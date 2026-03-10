Новини
Стара военна тактика! Стратегията на Техеран е да проточи войната и да направи цената прекалено висока за Тръмп и света

10 Март, 2026

  • иран-
  • сащ-
  • израел-
  • доналд тръмп-
  • петрол-
  • опек-
  • ормузки проток-
  • персийски залив-
  • масуд пезешкиан-
  • али лариджани

Показателно е, че петролът поевтиня днес след това изказване на Доналд Тръмп, като сортът Брент се продаваше на цена под 95 долара за барел

Стара военна тактика! Стратегията на Техеран е да проточи войната и да направи цената прекалено висока за Тръмп и света - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
БТА БТА

Стара и изпитана военна тактика на по-слабите, откакто се водят войни вече хиляди войни, е да се опитат да надвият по-силните с хитрост. И макар да успяват сравнително рядко, примерите за това са не един и два - от гърците срещу могъщата Персийска империя в древността до Виетнам и Афганистан през миналия век.

В най-ново време, войната в Украйна, която продължава вече повече от четири години, без да се вижда нейният край, е нагледно доказателство за това. Когато руските войски нахлуха в съседната страна на 24 февруари 2022 г., малцина са очаквали тя да продължава да се съпротивлява успешно и да е далеч от капитулацията.

Иран, който стана обект на поредна американско-израелска военна кампания през последните години, очевидно няма друг избор, освен да се опита да надхитри своите врагове. Още повече че целта на САЩ и Израел този път, както изглежда, е да свалят режима в Техеран.

Сегашната операция е "с напълно различен мащаб" в сравнение с 12-дневната война, която Израел води през юни миналата година, каза още в първия ден от нейното начало - 28 февруари, началникът на генералния щаб на израелските сили за отбрана генерал-лейтенант Еял Замир, цитиран от Франс прес.

Вчера президентът на САЩ Доналд Тръмп, който бе поискал да участва в избора на следващия върховен ръководител на Иран, заяви, че не е доволен от факта, че убитият в първия ден от конфликта аятолах Али Хаменей е бил заменен от своя син Моджтаба.

И така, стратегията на Ислямската република, по всичко личи, е да се съпротивлява и да увеличи цената на войната за Съединените щати до степен, че да ги накара да се откажат. За целта Иран се стреми да посее хаос в Близкия изток и да блокира ключовия за световната търговия с петрол Ормузки проток, обобщава Франс прес.

Според редица експерти, интервюирани от АФП, тази стратегия е внимателно обмислена и ударите по държави в богатия на петрол район на Персийския залив се вписват в нея, а не са плод на безсилие или безидейност. От една страна, в повечето от тези страни има американски военни бази, но това не се отнася например за Азербайджан.

И като че ли тази стратегия дава резултат. След първоначалния шок и прогнози, че едва ли не операцията в Иран ще продължи малко по-дълго от тази във Венецуела в началото на тази година, започнаха да се чуват притеснени гласове, че войната може да се проточи със седмици и че доставките на петрол е възможно да бъдат нарушени, което да потопи целия свят в икономическа криза. Вчера цената на лондонския сорт Брент надхвърли 100 долара за барел за първи път от повече от три години и половина.

"Колкото повече се проточва конфликтът, толкова повече Техеран започва да изпитва усещане, че стратегическото равновесие - в психологически и политически план - се променя в негова полза", коментира пред АФП Дани Читринович от израелския Институт за изследвания в областта на националната сигурност.

Д-р Бурджу Йозчелик от британския Кралски институт за обединени услуги резюмира, че "стратегията (на Иран) е страните от Залива да бъдат подложени на натиск. Целта е да бъде оказан натиск върху Вашингтон, като бъде предизвикан гневът на (тези държави) и да бъде предизвикано повишаване на цените на петрола, газа и други суровини."

Засега обаче тази стратегия като че ли не се изплаща. Страните от Залива масово обвиниха Иран за ударите с ракети и дронове по тяхна територия.

"За (шиитската и персийска Ислямска република) ще бъде трудно да възстанови отношенията си" с тези сунитски арабски монархии, които бяха започнали да се подобряват през последните години, прогнозира пред АФП Йозчелик.

Нещо повече, Тръмп показа нагледно вчера, че за момента "контролира наратива".

Президентът на САЩ обяви, че войната срещу Иран "до голяма степен е приключила", и увери, че страната му е "напреднала много" при изпълнението на първоначалния си график, който е предвиждал военните действия да продължат четири-пет седмици, предаде Ройтерс.

Показателно е, че петролът поевтиня днес след това негово изказване, като сортът Брент се продаваше на цена под 95 долара за барел.

