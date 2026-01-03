Новини
Руското посолство във Виена протестира заради честването на рождения ден на украинския националист Степан Бандера
  Тема: Украйна

Руското посолство във Виена протестира заради честването на рождения ден на украинския националист Степан Бандера

3 Януари, 2026 07:13

Това е отвратителен провокативен акт, заявиха от дипломатическото ведомство

Руското посолство във Виена протестира заради честването на рождения ден на украинския националист Степан Бандера - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руското посолство във Виена изпрати протестна нота до австрийското външно министерство заради честването на рождения ден на украинския националист Степан Бандера, съобщи ТАСС, позовавайки се на руската дипломатическа мисия.

„Този ​​последен провокативен акт на шепа украински и ичкерийски радикали, които решиха за пореден път да проведат честване на рождения ден на нацисткия колаборационист и военнопрестъпник Степан Бандера в центъра на Виена на 1 януари, не предизвиква нищо друго освен дълбоко отвращение. Във връзка с този инцидент руското посолство в Австрия официално е внесло протест до австрийското външно министерство“, заявиха от посолството.

Дипломатите подчертаха, че подобни действия обиждат „паметта на жертвите на нацизма“ и очевидно оспорват обществения морал.

На 30 декември полският десен политик Якуб Климас заяви, че паметниците на Степан Бандера трябва да бъдат премахнати в Украйна.

Политикът отбеляза, че "когато Полша помага финансово на Украйна, там се издигат паметници на този престъпник". Той подчерта, че поляците, ако искат да бъдат честни с историята си, не трябва да допускат това, а по-скоро да поискат край на „бандеризма“ в Украйна.


Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 51 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Нищо Бе

    64 10 Отговор
    Тъкмо става на всички ясно, че руснаците си имат работа сатлантически фашисти

    07:25 03.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Баце ЕООД

    11 16 Отговор
    Европа ще се отърси от фашизма. Ако трябва и без Русия

    07:26 03.01.2026

  • 7 Баце ЕООД

    40 6 Отговор
    Дори сащ казват че Европа се управлява от радикали.. Колко пък да им остава

    07:27 03.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Е такива

    5 5 Отговор

    До коментар #3 от "рускиня":

    Като теб не мисля че имат право на глас.. Тихо

    Коментиран от #13

    07:28 03.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Що не отидат

    46 3 Отговор
    да честват рождения ден на Бандера в Полша...? Е във Виена няма да ги бият, но в Полша със сигурност ще отнесат пердаха...

    07:30 03.01.2026

  • 13 И кво ?

    18 2 Отговор

    До коментар #9 от "Е такива":

    Що , бе ? Скрил се е натовеца под ник "Рускиня" . Да го изслушаме !

    07:31 03.01.2026

  • 14 механик

    8 27 Отговор

    До коментар #8 от "Истината":

    Един друг по прякор джуджето го виждаме всеки ден какви ги твори .

    Коментиран от #15, #16

    07:31 03.01.2026

  • 15 Истината

    20 6 Отговор

    До коментар #14 от "механик":

    Зеленски не е съвсем джудже - 1.50 см . Висок е почти колкото Путин .

    Коментиран от #17

    07:33 03.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Истината

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Айде казвай опорката и го лапай":

    Гххххк😭 гхххк 🤤гхххк.. Бегай

    07:35 03.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Читател

    24 3 Отговор
    Степан Бандера, по прякор Лисугера . Човекът е бил направо ... "Мълчанието на агнетата" ! Украинския "герой" .

    07:37 03.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Баце ЕООД

    11 3 Отговор

    До коментар #19 от "Валерий Герасимов, началник щаб":

    Я кажи, колко територия спечелиха най - добре и с колко им се увеличи населението?

    07:40 03.01.2026

  • 26 Скоро

    15 4 Отговор

    До коментар #19 от "Валерий Герасимов, началник щаб":

    И излаза на Море ще им се увеличи, нали знаеш? Дори административните функции ще им се разширят 🤣🤣

    07:41 03.01.2026

  • 27 Хе!

    15 4 Отговор
    Не говорете, а изпращайте повече бандерци на митинг при идола им! Смерш едно време ги издири в Европа и него и заместника му Шушкела и ги ликвидира регулярно! Тогава в Кремъл не стоеше шмекер петлераст, а вожда на СССР!

    07:42 03.01.2026

  • 28 Българин

    21 3 Отговор

    До коментар #24 от "Е ти кат лапаш":

    Когато дискусията стане неудобна за евроатлантиците -русофоби , те започват да крадат никове и да правят нецензурни изказвания .

    Коментиран от #62

    07:42 03.01.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Ами

    15 2 Отговор
    че те и в европейските институции в Брюксел го честват Бандера. Напълно в реда на нещата си е. Фашизмът спечели в ЕС. Това беше предопределено още с мирните договори от Париж през 1948. А иначе делото на живота на хер Хитлер е било да "обедини" всички европейски народи под ръководството на Германия и днес това е факт

    07:45 03.01.2026

  • 31 Олга

    14 2 Отговор
    Нормално е за Европа почти цялата воювала на времето заедно с Трети райх. Романтичните чувства не се изветряват лесно. В бойна готовност са … да бъдат унищожени. Сами сочат датите на суицид.

