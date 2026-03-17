The Washington Post: Иранският режим вероятно ще остане на власт и ще засили контрола си

17 Март, 2026 06:02, обновена 17 Март, 2026 06:09 1 071 6

Тръмп е бил наясно с потенциала на Корпуса на гвардейците на ислямската революция да придобие влияние в Иран, още преди началото на войната

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Тръмп е получил „много отрезвяващи брифинги“ от американското разузнаване и е бил наясно с потенциала на Корпуса на гвардейците на ислямската революция да придобие влияние в Иран, още преди да даде зелена светлина за започване на съвместна война с Израел, съобщи The Washington Post, позовавайки се на свой източник.

„Това не беше просто предвидимо. Беше предвидено. Той беше уведомен за това предварително“, каза той.

Вестникът отбелязва, че въпреки повече от две седмици непрекъснати въздушни удари, оценките на американското разузнаване показват, че иранският режим вероятно ще остане на власт. Освен това се очаква корпусът да засили контрола си. Анализаторите виждат малка перспектива за установяване на по-демократично правителство.

Съединените щати и Израел значително отслабиха ракетните възможности и флота на Иран, свалиха върховния лидер аятолах Али Хаменей и убиха множество висши военни и разузнавателни служители. Но цената на войната също нараства – до момента са похарчени най-малко 12 милиарда долара и са загинали 13 американски военнослужещи, според статията.

Axios съобщи в понеделник, че войната на САЩ с Иран е първият път, в който американският президент не е успял лесно да разреши ситуацията чрез импровизация или преговори.

Докато Тръмп разчита на бърза и ясна победа, за разлика от тарифите, които могат да бъдат бързо наложени и след това отменени, резултатът от войната не зависи от едностранни действия и президентът на Белия дом рискува да се окаже „заклещен между желанията си и реалността на войната“.

Агенцията уточнява, че Белият дом първоначално е очаквал интензивна военна операция с продължителност от четири до шест седмици, но Вашингтон и неговите съюзници вече се готвят за по-дълга ескалация – нестабилност в Близкия изток и операцията на САЩ може да продължи до септември.

Според самия Тръмп, като са започнали военна операция срещу Иран, САЩ са предотвратили ядрена война, а впоследствие и Трета световна война.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Май

    16 0 Отговор
    "миротвореца" този път я оплеска !

    06:11 17.03.2026

  • 2 САЩ отменят робството чак през 1995

    8 1 Отговор
    На кой му пука сс иранския режим?!
    Важното е да се свали режима в САЩ! Да падне най-после диктатурата на двете партии

    06:25 17.03.2026

  • 3 Какво значи

    6 1 Отговор
    Демократично правителство? Наше правителство ли? Само питам за един приятел.

    06:26 17.03.2026

  • 4 Тръмп

    5 1 Отговор
    на края на живота си сътвори толкова много непростими ужаси , носещи и непоправими последствия на Земята и човечеството , водейки се по акъла на приятеля си Бени . А Костинбродския мошеник заради Мутрьо и Лошо през народа ни вкара България в неговия ""Съюз на мира"....

    06:34 17.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ционизмът е международно престъпление

    2 0 Отговор
    Доналд Тръмп е просто човек, който прави всичко, изисквано от еврейските лобита в САЩ. Тоест, той си е един безскрупулен убиец, агресор и държавен терорист.

    07:10 17.03.2026

