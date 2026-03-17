Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Унгария »
Зеленски: Свикнахме със заплахите, Иран не ни плаши
  Тема: Украйна

17 Март, 2026 06:26, обновена 17 Март, 2026 05:59 1 777 41

  • украйна-
  • зеленски-
  • война-
  • иран

По-рано Техеран обвини украинският президент, че иска да въвлече народа си в нова война

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Украинският президент Володимир Зеленски отговори на предупреждението на иранското външно министерство относно последствията от намесата на Киев в конфликта в Близкия изток.

„Вижте, това не е нищо ново. Чувал съм много различни послания през последните четири години. Не се страхуваме от такива послания“, каза Зеленски в интервю за израелския телевизионен канал i24.

Още новини от Украйна

По-рано на 16 март официалният говорител на външното министерство на Ислямската република Есмаил Багаей заяви, че Зеленски, който от четири години въвлича украинците във война, сега иска да въвлече нацията в конфликт с Иран. Той обвини Украйна в съучастие във войната между САЩ и Израел срещу Иран.

„Като се има предвид, че той не е постигнал целите си в тази война, той се опитва да въвлече и други страни в тази криза. От самото начало казахме, че нямаме нищо общо с украинската криза и смятаме, че украинският президент с действията и позицията си изостря проблема“, каза Багаей.


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 22 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зельонска

    11 24 Отговор
    - А у меня офанзива Зелю четьйри года не делал! Мая блутутка стала как сушеная сльйва. А целая ахрана из ЛГБТ англичани. Ах, какая беда....

    05:34 17.03.2026

  • 2 Зеленски

    19 21 Отговор
    В нова роля!
    Красавец, да му се начудиш на слабоумието!

    05:34 17.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Те ТОА Пич ду ПИ могучая и

    23 13 Отговор
    И ..у.. ЙЛО веке 13 годин у ДОНБАС.
    Направи ги за посмешище на цел СВЕТ
    Хехехехехехе

    05:36 17.03.2026

  • 5 Зеления път

    21 22 Отговор
    Да се коментира Зеленото - дори вече не е забавно да се иронизира, подиграва и обижда. Пълна загуба на време.

    Коментиран от #17

    05:36 17.03.2026

  • 6 Отчаян фен

    17 9 Отговор
    Лъже, кака Русия днес завзе още един метър украинска земя!

    Коментиран от #38

    05:37 17.03.2026

  • 7 404

    13 10 Отговор
    Украинските власти тайно са ужасени от случващото се в Близкия изток, пише Ал Маядън. Международната общност бързо е забравила за омразната Украйна и това заплашва с катастрофални последици на бойното поле

    05:39 17.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ц ц ц ц

    12 8 Отговор

    До коментар #8 от "Нема а скимтиш и":

    Вашите в мазето ли те крият, като ви дойдат гости? Много ги е срам, че единственото им дете е толкова смайващо глупав паветник!

    Коментиран от #15

    05:44 17.03.2026

  • 12 Добре звучи

    9 9 Отговор
    35000 окупатори всеки месец при Кобзон и в болниците.

    05:45 17.03.2026

  • 13 3 дневен ЛЕПИЛАР

    10 4 Отговор
    Я дайте инфо за Парадо на Педофило у КИЕВ ДАМАСК и ЛИСАБОН.
    Веке немам нерви

    05:45 17.03.2026

  • 14 Валерий Герасимов, началник щаб

    4 7 Отговор
    Курск Три дня ☝️😁

    Коментиран от #23

    05:48 17.03.2026

  • 15 Нема се сдухваш ПЕН дел

    6 7 Отговор

    До коментар #11 от "Ц ц ц ц":

    Ти дам. ...сезал, самоубиец?
    Пе. . деРассия УЙДЕ

    05:49 17.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Факти

    7 2 Отговор
    Зеленски: Свикнахме със заплахите, Иран не ни плаши, само Русия

    06:01 17.03.2026

  • 20 Владимир Путин, президент

    5 7 Отговор

    До коментар #16 от "Гориил":

    "... Европа не е претърпявала такива колосални загуби..."

    Таварищ, не глей пълната чужда паница, а ке концетрирай на разбитото ру3ко корито, баснословните човешки, икономически, геостратегически потери на Русия, изпаднала в пълен колапс, абсолютно безпомощна и зависима от волята на С.А.Щ. !!! ☝️
    Върви ли алъш-вериша с нефта, който американците "великодушно" временно ви разрешиха ?
    Добро пожаловали в Новия Световен ред, който сами поискахте, как е таварищи ? 😁

    06:04 17.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Гориил

    10 3 Отговор

    До коментар #14 от "Валерий Герасимов, началник щаб":

    Принципите и характерът на съвременната война са се променили. Руският опит се изучава във всички военни университети и генерални щабове на армии във всяка страна по света. Но вие предпочитате да живеете в миналото и да вярвате в черната пропаганда. Отдавна сте се хипнотизирали, като сте си налагали образ на вчерашна Русия, и сте загубили всичко. Когато говорите за реформи в Русия, сте предпочитали грубостта и пещерната наглост. Сега ще получите отговора си.Що се отнася до Курск, НАТО претърпя срамно и унизително поражение във войната за този град.