    Коментиран от #36, #44, #45

    07:46 03.01.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Истината

    9 1 Отговор
    За повече информация - Степан Бандера, по прякор Лисугера "

    Коментиран от #34

    07:47 03.01.2026

  • 34 Абе

    2 5 Отговор

    До коментар #33 от "Истината":

    Тихо еее келешче несретно

    07:50 03.01.2026

  • 35 Децата на Бандера

    16 1 Отговор
    Ами, как да ги "обича" човек украинците и да им съчувства и симпатизира?

    07:52 03.01.2026

  • 36 Такива

    1 5 Отговор

    До коментар #31 от "Олга":

    Писания, нямат място тук. Самозванец

    07:52 03.01.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Абе правите ли разлика

    2 8 Отговор
    между нацист и националист???

    "заради честването на рождения ден на украинския националист Степан Бандера"

    Коментиран от #40, #50

    07:54 03.01.2026

  • 39 Тома

    15 1 Отговор
    Не е лошо тези от шествието поклонници на бандера да се качат в автобуси и директно на фронта

    07:56 03.01.2026

  • 40 Баце ЕООД

    4 0 Отговор

    До коментар #38 от "Абе правите ли разлика":

    Мне, писачите не правят подобни разлики.. Плащат им уе

    07:56 03.01.2026

  • 41 За пореден

    11 1 Отговор
    Път с чисто сърце , мога да заявя , че Крадлива , Мързелива , Фашистка ,Гейска Европа е заприличала на Содом и Гомор и ще бъде унищожена !

    07:57 03.01.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Ами,

    2 1 Отговор

    До коментар #31 от "Олга":

    евроатлантичното стадо не иска и да знае, че в навечерието на 22 юни 1941 година СССР е бил под 200 милиона население, а завладяната Хитлерова Европа близо 290 милиона! С цялата си промишленост и въоръжение, предоставени на Вермахта! Само с изоставените от френските и английски войски оръжие, може би и чехословашкото са оборудвани 90 фашистки дивизии! Чехословакия е втора по техническо осигуряване на армията си в Европа след Германия, стимулирано от великите демокрации, Малката Антанта и т.н. Всичко поднесено с три подписа в Мюнхен 1938 на Хитлер с пожеланието да нападне гражданите на Русия, мирно строящи социалистическото си бъдеще!

    08:00 03.01.2026

  • 45 Българин

    2 1 Отговор

    До коментар #31 от "Олга":

    Явноо си имаш наслоено мнение срещу германците . Но западът , кукловодът са англлиосаксонците . А ръкководителите на Германия не са народът . Германците , особено в източнуте части са по-добре настроени към Русия , отколкото другите западняци . Втората световна е исторически пример как англосаксонците насъскват германци и руснаци едни срещу други . А Европа може да се развива само в симбиоза , Русия + Запада .

    Коментиран от #61

    08:01 03.01.2026

  • 46 Хе!

    1 1 Отговор
    Фашистите надделяха и ще управляват, защото няма СССР! ВСВ е приключила във Виена и малко в Прага, а не в Берлин!

    08:02 03.01.2026

  • 47 Лука

    7 1 Отговор
    Долнопробна сган която трябва да бъде изпратена при този който почита.

    08:02 03.01.2026

  • 48 БАРС

    7 1 Отговор
    МИСЛЯ ,ЧЕ БЕШЕ НЯКЪДЕ ПОСЛЕ 2014 КАТО ПОЧНАХА УКРИТЕ ДА СЛАГАТ ПАМЕТНИЦИ НА БАНДЕРА ТА ТОГАВА РАШКИТЕ ИЗКАРАХА АРХИВА НА БАНДЕРА .ВИСОК 158 СМ..МАЙКА МУ ПОКРЪСТЕНА ЕВРЕЙКА ИМАЛ Е САДИСТИЧНИ НАКЛОННОСТИ.ДРУГО НЕГОВИТЕ ХОРА ПОСЛЕ ВОЙНАТА УБИВАТ ЦЯЛОТО СЕМЕЙСТВО НА ПРЕДСЕДАТЕЛА НА КОЛХОЗА.ЖЕНА МУ Е БИЛА БРЕМЕННА И СА И РАЗПРАЛИ КОРЕМА,ДВЕТЕ МУ ДЪЩЕРИ НЯКЪДЕ 14,15 ГОД.ИЗНАМИЛЕНИ И УБИТИ ,А НЕГО СА ГО УБИЛИ И Е БИЛ С ИЗВАДЕНИ ОЧИ.ТОВА Е НАПИСАЛ УЧАСТКОВИЯТ КАПИТАН С КОЛЕДНИТЕ МУ КОГАТО СА ОТИШЛИ НА ПОДАДЕНИЯТ СИГНАЛ РАШКИТЕ ПОКАЗАХА ЛИЧНО НАПИСАНОТО О КАПИТАНА В СВОДКАТА КОЯТО СЕ ПАЗИ ОЩЕ В АРХИВА .ДА ТЕ СА БИЛЕ МНОГО СМЕЛИ ПРОТИВ НЕ ВЪОРАЖЕНОТО МИРНО НАСЕЛЕНИЕ.

