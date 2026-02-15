Новини
Американски военни се качиха на петролен танкер в Индийския океан

Американски военни се качиха на петролен танкер в Индийския океан

15 Февруари, 2026 20:37, обновена 15 Февруари, 2026 19:41 1 162 42

Плавателният съд е бил следен още от Карибско море

Американски военни се качиха на петролен танкер в Индийския океан - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Американски военни са се качили на борда на санкциониран танкер в Индийския океан, след като са проследили кораба от Карибско море в опит да се борят с незаконния петрол, свързан с Венецуела, съобщи Пентагонът, предаде Асошиейтед прес.

Венецуела е подложена на санкции от САЩ за петрола си от няколко години, разчитайки на сенчеста флотилия от танкери по фалшив флаг, за да внася нелегално суров петрол в глобалните вериги за доставки. Президентът Доналд Тръмп нареди карантина на санкционираните танкери през декември, за да окаже натиск върху тогавашния президент Николас Мадуро, преди Мадуро да бъде задържан през януари по време на американска военна операция.

Няколко танкера напуснаха венецуелското крайбрежие след рейда, включително корабът, който беше взет на абордаж в Индийския океан през нощта. Министерството на войната съобщи в публикация в "Екс", че американските сили са се качили на борда на "Вероника III", като са извършили "право на посещение, морска интердикция и качване на борда".

"Корабът се опита да наруши карантината на президента Тръмп, надявайки се да избяга. Проследихме го от Карибско море до Индийския океан, намалихме разстоянието и го спряхме", заяви Пентагонът.

Видео, публикувано от Пентагона, показва американски войници, които се качват на борда на танкера.

"Вероника III" е кораб под панамски флаг, който е подложен на санкции от САЩ във връзка с Иран, според уебсайта на Службата за контрол на чуждестранните активи към министерството на финансите.

Корабът напусна Венецуела на 3 януари, в същия ден, в който беше заловен Мадуро, с почти 2 милиона барела суров нефт и гориво, съобщи TankerTrackers.com в неделя в "Екс". "От 2023 г. насам корабът е свързана с руски, ирански и венецуелски нефт", заяви организацията.

Администрацията на Тръмп конфискува танкери като част от по-широките си усилия да поеме контрол над петрола на Венецуела. Пентагонът не посочи в публикацията дали "Вероника III" е бил официално конфискуван и поставен под контрола на САЩ, а по-късно заяви в имейл до АП, че няма допълнителна информация.


Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 17 гласа.
