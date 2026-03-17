The Washington Post: Иранският режим вероятно ще остане на власт и ще засили контрола си

Тръмп е получил „много отрезвяващи брифинги“ от американското разузнаване и е бил наясно с потенциала на Корпуса на гвардейците на ислямската революция да придобие влияние в Иран, още преди да даде зелена светлина за започване на съвместна война с Израел, съобщи The Washington Post, позовавайки се на свой източник.

„Това не беше просто предвидимо. Беше предвидено. Той беше уведомен за това предварително“, каза той.

Вестникът отбелязва, че въпреки повече от две седмици непрекъснати въздушни удари, оценките на американското разузнаване показват, че иранският режим вероятно ще остане на власт. Освен това се очаква корпусът да засили контрола си. Анализаторите виждат малка перспектива за установяване на по-демократично правителство.

Съединените щати и Израел значително отслабиха ракетните възможности и флота на Иран, свалиха върховния лидер аятолах Али Хаменей и убиха множество висши военни и разузнавателни служители. Но цената на войната също нараства – до момента са похарчени най-малко 12 милиарда долара и са загинали 13 американски военнослужещи, според статията.

Axios съобщи в понеделник, че войната на САЩ с Иран е първият път, в който американският президент не е успял лесно да разреши ситуацията чрез импровизация или преговори.

Докато Тръмп разчита на бърза и ясна победа, за разлика от тарифите, които могат да бъдат бързо наложени и след това отменени, резултатът от войната не зависи от едностранни действия и президентът на Белия дом рискува да се окаже „заклещен между желанията си и реалността на войната“.

Агенцията уточнява, че Белият дом първоначално е очаквал интензивна военна операция с продължителност от четири до шест седмици, но Вашингтон и неговите съюзници вече се готвят за по-дълга ескалация – нестабилност в Близкия изток и операцията на САЩ може да продължи до септември.

Според самия Тръмп, като са започнали военна операция срещу Иран, САЩ са предотвратили ядрена война, а впоследствие и Трета световна война.