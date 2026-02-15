Американски военни се качиха на петролен танкер в Индийския океан

Американски военни са се качили на борда на санкциониран танкер в Индийския океан, след като са проследили кораба от Карибско море в опит да се борят с незаконния петрол, свързан с Венецуела, съобщи Пентагонът, предаде Асошиейтед прес.
Венецуела е подложена на санкции от САЩ за петрола си от няколко години, разчитайки на сенчеста флотилия от танкери по фалшив флаг, за да внася нелегално суров петрол в глобалните вериги за доставки. Президентът Доналд Тръмп нареди карантина на санкционираните танкери през декември, за да окаже натиск върху тогавашния президент Николас Мадуро, преди Мадуро да бъде задържан през януари по време на американска военна операция.
Няколко танкера напуснаха венецуелското крайбрежие след рейда, включително корабът, който беше взет на абордаж в Индийския океан през нощта. Министерството на войната съобщи в публикация в "Екс", че американските сили са се качили на борда на "Вероника III", като са извършили "право на посещение, морска интердикция и качване на борда".
"Корабът се опита да наруши карантината на президента Тръмп, надявайки се да избяга. Проследихме го от Карибско море до Индийския океан, намалихме разстоянието и го спряхме", заяви Пентагонът.
Видео, публикувано от Пентагона, показва американски войници, които се качват на борда на танкера.
"Вероника III" е кораб под панамски флаг, който е подложен на санкции от САЩ във връзка с Иран, според уебсайта на Службата за контрол на чуждестранните активи към министерството на финансите.
Корабът напусна Венецуела на 3 януари, в същия ден, в който беше заловен Мадуро, с почти 2 милиона барела суров нефт и гориво, съобщи TankerTrackers.com в неделя в "Екс". "От 2023 г. насам корабът е свързана с руски, ирански и венецуелски нефт", заяви организацията.
Администрацията на Тръмп конфискува танкери като част от по-широките си усилия да поеме контрол над петрола на Венецуела. Пентагонът не посочи в публикацията дали "Вероника III" е бил официално конфискуван и поставен под контрола на САЩ, а по-късно заяви в имейл до АП, че няма допълнителна информация.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 китайски балон
19:42 15.02.2026
2 Поредната Храчка в лицето на Путин
19:43 15.02.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Курти
19:45 15.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Възраждане
28 танкера за месец! Е такава се лови надницата а не като копейките
19:47 15.02.2026
8 ЙОХОХО И БУТИЛКА РОМ
19:48 15.02.2026
9 Адрес 4000
Къде са орешниците
Къде е третата световна
Кога ще ядем ядрото
Или и този танкер е бил празен и пълен с украински екипаж
Сега каква ще е версията????
19:48 15.02.2026
10 Сталин
19:48 15.02.2026
11 Владимир Путин, президент
Коментиран от #16
19:49 15.02.2026
12 Белчо
19:50 15.02.2026
13 Язе
Коментиран от #21
19:50 15.02.2026
14 да питам
19:51 15.02.2026
15 Манията за величие на руснята
Коментиран от #30
19:51 15.02.2026
16 АМЕРИКАНЦИ НА ЛУНАТА
До коментар #11 от "Владимир Путин, президент":Извънземни в Оклахома. Тралала - гъбите явно действат.
Коментиран от #29
19:51 15.02.2026
17 Адрес 4000
До коментар #3 от "Обора":А вашите господари що не ги спират льошите крадящи пирати?
Нали армията на вашите господари е Втарая у Мире
С най без анaл-оговото оружие?
19:51 15.02.2026
18 Иван 1
Коментиран от #24, #25
19:52 15.02.2026
19 Това не е
До коментар #3 от "Обора":кражба, а спиране на контрабандисти нелегални кораби без застраховки и документи.
19:53 15.02.2026
20 Краварите освен убийци станаха и пирати
Коментиран от #32
19:53 15.02.2026
21 Владимир Путин, президент
До коментар #13 от "Язе":Искам да те коригирам.
2022 година руската лягушка се взе за американски бивол и реши да покаже сила и самостоятелност.
От тогава казват, не се веждали и чували Русия......
19:53 15.02.2026
22 Курти
19:53 15.02.2026
23 Дайджест
19:54 15.02.2026
24 Курти
До коментар #18 от "Иван 1":Коги тва
19:54 15.02.2026
25 Адрес 4000
До коментар #18 от "Иван 1":Нема да се притесняваш всичко е било договорено на срещата в Аляска
Големите си играят 4Д шах
Нали тъй беше
19:54 15.02.2026
26 Омазана ватенка
19:56 15.02.2026
27 Мадуров
19:57 15.02.2026
28 Санде Глухия
АааааааХахахаха
19:59 15.02.2026
29 Владимир Путин, президент
До коментар #16 от "АМЕРИКАНЦИ НА ЛУНАТА":"...американци на Луната, тралала...."
По съветско време руснаците бяха будни, интелигентни хора с реализъм и високо IQ. Днешния руснак ходи на църква, вярва че Айфона е дело на Боговете, Земята плоска и се крепи на костенурки. Понимаешь ?
Коментиран от #31
19:59 15.02.2026
30 Сила
До коментар #15 от "Манията за величие на руснята":И с купони за хляб ...винаги !!!
19:59 15.02.2026
31 Ибаниье на
До коментар #29 от "Владимир Путин, президент":Ватенки!
20:00 15.02.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 аz CВО Победа 80
То бива позор...
20:02 15.02.2026
34 😁.........
20:03 15.02.2026
35 Механик
20:03 15.02.2026
36 А ГДЕ
20:05 15.02.2026
37 Бикът от Шри Ланка
20:05 15.02.2026
38 УдоМача
20:22 15.02.2026
39 Дааааа
20:26 15.02.2026
40 Удриии
Вече не е на Руските Пияндурници.
Това трябва да е пределно ясно.
20:33 15.02.2026
41 Пламен
Що го закопчават в Индийския , а не са го хванаха когато излиза от Панамския ?
Може би са чакали наготово да им сервира нафта за флота . :)
20:37 15.02.2026
42 Обосрана Движуха
Беше минала по Плану
Всичките тези Беди
Нямаше да се случват .
Да благодарим на Смелите Украинци
Че успяха да Посрещнат подобаващо
БЛАТНИТЕ БАШИБОЗУЦИ.
АГЕНТ КРАСНОВ ги рита отвсякъде .
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
20:39 15.02.2026