"Невидимата ръка“ на Владимир Путин вероятно помага на Иран да отговори на войната на Доналд Тръмп, заявява британският министър на отбраната Джон Хийли, след като стана ясно, че дронове, свързани с Иран, са ударили база в Ирак, където се намират британски войски.
Британските войници не са пострадали при удара.
Джон Хийли обаче заяви, че атаките на иранските сили срещу цели в Близкия изток "носят белезите“ на начина, по който руските войски действат във войната си срещу Украйна.
Това включва промяна в начина, по който Иран използва своите дронове.
Техеран продаде хиляди дронове "Шахед" на Русия в първите месеци на пълномащабната инвазия на Путин в Украйна.
Руснаците, с иранска помощ, разработиха своя собствена версия на безпилотния летателен апарат, а сега уроците, които са научили от боевете в Украйна, изглежда помагат на иранците в отговора им на вълните от удари на САЩ и Израел срещу Иран.
"Никой няма да се изненада, ако допуснем, че зад някои от иранските тактики, а може би и зад някои от техните способности, стои "невидимата ръка на Путин“, заявява Джон Хийли пред репортери по време на посещение в постоянния съвместен щаб (PJHQ) на Великобритания в Нортууд, основната база, отговаряща за военните операции в чужбина.
Министърът на отбраната заявява, че тази вероятна връзка с Русия се дължи "не на последно място на факта, че единственият световен лидер, който в момента се възползва от изключително високите цени на петрола, е Путин“.
Той се позоваваше на скока в цената на петрола, след като Иран използва контрола си над Ормузкия проток край бреговете си, за да блокира един от най-важните морски пътища в света.
Британският министър на отбраната: Невидимата ръка на Владимир Путин изглежда помага на Техеран
12 Март, 2026 21:56 1 047 40
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 име
Коментиран от #14
21:59 12.03.2026
2 Използувател
21:59 12.03.2026
3 Лама Вася
22:00 12.03.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Българин
22:00 12.03.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 име
22:01 12.03.2026
8 Джентълмени
22:02 12.03.2026
9 И Китай помага
22:02 12.03.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Без майтап
22:03 12.03.2026
12 Невидим баджак
22:03 12.03.2026
13 Азия
Английски бази, италиански бази, германски бази… за чия коледна украса са там тези?!
Коментиран от #26
22:04 12.03.2026
14 Аха
До коментар #1 от "име":Значи изтриха Израел от картата.
22:04 12.03.2026
15 Каруцар
22:05 12.03.2026
16 Пусю малко му остава
Коментиран от #19
22:05 12.03.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Ххахахах
До коментар #16 от "Пусю малко му остава":Издъни тя У ла на ма i ka tiiiiiii
22:06 12.03.2026
20 ВВП
22:07 12.03.2026
21 Звездоброец
22:08 12.03.2026
22 Kaлпазанин
22:08 12.03.2026
23 Ами
единствената причина този остров отвъд Ламанша да съществува е Путин :)
22:08 12.03.2026
24 АЙДЕ ХИЙЛИ НАПРАВИ
22:08 12.03.2026
25 Тръмп съм
22:09 12.03.2026
26 Споко
До коментар #13 от "Азия":Арабите ще ти дадат да смучеш яко.!
22:09 12.03.2026
27 Помощ от никъде
22:10 12.03.2026
28 Ива
22:11 12.03.2026
29 ВВП
Коментиран от #33
22:13 12.03.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 az СВО Победа 80
И види се че ще е за дълго! 🤣🤣🤣
22:15 12.03.2026
32 ВВП
22:15 12.03.2026
33 Путин
До коментар #29 от "ВВП":Значи вече на Луната да си търсят място за държава юдааааааитеее
22:15 12.03.2026
34 хаха
22:16 12.03.2026
35 Хаха
22:16 12.03.2026
36 Някой
22:16 12.03.2026
37 А стига, бе!
22:17 12.03.2026
38 ВВП
22:17 12.03.2026
39 ЦК на КПСС
22:17 12.03.2026
40 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.