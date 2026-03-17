Стуб: Трябва да приемем насериозно предупреждението на Тръмп към НАТО и да помогнем на САЩ в Ормузкия проток

Финландският президент Александър Стуб призова съюзниците да се вслушат в думите на американския президент Доналд Тръмп за рисковете пред бъдещето на НАТО във връзка с преминаването през Ормузкия проток, съобщава Bloomberg.
В неделя, 15 март, Тръмп заяви, че НАТО и азиатските съюзници трябва да помогнат за осигуряване на потока от доставки на петрол и газ през ключовия воден път, който е ефективно затворен след атаката на САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари. Тръмп заяви, че НАТО е изправен пред „много лошо“ бъдеще, ако американските съюзници не окажат помощ.
„Очевидно е, че трябва да приемаме сериозно всичко, което президентът на Съединените щати казва“, каза политикът.
Стуб отбеляза, че страните, които „имат капацитета и волята да помогнат“ на Съединените щати, „ще го направят и трябва да го направят“, като същевременно подчерта, че НАТО е отбранителен блок и „не участва във военни атаки сами по себе си“.
Ден преди това, на 16 март, Тръмп докладва за първоначалните резултати от войната с Иран. Той заяви, че от началото на конфликта САЩ са ударили над 7 000 цели в Иран и са унищожили всички ирански кораби за полагане на мини. Републиканецът осъди съюзниците си за отказа да помогнат на Вашингтон в Ормузкия проток.
По време на събитие в Белия дом Тръмп припомни, че САЩ имат 45 000 войници в Япония, същия брой в Южна Корея и 50 000 в Германия. „Ние защитаваме всички тези страни, а след това питаме: „Имате ли миночистачи?“ Те казват: „Ами, можем ли да не участваме?“ – протестира републиканецът.
Германия, Швеция и Финландия преди това отказаха призивите на Тръмп да изпратят кораби в Ормузкия проток като част от съвместна мисия за сигурност. „Телеграф“ твърди, че Обединеното кралство е заело същата позиция.
САЩ „не са спечелили нищо“ от НАТО и „никога не са се нуждаели“ от алианса, твърди Тръмп. Той също така изрази съмнение, че страните от НАТО ще се притекат на помощ на Съединените щати, ако е необходимо. Бившият генерален секретар на НАТО Йенс Столтенберг заяви, че няма гаранция, че НАТО ще оцелее по време на президентството на Тръмп.
5 Истината
Чакаме и Андора.
САЩ са фалирал книжен тигър!!
Бай Дончо РАЗМАЗС ... САЩ! ФАКТ!
06:34 17.03.2026
И после:
"след атаката на САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари. "
Та, като как се съчетават двата пасажа???
Коментиран от #21
06:48 17.03.2026
19 Аз помня
До коментар #15 от "Гориил":Пак ли искаш рудки реэим на тока? Дефицит на храни, лекарства и безпаричие?
Много бързо забравихте мизерията на 80-те и последвалите 90-те, когато бяхме в руската сфера и зависехме от тях.
Коментиран от #26, #27
06:50 17.03.2026
21 Елементарно
До коментар #17 от "защо":САЩ и Израел нападнаха Иранския режим. Иранският режим понеже не може да им направи нищо започна да пиратства кораби на други държави като Хусите, които плениха кораба с българските моряци.
Иранският режим показа още веднъж терористично-пиратската си същност. И като змия набутана в ъгала с терористичните си действия срещу трети страни иска да предизвика световна криза, за да настрои всички срещу Израел и САЩ.
Така че ваш е изборът. Подкрепяй аятоласите или си защити интересите.
Вашата Русия определено има интерес от този конфликт, защото печели от увеличената цена на петрола.
Коментиран от #29
06:59 17.03.2026
26 Трол
До коментар #19 от "Аз помня":Бил си в Ташкент по това време ,помниш на б.ти парашутните гащи
Коментиран от #31
07:02 17.03.2026
27 Гориил
До коментар #19 от "Аз помня":Намирайки се в европейската сфера на влияние, ще трябва да преживеете всичко това отново. Всичко върви точно както трябва. Под тропота на пропагандните барабани може дори да не забележите ръба на бездната в далечината. Историята има склонността да се повтаря и да наказва безразсъдните.Русия ще положи всички усилия, за да ви осигури възможност за сравнение и оценка.В същото време никой не ви кани да станете приятел и съюзник на Русия. Ще трябва сами да решите този проблем, тъй като Европейският съюз ще се влоши през следващите десет до двадесет години.
07:03 17.03.2026
28 Ъъъъ
"Защо помагаме на европейците,?знаех, че няма да ни помогнат.
Защо имаме 44 000 войници в Европа?
Ще отида в Конгреса и ще разпусна НАТО!"
07:03 17.03.2026
29 Гого
До коментар #21 от "Елементарно":Путин е агресор а Тръмп и Натаняхууу са миротворци. Нещо не разбирам малко се обърках.
07:04 17.03.2026
31 Аз помня
До коментар #26 от "Трол":Ти къде беше? Дървар в Кypми?
07:06 17.03.2026
37 "НАТО" е военен съюз...
Да я ползва, както намери за добре и когато му е кеф???
Това не е свобода на индивида а чиста анархия!!!
07:11 17.03.2026
