Ударите на САЩ по Венецуела приличат много на тези срещу Саддам Хюсеин

Ударите на САЩ по Венецуела приличат много на тези срещу Саддам Хюсеин

3 Януари, 2026 13:37 2 162 99

  • николас мадуро-
  • саддам хюсеин-
  • сащ-
  • венецуела-
  • атака-
  • сравнение

Това е най-тежката външна военна намеса на Тръм по време на управлението му досега

Ударите на САЩ по Венецуела приличат много на тези срещу Саддам Хюсеин - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Американските удари срещу Венецуела и залавянето на президента Николас Мадуро представляват „най-тежката външна военна намеса“ по време на президентството на Доналд Тръмп, заяви в събота главният международен кореспондент по сигурността на CNN Ник Пейтън Уолш.

„Това е наистина шокиращо развитие... Мога да го сравня само с операцията срещу Осама бин Ладен и залавянето на Саддам Хюсеин", каза той в ефира на CNN.

Според журналиста, събитията показват, че Тръмп „е бил сериозен в желанието си да отстрани Мадуро и, по всичко личи, е успял да го постигне за броени часове чрез изключително мощен акт на сила в небето над Каракас“.

В същото време събитията около Венецуела се развиват на фона на дата, която вече е свързана с нашумели военни действия на САЩ в чужбина: на 3 януари 2020 г. американските сили нанесоха удар в Багдад, при който беше убит иранският генерал Касем Солеймани. По този начин, по отношение на мащаба и потенциалните политически последици, настоящата операция се нарежда сред най-забележителните епизоди във външната политика на Вашингтон през последните години.


  • 1 Ндааа

    46 3 Отговор
    С фалшивата епруветка с прах за пране. След това си признаха и се извиниха.... но извинение обувки не лъска

    13:39 03.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    17 35 Отговор
    А къде е бункерното с ботокса!

    Коментиран от #34, #64, #98

    13:39 03.01.2026

  • 3 Питам се

    47 7 Отговор
    Ще смеят ли да направят това в Северна Корея, а в Китай....

    Коментиран от #5, #16

    13:39 03.01.2026

  • 4 Абсурдистан

    39 4 Отговор
    Ето така се печели нобел за мир!

    13:39 03.01.2026

  • 5 Сам си отговарям

    14 2 Отговор

    До коментар #3 от "Питам се":

    ЕМИНЕ

    Коментиран от #46

    13:40 03.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    18 24 Отговор
    Геостратега от калното мазе нали щеше да помага на мъдурото, что случилас‼️

    Коментиран от #53

    13:40 03.01.2026

  • 8 Сила

    15 17 Отговор
    Егати майтапа ...ура , фура , маршове , паради , гвардейци ....и хоп , няколко човека с хеликоптери те мятат като чувал с картофи на рамо и те отнасят ...."Така преминава световната слава ...."

    13:41 03.01.2026

  • 9 Линда

    13 16 Отговор
    Великата Русия и партньор на режима във Венецуела преди няколко седмици изпрати самолет Ил с 2 бтра вътре за подкрепа на Мадуро

    13:41 03.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 урсус

    27 2 Отговор
    Сега вече няма агресор. Какво ще приказват сега приятелите на артиста?

    13:41 03.01.2026

  • 13 ха така

    47 5 Отговор
    А Путин бил агресор!
    САЩ си влизат във всяка страна и си налагат техният режим! Агресори са си по природа! :-)

    Коментиран от #40

    13:41 03.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 В Сев. Корея

    29 7 Отговор

    До коментар #3 от "Питам се":

    Не смеят, там човека ракета има ЯО.Тия страхливци действат само там където няма такова. Човека ракета ще им джасне "демократичната" държавичка.

    Коментиран от #26, #30

    13:42 03.01.2026

  • 17 хо-хо ! 🎅🏼

    36 7 Отговор
    Никъде не прочетохме за американска агресия ! Защо ли ?! Само руснаците са агресори , нали ?!

    13:42 03.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTТT

    11 15 Отговор
    Много ме е яд значи. Вместо да си пиеме сега с Башар Путин в Масква сега май остават само Садам и Кадафито като компания от приятелите ми.

    Коментиран от #23

    13:42 03.01.2026

  • 20 Има човече

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "ТТТ":

    Аз съм 3 и 5

    13:42 03.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 пацо

    9 16 Отговор
    Е те това се казва е СВО

    Коментиран от #54, #62

    13:43 03.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Първанов

    10 18 Отговор
    2026 започва прекрасно!
    Евро!
    Мадуро в затвора!

    13:44 03.01.2026

  • 25 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTТT

    11 16 Отговор
    Наред е ботокса и аятолаха

    13:44 03.01.2026

  • 26 Сила

    6 12 Отговор

    До коментар #16 от "В Сев. Корея":

    Имат и метро ...но не се движи , имат и компютърни клубове без компютри ....

    13:44 03.01.2026

  • 27 САЩ най демократични

    24 4 Отговор
    това са демократични бомби , ракети и хеликоптери !
    да умреш от демократично оръжие е красиво !

    13:45 03.01.2026

  • 28 Кухоглава копейка

    7 13 Отговор
    Путин кво вика?

    Коментиран от #43

    13:45 03.01.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTТT

    9 8 Отговор

    До коментар #21 от "Миролюб Войнов, Делта форс":

    Е лошо ли е, тъкмо блатарите торят чернозема на Украина!

    Коментиран от #51

    13:45 03.01.2026

  • 34 Град Козлодуй

    9 8 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Ако питаш мен, следващият е ботокса.

    13:46 03.01.2026

  • 35 Дядо от Родопите

    8 4 Отговор
    И там закараха демокрация и Магнитски санкции!

    13:46 03.01.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Zахарова

    9 6 Отговор
    Изтаковаха ни в Каракас

    13:46 03.01.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 овч, 🐑

    9 6 Отговор

    До коментар #21 от "Миролюб Войнов, Делта форс":

    Прав си за руснаците - можеха да ги занулят за минути , че и по-малко .....НО , НАЛИ СА ,,НАШИ ,, .....

    Коментиран от #70

    13:47 03.01.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 гръмовержец⛓️‍💥

    6 3 Отговор

    До коментар #28 от "Кухоглава копейка":

    Първо трябва да го намерат из бенкерите да го питат!

    13:47 03.01.2026

  • 44 Цомчо

    12 5 Отговор

    До коментар #29 от "гръмовержец⛓️‍💥":

    Руснаците са неможачи.Ако има световно първенство по неможене то те няма да могат да отидат на него.

    13:47 03.01.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 да ти кажа ...🤣🤣

    2 4 Отговор

    До коментар #5 от "Сам си отговарям":

    епа не бъди толкова сигурен

    13:48 03.01.2026

  • 47 Сила

    4 6 Отговор

    До коментар #30 от "Лудият от портиерната":

    Тя Куба сама се нападна ....Фидел я нападна и я закопа !!!

    13:48 03.01.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Питам

    7 8 Отговор
    Кога ще извлекат путин от бункера?

    Коментиран от #65

    13:49 03.01.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Цветан Ризов Цънцаров

    8 4 Отговор
    Да не си помислите, че това е агресия и, че Розовия пингвин е агресор. Това е само покана за нежен валс.

    13:49 03.01.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Град Козлодуй

    3 2 Отговор

    До коментар #48 от "Злобното Джуджи":

    Точен сте господине 👍.

    Коментиран от #66

    13:50 03.01.2026

  • 57 Нищо ново

    13 2 Отговор
    Идеята пак е кражба по хуманистичн предлог. 200 години по-късно САЩ саи остават държава създадена от бандити и проститутки, култивиран ген!

    Коментиран от #84

    13:51 03.01.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Мда

    10 2 Отговор
    Така е, идентични са операциите - първо измисляне на фалшив предлог (справка - колбата с прах за пране, представена като химическо оръжие пред ООН) , след това военно нахлуване без обявяване на война, а в последствие заграбване на всички природни богатства...

    13:52 03.01.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Путлер

    3 5 Отговор

    До коментар #22 от "пацо":

    Сорос каза да не пипаме Зеленски и да сме "многоходови"

    13:52 03.01.2026

  • 63 604

    9 1 Отговор
    ЕС ко ли ще каже..., сащ са световните терористи....пак го доказаха.

    13:52 03.01.2026

  • 64 Луд

    1 4 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Клати на задна който те е родил

    Коментиран от #72

    13:53 03.01.2026

  • 65 604

    3 6 Отговор

    До коментар #50 от "Питам":

    Няма да изкара до лятото, ще виси от башнята бункирното

    13:53 03.01.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 гръмовержец⛓️‍💥

    8 5 Отговор

    До коментар #48 от "Злобното Джуджи":

    Във Венецуела няма защо руснаците да правят мазало , защото нямат работа там . Мазалото ще продължи още дълго с усраинците и ще стане това , което е решил Путин ! Понял ?!

    13:53 03.01.2026

  • 69 Силата на правото

    4 1 Отговор
    винаги е била на страната на правото на силния.

    13:53 03.01.2026

  • 70 май не са ваши а толкова си можете много

    1 4 Отговор

    До коментар #41 от "овч, 🐑":

    Наши пък ги трепете бавно?

    Коментиран от #76

    13:54 03.01.2026

  • 71 новия световен ред -без Русия на картата

    4 7 Отговор
    Я, американците агресори били, а руснаците асвабадители на България-2 пъти.
    Това го чака всеки сатрап, диктатор..дето бяха на Червения площад..

    Коментиран от #79

    13:54 03.01.2026

  • 72 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTТT

    5 4 Отговор

    До коментар #64 от "Луд":

    А за те поклатя и аз малко за някоя рубла, куупейка пробита!

    13:54 03.01.2026

  • 73 джудж , 🤡

    2 0 Отговор

    До коментар #48 от "Злобното Джуджи":

    Не си прав , но те ценя като опонент и няма да споря с теб !

    13:55 03.01.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 604

    6 2 Отговор

    До коментар #48 от "Злобното Джуджи":

    Укра я подготвяха 8г ...Венецуела никой не я е готвил за нищо...

    Коментиран от #80

    13:55 03.01.2026

  • 76 овч, 🐑

    3 2 Отговор

    До коментар #70 от "май не са ваши а толкова си можете много":

    Точно така - на бавен огън печеното е най-хубаво !

    13:56 03.01.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 лошо започва годината

    5 4 Отговор
    Терористичен акт на САЩ във Венецуела. После и в Иран! Следва война на Тайван с Китай (и за там се готвят американците с много оръжие). ЕС ще последва с нахлуване на НАТО в Украйна, щото да имат "мир със сила" и т.н.

    Коментиран от #81

    13:57 03.01.2026

  • 79 604

    2 3 Отговор

    До коментар #71 от "новия световен ред -без Русия на картата":

    Мумия нъл плувъ по перчема, ся френд...последно?

    13:57 03.01.2026

  • 80 овч, 🐑

    3 3 Отговор

    До коментар #75 от "604":

    То и копейките ви готвиха, но пиянатя от пасьола видя, че не ставате!

    Коментиран от #85

    13:58 03.01.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 А за

    1 3 Отговор

    До коментар #59 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTТT":

    Руските загуби нещо казаха ли?

    14:00 03.01.2026

  • 83 Нобел за мир

    7 1 Отговор
    Дeдo Tpъмпи миpoтвopeцa мy кaзвaт

    14:01 03.01.2026

  • 84 Русофил

    0 3 Отговор

    До коментар #57 от "Нищо ново":

    Колко пъти игра за Зелена карта?

    14:02 03.01.2026

  • 85 604

    1 2 Отговор

    До коментар #80 от "овч, 🐑":

    И къ нъ готвихъ...хахохахя..на бавен си съ свърил кът жаба ТИ!.вячи низнайш зъ коги дъ викъш....май пирчемъ вячи ви държи пакетъ...

    14:02 03.01.2026

  • 86 oкокоp по пеньоар

    4 7 Отговор
    Maдypo e диктaтop кoмyниcт oбaчe мaшинитe мy зa глacyвaнe ca нaй-дeмoкpaтичнитe! кaзax!

    14:04 03.01.2026

  • 87 Русофил

    5 7 Отговор
    Чавес и Мадуро от една богата държава я докараха до бедност и на милиони емигранти всичко това през фалшифицирани избори и военен режим. Край! Венецуела се връща на пътя на просперитета

    Коментиран от #89

    14:06 03.01.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 оня с питон.я

    7 2 Отговор

    До коментар #87 от "Русофил":

    Бойко или Киро ли ти прошепнаха тея врели некипели? Просто САЩ си откраднаха много, много петрол. Приказките за беднотия, диктатори, режими и наркотици са за идиотите като теб.

    14:09 03.01.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Ха ха

    2 2 Отговор
    Трампелата се обажда на Путин я ,че фана Мадуро а ти фани Зеленгурски.че ги трампим по за некой долар.

    14:12 03.01.2026

  • 92 Днес

    3 1 Отговор
    Миротворец ,само ако има аванта

    14:12 03.01.2026

  • 93 От чужбина

    4 1 Отговор
    Явно американците винаги "концентрират" вината върху един човек. Така беше със Садам и с Кадафи и Бин Ладен. Сега е ред на Путин да прати хората си да хванат Зеленски. Интересно, как ли ще реагират от Европа???

    14:12 03.01.2026

  • 94 оня с питон.я

    0 2 Отговор

    До коментар #90 от "шкп":

    Тук не ти е Латинска Америка или Близкия Изток. Ти гледай по-добре НКВД да не ти почукат някоя нощ на вратата че със сигурност са събрали списък с доста ай пи адреси.

    14:15 03.01.2026

  • 95 Чичи

    3 1 Отговор

    До коментар #54 от "Последния Софиянец":

    Глупако,
    Какви паралели ти прави главата между двете ситуации? Трол такъв.
    Как си представяш руснаците да пленят/убият Зеленски?
    Началото на СВО просто бе знак към Зеления да се отказва от НАТО. Руснаците нямаха претенции.

    А сега нали се сещаш тая произвол на САЩ как развързва ръцете на Путин?!? Или си тъп и не мое се сетиш? От сега нататък кой и с какъв морал ще му държи сметка какво се случва в Украйна? Когато тоя, който налага "санкции" е беззаконнк No1.
    С Украйна е приключено. Както с американците в Афганистан.😆

    14:22 03.01.2026

  • 96 Да се пукат

    2 2 Отговор

    До коментар #31 от "Извънредно":

    Поздравления.!Само с ирония към копейичетата.

    14:22 03.01.2026

  • 97 Ваня

    0 1 Отговор
    Каква е реакцията на нашета външно?Осъди ли агресията на САЩ? САЩ е най -големия ягредор м света !

    14:23 03.01.2026

  • 98 К.ми янко

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    При леля ти

    14:30 03.01.2026

  • 99 Анти диктатура

    0 0 Отговор
    Диктаторите трябва да се наказват.
    Сигурно върти държавна политика с наркотиците както бай Тошо партизанина ,и ония сирийския където путлярко го прибра под рускофашиското покривало ,хиляди тонове наркотици показаха от сирийските складове....!!!!

    14:35 03.01.2026