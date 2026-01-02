Новини
Една от тях е изпратена в регионалната болница с предварителна диагноза черепно-мозъчна травма и баротравма

Две жени пострадаха след пакетен удар на ВСУ срещу центъра на Белгород - 1
Антония Симеонова Автор във Fakti.bg
Двама цивилни са ранени при ракетен удар на украинските въоръжени сили по центъра на Белгород, съобщи областният губернатор Вячеслав Гладков в своя Telegram канал.
Според него една жена е изпратена в регионалната болница с предварителна диагноза черепно-мозъчна травма и баротравма. Втората пострадала е откарана в Градска болница № 2 с рана от осколки в предмишницата.
Жилищни сгради също са повредени при обстрела. Прозорци са избити в частен дом, както и в около 40 апартамента в други три жилищни сгради. Покривът и фасадата на търговска сграда са повредени. Осколки са повредили седем превозни средства. Всички аварийни служби работят на място. Последиците от атаката се установяват.
Гладков обяви за ракетната заплаха в Белгород, както и в Белгородска област, Шебекино и Шебекински район, в 10:22 ч. местно време. Той предупреди жителите да се скрият в укритията и да останат там, докато не бъде издадено предупреждение за пълна безопасност. То беше обявено в 10:37 ч.


  • 1 Хохо Бохо

    22 6 Отговор
    Терористите винаги взривяват цивилни щото ги е страх от военни

    Коментиран от #24, #34

    12:14 02.01.2026

  • 2 Путин

    4 12 Отговор
    Сорос ми заповяда да станем "многоходови" и загадъчни

    Коментиран от #9, #12, #28

    12:15 02.01.2026

  • 3 ФАКТ

    5 9 Отговор
    Нацистите от Украйна ще.усрят докато Путлер е на власт, защото знаят че ще преглътне чореднста порция семенна течност дарена от западните партньори.

    Коментиран от #6

    12:16 02.01.2026

  • 4 Вашето мнение

    19 4 Отговор
    Тръмп е коментирал току що в социалната си мрежа, че счита настоящото украинско правителство и поддръжниците му от ес за терористи и подпалвачи на война и спира разговори с тях, спира всякаква логистична подкрепа за украйна и доставките на оръжие до и за украйна.

    Коментиран от #8, #40

    12:16 02.01.2026

  • 5 Конфети "Земя-въздух-земя "

    11 5 Отговор
    Пак ще има сълзи, 6ело и сополи в Украйна

    12:16 02.01.2026

  • 6 Путин

    5 9 Отговор

    До коментар #3 от "ФАКТ":

    В Русия никой не може да ме свали от власт. Само запада може, но няма, понеже съм конструктивен с тях.

    12:17 02.01.2026

  • 7 Kaлпазанин

    4 3 Отговор
    Укрия ,ще отече и исрахел ще отече ,най сигурен че ще има вечен мир докато има евреи

    12:17 02.01.2026

  • 8 А така

    11 4 Отговор

    До коментар #4 от "Вашето мнение":

    То прави ЕС съюзник на призната терористична държава - санкции

    12:17 02.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Горбачов ряпа да яде

    6 9 Отговор
    Пуслер е най-прозападният Президент в историята на Матушката. Даже предложи да вкара Матушката в НАТО.

    12:18 02.01.2026

  • 11 малко истински факти

    4 11 Отговор
    Прекрасно , руснаците вършат това всеки ден в Украйна , време е и те да посърбат от собствееното си лекарство .

    Коментиран от #29

    12:18 02.01.2026

  • 12 Коуега

    8 4 Отговор

    До коментар #2 от "Путин":

    Сорос добре те чу ка, спор няма.

    Коментиран от #32

    12:19 02.01.2026

  • 13 Посейдон Буревестников

    4 7 Отговор
    Айде още един Орешник отиде при крайцера 🤣🤣🤣

    12:19 02.01.2026

  • 14 Някой

    7 6 Отговор
    На фронта ядем як бой и затова се пренасочваме към тероризъм. Така ни съветват нашите куратори.

    Коментиран от #16

    12:19 02.01.2026

  • 15 мис ирко

    3 1 Отговор
    тфа са биле фойерверки

    12:19 02.01.2026

  • 16 курратори

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Някой":

    в курешникати

    12:19 02.01.2026

  • 17 ФАКТ

    5 8 Отговор
    Путлер да нарече загиналите жени "кви за $10", както нарече жените на загиналите офицери на подводницата Курск.

