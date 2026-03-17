Стуб: Трябва да приемем насериозно предупреждението на Тръмп към НАТО и да помогнем на САЩ в Ормузкия проток

Финландският президент Александър Стуб призова съюзниците да се вслушат в думите на американския президент Доналд Тръмп за рисковете пред бъдещето на НАТО във връзка с преминаването през Ормузкия проток, съобщава Bloomberg.

В неделя, 15 март, Тръмп заяви, че НАТО и азиатските съюзници трябва да помогнат за осигуряване на потока от доставки на петрол и газ през ключовия воден път, който е ефективно затворен след атаката на САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари. Тръмп заяви, че НАТО е изправен пред „много лошо“ бъдеще, ако американските съюзници не окажат помощ.

„Очевидно е, че трябва да приемаме сериозно всичко, което президентът на Съединените щати казва“, каза политикът.

Стуб отбеляза, че страните, които „имат капацитета и волята да помогнат“ на Съединените щати, „ще го направят и трябва да го направят“, като същевременно подчерта, че НАТО е отбранителен блок и „не участва във военни атаки сами по себе си“.

Ден преди това, на 16 март, Тръмп докладва за първоначалните резултати от войната с Иран. Той заяви, че от началото на конфликта САЩ са ударили над 7 000 цели в Иран и са унищожили всички ирански кораби за полагане на мини. Републиканецът осъди съюзниците си за отказа да помогнат на Вашингтон в Ормузкия проток.

По време на събитие в Белия дом Тръмп припомни, че САЩ имат 45 000 войници в Япония, същия брой в Южна Корея и 50 000 в Германия. „Ние защитаваме всички тези страни, а след това питаме: „Имате ли миночистачи?“ Те казват: „Ами, можем ли да не участваме?“ – протестира републиканецът.

Германия, Швеция и Финландия преди това отказаха призивите на Тръмп да изпратят кораби в Ормузкия проток като част от съвместна мисия за сигурност. „Телеграф“ твърди, че Обединеното кралство е заело същата позиция.

САЩ „не са спечелили нищо“ от НАТО и „никога не са се нуждаели“ от алианса, твърди Тръмп. Той също така изрази съмнение, че страните от НАТО ще се притекат на помощ на Съединените щати, ако е необходимо. Бившият генерален секретар на НАТО Йенс Столтенберг заяви, че няма гаранция, че НАТО ще оцелее по време на президентството на Тръмп.