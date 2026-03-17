Зеленски: Свикнахме със заплахите, Иран не ни плаши

Украинският президент Володимир Зеленски отговори на предупреждението на иранското външно министерство относно последствията от намесата на Киев в конфликта в Близкия изток.

„Вижте, това не е нищо ново. Чувал съм много различни послания през последните четири години. Не се страхуваме от такива послания“, каза Зеленски в интервю за израелския телевизионен канал i24.

Още новини от Украйна

По-рано на 16 март официалният говорител на външното министерство на Ислямската република Есмаил Багаей заяви, че Зеленски, който от четири години въвлича украинците във война, сега иска да въвлече нацията в конфликт с Иран. Той обвини Украйна в съучастие във войната между САЩ и Израел срещу Иран.

„Като се има предвид, че той не е постигнал целите си в тази война, той се опитва да въвлече и други страни в тази криза. От самото начало казахме, че нямаме нищо общо с украинската криза и смятаме, че украинският президент с действията и позицията си изостря проблема“, каза Багаей.