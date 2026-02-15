Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Тръмп: Членовете на Съвета за мир ще дадат над $5 милиарда за Газа

15 Февруари, 2026 19:51, обновена 15 Февруари, 2026 18:56

Те поели ангажимент да изпратят хиляди служители за стабилизационни сили и местната полиция в палестинския анклав

Тръмп: Членовете на Съвета за мир ще дадат над $5 милиарда за Газа - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще обяви официално в четвъртък, че присъединилите се към неговия Съвет за мир страни са поели ангажимент да предадат повече от пет милиарда долара за възстановяването и подпомагането на хуманитарните усилия в Газа, предаде Ройтерс.

В днешна публикация в социалната си мрежа "Трут Соушъл" Тръмп написа, че страните членки са поели ангажимент да изпратят хиляди служители за одобрените от ООН стабилизационни сили и местната полиция в палестинския анклав.

Президентът на САЩ заяви, че срещата в четвъртък, първата "официална среща на групата", ще се проведе в Института за мир "Доналд Дж. Тръмп", който Държавният департамент наскоро преименува на президента. Очаква се да присъстват делегации от над 20 държави, включително държавни глави.

Създаването на съвета беше "одобрено от резолюция на Съвета за сигурност на ООН" като част от плана на администрацията на Тръмп за прекратяване на войната между Израел и палестинската ислямистка групировка "Хамас" в Газа.

Докато регионалните сили от Близкия изток, включително Турция, Египет, Саудитска Арабия, Катар и Израел, както и развиващи се страни като Индонезия, се присъединиха към борда, глобалните сили и традиционните западни съюзници на САЩ бяха по-предпазливи.


САЩ


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 на ви сега съвет за мир и чудо

    7 0 Отговор
    айде да ни е честито сега освен крайна трябва да храним и израел

    18:58 15.02.2026

  • 3 Хехее

    7 0 Отговор
    Сега ще плащаме и за Газа.

    18:59 15.02.2026

  • 4 Хихи

    5 0 Отговор
    сега печатарят на бюлетини за гроб, бързо да продава хотела ,за да не го грабнат като Мадуро...

    18:59 15.02.2026

  • 5 УРА УРА УРА

    6 0 Отговор
    ПРАЩАМЕ БОКО И НАЧАЛНИКА МУ ДА СТАБИЛИЗИРАТ ГАЗА.И ДВАМАТА ИМАТ ПАРИ ТАКА ЧЕ ДА ГИ ДАВАТ И ДА ЗАМИНАВАТ

    18:59 15.02.2026

  • 6 Голоковев

    2 1 Отговор
    Хахахаха. Поредната лъжа на оранжевия дрътак. България няма да ти даде и 5 евро бе. Хахаха

    19:03 15.02.2026

  • 7 БИБЛИЯТА

    0 0 Отговор
    Скоро си помислих, че умът го наричат душа, съзнанието го наричат дух. СЪ-ЗНАНИЕТО? Но вярвам, че както чалгата за 20 години превзе новите поколения, така ще стане и с джендърството. Алън Дълес и сие са вярвали - че БИТИЕТО ОПРЕДЕЛЯ СЪЗНАНИЕТО. ЦРУ има всички медии. Бедният едва ли знае какво е да си богат, а богатият да си беден, кой знае какво е да си бездомен... Църквите са по празни от при НРБ. Съветник на Тръмп казваше, че неговите студенти нямат никаква представа за Библията и представа за Бог. В американски документален филм за десетилетията, казват - че преди 1980те не е имало нито една история, песен, да е положителен герой богаташът и парите. Но десните сили в САЩ решават да променят това. Днес младите искат само да са инвеститори за да са богати, внушено е, че другите са боклуци, провалени, и само богатият на пари е герой. Вече и всички партии и месии в България мислят така. Идва новият световен ред - ОКОНЧАТЕЛНО НАЛАГАНЕ НА НЕОЛИБЕРАЛИЗМЪТ, С единна валута. Неолиберализъм е всичко да е частно, и училищата и затворите, бог е БИЗНЕСЪТ - КАПИТАЛИЗМЪТ. Тръмп е пророкът на неолиберализмът. ..................... Евреите политици, и БКП-ЖИВКОВА ОЛИГАРХИЯ-ПАРТИЗАНИ И СИЕ, ЗАРАДИ ПАРИТЕ ДА БЪДАТ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИ ЕЛИТ, прехвърлиха чЕРНИЛКАТА от Хитлер и нацизмът върху комунизмът и социализмът. И днес Хитлер и антикомунизмът - крайното дясно СВЕТИ. Клането в град Драма в Гърция, доказа, че българите не отстъпват по зло от направилите баташкото клане, днес

    19:03 15.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Гост

    0 0 Отговор
    Голямото изваждане тепърва започва. Ще плащаме за всяка прищявка на господарите

    19:06 15.02.2026

  • 10 БИБЛИЯТА

    0 0 Отговор
    Айнщайн се е радвал, че няма бог. Той е бил много в религията като дете. Но е разкъсвало неговата личност, такива закони като баща да убие дъщеря си ако не е девствена. И знаем, как Исус спасява блудница, която е трябвало да бъде убита с камъни. Като Исус е казал който не е грешен пръв да хвърли камък, и първи се разотиват по възрастните. Та ето защо евреите са либерали и атеисти. Карбовски имаше филм за сама възрастна монахиня в манастирче. Тя каза, че не знае дали ще се спаси. Карбовски каза, учудено, възмутено, НЕЩО ПОДОБНО: А КАКВО ДА КАЖЕМ ТОГАВА ЗА НАС? .... Мисля, че притчата за Блудният син, означава човекът който е избрал пътят на сатана, егоизмът. Бог е бащата, а ангелите са братът. Божият свят е социализъм, всичко е общо, няма собственост. Любовта е социализъм, събирането е любовта. С Христос на кръстът са разпнати двама блудни синове, двама тип човек. Единият е смирен, а другият не е смирен.

    19:06 15.02.2026

  • 11 Сталин

    2 0 Отговор
    Значи ще теглим още милиарди заеми за Газа ,както теглихме милиарди заеми да дадем на наркомана,а изчадията от исраhell ще откраднат земята на палестинците и нашите пари ще строят нови имения там ,а цървулите ще ядат сух хляб и ще плащат заеми

    19:06 15.02.2026

  • 12 БИБЛИЯТА

    0 0 Отговор
    Преди през социализмът мислехме, че само сектите събират всичкото имущество и живеят в комуна. Но това библейска практика на всички първи християни. Човекът филтрира това което му е комфортно. Никой не си мисли за мъченията на месото което яде, и кожата на обувките палтото си. Или, че ще умре. И така филтрира всички грехове на светът, корупцията и какво ли не. В еврейският закон пише, когато се молиш и постиш да не си с кожени обувки. Еврейският закон казва да се остави земята да почива известно време, хем като екология и възстановяване е полезно, хем като храна за животните и бедните.

    19:07 15.02.2026

  • 13 Фикри

    0 0 Отговор
    Ей, по такива места пращайте хора дето знаят англииски, че да не стават друг път такива грешки ...

    19:07 15.02.2026

  • 14 ккк

    0 0 Отговор
    Добре ,че Желязков е бита карта ....Пеевски ще плати !

    19:07 15.02.2026