    Коментиран от #54

    08:02 03.01.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Олга

    2 3 Отговор

    До коментар #38 от "Абе правите ли разлика":

    Той не е националист /както и други воювали в Трети райх/, а пособник на Хитлер. Правиш ли разлика?

    Коментиран от #55

    08:03 03.01.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Монгольята що скимтят?!?

    3 5 Отговор
    Степан Бандера е национален герой борил се срещу СЪЮЗНИЦИТЕ ...НАЦИСТКА ГЕРМАНИЯ И КОМ - ФАШИСТКИЯТ СССР ,....за НЕЗАВИСИМА УКРАЙНА !

    08:05 03.01.2026

  • 53 а орките

    1 1 Отговор
    шо жмуцаха на 1 януари?

    08:08 03.01.2026

  • 54 Хе!

    1 1 Отговор

    До коментар #48 от "БАРС":

    Те убиха армейски генерал Ватутин от засада, командващ фронт, запалиха живи един пилот и двама механици, отишли да приберат аварийно кацнал самолет, а след войната са варели в казани пленени войничета! Петро Вершигора, сам украинец, началник на разузнаването на партизаните на Ковпак и командир след него пише, че на Запад от река Случ населението станало враждебно, не им помагало и стреляло от къщите по минаващата партизанска колона! Тогава издал заповед селото да се затрие заедно с котките и повече обстрели нямало от страна на бандеровци по партизанското съединение до края на войната! До тази река Случ значи е Русия демографски и духовно!

    08:09 03.01.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Блатните човекоподобни

    2 2 Отговор
    Са ДЕ... БИЛИ!
    Едва в края на 41 г.,.. СЪЮЗНИЦИТЕ на АДОЛФ --- Кремля се включат към АНТИХИТЛЕРИСТКАТА КОАЛИЦИЯ ОТ 25 ДЪРЖАВИ!
    До тогава са СЪЮЗНИЦИ на гИТЛЕР !
    ФАКТ

    Коментиран от #59

    08:11 03.01.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 За руснака

    2 1 Отговор
    И ганьовските копейки, който има друго мнение е "фашист, нацист".
    Само руZнака е "прав".Защо не си погледнат тяхната история изпълнена с милиони избити хора.

    08:18 03.01.2026

  • 59 Последния софиянец

    2 1 Отговор

    До коментар #56 от "Блатните човекоподобни":

    Спор няма. Грузинеца извратеняк СТА лин,..след войната е унищожил повече съветски граждани от загиналите във ВСВ!
    ху.. ЙЛО е вторият след него със.повече от 2 Милиона монголяци ЧЕРНОЗЕМ.

    08:18 03.01.2026

  • 60 кроули 777

    1 1 Отговор
    Това е добре българите , предателите дето се правят на приятно разсеяни - позитивни успешни учени умнокрасиви - продадохте си душата и си мислехте че ей така ще я карате вечно - яко ви окъпаха ил1юминати - шоуто тепърва започва , кайф

    Коментиран от #67

    08:19 03.01.2026

  • 61 Олга

    1 1 Отговор

    До коментар #45 от "Българин":

    Никога няма да простя /лична отношение/ на германски НАРОД гибел на моя роднина летец
    направил таран, когато му свършили снаряди.Но това е отделна за описание трагична и интересна история.
    Този народ няма прощение срещу 29 млн загинали хора /повече мирни/.

    Коментиран от #71

    08:19 03.01.2026

  • 62 Иман

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Българин":

    Лъжеш си нарротив. С троловете като теб не се дискутира.

    08:20 03.01.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Орешник

    1 0 Отговор
    Денацификацията ще продължи, ако трябва и във Виена!

    08:21 03.01.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Каин

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "кроули 777":

    пак ще ти запуша устичкато

    08:23 03.01.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Ами нека

    2 0 Отговор
    Руснаците да организират честване на рождения ден на Хитлер във Виена да видим какво ще отговорят европейските политици и къде е разликата между двамата

    08:24 03.01.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 на летчика

    0 1 Отговор

    До коментар #61 от "Олга":

    му направили таран в соплото

    08:24 03.01.2026

  • 72 Побъркан свят

    2 0 Отговор
    Украинците честват Бандера, значи германците имат основание даа честват Хитлер.Прави са руснаците да ги бият до дупка и в исторически план и сега.

    08:26 03.01.2026

