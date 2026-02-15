The New York Times: Китай строи тайни ядрени съоръжения в планините ВИДЕО

Китай активно строи скрити ядрени комплекси в отдалечени планински долини в югозападната провинция Съчуан. Това съобщава The New York Times, позовавайки се на сателитни данни.

Едно от ключовите съоръжения, което е привлякло вниманието на журналисти и експерти, се намира в долината Зитонг, в провинция Съчуан, където инженери строят нови бункери и укрепления. Новият комплекс е осеян с тръби, което предполага, че съоръжението обработва силно опасни материали.

Друга долина е дом на съоръжение с двойна ограда, известно като Пинтонг, където експертите смятат, че Китай произвежда ядра за ядрени бойни глави, пълни с плутоний. Централната структура, със своята 117-метрова вентилационна тръба, наскоро е реновирана, като са добавени нови вентилационни отвори и радиатори. Наблизо строителството е в разгара си, а над входа е изписан гигантски надпис с думите на китайския лидер Си Дзинпин:

''Останете верни на фундаменталната кауза и винаги помнете нашата мисия.''

Този апел, символизира идеологическата основа на ядреното разширяване.

Тези комплекси са само част от мрежа от секретни съоръжения, създадени през 60-те години на миналия век по проекта ''Трети фронт'' на Мао Дзедун. По това време десетки хиляди учени издълбават лаборатории в планините, за да защитят ядрената програма от удари на Съединените щати или Съветския съюз. След разведряването на напрежението през 80-те години на миналия век много от тях са съкратени, но от 2019 г. насам модернизацията се ускорява.

"Промените, които наблюдаваме на тези места, са в съответствие с по-широките амбиции на Китай да се превърне в глобална суперсила. Ядрените оръжия са неразделна част от това“, посочва Рени Бабиарц, експерт по геопространствено разузнаване.

Пентагонът изчислява, че Китай вече разполага с над 600 бойни глави и планира да удвои този брой до 2030 г. Макар че това е по-малко от арсеналите на Съединените щати или Русия, увеличението е предизвикало опасения във Вашингтон. Заместник-държавният секретар Томас Г. Ди Нано по-рано обвини Пекин в тайни ядрени опити, които нарушават глобален мораториум.