И така, Тръмп има лукса винаги да може да даде на задна, като обяви, че военната кампания е изпълнила целта си да нанесе сериозни щети на властта в Техеран. При това положение режимът на аятоласите би оцелял, за пореден път, но отслабен и с много по-ограничено влияние в Близкия изток. Показателно е, че подкрепяното от Иран ливанско шиитско движение "Хизбула", което на няколко пъти през последните десетилетия даде сериозен отпор на Израел, този път се ограничи с един ден на по-масиран обстрел, последван от тежки израелски удари.


Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 17 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Шпек

    28 0 Отговор
    Kyрвите от НС трябва да се возят ,тях кво ги бърка?

    16:45 10.03.2026

  • 3 Роден в НРБ

    43 4 Отговор
    Браво на Иран. Чели са учебника как да се оправят с нахални евреи и американци

    16:45 10.03.2026

  • 4 честен ционист

    2 25 Отговор
    Това е и стратегията на Вова, плюс дреболиите с погачите, лъскането на патината на МОЧА и новия пес подарък от Боко.

    16:46 10.03.2026

  • 5 Българин

    30 3 Отговор
    Мохамед Халаф казва, че ако САЩ превземат важния за иранския износ на петрол остров Харк, режимът ще падне... Но Халаф пропуска, че иранците са отработили този сценарий.

    16:48 10.03.2026

  • 6 Сатана Z

    39 3 Отговор
    САЩ се простиха с 14 военни бази в региона,които са изравнени на кота 0 .Тотал щета,а Еврейска държава е в руини.
    Абе,някой да е виждал Хитлеряху тия дни?

    Коментиран от #20

    16:48 10.03.2026

  • 7 Време е

    3 11 Отговор
    Гюро да вземе Родината в свои ръце !

    Коментиран от #12, #15

    16:48 10.03.2026

  • 8 Мощен юмрук

    32 1 Отговор
    В зурлата на Тръмп.Иран направо му отвинти оранжевия печем

    Коментиран от #17

    16:49 10.03.2026

  • 9 Фалшиви кадри

    3 29 Отговор
    заляха социалните мрежи след атаките на Иран. Стари видеа, манипулирани изображения и съдържание, генерирано с изкуствен интелект, се разпространяват в социалните мрежи като кадри от предполагаеми ирански удари срещу Израел или САЩ.

    😂

    16:49 10.03.2026

  • 10 СТАРА, НОВА, ПРАЗНИ ПРИКАЗКИ

    34 0 Отговор
    Има само ПЕБЕДИТЕЛ и ПОБЕДЕН. Или всички ГУБЕЩИ. Засега не е ясно, но щом ТРЪМП звъни на ПУТИН посред нощ, нещо не е е наред в кралство ТРЪМПАНДИЯ

    16:50 10.03.2026

  • 11 Болен мозък

    0 16 Отговор
    А ЦЕНАТА за Иран, каква ще да е....

    16:50 10.03.2026

  • 12 Министъ Гюру

    1 19 Отговор

    До коментар #7 от "Време е":

    Подписва днес във Франция договор за ядрена безопасност и разполагане на френски атомни бомби и ракети в България

    Коментиран от #18, #19

    16:50 10.03.2026

  • 13 Дано

    18 0 Отговор

    До коментар #1 от "Наистина":

    покрай тях и ЕвроУрсулите !

    16:51 10.03.2026

  • 14 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    0 17 Отговор

    До коментар #1 от "Наистина":

    Мачка Иран.....с Израел са редуват

    Коментиран от #23, #26

    16:51 10.03.2026

  • 15 Роден в НРБ

    12 1 Отговор

    До коментар #7 от "Време е":

    Гюро взима само в гзъ

    16:51 10.03.2026

  • 16 КОЛКОТО ПОВЕЧЕ

    26 0 Отговор
    ТРЪМП се пени, толкова повече е очевидно, че губещият е той. Военнопрестъпникът Натаняху се крие вече 3 ден

    16:51 10.03.2026

  • 17 Я по сериозно

    0 24 Отговор

    До коментар #8 от "Мощен юмрук":

    Иран е сгазен за десетина дни...

    Коментиран от #25, #33

    16:52 10.03.2026

  • 18 Евалата

    1 10 Отговор

    До коментар #12 от "Министъ Гюру":

    на Гюро !

    16:52 10.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 При 14 затрити краварски бази

    25 1 Отговор

    До коментар #6 от "Сатана Z":

    не е за вярване каква пропаганда тече само за 7 убити крави. С те били 200.:))

    16:52 10.03.2026

  • 21 604

    18 1 Отговор
    Грантоядни плужъци..данеби иран да нападнахъ...дъ га духъте подложни бауклутци!

