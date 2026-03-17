Новини
Свят »
Финландия »
Стуб: Трябва да приемем насериозно предупреждението на Тръмп към НАТО и да помогнем на САЩ в Ормузкия проток

17 Март, 2026 06:20, обновена 17 Март, 2026 06:29 1 826 38

  • александър стуб-
  • финландия-
  • нато-
  • сащ-
  • тръмп

Страните, които имат капацитета и волята, трябва да го направят заяви президентът на Финландия

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Финландският президент Александър Стуб призова съюзниците да се вслушат в думите на американския президент Доналд Тръмп за рисковете пред бъдещето на НАТО във връзка с преминаването през Ормузкия проток, съобщава Bloomberg.

В неделя, 15 март, Тръмп заяви, че НАТО и азиатските съюзници трябва да помогнат за осигуряване на потока от доставки на петрол и газ през ключовия воден път, който е ефективно затворен след атаката на САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари. Тръмп заяви, че НАТО е изправен пред „много лошо“ бъдеще, ако американските съюзници не окажат помощ.

„Очевидно е, че трябва да приемаме сериозно всичко, което президентът на Съединените щати казва“, каза политикът.

Стуб отбеляза, че страните, които „имат капацитета и волята да помогнат“ на Съединените щати, „ще го направят и трябва да го направят“, като същевременно подчерта, че НАТО е отбранителен блок и „не участва във военни атаки сами по себе си“.

Ден преди това, на 16 март, Тръмп докладва за първоначалните резултати от войната с Иран. Той заяви, че от началото на конфликта САЩ са ударили над 7 000 цели в Иран и са унищожили всички ирански кораби за полагане на мини. Републиканецът осъди съюзниците си за отказа да помогнат на Вашингтон в Ормузкия проток.

По време на събитие в Белия дом Тръмп припомни, че САЩ имат 45 000 войници в Япония, същия брой в Южна Корея и 50 000 в Германия. „Ние защитаваме всички тези страни, а след това питаме: „Имате ли миночистачи?“ Те казват: „Ами, можем ли да не участваме?“ – протестира републиканецът.

Германия, Швеция и Финландия преди това отказаха призивите на Тръмп да изпратят кораби в Ормузкия проток като част от съвместна мисия за сигурност. „Телеграф“ твърди, че Обединеното кралство е заело същата позиция.

САЩ „не са спечелили нищо“ от НАТО и „никога не са се нуждаели“ от алианса, твърди Тръмп. Той също така изрази съмнение, че страните от НАТО ще се притекат на помощ на Съединените щати, ако е необходимо. Бившият генерален секретар на НАТО Йенс Столтенберг заяви, че няма гаранция, че НАТО ще оцелее по време на президентството на Тръмп.



Поставете оценка:
Оценка 1 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Факт

    36 0 Отговор
    Заминавай ... що. чекаш

    06:33 17.03.2026

  • 4 Този

    20 1 Отговор
    Стуб е големата работа !

    06:33 17.03.2026

  • 5 Истината

    29 1 Отговор
    Финландия помага на САЩ... ХАХАХАХХАХА
    Чакаме и Андора.
    САЩ са фалирал книжен тигър!!

    Бай Дончо РАЗМАЗС ... САЩ! ФАКТ!

    06:34 17.03.2026

  • 6 Нещастник

    45 1 Отговор
    САЩ в случаят е агресор и терорист бе боклук. Трябва не да помагаш, а да си безкомпромисен към действията му! Жалка световна из мет.

    06:34 17.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Съединени Американски щати ... на Израел

    29 0 Отговор
    Резил!!

    06:35 17.03.2026

  • 9 Поредната

    30 1 Отговор
    ШМАТКА с поредната простотия

    06:38 17.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ТОЯ

    19 0 Отговор
    Ако е решил да помага на Тръмп , нека да помага и на Путин защото е по близо , и може да му се подпали задн.ка .

    06:41 17.03.2026

  • 12 Тези вчера

    35 1 Отговор
    влязоха в НАТО и днес вече искат да воюват. Този да върви на първа линия. Ние пушечно месо не сме. Вашта....

    06:41 17.03.2026

  • 13 Хохо Бохо

    25 0 Отговор
    Трябват санкции и международна изолация на агресора САЩ и Израял бе фашистки бо клук. Това трябва. Щял да помага иди ота. Ами прати некоя гемия и ще видиш какво ще ти се случи

    06:42 17.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Гориил

    6 3 Отговор
    Това е най-ефективната и победоносна стратегия за руско настъпление и победа.Стуб изразява това, което се отрича с гняв и страх в Унгария, Словакия, Австрия, Сърбия, България, Испания и Италия. Това се нарича конфликт, разделение и конфронтация на Европа.

    Коментиран от #19

    06:47 17.03.2026

  • 16 Сашо

    2 7 Отговор
    Иранците нали знаят да се пазят от човек на име Александър?

    06:47 17.03.2026

  • 17 защо

    18 0 Отговор
    "НАТО е отбранителен блок и „не участва във военни атаки сами по себе си“.
    И после:
    "след атаката на САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари. "

    Та, като как се съчетават двата пасажа???

