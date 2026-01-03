Руското посолство във Виена изпрати протестна нота до австрийското външно министерство заради честването на рождения ден на украинския националист Степан Бандера, съобщи ТАСС, позовавайки се на руската дипломатическа мисия.

„Този ​​последен провокативен акт на шепа украински и ичкерийски радикали, които решиха за пореден път да проведат честване на рождения ден на нацисткия колаборационист и военнопрестъпник Степан Бандера в центъра на Виена на 1 януари, не предизвиква нищо друго освен дълбоко отвращение. Във връзка с този инцидент руското посолство в Австрия официално е внесло протест до австрийското външно министерство“, заявиха от посолството.

Дипломатите подчертаха, че подобни действия обиждат „паметта на жертвите на нацизма“ и очевидно оспорват обществения морал.

На 30 декември полският десен политик Якуб Климас заяви, че паметниците на Степан Бандера трябва да бъдат премахнати в Украйна.

Политикът отбеляза, че "когато Полша помага финансово на Украйна, там се издигат паметници на този престъпник". Той подчерта, че поляците, ако искат да бъдат честни с историята си, не трябва да допускат това, а по-скоро да поискат край на „бандеризма“ в Украйна.