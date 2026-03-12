Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Британският министър на отбраната: Невидимата ръка на Владимир Путин изглежда помага на Техеран

12 Март, 2026

Джон Хийли заяви, че атаките на иранските сили срещу цели в Близкия изток носят белезите на начина, по който руските войски действат във войната си срещу Украйна

Снимка: БГНЕС/ЕРА
"Невидимата ръка“ на Владимир Путин вероятно помага на Иран да отговори на войната на Доналд Тръмп, заявява британският министър на отбраната Джон Хийли, след като стана ясно, че дронове, свързани с Иран, са ударили база в Ирак, където се намират британски войски.

Британските войници не са пострадали при удара.

Джон Хийли обаче заяви, че атаките на иранските сили срещу цели в Близкия изток "носят белезите“ на начина, по който руските войски действат във войната си срещу Украйна.

Това включва промяна в начина, по който Иран използва своите дронове.

Техеран продаде хиляди дронове "Шахед" на Русия в първите месеци на пълномащабната инвазия на Путин в Украйна.

Руснаците, с иранска помощ, разработиха своя собствена версия на безпилотния летателен апарат, а сега уроците, които са научили от боевете в Украйна, изглежда помагат на иранците в отговора им на вълните от удари на САЩ и Израел срещу Иран.

"Никой няма да се изненада, ако допуснем, че зад някои от иранските тактики, а може би и зад някои от техните способности, стои "невидимата ръка на Путин“, заявява Джон Хийли пред репортери по време на посещение в постоянния съвместен щаб (PJHQ) на Великобритания в Нортууд, основната база, отговаряща за военните операции в чужбина.

Министърът на отбраната заявява, че тази вероятна връзка с Русия се дължи "не на последно място на факта, че единственият световен лидер, който в момента се възползва от изключително високите цени на петрола, е Путин“.

Той се позоваваше на скока в цената на петрола, след като Иран използва контрола си над Ормузкия проток край бреговете си, за да блокира един от най-важните морски пътища в света.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 име

    32 4 Отговор
    Абе, незнам Путин ли помага, Си ли помага, или и двамата, ама инанците запалиха гнездото на ционизма, а железния купол стана на гевгир.

    Коментиран от #14

    21:59 12.03.2026

  • 2 Използувател

    20 3 Отговор
    Кой ли се възползва от високите цени на петрола? Май всеки, който може да продава. Това са на второ място - Путин и на първо - Тръмп.

    21:59 12.03.2026

  • 3 Лама Вася

    26 3 Отговор
    "Британските войници не са пострадали при удара." имало е допълнително памперси, те са поели повечето взривове!

    22:00 12.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Българин

    29 7 Отговор
    Не е вярно.Искате цял свят да мрази Русия.Българите сме с Русия.

    22:00 12.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 име

    25 3 Отговор
    Апропо, няма да е лошо както ocтpoвнитe poдocмеcитeли си позволяват да стрелят с тяхните ракети по Русия, иранците и те да ударят с някакви руски ракети по продуктите на вековни poдocмeшения.

    22:01 12.03.2026

  • 8 Джентълмени

    15 3 Отговор
    Кр ет ени

    22:02 12.03.2026

  • 9 И Китай помага

    21 3 Отговор
    Само китайски и руски кораби изкупуват петрола на Иран. А Кравария стои изгонена от страни и мучи от страх да не я избомбят ПАК. За енти път.

    22:02 12.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Без майтап

    17 4 Отговор
    Света е в трета световна война. А на някой ве още парите им са им в главите.

    22:03 12.03.2026

  • 12 Невидим баджак

    14 4 Отговор
    И невидимото килимче на Китай и С. Корея помагат. Хахаха.

    22:03 12.03.2026

  • 13 Азия

    18 3 Отговор
    Какво, под ягодите, търсят европейските страни в региона, освен да смучат от ресурсите на арабите…!!!

    Английски бази, италиански бази, германски бази… за чия коледна украса са там тези?!

    Коментиран от #26

    22:04 12.03.2026

  • 14 Аха

    12 3 Отговор

    До коментар #1 от "име":

    Значи изтриха Израел от картата.

    22:04 12.03.2026

  • 15 Каруцар

    14 3 Отговор
    А НЕ БЕ ВЕСТНИК ще ви четът,че сте и НАГЛИ!

    22:05 12.03.2026

  • 16 Пусю малко му остава

    6 16 Отговор
    Украйна ги дъни здраво

    Коментиран от #19

    22:05 12.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ххахахах

    11 3 Отговор

    До коментар #16 от "Пусю малко му остава":

    Издъни тя У ла на ма i ka tiiiiiii

    22:06 12.03.2026

  • 20 ВВП

    10 3 Отговор
    Путине,, пускай водорада.2 мега ..инак ще те сдавят..Милост няма ,светът е друг..Има много излишни..

    22:07 12.03.2026

  • 21 Звездоброец

    11 3 Отговор
    Много се обърка тази цивилизация към края си ! Но в наше село казват , че докато нещото ме се обърка няма да се оправи .

    22:08 12.03.2026

  • 22 Kaлпазанин

    16 3 Отговор
    А видимата ръка на фащ и запада на кого помага ?????

    22:08 12.03.2026

  • 23 Ами

    17 3 Отговор
    Тия тъпанари британците още не могат да осъзнаят, че
    единствената причина този остров отвъд Ламанша да съществува е Путин :)

    22:08 12.03.2026

  • 24 АЙДЕ ХИЙЛИ НАПРАВИ

    13 3 Отговор
    СИ ХИИЙЛАВАТА УСМИВЧИЦА И ТОГАВА ГО КАЖИ. ПУТИН Е ВИНОВЕН И ЗА ПЪРВАТА И ЗА ВТОРАТА И ЗА ВИЕТНАМ КАМБОДЖА ИРАК СЕГА ИРАН.. ОДИ БЕРИ ГОДЖИ. ГОЛЕМ СТРАХ ОТ ТОЗИ ПУТИН БРЕЕЕ.

    22:08 12.03.2026

  • 25 Тръмп съм

    13 3 Отговор
    Абе Дека е ушатия пезевенк???

    22:09 12.03.2026

  • 26 Споко

    5 7 Отговор

    До коментар #13 от "Азия":

    Арабите ще ти дадат да смучеш яко.!

    22:09 12.03.2026

  • 27 Помощ от никъде

    4 6 Отговор
    Никой не помага.Даже не смее да се усмихне на Иран.Най много някой да иска мир.

    22:10 12.03.2026

  • 28 Ива

    8 3 Отговор
    Янките да напуснат района

    22:11 12.03.2026

  • 29 ВВП

    4 3 Отговор
    С един удар с х55 руснаците ликвидираха ушатия нацист.бяни Сатаняху...Изстрелът е от Каспийско море ..Майсторски ..Щабът е заравнен от термобарила ..

    Коментиран от #33

    22:13 12.03.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 az СВО Победа 80

    4 1 Отговор
    Англия вече има сериозен комплекс от В.В.Путин!

    И види се че ще е за дълго! 🤣🤣🤣

    22:15 12.03.2026

  • 32 ВВП

    3 2 Отговор
    Форд е извън строя .Цапналнго е някви нещо .има дупка от 2 метра ..тая вечер ще потъне .Амин .

    22:15 12.03.2026

  • 33 Путин

    3 1 Отговор

    До коментар #29 от "ВВП":

    Значи вече на Луната да си търсят място за държава юдааааааитеее

    22:15 12.03.2026

  • 34 хаха

    1 1 Отговор
    А я да пробва с невидимия си дирник а? Това недораслото жуже-хомоПДФил...

    22:16 12.03.2026

  • 35 Хаха

    2 0 Отговор
    Не думай!!!

    22:16 12.03.2026

  • 36 Някой

    3 0 Отговор
    Що? Вие не правите ли същото в Украйна.

    22:16 12.03.2026

  • 37 А стига, бе!

    2 0 Отговор
    Са сетиш...

    22:17 12.03.2026

  • 38 ВВП

    1 0 Отговор
    Явно е Рф се взе малко насериозно..Защото там е Азия ,и САЩ нямат работа там..евреите даьсе махат .и да вървят по дяволите ..Гооо фек..

    22:17 12.03.2026

  • 39 ЦК на КПСС

    1 0 Отговор
    много се кефя как се сдухаха сдуханяците от другаря Путин

    22:17 12.03.2026

  • 40 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

