъде първият съперник на Григор Димитров на тенис турнира от сериите "Мастърс“ в Маями.

Това стана ясно, след като бе изтеглен жребият за основната схема на надпреварата.

72-ият в света Колиньон елиминира заемащият в момента 44-ото място в ранглистата Димитров в началото на годината на турнира в Бризбейн, Австралия, в два сета.

Това е и единствения мач между двамата на професионално ниво досега.

При успех над белгиеца във втория кръг Димитров ще се изправи срещу 13-ия в схемата италианец Флавио Коболи, който стартира участието си директно от там.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове