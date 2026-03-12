Британският министър на отбраната: Невидимата ръка на Владимир Путин изглежда помага на Техеран

"Невидимата ръка“ на Владимир Путин вероятно помага на Иран да отговори на войната на Доналд Тръмп, заявява британският министър на отбраната Джон Хийли, след като стана ясно, че дронове, свързани с Иран, са ударили база в Ирак, където се намират британски войски.



Британските войници не са пострадали при удара.



Джон Хийли обаче заяви, че атаките на иранските сили срещу цели в Близкия изток "носят белезите“ на начина, по който руските войски действат във войната си срещу Украйна.



Това включва промяна в начина, по който Иран използва своите дронове.



Техеран продаде хиляди дронове "Шахед" на Русия в първите месеци на пълномащабната инвазия на Путин в Украйна.



Руснаците, с иранска помощ, разработиха своя собствена версия на безпилотния летателен апарат, а сега уроците, които са научили от боевете в Украйна, изглежда помагат на иранците в отговора им на вълните от удари на САЩ и Израел срещу Иран.



"Никой няма да се изненада, ако допуснем, че зад някои от иранските тактики, а може би и зад някои от техните способности, стои "невидимата ръка на Путин“, заявява Джон Хийли пред репортери по време на посещение в постоянния съвместен щаб (PJHQ) на Великобритания в Нортууд, основната база, отговаряща за военните операции в чужбина.



Министърът на отбраната заявява, че тази вероятна връзка с Русия се дължи "не на последно място на факта, че единственият световен лидер, който в момента се възползва от изключително високите цени на петрола, е Путин“.



Той се позоваваше на скока в цената на петрола, след като Иран използва контрола си над Ормузкия проток край бреговете си, за да блокира един от най-важните морски пътища в света.

