Давид Силва обясни какво му е необходимо на Манчестър Сити в реванша с Реал

17 Март, 2026 06:30 411 0

“Небесносините” загубиха първия мач на “Сантиаго Бернабеу” в Мадрид с 0:3

Павел Ковачев

Бившият футболист на Манчестър Сити - Давид Силва, сподели мнението си от какво се нуждаят “гражданите” в ответния 1/8-финален двубой от Шампионската лига срещу Реал Мадрид. “Небесносините” загубиха първия мач на “Сантиаго Бернабеу” в Мадрид с 0:3 преди седмица и сега се нуждаят от истинско чудо, за да елиминират “кралете”.

“Всички разбираме, че Реал Мадрид се завръща в Шампионската лига, въпреки че не се представят най-добре в първенството в сравнение с предишни сезони. Всички очакваха Сити да постигне по-добър резултат като гост, но те все още имат реванша. Да се ​​надяваме, че ще успеят да отбележат ранен гол и да се върнат в играта.

Ако Сити окаже натиск в началните минути и отбележи, ще се върнат в играта. Дали Реал може да издържи първите 25 минути без да допусне гол е друг въпрос. Ако това се случи, играта ще се успокои, но ако допуснат гол, ще имат проблеми”, каза Силва.

Срещата-реванш от 1/8-финалите в Шампионската лига между Манчестър Сити и Реал Мадрид е в днешния 17-и март (вторник), а първият съдийски сигнал на стадион “Етихад” ще прозвучи в 22:00 часа българско време.


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