    16:52 10.03.2026

  • 22 Мдаа

    21 0 Отговор
    "Факти" защо не пишете, че нощес брата на Нетаняху бе взривен в дома си от иранците...???

    Коментиран от #51

    16:53 10.03.2026

  • 23 Наистина

    15 1 Отговор

    До коментар #14 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    мачкат таралеж со голо дупе !

    16:53 10.03.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Хааха

    14 1 Отговор

    До коментар #17 от "Я по сериозно":

    Най Дончо ще пусне атом от отчаяние но смелите перси ще върнат удара на израелска земя към тяхната аецова централа....тогава ей тоя петък ще 13ти сатанистите обичат символиката петък 13 а си спомнете 2020 кога започнаха да затварят март на коя дата почна

    16:54 10.03.2026

  • 26 БЕЛИЯТ ВОЖД

    12 1 Отговор

    До коментар #14 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    на червеношийките си боядисва косата с жълта боя и също и тялото. На снимките до нормалните хора изглежда като болен от жълтеница. Не вярвах, че грандоманството си личи през кожата, но знае ли човек...

    16:55 10.03.2026

  • 27 Дойче зеле

    21 0 Отговор
    Излиза, че нападнатият/жертвата е виновен ! Здравият разум избяга заедно със соца !!!!! Светът се управлява меко казано от малоумни - Тръмп, Бидон, Буш, Макрон, Меркел, Шолц, Мерц, Боко, Сакса, Шиши.....

    16:55 10.03.2026

  • 28 Сатана Z

    22 2 Отговор
    Тръмп изписа веждите на Владимир Путин
    🇷🇺🛢️Войната в Близкия изток върна Русия на световния петролен пазар, пише британският портал Unherd.

    Коментиран от #32

    16:56 10.03.2026

  • 29 Хамас

    15 2 Отговор
    Тоя месец едно малце персийско слънчице ке изгрее посред нощ над телави и ке се тури край на терористката банда иСраел!

    16:56 10.03.2026

  • 30 Християнски ционист

    15 0 Отговор
    Чета статия от американски автор – Чарлз Кушнер. Той всъщност е бащата на Джаред Кушнер и е лежал във федерален затвор за редица данъчни нарушения и други престъпления (включително случай на отмъщение срещу свидетел, при който той наел прοститутка да съблазни неговия зет, а след това изпратил видео от срещата на собствената си сестра). Така че може би си задавате очевидния въпрос: защо този οсъден престъпник и баща на зетя на президента е посланик в една от основните съюзнически държави на САЩ (Франция)?

    16:56 10.03.2026

  • 31 Емо

    0 11 Отговор
    Изтумбиха ли новият аятолах?

    16:57 10.03.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Я па тоя

    16 0 Отговор

    До коментар #17 от "Я по сериозно":

    Тръмпи обеща, че миналият понеделник т.е.за 24 часа ще превземе Иран,ама както казват по нашите земи :
    Голям К✓Р лапни,голяма дума не казвай.

    16:59 10.03.2026

  • 34 Бесен - Язовец

    10 0 Отговор
    Колонялна колонка писана от сороска п0длога

    16:59 10.03.2026

  • 35 Напомнящ

    17 0 Отговор
    Независимо от пропагандните напъни на разните му "експерти",трябва да се признае,че до този момент персите се справят напълно професионално в тактически и в стратегически план!!! И това е обяснимо с натрупаната мъдрост през тяхната хилядолетна история! Няма как да се предадат и подчинят на едни бандити,които са само от 250год.на политическата карта на света,а ционистките ѝм другарчета са от 77год.на подарена чужда територия!!!

    17:02 10.03.2026

  • 36 Стара военна тактика!

    18 0 Отговор
    Абе стара тя и като метнат 25 000 морски мини в пролива да я видим новата техника как ще ги чисти

    Коментиран от #37

    17:03 10.03.2026

  • 37 аха

    2 5 Отговор

    До коментар #36 от "Стара военна тактика!":

    и с ко ша ги метнеш?

    Коментиран от #43

    17:06 10.03.2026

  • 38 Георги

    13 0 Отговор
    Тактиката е явна и до болка позната. Същата е и за Украйна от години, само че не мислете за печалбата на Русия и погребани Путин!
    Така с тази тактика ще погребе Европа след година! България-още тази година! Мъка ми е на какви цени ще купуваме петрола от Новорусийск!
    Това над което умува родните ни празноглавци в
    Парламента е началото на края им! Честито!

