Стара военна тактика! Стратегията на Техеран е да проточи войната и да направи цената прекалено висока за Тръмп и света

Стара и изпитана военна тактика на по-слабите, откакто се водят войни вече хиляди войни, е да се опитат да надвият по-силните с хитрост. И макар да успяват сравнително рядко, примерите за това са не един и два - от гърците срещу могъщата Персийска империя в древността до Виетнам и Афганистан през миналия век.

В най-ново време, войната в Украйна, която продължава вече повече от четири години, без да се вижда нейният край, е нагледно доказателство за това. Когато руските войски нахлуха в съседната страна на 24 февруари 2022 г., малцина са очаквали тя да продължава да се съпротивлява успешно и да е далеч от капитулацията.

Иран, който стана обект на поредна американско-израелска военна кампания през последните години, очевидно няма друг избор, освен да се опита да надхитри своите врагове. Още повече че целта на САЩ и Израел този път, както изглежда, е да свалят режима в Техеран.

Сегашната операция е "с напълно различен мащаб" в сравнение с 12-дневната война, която Израел води през юни миналата година, каза още в първия ден от нейното начало - 28 февруари, началникът на генералния щаб на израелските сили за отбрана генерал-лейтенант Еял Замир, цитиран от Франс прес.

Вчера президентът на САЩ Доналд Тръмп, който бе поискал да участва в избора на следващия върховен ръководител на Иран, заяви, че не е доволен от факта, че убитият в първия ден от конфликта аятолах Али Хаменей е бил заменен от своя син Моджтаба.

И така, стратегията на Ислямската република, по всичко личи, е да се съпротивлява и да увеличи цената на войната за Съединените щати до степен, че да ги накара да се откажат. За целта Иран се стреми да посее хаос в Близкия изток и да блокира ключовия за световната търговия с петрол Ормузки проток, обобщава Франс прес.

Според редица експерти, интервюирани от АФП, тази стратегия е внимателно обмислена и ударите по държави в богатия на петрол район на Персийския залив се вписват в нея, а не са плод на безсилие или безидейност. От една страна, в повечето от тези страни има американски военни бази, но това не се отнася например за Азербайджан.

И като че ли тази стратегия дава резултат. След първоначалния шок и прогнози, че едва ли не операцията в Иран ще продължи малко по-дълго от тази във Венецуела в началото на тази година, започнаха да се чуват притеснени гласове, че войната може да се проточи със седмици и че доставките на петрол е възможно да бъдат нарушени, което да потопи целия свят в икономическа криза. Вчера цената на лондонския сорт Брент надхвърли 100 долара за барел за първи път от повече от три години и половина.

"Колкото повече се проточва конфликтът, толкова повече Техеран започва да изпитва усещане, че стратегическото равновесие - в психологически и политически план - се променя в негова полза", коментира пред АФП Дани Читринович от израелския Институт за изследвания в областта на националната сигурност.

Д-р Бурджу Йозчелик от британския Кралски институт за обединени услуги резюмира, че "стратегията (на Иран) е страните от Залива да бъдат подложени на натиск. Целта е да бъде оказан натиск върху Вашингтон, като бъде предизвикан гневът на (тези държави) и да бъде предизвикано повишаване на цените на петрола, газа и други суровини."

Засега обаче тази стратегия като че ли не се изплаща. Страните от Залива масово обвиниха Иран за ударите с ракети и дронове по тяхна територия.

"За (шиитската и персийска Ислямска република) ще бъде трудно да възстанови отношенията си" с тези сунитски арабски монархии, които бяха започнали да се подобряват през последните години, прогнозира пред АФП Йозчелик.

Нещо повече, Тръмп показа нагледно вчера, че за момента "контролира наратива".

Президентът на САЩ обяви, че войната срещу Иран "до голяма степен е приключила", и увери, че страната му е "напреднала много" при изпълнението на първоначалния си график, който е предвиждал военните действия да продължат четири-пет седмици, предаде Ройтерс.

Показателно е, че петролът поевтиня днес след това негово изказване, като сортът Брент се продаваше на цена под 95 долара за барел.

И така, Тръмп има лукса винаги да може да даде на задна, като обяви, че военната кампания е изпълнила целта си да нанесе сериозни щети на властта в Техеран. При това положение режимът на аятоласите би оцелял, за пореден път, но отслабен и с много по-ограничено влияние в Близкия изток. Показателно е, че подкрепяното от Иран ливанско шиитско движение "Хизбула", което на няколко пъти през последните десетилетия даде сериозен отпор на Израел, този път се ограничи с един ден на по-масиран обстрел, последван от тежки израелски удари.