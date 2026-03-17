Новини
Спорт »
Спортът по ТВ »
Спортът по ТВ във вторник (17 март)

17 Март, 2026 06:16 504 0

  • тв спорт-
  • спорт тв-
  • футбол-
  • спорт

Ето какво може да гледаме днес

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

08.00 Снукър: Уърлд Оупън, трети кръг Евроспорт 1

13.30 Снукър: Уърлд Оупън, трети кръг Евроспорт 1

17.00 Биатлон: Световна купа в Осло, спринт, жени Евроспорт 1

18.00 Локомотив (Сф) – Септември Диема спорт

18.30 Силови спортове: Европейско първенство по силов трибой във Валета Евроспорт 1

19.45 Спортинг – Бодьо Глимт МАХ Спорт 3

21.15 Баскетбол, Олимпиакос – Фенербахче МАХ Спорт 1

22.00 Арсенал – Байер МАХ Спорт 2

22.00 Манчестър Сити – Реал МАХ Спорт 3

22.00 Челси – ПСЖ МАХ Спорт 4

22.00 Барнзли – Уигън Диема спорт 2

04.00 НХЛ, Сиатъл – Тампа Бей МАХ Спорт 2


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