    12:20 02.01.2026

  • 18 Руски колхозник

    8 5 Отговор
    Радвайте се на търпението на Путин, че сменят ли го с някой като Медведев, сте занулени много бързо.

    Коментиран от #25

    12:20 02.01.2026

  • 19 Киев за два дня

    4 5 Отговор
    Преди 2 месеца Зеленски каза-тепърва започваме!

    12:21 02.01.2026

  • 20 Доналд Тръмп офишъл

    4 4 Отговор
    Взе да ми писва от тоя наркоман

    12:21 02.01.2026

  • 21 Голям

    8 2 Отговор
    Пакетен удар са им нанесли.Ъхъъ.Ааа,да да ви имам списвачите,книга ще напиша за тая война.

    Коментиран от #52

    12:22 02.01.2026

  • 22 604

    5 3 Отговор
    Тъ тия дет целенасачено думкът цивилни са фашисти!

    12:22 02.01.2026

  • 23 браво значи

    4 6 Отговор
    Браво , украинците , като добри съседи връщат същата услуга на рушляците.

    12:22 02.01.2026

  • 24 Филип

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Хохо Бохо":

    Това са отломки от ПВО.

    12:22 02.01.2026

  • 25 Сорос

    5 3 Отговор

    До коментар #18 от "Руски колхозник":

    А не, Путлер си е ваш, кгб милиционер изключен от КГБ за малоумие... нека остане до 2036 г.

    Коментиран от #49

    12:23 02.01.2026

  • 26 И сега кво?!

    4 3 Отговор
    Случва се. Война е.

    12:24 02.01.2026

  • 27 604

    1 1 Отговор
    Мумия само 3 ай пи та .....или пак си омъгьосъннннъъъ?

    12:24 02.01.2026

  • 28 Анализ

    5 4 Отговор

    До коментар #2 от "Путин":

    Това е цялата Истина за вече 5 годишната война в Украйна. Западът управлява Путлер чрез манипулиране на мозъчното му заболяване.

    12:25 02.01.2026

  • 29 Василева

    2 6 Отговор

    До коментар #11 от "малко истински факти":

    Колко мирни хора в Русия загинаха от украински удари.

    Коментиран от #33, #38, #42

    12:25 02.01.2026

  • 30 нормално няма лошо

    4 3 Отговор
    Че какво лошо има ,трябва да се поддържа равновесие , ватенките изтребват украинци , а украинците съвсем нормално си зануляват ватенките .

    12:26 02.01.2026

  • 31 Като не целуваш ръка пращат ти пакети

    4 3 Отговор
    На пуслер му предложиха коледно новогодишно примирие...

    12:27 02.01.2026

  • 32 Смях от сърце

    5 3 Отговор

    До коментар #12 от "Коуега":

    Коментирай Пуслер, не мен. Аз нямам отношение към провала на руските военно "ко(с)мични" сили в Украйна

    12:28 02.01.2026

  • 33 Крайцера Москва

    5 1 Отговор

    До коментар #29 от "Василева":

    Повече руснаци в Русия загинаха от отломки незагасени цигари.

    12:28 02.01.2026

  • 34 Хахахаха

    5 7 Отговор

    До коментар #1 от "Хохо Бохо":

    Ама чакайте бе копеи, виждате рашата не печели! Да се изтегли, за да свърши войната? На кой е нужна тази война? Да се изтеглят рашите.

    12:28 02.01.2026

  • 35 Факт е

    5 5 Отговор
    30 декември 2023 година ракетен обстрел в центъра на Белгород.
    Загинали 25 души от които 4 деца и над 100 ранени.

    Укротероризма продължава .
    Който не осъжда терористичните атаки на Украйна и продължава да изпраща оръжия е
    спонсор на тероризма.

    Коментиран от #39, #47, #51

    12:29 02.01.2026

  • 36 братле

    3 3 Отговор
    луд умора нема, много е работлив тия дни троляка.. силно безмозъчен, ама работлив е

    12:29 02.01.2026

  • 37 Небесно малоумие

    6 2 Отговор
    Трябва да се направи комедия за т.нар. "специална военна операция" на изключение от КГБ за малоумие Путлер.

    12:30 02.01.2026

  • 38 Обикновен човек

    3 4 Отговор

    До коментар #29 от "Василева":

    Да не са се родили руснаци.Съдба.

    12:30 02.01.2026

  • 39 интересно

    3 3 Отговор

    До коментар #35 от "Факт е":

    Интересно с какви махорчици си се напушил , московските терористи ежедневно избиват мирни украинци, а ти си се затъжил за тия руски терористи .

    12:31 02.01.2026

  • 40 ха ха 😂😂😂😂

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Вашето мнение":

    Я дай източник 😂😂😂

    Коментиран от #43

    12:34 02.01.2026

  • 41 ами нормарно е

    3 2 Отговор
    Ами съвсем нормално е руските терористи да бъдат избивани , където бъдат открити , независимо от това ,че са се маскирали на новогодишни пияници .

    12:35 02.01.2026

  • 42 Фани се

    2 2 Отговор

    До коментар #29 от "Василева":

    гръммни.

    12:35 02.01.2026

  • 43 Вашето мнение

    2 3 Отговор

    До коментар #40 от "ха ха 😂😂😂😂":

    Знаех си, една жълтопаветна мишка вече се разтрепери. Няма нужда от тръмп, Путин си ви пори сам.

    Коментиран от #45, #46, #48, #50

    12:35 02.01.2026

  • 44 Ахмак Слива

    3 0 Отговор
    Пострадалите са жени...ама друг път.

    12:36 02.01.2026

  • 45 вземи

    4 1 Отговор

    До коментар #43 от "Вашето мнение":

    че смени ватнишките транквиланти , че ни ти понасят съвсем

    12:37 02.01.2026

  • 46 Д.пръча

    3 1 Отговор

    До коментар #43 от "Вашето мнение":

    В багажника влизал ли си скоро?

    12:37 02.01.2026

  • 47 Путин

    3 0 Отговор

    До коментар #35 от "Факт е":

    Значи и аз съм спонсор на тероризма? Понеже нищо не правя срещу украинския тероризъм

    12:38 02.01.2026

  • 48 Копейкотрошач

    2 1 Отговор

    До коментар #43 от "Вашето мнение":

    Можеш ли да бягаш бързо?

    12:38 02.01.2026

  • 49 Путлер

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "Сорос":

    Евреин съм веее

    12:38 02.01.2026

  • 50 Геро

    3 1 Отговор

    До коментар #43 от "Вашето мнение":

    Мнението на от-падъци като теб е без значение.

    12:39 02.01.2026

  • 51 Хахахаха

    2 1 Отговор

    До коментар #35 от "Факт е":

    Ама вие не разбрахте ли, че путлера започна война, а сега рашите живеят във война? ДА СЕ ИЗТЕГЛЯТ ОТ УКРАЙНА! Рашата изгуби войната, не може да защити гражданите си, това е. Да се изтеглят! Все пак руски войски са на украинска територия.

    12:42 02.01.2026

  • 52 Тома

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Голям":

    Пакетен удар с макетно ножче.
    Цитирай точно, моля те😉

    12:43 02.01.2026

  • 53 Валерий Герасимов, началник щаб

    1 2 Отговор
    Колко сме жалки, нещастни, безпомощни и узколоби !!!
    Всяка една нормална, потентна, уважаваща се държава би приключила с украинската комедия буквално за Три Дня. Зеленски, съветници, парламент, ток, вода, жици, влакове отдавна да ги няма. Про3ди ру3ки неможачи 🎅🎅🎅

    12:54 02.01.2026

  • 54 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTТ

    1 1 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #59

    13:00 02.01.2026

  • 55 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTТ

    0 0 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    13:00 02.01.2026

  • 56 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTТ

    0 0 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    13:00 02.01.2026

  • 57 Пустиня(к)

    0 0 Отговор
    Тие почнаа и с пакети да са замерат. Ба таа война, некога се стреляаме.

    13:01 02.01.2026

  • 58 Питах леля Кая и баба Урса

    0 0 Отговор
    Лъжат.

    13:03 02.01.2026

  • 59 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTТ":

    Чърчил - Следващите фашисти, ще се нарекат антифашисти! Копейки виждате ли себе си в тези думи?

    13:12 02.01.2026

