Ударите на САЩ по Венецуела приличат много на тези срещу Саддам Хюсеин

Американските удари срещу Венецуела и залавянето на президента Николас Мадуро представляват „най-тежката външна военна намеса“ по време на президентството на Доналд Тръмп, заяви в събота главният международен кореспондент по сигурността на CNN Ник Пейтън Уолш.
„Това е наистина шокиращо развитие... Мога да го сравня само с операцията срещу Осама бин Ладен и залавянето на Саддам Хюсеин", каза той в ефира на CNN.
Според журналиста, събитията показват, че Тръмп „е бил сериозен в желанието си да отстрани Мадуро и, по всичко личи, е успял да го постигне за броени часове чрез изключително мощен акт на сила в небето над Каракас“.
В същото време събитията около Венецуела се развиват на фона на дата, която вече е свързана с нашумели военни действия на САЩ в чужбина: на 3 януари 2020 г. американските сили нанесоха удар в Багдад, при който беше убит иранският генерал Касем Солеймани. По този начин, по отношение на мащаба и потенциалните политически последици, настоящата операция се нарежда сред най-забележителните епизоди във външната политика на Вашингтон през последните години.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ндааа
13:39 03.01.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #34, #64, #98
13:39 03.01.2026
3 Питам се
Коментиран от #5, #16
13:39 03.01.2026
4 Абсурдистан
13:39 03.01.2026
5 Сам си отговарям
До коментар #3 от "Питам се":ЕМИНЕ
Коментиран от #46
13:40 03.01.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Коментиран от #53
13:40 03.01.2026
8 Сила
13:41 03.01.2026
9 Линда
13:41 03.01.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 урсус
13:41 03.01.2026
13 ха така
САЩ си влизат във всяка страна и си налагат техният режим! Агресори са си по природа! :-)
Коментиран от #40
13:41 03.01.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 В Сев. Корея
До коментар #3 от "Питам се":Не смеят, там човека ракета има ЯО.Тия страхливци действат само там където няма такова. Човека ракета ще им джасне "демократичната" държавичка.
Коментиран от #26, #30
13:42 03.01.2026
17 хо-хо ! 🎅🏼
13:42 03.01.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTТT
Коментиран от #23
13:42 03.01.2026
20 Има човече
До коментар #6 от "ТТТ":Аз съм 3 и 5
13:42 03.01.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 пацо
Коментиран от #54, #62
13:43 03.01.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Първанов
Евро!
Мадуро в затвора!
13:44 03.01.2026
25 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTТT
13:44 03.01.2026
26 Сила
До коментар #16 от "В Сев. Корея":Имат и метро ...но не се движи , имат и компютърни клубове без компютри ....
13:44 03.01.2026
27 САЩ най демократични
да умреш от демократично оръжие е красиво !
13:45 03.01.2026
28 Кухоглава копейка
Коментиран от #43
13:45 03.01.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTТT
До коментар #21 от "Миролюб Войнов, Делта форс":Е лошо ли е, тъкмо блатарите торят чернозема на Украина!
Коментиран от #51
13:45 03.01.2026
34 Град Козлодуй
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Ако питаш мен, следващият е ботокса.
13:46 03.01.2026
35 Дядо от Родопите
13:46 03.01.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Zахарова
13:46 03.01.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 овч, 🐑
До коментар #21 от "Миролюб Войнов, Делта форс":Прав си за руснаците - можеха да ги занулят за минути , че и по-малко .....НО , НАЛИ СА ,,НАШИ ,, .....
Коментиран от #70
13:47 03.01.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 гръмовержец⛓️💥
До коментар #28 от "Кухоглава копейка":Първо трябва да го намерат из бенкерите да го питат!
13:47 03.01.2026
44 Цомчо
До коментар #29 от "гръмовержец⛓️💥":Руснаците са неможачи.Ако има световно първенство по неможене то те няма да могат да отидат на него.
13:47 03.01.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 да ти кажа ...🤣🤣
До коментар #5 от "Сам си отговарям":епа не бъди толкова сигурен
13:48 03.01.2026
47 Сила
До коментар #30 от "Лудият от портиерната":Тя Куба сама се нападна ....Фидел я нападна и я закопа !!!
13:48 03.01.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Питам
Коментиран от #65
13:49 03.01.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Цветан Ризов Цънцаров
13:49 03.01.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Град Козлодуй
До коментар #48 от "Злобното Джуджи":Точен сте господине 👍.
Коментиран от #66
13:50 03.01.2026
57 Нищо ново
Коментиран от #84
13:51 03.01.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Мда
13:52 03.01.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Путлер
До коментар #22 от "пацо":Сорос каза да не пипаме Зеленски и да сме "многоходови"
13:52 03.01.2026
63 604
13:52 03.01.2026
64 Луд
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Клати на задна който те е родил
Коментиран от #72
13:53 03.01.2026
65 604
До коментар #50 от "Питам":Няма да изкара до лятото, ще виси от башнята бункирното
13:53 03.01.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 гръмовержец⛓️💥
До коментар #48 от "Злобното Джуджи":Във Венецуела няма защо руснаците да правят мазало , защото нямат работа там . Мазалото ще продължи още дълго с усраинците и ще стане това , което е решил Путин ! Понял ?!
13:53 03.01.2026
69 Силата на правото
13:53 03.01.2026
70 май не са ваши а толкова си можете много
До коментар #41 от "овч, 🐑":Наши пък ги трепете бавно?
Коментиран от #76
13:54 03.01.2026
71 новия световен ред -без Русия на картата
Това го чака всеки сатрап, диктатор..дето бяха на Червения площад..
Коментиран от #79
13:54 03.01.2026
72 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTТT
До коментар #64 от "Луд":А за те поклатя и аз малко за някоя рубла, куупейка пробита!
13:54 03.01.2026
73 джудж , 🤡
До коментар #48 от "Злобното Джуджи":Не си прав , но те ценя като опонент и няма да споря с теб !
13:55 03.01.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 604
До коментар #48 от "Злобното Джуджи":Укра я подготвяха 8г ...Венецуела никой не я е готвил за нищо...
Коментиран от #80
13:55 03.01.2026
76 овч, 🐑
До коментар #70 от "май не са ваши а толкова си можете много":Точно така - на бавен огън печеното е най-хубаво !
13:56 03.01.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 лошо започва годината
Коментиран от #81
13:57 03.01.2026
79 604
До коментар #71 от "новия световен ред -без Русия на картата":Мумия нъл плувъ по перчема, ся френд...последно?
13:57 03.01.2026
80 овч, 🐑
До коментар #75 от "604":То и копейките ви готвиха, но пиянатя от пасьола видя, че не ставате!
Коментиран от #85
13:58 03.01.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 А за
До коментар #59 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTТT":Руските загуби нещо казаха ли?
14:00 03.01.2026
83 Нобел за мир
14:01 03.01.2026
84 Русофил
До коментар #57 от "Нищо ново":Колко пъти игра за Зелена карта?
14:02 03.01.2026
85 604
До коментар #80 от "овч, 🐑":И къ нъ готвихъ...хахохахя..на бавен си съ свърил кът жаба ТИ!.вячи низнайш зъ коги дъ викъш....май пирчемъ вячи ви държи пакетъ...
14:02 03.01.2026
86 oкокоp по пеньоар
14:04 03.01.2026
87 Русофил
Коментиран от #89
14:06 03.01.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 оня с питон.я
До коментар #87 от "Русофил":Бойко или Киро ли ти прошепнаха тея врели некипели? Просто САЩ си откраднаха много, много петрол. Приказките за беднотия, диктатори, режими и наркотици са за идиотите като теб.
14:09 03.01.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Ха ха
14:12 03.01.2026
92 Днес
14:12 03.01.2026
93 От чужбина
14:12 03.01.2026
94 оня с питон.я
До коментар #90 от "шкп":Тук не ти е Латинска Америка или Близкия Изток. Ти гледай по-добре НКВД да не ти почукат някоя нощ на вратата че със сигурност са събрали списък с доста ай пи адреси.
14:15 03.01.2026
95 Чичи
До коментар #54 от "Последния Софиянец":Глупако,
Какви паралели ти прави главата между двете ситуации? Трол такъв.
Как си представяш руснаците да пленят/убият Зеленски?
Началото на СВО просто бе знак към Зеления да се отказва от НАТО. Руснаците нямаха претенции.
А сега нали се сещаш тая произвол на САЩ как развързва ръцете на Путин?!? Или си тъп и не мое се сетиш? От сега нататък кой и с какъв морал ще му държи сметка какво се случва в Украйна? Когато тоя, който налага "санкции" е беззаконнк No1.
С Украйна е приключено. Както с американците в Афганистан.😆
14:22 03.01.2026
96 Да се пукат
До коментар #31 от "Извънредно":Поздравления.!Само с ирония към копейичетата.
14:22 03.01.2026
97 Ваня
14:23 03.01.2026
98 К.ми янко
До коментар #2 от "Последния Софиянец":При леля ти
14:30 03.01.2026
99 Анти диктатура
Сигурно върти държавна политика с наркотиците както бай Тошо партизанина ,и ония сирийския където путлярко го прибра под рускофашиското покривало ,хиляди тонове наркотици показаха от сирийските складове....!!!!
14:35 03.01.2026