    17:07 10.03.2026

  • 39 Кухоглава копейка

    0 11 Отговор
    В Техеран е Армагедон.

    17:07 10.03.2026

  • 40 Горски

    10 0 Отговор
    Планираното ограбване на масите продължава... то кризи, пландемии, войни - тъкмо излизаме от едното и влизаме в другото. и така до 2030 - точно както са го написали планировчиците - от хаос в хаос. За военната техника се използва повече дизел отколкото бензин. Нали Денков каза че може да сме зле но важното е че сме направили били мръсно на Русия и не искаме никакъв петрол ни газ оттам.. ей сега с демократичен петрол сме както трябва (той може пак да е руски но минал през няколко посредника докато стане демократичен. Сърдете се на оранжевия мъпет. На него цената му била малка за великите дела, които твори. При едно и също количество като изходна суровина суров петол се получава повече дизел отколкото бензин. Но тъй като дизелът стана много популярен, му вдигаха акциза и цената. Но в България, при каквато и да е световна новина търговците на горива вдигат цените. А пък Роската от КЗК спи дълбок сън със силно стиснати очи. Нека експертите които масово говореха че няма да има повишение да обясняват защо се случва. Причини винаги ще се намерят както и пишман експерти. Зимата в САЩ била много студена и затова дизела в България поскъпнал повече от бензина.

    17:07 10.03.2026

  • 41 Когато пишеш от Стара Англия

    4 2 Отговор

    До коментар #32 от "Колективен руски крепостен":

    със старите прогнили 300 годишни сгради напрво ти се струва, че времето е спряло

    17:10 10.03.2026

  • 42 хаха

    3 0 Отговор
    и байганьовците откриха топлата вода ей... ПАК!

    17:11 10.03.2026

  • 43 Съ квот си искат

    5 0 Отговор

    До коментар #37 от "аха":

    И със синжири може. Не си ли им гледал видеата на ученията. Само да решат и нема сила дето да ги спре

    17:11 10.03.2026

  • 44 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    9 1 Отговор
    Само така Иран ..идриии по еврейския ЕССР по терористичния сащ и по ТЕРОРИСТИЧНИЯ РЕЖИМ НА ИЗРАЕЛ...удриии да е...Б..а тяхната м..а..м..а еврейска чи.футска

    17:12 10.03.2026

  • 45 Всеки ден война Арабския

    5 2 Отговор
    Gulf е минус 20 милиарда барела на световният пазар, 10 дена х 20 милиарда барела са равни на минус 200 милиарда барела на петрол на световният пазар.
    И нова е само началото на
    the Great Depression в света.

    17:12 10.03.2026

  • 46 Тити

    0 10 Отговор
    Иранците си мислят че откриват топлата вода и Трън инИзраелнго знаят това ударят ли им газовите и нефтените находища остават без гориво ток у кинти а тогава ще почнат да се молят.

    17:16 10.03.2026

  • 47 Лена

    10 1 Отговор
    Поздравления и адмирации за Вова! Малко, навреме, но ценна и доказана помощ!
    Другото, Другото просто не ми се мисли, нито за
    цени, нито за суровини и метали!
    Пазара за Индия и Китай е през Русия!
    Динената кора подложена на Тръмп е работеща!

    17:16 10.03.2026

  • 48 мучо

    2 0 Отговор
    добро утро

    17:18 10.03.2026

  • 49 150 до 250 долара за

    5 0 Отговор
    барел петрол, може и до 300/350 да стигне.

    Айде свиквайте с новото нормално, са търся да купя малолитражка и продавам един осем цилиндров параход на колела.🤔😁🇧🇬

    17:21 10.03.2026

  • 50 Беро

    7 1 Отговор
    Колко араби посрещна Путин в Москва през ноември и декември миналата година и колко спечели след помощта в Техеран срещу Тръмп е друга и невиждана дипломатическа победа!
    България за сдми път е от страната на булката, направо от евваннатта и рааззккраченнаттаа!

    17:22 10.03.2026

  • 51 ххффтт

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Мдаа":

    дай телеграм канала

    17:25 10.03.2026

  • 52 Шехерзада

    4 0 Отговор
    Патока ДОНАЛД Тръмп със сигурност ще разбере още тази седмица истината за... приятел да ти го наука, че да разбереш! Слънцето изгрява от изток!!! Поздравления Вова! Слава на Русия!

    17:30 10.03.2026

  • 53 Последния Софиянец

    0 2 Отговор
    То и бункерния страхливец си правеше някакви планове без Зеленски, а сега се крие по калните мазета от 2022ра!

    17:38 10.03.2026