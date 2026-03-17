Зеленски: Свикнахме със заплахите, Иран не ни плаши

Украинският президент Володимир Зеленски отговори на предупреждението на иранското външно министерство относно последствията от намесата на Киев в конфликта в Близкия изток.
„Вижте, това не е нищо ново. Чувал съм много различни послания през последните четири години. Не се страхуваме от такива послания“, каза Зеленски в интервю за израелския телевизионен канал i24.
По-рано на 16 март официалният говорител на външното министерство на Ислямската република Есмаил Багаей заяви, че Зеленски, който от четири години въвлича украинците във война, сега иска да въвлече нацията в конфликт с Иран. Той обвини Украйна в съучастие във войната между САЩ и Израел срещу Иран.
„Като се има предвид, че той не е постигнал целите си в тази война, той се опитва да въвлече и други страни в тази криза. От самото начало казахме, че нямаме нищо общо с украинската криза и смятаме, че украинският президент с действията и позицията си изостря проблема“, каза Багаей.
Зельонска
05:34 17.03.2026
Зеленски
Красавец, да му се начудиш на слабоумието!
05:34 17.03.2026
Те ТОА Пич ду ПИ могучая и
Направи ги за посмешище на цел СВЕТ
Хехехехехехе
05:36 17.03.2026
20 Владимир Путин, президент
До коментар #16 от "Гориил":"... Европа не е претърпявала такива колосални загуби..."
Таварищ, не глей пълната чужда паница, а ке концетрирай на разбитото ру3ко корито, баснословните човешки, икономически, геостратегически потери на Русия, изпаднала в пълен колапс, абсолютно безпомощна и зависима от волята на С.А.Щ. !!! ☝️
Върви ли алъш-вериша с нефта, който американците "великодушно" временно ви разрешиха ?
Добро пожаловали в Новия Световен ред, който сами поискахте, как е таварищи ? 😁
06:04 17.03.2026
23 Гориил
До коментар #14 от "Валерий Герасимов, началник щаб":Принципите и характерът на съвременната война са се променили. Руският опит се изучава във всички военни университети и генерални щабове на армии във всяка страна по света. Но вие предпочитате да живеете в миналото и да вярвате в черната пропаганда. Отдавна сте се хипнотизирали, като сте си налагали образ на вчерашна Русия, и сте загубили всичко. Когато говорите за реформи в Русия, сте предпочитали грубостта и пещерната наглост. Сега ще получите отговора си.Що се отнася до Курск, НАТО претърпя срамно и унизително поражение във войната за този град.
Коментиран от #25, #26
06:09 17.03.2026
24 Карго 200
Освен това, президентът на Украйна заяви, че „украинците не се страхуват от нищо“ в отговор на въпрос за иранските заплахи.
06:10 17.03.2026
25 Карго 200
До коментар #23 от "Гориил":Набираме новобранци. Все още не е късно да се включиш към тези наши "велики" победи.
06:14 17.03.2026
26 Владимир Путин, президент
До коментар #23 от "Гориил":"...рускелия опит се изучава..."
Прав си таварищ !!!
Тъжния руски опит влезна в учебниците по история и военно дело как да загубиш една спечелена война и как не се воюва. Русия успешно пренесе войната на своя територия, половин Русия е в пламъци, завтра и Масква.
06:14 17.03.2026
27 Есмаил Багаей
Както вървят нещата няма да чака дълго, но за съжаление не му обещавам че израел ще го има ако е решил имигрира там.
06:15 17.03.2026
29 Горянин
До коментар #28 от "Гориил":Чували сме ги тези руско-съветски сказки.През 20 век престанала да съществуват РИ и СССР, а Европа точно обратното се разви добре икономически /ЕС/ и силното Евро.
Единствено трябва да награди военно и ще го направи.
В Руската федерация всички народи, повтарям всички от чеченеца, татарина до бурята, чукча.....мразят руснака.Бил съм и в СССР и в Русия говорил съм с много хора и това е факт.Следващия разпад ще бъде в последната колониална страна РФ
До коментар #8 от "Нема а скимтиш и":Хубаво че е запада да издържа бандеровците иначе бяха клекнали още на третия ден. 50 страни я поддържат и резултатите са само едни златни бидета за някои и черната земя за нещастниците ловени по улиците.Парите обаче свършват, особено сега когато на главния доставчик му трябват на него самия орущъжия. Преди седмица Урсулките обявиха че отказа от ядрена енергия било грешка, няма да се учудя ако след някой месец обявят и че подкрепата за бандерите е било грешка. Ще изкарат отново филмчетата за нациските уклони на бандерите от преди десетина години, ще покажат как са били нарушавани системно правата на човека, ще си измият ръцете като кажат че Зелю ги е лъгал и крадял и край на помоща.
06:35 17.03.2026
Андропов
До коментар #6 от "Отчаян фен":Дори два метра. Надолу!
