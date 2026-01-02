Две жени пострадаха след пакетен удар на ВСУ срещу центъра на Белгород

Двама цивилни са ранени при ракетен удар на украинските въоръжени сили по центъра на Белгород, съобщи областният губернатор Вячеслав Гладков в своя Telegram канал.

Според него една жена е изпратена в регионалната болница с предварителна диагноза черепно-мозъчна травма и баротравма. Втората пострадала е откарана в Градска болница № 2 с рана от осколки в предмишницата.

Жилищни сгради също са повредени при обстрела. Прозорци са избити в частен дом, както и в около 40 апартамента в други три жилищни сгради. Покривът и фасадата на търговска сграда са повредени. Осколки са повредили седем превозни средства. Всички аварийни служби работят на място. Последиците от атаката се установяват.

Гладков обяви за ракетната заплаха в Белгород, както и в Белгородска област, Шебекино и Шебекински район, в 10:22 ч. местно време. Той предупреди жителите да се скрият в укритията и да останат там, докато не бъде издадено предупреждение за пълна безопасност. То беше обявено в 10:37 ч.