Руското посолство във Виена протестира заради честването на рождения ден на украинския националист Степан Бандера

Руското посолство във Виена изпрати протестна нота до австрийското външно министерство заради честването на рождения ден на украинския националист Степан Бандера, съобщи ТАСС, позовавайки се на руската дипломатическа мисия.
„Този последен провокативен акт на шепа украински и ичкерийски радикали, които решиха за пореден път да проведат честване на рождения ден на нацисткия колаборационист и военнопрестъпник Степан Бандера в центъра на Виена на 1 януари, не предизвиква нищо друго освен дълбоко отвращение. Във връзка с този инцидент руското посолство в Австрия официално е внесло протест до австрийското външно министерство“, заявиха от посолството.
Дипломатите подчертаха, че подобни действия обиждат „паметта на жертвите на нацизма“ и очевидно оспорват обществения морал.
На 30 декември полският десен политик Якуб Климас заяви, че паметниците на Степан Бандера трябва да бъдат премахнати в Украйна.
Политикът отбеляза, че "когато Полша помага финансово на Украйна, там се издигат паметници на този престъпник". Той подчерта, че поляците, ако искат да бъдат честни с историята си, не трябва да допускат това, а по-скоро да поискат край на „бандеризма“ в Украйна.
07:25 03.01.2026
6 Баце ЕООД
07:26 03.01.2026
7 Баце ЕООД
07:27 03.01.2026
9 Е такива
До коментар #3 от "рускиня":Като теб не мисля че имат право на глас.. Тихо
Коментиран от #13
07:28 03.01.2026
12 Що не отидат
07:30 03.01.2026
13 И кво ?
До коментар #9 от "Е такива":Що , бе ? Скрил се е натовеца под ник "Рускиня" . Да го изслушаме !
07:31 03.01.2026
14 механик
До коментар #8 от "Истината":Един друг по прякор джуджето го виждаме всеки ден какви ги твори .
Коментиран от #15, #16
07:31 03.01.2026
15 Истината
До коментар #14 от "механик":Зеленски не е съвсем джудже - 1.50 см . Висок е почти колкото Путин .
Коментиран от #17
07:33 03.01.2026
20 Истината
До коментар #17 от "Айде казвай опорката и го лапай":Гххххк😭 гхххк 🤤гхххк.. Бегай
07:35 03.01.2026
22 Читател
07:37 03.01.2026
25 Баце ЕООД
До коментар #19 от "Валерий Герасимов, началник щаб":Я кажи, колко територия спечелиха най - добре и с колко им се увеличи населението?
07:40 03.01.2026
26 Скоро
До коментар #19 от "Валерий Герасимов, началник щаб":И излаза на Море ще им се увеличи, нали знаеш? Дори административните функции ще им се разширят 🤣🤣
07:41 03.01.2026
27 Хе!
07:42 03.01.2026
28 Българин
До коментар #24 от "Е ти кат лапаш":Когато дискусията стане неудобна за евроатлантиците -русофоби , те започват да крадат никове и да правят нецензурни изказвания .
Коментиран от #62
07:42 03.01.2026
30 Ами
07:45 03.01.2026
31 Олга
Коментиран от #36, #44, #45
07:46 03.01.2026
33 Истината
Коментиран от #34
07:47 03.01.2026
34 Абе
До коментар #33 от "Истината":Тихо еее келешче несретно
07:50 03.01.2026
35 Децата на Бандера
07:52 03.01.2026
36 Такива
До коментар #31 от "Олга":Писания, нямат място тук. Самозванец
07:52 03.01.2026
38 Абе правите ли разлика
"заради честването на рождения ден на украинския националист Степан Бандера"
Коментиран от #40, #50
07:54 03.01.2026
39 Тома
07:56 03.01.2026
40 Баце ЕООД
До коментар #38 от "Абе правите ли разлика":Мне, писачите не правят подобни разлики.. Плащат им уе
07:56 03.01.2026
41 За пореден
07:57 03.01.2026
44 Ами,
До коментар #31 от "Олга":евроатлантичното стадо не иска и да знае, че в навечерието на 22 юни 1941 година СССР е бил под 200 милиона население, а завладяната Хитлерова Европа близо 290 милиона! С цялата си промишленост и въоръжение, предоставени на Вермахта! Само с изоставените от френските и английски войски оръжие, може би и чехословашкото са оборудвани 90 фашистки дивизии! Чехословакия е втора по техническо осигуряване на армията си в Европа след Германия, стимулирано от великите демокрации, Малката Антанта и т.н. Всичко поднесено с три подписа в Мюнхен 1938 на Хитлер с пожеланието да нападне гражданите на Русия, мирно строящи социалистическото си бъдеще!
