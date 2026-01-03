Ударите на САЩ по Венецуела приличат много на тези срещу Саддам Хюсеин

Американските удари срещу Венецуела и залавянето на президента Николас Мадуро представляват „най-тежката външна военна намеса“ по време на президентството на Доналд Тръмп, заяви в събота главният международен кореспондент по сигурността на CNN Ник Пейтън Уолш.

„Това е наистина шокиращо развитие... Мога да го сравня само с операцията срещу Осама бин Ладен и залавянето на Саддам Хюсеин", каза той в ефира на CNN.

Според журналиста, събитията показват, че Тръмп „е бил сериозен в желанието си да отстрани Мадуро и, по всичко личи, е успял да го постигне за броени часове чрез изключително мощен акт на сила в небето над Каракас“.

В същото време събитията около Венецуела се развиват на фона на дата, която вече е свързана с нашумели военни действия на САЩ в чужбина: на 3 януари 2020 г. американските сили нанесоха удар в Багдад, при който беше убит иранският генерал Касем Солеймани. По този начин, по отношение на мащаба и потенциалните политически последици, настоящата операция се нарежда сред най-забележителните епизоди във външната политика на Вашингтон през последните години.