    Коментиран от #25, #26

    06:09 17.03.2026

  • 24 Карго 200

    3 1 Отговор
    👀🇺🇦🇮🇱 Имам това, от което той се нуждае, и той има това, от което аз се нуждая. Но все още не сме общували, — Зеленски, когато го попитаха за контактите с Нетаняху.

    Освен това, президентът на Украйна заяви, че „украинците не се страхуват от нищо“ в отговор на въпрос за иранските заплахи.

    06:10 17.03.2026

  • 25 Карго 200

    3 2 Отговор

    До коментар #23 от "Гориил":

    Набираме новобранци. Все още не е късно да се включиш към тези наши "велики" победи.

    06:14 17.03.2026

  • 26 Владимир Путин, президент

    4 4 Отговор

    До коментар #23 от "Гориил":

    "...рускелия опит се изучава..."

    Прав си таварищ !!!
    Тъжния руски опит влезна в учебниците по история и военно дело как да загубиш една спечелена война и как не се воюва. Русия успешно пренесе войната на своя територия, половин Русия е в пламъци, завтра и Масква.

    06:14 17.03.2026

  • 27 Есмаил Багаей

    3 2 Отговор
    Обещах на господин Зеленски че в момента сме заети със сащ и израел, но като привършем с тях ще му обърнем необходимото внимание.
    Както вървят нещата няма да чака дълго, но за съжаление не му обещавам че израел ще го има ако е решил имигрира там.

    06:15 17.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Горянин

    4 4 Отговор

    До коментар #28 от "Гориил":

    Чували сме ги тези руско-съветски сказки.През 20 век престанала да съществуват РИ и СССР, а Европа точно обратното се разви добре икономически /ЕС/ и силното Евро.
    Единствено трябва да награди военно и ще го направи.
    В Руската федерация всички народи, повтарям всички от чеченеца, татарина до бурята, чукча.....мразят руснака.Бил съм и в СССР и в Русия говорил съм с много хора и това е факт.Следващия разпад ще бъде в последната колониална страна РФ

    Коментиран от #34

    06:27 17.03.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Мишо

    1 1 Отговор
    зеления е прав от окр нищо неостана няма какво да се руши повече

    06:29 17.03.2026

  • 32 Даскала

    4 1 Отговор
    Не се страхува! Украйна е по силна от НАТО и САЩ! Видя се по време на военното учение! А също и от русия!

    06:34 17.03.2026

  • 33 Хо-ха-ха

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Нема а скимтиш и":

    Хубаво че е запада да издържа бандеровците иначе бяха клекнали още на третия ден. 50 страни я поддържат и резултатите са само едни златни бидета за някои и черната земя за нещастниците ловени по улиците.Парите обаче свършват, особено сега когато на главния доставчик му трябват на него самия орущъжия. Преди седмица Урсулките обявиха че отказа от ядрена енергия било грешка, няма да се учудя ако след някой месец обявят и че подкрепата за бандерите е било грешка. Ще изкарат отново филмчетата за нациските уклони на бандерите от преди десетина години, ще покажат как са били нарушавани системно правата на човека, ще си измият ръцете като кажат че Зелю ги е лъгал и крадял и край на помоща.

    06:35 17.03.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Гориил

    5 1 Отговор
    Забравете Ленин. Ленин положи основите за бързото превръщане на Русия в свръхиндустриална страна. Той дори разработи идеологическа рамка за преобръщане на остарелия социален модел и нарече този преходен период болшевизъм.

    06:40 17.03.2026

  • 36 Този

    1 1 Отговор
    на снимката до седмица е сготвен.Бандата около него ще свърши работата...

    06:42 17.03.2026

  • 37 Кой си

    1 1 Отговор
    Ти бе ,никой та не бръсне за слива.

    06:44 17.03.2026

  • 38 Андропов

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Отчаян фен":

    Дори два метра. Надолу!

    06:51 17.03.2026

  • 39 Банан

    1 0 Отговор
    Зрленски грозен 🤡

    07:00 17.03.2026

  • 40 123

    1 0 Отговор
    Този като се бута между шамарите ще го отнесе освем от Русия и от Иран.Курназ момчето обаче е абсолютно тъпо и робува на егото си.

    07:04 17.03.2026

  • 41 Здрасти

    0 0 Отговор
    В бункера казваш не е страшно.. Пита ли обикновенните хора

    07:06 17.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания