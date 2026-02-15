The New York Times: Китай строи тайни ядрени съоръжения в планините ВИДЕО

Китай активно строи скрити ядрени комплекси в отдалечени планински долини в югозападната провинция Съчуан. Това съобщава The New York Times, позовавайки се на сателитни данни.
Едно от ключовите съоръжения, което е привлякло вниманието на журналисти и експерти, се намира в долината Зитонг, в провинция Съчуан, където инженери строят нови бункери и укрепления. Новият комплекс е осеян с тръби, което предполага, че съоръжението обработва силно опасни материали.
Друга долина е дом на съоръжение с двойна ограда, известно като Пинтонг, където експертите смятат, че Китай произвежда ядра за ядрени бойни глави, пълни с плутоний. Централната структура, със своята 117-метрова вентилационна тръба, наскоро е реновирана, като са добавени нови вентилационни отвори и радиатори. Наблизо строителството е в разгара си, а над входа е изписан гигантски надпис с думите на китайския лидер Си Дзинпин:
''Останете верни на фундаменталната кауза и винаги помнете нашата мисия.''
Този апел, символизира идеологическата основа на ядреното разширяване.
Тези комплекси са само част от мрежа от секретни съоръжения, създадени през 60-те години на миналия век по проекта ''Трети фронт'' на Мао Дзедун. По това време десетки хиляди учени издълбават лаборатории в планините, за да защитят ядрената програма от удари на Съединените щати или Съветския съюз. След разведряването на напрежението през 80-те години на миналия век много от тях са съкратени, но от 2019 г. насам модернизацията се ускорява.
"Промените, които наблюдаваме на тези места, са в съответствие с по-широките амбиции на Китай да се превърне в глобална суперсила. Ядрените оръжия са неразделна част от това“, посочва Рени Бабиарц, експерт по геопространствено разузнаване.
Пентагонът изчислява, че Китай вече разполага с над 600 бойни глави и планира да удвои този брой до 2030 г. Макар че това е по-малко от арсеналите на Съединените щати или Русия, увеличението е предизвикало опасения във Вашингтон. Заместник-държавният секретар Томас Г. Ди Нано по-рано обвини Пекин в тайни ядрени опити, които нарушават глобален мораториум.
19:34 15.02.2026
19:35 15.02.2026
3 И кво? да няма да напада и той Русия?
19:35 15.02.2026
19:36 15.02.2026
До коментар #1 от "И Ко":Е, как какво... САЩ ще наредят на Европа да се въоръжат срещу Китай (естествено, закупувайки американски оръжия)!
А дали наистина има такива съоръжения е друг въпрос. Американците и за Ирак казваха някои неща преди години.
19:39 15.02.2026
19:41 15.02.2026
19:44 15.02.2026
До коментар #6 от "Соваж бейби":Ще те прати при Бащицата
19:49 15.02.2026
До коментар #6 от "Соваж бейби":Ти си ибръши г-за първо
19:50 15.02.2026
19:58 15.02.2026
19:58 15.02.2026
20:07 15.02.2026
А и как , щом са тайни , някакъв вестник ще ги знае ?
20:07 15.02.2026
20:07 15.02.2026
20:09 15.02.2026
18 Петер Брьогел
До коментар #17 от "ПЪГУОШ":Като нищо ще отиде на място и ще каже , че то е един ГьОЛ и ще им нареди да го спрат ! Както с АЕЦ Белене !
20:11 15.02.2026
20:16 15.02.2026
20 Курти
20:23 15.02.2026
20:26 15.02.2026
До коментар #20 от "Курти":що,ти не тролиш ли...
20:27 15.02.2026
20:30 15.02.2026