08:00 03.01.2026
45 Българин
До коментар #31 от "Олга":Явноо си имаш наслоено мнение срещу германците . Но западът , кукловодът са англлиосаксонците . А ръкководителите на Германия не са народът . Германците , особено в източнуте части са по-добре настроени към Русия , отколкото другите западняци . Втората световна е исторически пример как англосаксонците насъскват германци и руснаци едни срещу други . А Европа може да се развива само в симбиоза , Русия + Запада .
Коментиран от #61
08:01 03.01.2026
46 Хе!
08:02 03.01.2026
47 Лука
08:02 03.01.2026
48 БАРС
Коментиран от #54
08:02 03.01.2026
50 Олга
До коментар #38 от "Абе правите ли разлика":Той не е националист /както и други воювали в Трети райх/, а пособник на Хитлер. Правиш ли разлика?
Коментиран от #55
08:03 03.01.2026
52 Монгольята що скимтят?!?
08:05 03.01.2026
53 а орките
08:08 03.01.2026
54 Хе!
До коментар #48 от "БАРС":Те убиха армейски генерал Ватутин от засада, командващ фронт, запалиха живи един пилот и двама механици, отишли да приберат аварийно кацнал самолет, а след войната са варели в казани пленени войничета! Петро Вершигора, сам украинец, началник на разузнаването на партизаните на Ковпак и командир след него пише, че на Запад от река Случ населението станало враждебно, не им помагало и стреляло от къщите по минаващата партизанска колона! Тогава издал заповед селото да се затрие заедно с котките и повече обстрели нямало от страна на бандеровци по партизанското съединение до края на войната! До тази река Случ значи е Русия демографски и духовно!
08:09 03.01.2026
56 Блатните човекоподобни
Едва в края на 41 г.,.. СЪЮЗНИЦИТЕ на АДОЛФ --- Кремля се включат към АНТИХИТЛЕРИСТКАТА КОАЛИЦИЯ ОТ 25 ДЪРЖАВИ!
До тогава са СЪЮЗНИЦИ на гИТЛЕР !
ФАКТ
Коментиран от #59
08:11 03.01.2026
58 За руснака
Само руZнака е "прав".Защо не си погледнат тяхната история изпълнена с милиони избити хора.
08:18 03.01.2026
59 Последния софиянец
До коментар #56 от "Блатните човекоподобни":Спор няма. Грузинеца извратеняк СТА лин,..след войната е унищожил повече съветски граждани от загиналите във ВСВ!
ху.. ЙЛО е вторият след него със.повече от 2 Милиона монголяци ЧЕРНОЗЕМ.
08:18 03.01.2026
60 кроули 777
Коментиран от #67
08:19 03.01.2026
61 Олга
До коментар #45 от "Българин":Никога няма да простя /лична отношение/ на германски НАРОД гибел на моя роднина летец
направил таран, когато му свършили снаряди.Но това е отделна за описание трагична и интересна история.
Този народ няма прощение срещу 29 млн загинали хора /повече мирни/.
Коментиран от #71
08:19 03.01.2026
62 Иман
До коментар #28 от "Българин":Лъжеш си нарротив. С троловете като теб не се дискутира.
08:20 03.01.2026
65 Орешник
08:21 03.01.2026
67 Каин
До коментар #60 от "кроули 777":пак ще ти запуша устичкато
08:23 03.01.2026
69 Ами нека
08:24 03.01.2026
71 на летчика
До коментар #61 от "Олга":му направили таран в соплото
08:24 03.01.2026
72 Побъркан свят
08:26 03.01.2026