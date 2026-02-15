Новини
Свят »
Китай »
The New York Times: Китай строи тайни ядрени съоръжения в планините ВИДЕО

15 Февруари, 2026 20:23, обновена 15 Февруари, 2026 19:31

Изданието се позовава на сателитни данни

Китай активно строи скрити ядрени комплекси в отдалечени планински долини в югозападната провинция Съчуан. Това съобщава The New York Times, позовавайки се на сателитни данни.

Едно от ключовите съоръжения, което е привлякло вниманието на журналисти и експерти, се намира в долината Зитонг, в провинция Съчуан, където инженери строят нови бункери и укрепления. Новият комплекс е осеян с тръби, което предполага, че съоръжението обработва силно опасни материали.

Друга долина е дом на съоръжение с двойна ограда, известно като Пинтонг, където експертите смятат, че Китай произвежда ядра за ядрени бойни глави, пълни с плутоний. Централната структура, със своята 117-метрова вентилационна тръба, наскоро е реновирана, като са добавени нови вентилационни отвори и радиатори. Наблизо строителството е в разгара си, а над входа е изписан гигантски надпис с думите на китайския лидер Си Дзинпин:

''Останете верни на фундаменталната кауза и винаги помнете нашата мисия.''

Този апел, символизира идеологическата основа на ядреното разширяване.

Тези комплекси са само част от мрежа от секретни съоръжения, създадени през 60-те години на миналия век по проекта ''Трети фронт'' на Мао Дзедун. По това време десетки хиляди учени издълбават лаборатории в планините, за да защитят ядрената програма от удари на Съединените щати или Съветския съюз. След разведряването на напрежението през 80-те години на миналия век много от тях са съкратени, но от 2019 г. насам модернизацията се ускорява.

"Промените, които наблюдаваме на тези места, са в съответствие с по-широките амбиции на Китай да се превърне в глобална суперсила. Ядрените оръжия са неразделна част от това“, посочва Рени Бабиарц, експерт по геопространствено разузнаване.

Пентагонът изчислява, че Китай вече разполага с над 600 бойни глави и планира да удвои този брой до 2030 г. Макар че това е по-малко от арсеналите на Съединените щати или Русия, увеличението е предизвикало опасения във Вашингтон. Заместник-държавният секретар Томас Г. Ди Нано по-рано обвини Пекин в тайни ядрени опити, които нарушават глобален мораториум.


Китай
  • 1 И Ко

    30 1 Отговор
    ще им направите? У тях си могат да правят всичко.

    Коментиран от #5

    19:34 15.02.2026

  • 2 СИ ДЗИНПИН

    31 1 Отговор
    Го боли китайския какво пишат краварските вестници. Смешници.

    19:35 15.02.2026

  • 3 И кво? да няма да напада и той Русия?

    4 19 Отговор
    Той и без атомни бомби може да унищожи Русия

    19:35 15.02.2026

  • 4 Хахаха

    4 19 Отговор
    Те тайван немогат да вземат 80 години закакво са им тези бомби

    19:36 15.02.2026

  • 5 Анонимен

    22 0 Отговор

    До коментар #1 от "И Ко":

    Е, как какво... САЩ ще наредят на Европа да се въоръжат срещу Китай (естествено, закупувайки американски оръжия)!

    А дали наистина има такива съоръжения е друг въпрос. Американците и за Ирак казваха някои неща преди години.

    19:39 15.02.2026

  • 6 Соваж бейби

    17 2 Отговор
    Рижия да прати и там самолетоносач и кораби ако му стиска и се доизложи още повече.Голям Рамбо се направи щеше да стреля в Иран какво стана ?Венецуела и Зелински предателя са единични случаи на другите места ще яде бой.

    Коментиран от #8, #9, #10

    19:41 15.02.2026

  • 7 И накрая ще изядът Хурката

    2 2 Отговор
    Спират им износа и потъват като голям камък

    19:44 15.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Русофил

    0 4 Отговор

    До коментар #6 от "Соваж бейби":

    Ще те прати при Бащицата

    19:49 15.02.2026

  • 10 Курти

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "Соваж бейби":

    Ти си ибръши г-за първо

    Коментиран от #12

    19:50 15.02.2026

  • 11 ?????

    6 0 Отговор
    Могат, строят.

    19:58 15.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Дейли бюгъл

    7 0 Отговор
    Като са тайни, the New York times откъде знаят?

    19:58 15.02.2026

  • 14 Ха ха

    5 0 Отговор
    Статията уж за Китай,но последният абзац????

    20:07 15.02.2026

  • 15 Тото 1 и Тото 2

    5 0 Отговор
    Тези съоръжения НЕЗАКОННИ ли са ? Нещо нередно ли правят Китай ?
    А и как , щом са тайни , някакъв вестник ще ги знае ?

    20:07 15.02.2026

  • 16 УдоМача

    5 0 Отговор
    Това не са ядрени съоръжения! Това са кухни за производство на "Шиле по Съчуански"!!!

    20:07 15.02.2026

  • 17 ПЪГУОШ

    2 0 Отговор
    Ша пратят ли Бат Бойко да ги разоръжи ?

    Коментиран от #18

    20:09 15.02.2026

  • 18 Петер Брьогел

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "ПЪГУОШ":

    Като нищо ще отиде на място и ще каже , че то е един ГьОЛ и ще им нареди да го спрат ! Както с АЕЦ Белене !

    20:11 15.02.2026

  • 19 Никой

    0 1 Отговор
    Че Китай откъде имат бетон.

    20:16 15.02.2026

  • 20 Курти

    0 2 Отговор
    Давайте сектанти, тролете яко. Затова ви плаща великата Лама Сорос…и метресата леля Асен

    Коментиран от #22

    20:23 15.02.2026

  • 21 Кривоверен алкаш

    1 0 Отговор
    Въпроса е защо се напъва толкова Китай..ако се тръгне по този път...и Великобритания,може да увеличава запасите...и Франция...това състезание ли е...

    20:26 15.02.2026

  • 22 Курти влезе

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Курти":

    що,ти не тролиш ли...

    20:27 15.02.2026

  • 23 китайски балон

    0 0 Отговор
    БайДончо да удря коляно пред Си и да сключва сделка докато може😉

    20:30 15.02.2026