    Коментиран от #21

    06:48 17.03.2026

  • 18 Мноооу грозен

    12 0 Отговор
    Е тоя нещастник

    06:49 17.03.2026

  • 19 Аз помня

    5 14 Отговор

    До коментар #15 от "Гориил":

    Пак ли искаш рудки реэим на тока? Дефицит на храни, лекарства и безпаричие?
    Много бързо забравихте мизерията на 80-те и последвалите 90-те, когато бяхме в руската сфера и зависехме от тях.

    Коментиран от #26, #27

    06:50 17.03.2026

  • 20 Д-р Ментал

    6 0 Отговор
    Еми ходи помагай!

    06:59 17.03.2026

  • 21 Елементарно

    0 9 Отговор

    До коментар #17 от "защо":

    САЩ и Израел нападнаха Иранския режим. Иранският режим понеже не може да им направи нищо започна да пиратства кораби на други държави като Хусите, които плениха кораба с българските моряци.

    Иранският режим показа още веднъж терористично-пиратската си същност. И като змия набутана в ъгала с терористичните си действия срещу трети страни иска да предизвика световна криза, за да настрои всички срещу Израел и САЩ.

    Така че ваш е изборът. Подкрепяй аятоласите или си защити интересите.

    Вашата Русия определено има интерес от този конфликт, защото печели от увеличената цена на петрола.

    Коментиран от #29

    06:59 17.03.2026

  • 22 Само питам

    7 0 Отговор
    A дали пък господина не се страхува, че като се разпадне НАТО Путин ще си отмъсти?!

    07:00 17.03.2026

  • 23 1001

    4 0 Отговор
    Пълни папагали!

    07:02 17.03.2026

  • 24 ШЕФА

    3 0 Отговор
    Как да вярва после човек в Господ,как ако съществува такъв е позволил да се роди такъв долен пе..... като Стъп ?

    07:02 17.03.2026

  • 25 Добре, че няма

    5 0 Отговор
    Още един отбранителен блок като НАТО, щото тогава трета световна не ни мърдаше. То бива наглост, но да разпалваш всички войни и да се наричаш отбранителен блок това е върха

    07:02 17.03.2026

  • 26 Трол

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "Аз помня":

    Бил си в Ташкент по това време ,помниш на б.ти парашутните гащи

    Коментиран от #31

    07:02 17.03.2026

  • 27 Гориил

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Аз помня":

    Намирайки се в европейската сфера на влияние, ще трябва да преживеете всичко това отново. Всичко върви точно както трябва. Под тропота на пропагандните барабани може дори да не забележите ръба на бездната в далечината. Историята има склонността да се повтаря и да наказва безразсъдните.Русия ще положи всички усилия, за да ви осигури възможност за сравнение и оценка.В същото време никой не ви кани да станете приятел и съюзник на Русия. Ще трябва сами да решите този проблем, тъй като Европейският съюз ще се влоши през следващите десет до двадесет години.

    07:03 17.03.2026

  • 28 Ъъъъ

    4 0 Отговор
    Тръмп бесен от отказа на европейците да избършат на САЩ задните части и заплаши, че ще разпусне НАТО!😂

    "Защо помагаме на европейците,?знаех, че няма да ни помогнат.
    Защо имаме 44 000 войници в Европа?
    Ще отида в Конгреса и ще разпусна НАТО!"

    07:03 17.03.2026

  • 29 Гого

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "Елементарно":

    Путин е агресор а Тръмп и Натаняхууу са миротворци. Нещо не разбирам малко се обърках.

    07:04 17.03.2026

  • 30 Христов

    1 0 Отговор
    Рижавия напълни гащите ,да си сърба попарата

    07:06 17.03.2026

  • 31 Аз помня

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Трол":

    Ти къде беше? Дървар в Кypми?

    07:06 17.03.2026

  • 32 Сашко

    2 0 Отговор
    Много бързо забравяме. Какво стана в Либия, Сирия, Ирак, Ливан в Африка? Където са отишли тия само смърт и пустиня трева след тях не никне.

    07:07 17.03.2026

  • 33 Отивай

    1 0 Отговор
    Безмозъчно същество да се биеш !

    07:07 17.03.2026

  • 34 Някой

    0 0 Отговор
    Ама, защото мислите, че е правилно, или защото ви е страх от Тръмп? Залагам на второто

    07:07 17.03.2026

  • 35 Похитителите на изчезналия кивот

    2 0 Отговор
    Този прилича като брат-близнак на нациста от филма с Индиана Джоунс.

    07:09 17.03.2026

  • 36 Потрес

    0 0 Отговор
    Абсолютен иди0т е този Стуб!!!

    07:09 17.03.2026

  • 37 "НАТО" е военен съюз...

    0 0 Отговор
    не носна кърпа на Доналд Тръмп!
    Да я ползва, както намери за добре и когато му е кеф???
    Това не е свобода на индивида а чиста анархия!!!

    07:11 17.03.2026

  • 38 Умнокрасив

    0 0 Отговор
    Хомосексуалния пудел на Световните психопати от който нищо не зависи, дори и във Финландия, се е разлаеел

    07:11 17.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания