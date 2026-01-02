Две жени пострадаха след пакетен удар на ВСУ срещу центъра на Белгород

Двама цивилни са ранени при ракетен удар на украинските въоръжени сили по центъра на Белгород, съобщи областният губернатор Вячеслав Гладков в своя Telegram канал.
Според него една жена е изпратена в регионалната болница с предварителна диагноза черепно-мозъчна травма и баротравма. Втората пострадала е откарана в Градска болница № 2 с рана от осколки в предмишницата.
Жилищни сгради също са повредени при обстрела. Прозорци са избити в частен дом, както и в около 40 апартамента в други три жилищни сгради. Покривът и фасадата на търговска сграда са повредени. Осколки са повредили седем превозни средства. Всички аварийни служби работят на място. Последиците от атаката се установяват.
Гладков обяви за ракетната заплаха в Белгород, както и в Белгородска област, Шебекино и Шебекински район, в 10:22 ч. местно време. Той предупреди жителите да се скрият в укритията и да останат там, докато не бъде издадено предупреждение за пълна безопасност. То беше обявено в 10:37 ч.
1 Хохо Бохо
Коментиран от #24, #34
12:14 02.01.2026
2 Путин
Коментиран от #9, #12, #28
12:15 02.01.2026
3 ФАКТ
Коментиран от #6
12:16 02.01.2026
4 Вашето мнение
Коментиран от #8, #40
12:16 02.01.2026
5 Конфети "Земя-въздух-земя "
12:16 02.01.2026
6 Путин
До коментар #3 от "ФАКТ":В Русия никой не може да ме свали от власт. Само запада може, но няма, понеже съм конструктивен с тях.
12:17 02.01.2026
7 Kaлпазанин
12:17 02.01.2026
8 А така
До коментар #4 от "Вашето мнение":То прави ЕС съюзник на призната терористична държава - санкции
12:17 02.01.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Горбачов ряпа да яде
12:18 02.01.2026
11 малко истински факти
Коментиран от #29
12:18 02.01.2026
12 Коуега
До коментар #2 от "Путин":Сорос добре те чу ка, спор няма.
Коментиран от #32
12:19 02.01.2026
13 Посейдон Буревестников
12:19 02.01.2026
14 Някой
Коментиран от #16
12:19 02.01.2026
15 мис ирко
12:19 02.01.2026
16 курратори
До коментар #14 от "Някой":в курешникати
12:19 02.01.2026
17 ФАКТ
12:20 02.01.2026
18 Руски колхозник
Коментиран от #25
12:20 02.01.2026
19 Киев за два дня
12:21 02.01.2026
20 Доналд Тръмп офишъл
12:21 02.01.2026
21 Голям
Коментиран от #52
12:22 02.01.2026
22 604
12:22 02.01.2026
23 браво значи
12:22 02.01.2026
24 Филип
До коментар #1 от "Хохо Бохо":Това са отломки от ПВО.
12:22 02.01.2026
25 Сорос
До коментар #18 от "Руски колхозник":А не, Путлер си е ваш, кгб милиционер изключен от КГБ за малоумие... нека остане до 2036 г.
Коментиран от #49
12:23 02.01.2026
26 И сега кво?!
12:24 02.01.2026
27 604
12:24 02.01.2026
28 Анализ
До коментар #2 от "Путин":Това е цялата Истина за вече 5 годишната война в Украйна. Западът управлява Путлер чрез манипулиране на мозъчното му заболяване.
12:25 02.01.2026
29 Василева
До коментар #11 от "малко истински факти":Колко мирни хора в Русия загинаха от украински удари.
Коментиран от #33, #38, #42
12:25 02.01.2026
30 нормално няма лошо
12:26 02.01.2026
31 Като не целуваш ръка пращат ти пакети
12:27 02.01.2026
32 Смях от сърце
До коментар #12 от "Коуега":Коментирай Пуслер, не мен. Аз нямам отношение към провала на руските военно "ко(с)мични" сили в Украйна
12:28 02.01.2026
33 Крайцера Москва
До коментар #29 от "Василева":Повече руснаци в Русия загинаха от отломки незагасени цигари.
12:28 02.01.2026
34 Хахахаха
До коментар #1 от "Хохо Бохо":Ама чакайте бе копеи, виждате рашата не печели! Да се изтегли, за да свърши войната? На кой е нужна тази война? Да се изтеглят рашите.
12:28 02.01.2026
35 Факт е
Загинали 25 души от които 4 деца и над 100 ранени.
Укротероризма продължава .
Който не осъжда терористичните атаки на Украйна и продължава да изпраща оръжия е
спонсор на тероризма.
Коментиран от #39, #47, #51
12:29 02.01.2026
36 братле
12:29 02.01.2026
37 Небесно малоумие
12:30 02.01.2026
38 Обикновен човек
До коментар #29 от "Василева":Да не са се родили руснаци.Съдба.
12:30 02.01.2026
39 интересно
До коментар #35 от "Факт е":Интересно с какви махорчици си се напушил , московските терористи ежедневно избиват мирни украинци, а ти си се затъжил за тия руски терористи .
12:31 02.01.2026
40 ха ха 😂😂😂😂
До коментар #4 от "Вашето мнение":Я дай източник 😂😂😂
Коментиран от #43
12:34 02.01.2026
41 ами нормарно е
12:35 02.01.2026
42 Фани се
До коментар #29 от "Василева":гръммни.
12:35 02.01.2026
43 Вашето мнение
До коментар #40 от "ха ха 😂😂😂😂":Знаех си, една жълтопаветна мишка вече се разтрепери. Няма нужда от тръмп, Путин си ви пори сам.
Коментиран от #45, #46, #48, #50
12:35 02.01.2026
44 Ахмак Слива
12:36 02.01.2026
45 вземи
До коментар #43 от "Вашето мнение":че смени ватнишките транквиланти , че ни ти понасят съвсем
12:37 02.01.2026
46 Д.пръча
До коментар #43 от "Вашето мнение":В багажника влизал ли си скоро?
12:37 02.01.2026
47 Путин
До коментар #35 от "Факт е":Значи и аз съм спонсор на тероризма? Понеже нищо не правя срещу украинския тероризъм
12:38 02.01.2026
48 Копейкотрошач
До коментар #43 от "Вашето мнение":Можеш ли да бягаш бързо?
12:38 02.01.2026
49 Путлер
До коментар #25 от "Сорос":Евреин съм веее
12:38 02.01.2026
50 Геро
До коментар #43 от "Вашето мнение":Мнението на от-падъци като теб е без значение.
12:39 02.01.2026
51 Хахахаха
До коментар #35 от "Факт е":Ама вие не разбрахте ли, че путлера започна война, а сега рашите живеят във война? ДА СЕ ИЗТЕГЛЯТ ОТ УКРАЙНА! Рашата изгуби войната, не може да защити гражданите си, това е. Да се изтеглят! Все пак руски войски са на украинска територия.
12:42 02.01.2026
52 Тома
До коментар #21 от "Голям":Пакетен удар с макетно ножче.
Цитирай точно, моля те😉
12:43 02.01.2026
53 Валерий Герасимов, началник щаб
Всяка една нормална, потентна, уважаваща се държава би приключила с украинската комедия буквално за Три Дня. Зеленски, съветници, парламент, ток, вода, жици, влакове отдавна да ги няма. Про3ди ру3ки неможачи 🎅🎅🎅
12:54 02.01.2026
54 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTТ
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #59
13:00 02.01.2026
55 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTТ
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
13:00 02.01.2026
56 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTТ
13:00 02.01.2026
57 Пустиня(к)
13:01 02.01.2026
58 Питах леля Кая и баба Урса
13:03 02.01.2026
59 Хахахаха
До коментар #54 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTТ":Чърчил - Следващите фашисти, ще се нарекат антифашисти! Копейки виждате ли себе си в тези думи?
13:12 02.01.2026