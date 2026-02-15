Скандал с унгарски опозиционен лидер, обвинен в употреба на наркотици

Петер Мадяр - лидер на опозиционната партия „Тиса“ и член на Европейския парламент, се озова в центъра на скандал около снимка, изтекла онлайн, която беше публикувана в Унгария преди парламентарните избори, насрочени за 12 април. Той призна, че е присъствал на парти в частен апартамент, където се твърди, че са били употребявани наркотици.
Политикът - кандидат за министър-председател, заяви, че е бил там в компанията на няколко души, но не е докосвал наркотици. Мадяр е бил принуден да публикува това във Facebook, за да предотврати публикуването на видеозапис от скрита камера, на който е заснет в стая, където е бил сам с приятелката си Евелин Вогел, с която е бил на среща по това време.
Тя, от своя страна, заяви пред медиите, че не е инсталирала камера в стаята, не е знаела нищо за планираната провокация и „е била жената, която е пострадала най-много“.
Унгарското правителство отказа да коментира инцидента, но Мате Кочиш, лидер на парламентарната фракция на управляващата партия Фидес - Унгарски граждански съюз, постави под въпрос дали на такъв човек може да се има доверие да управлява страната. „Ако това му се случи в Будапеща, какво ще се случи с него в Берлин, Страсбург или Киев? Ако не е могъл да вземе трезво решение да не участва в кокаиново парти, как може да вземе трезво решение да не участва във война?“, написа Кочиш във Facebook.
Мистериозен уебсайт и анонимни писма
Публикуването на скандалното видео беше обявено на уебсайта radnaimark.hu, кръстен на Марк Раднай, заместник-председател на партията „Тиса“. Раднай твърди, че не е присъствал на партито и че неизвестният досега уебсайт някога е бил регистриран от напълно непознат. Уебсайтът публикува черно-бяла снимка на стая с малка тава, съдържаща бял прах, на маса до легло. Снимката е придружена от надпис „Имало едно време“ и дата: 3 август 2024 г.
Малко преди това Маджар стана евродепутат и лидер на партия „Тиса“. Той е разведен и твърди, че не е направил нищо лошо онази вечер и че ситуацията е била организирана от разузнавателните служби, за да го компрометират.
Много унгарски медии преди това получиха анонимни писма, в които се съобщава, че видеоклип с участието на Маджар и противоречиво съдържание скоро ще се появи на уебсайта radnaimark.hu след снимката. Политологът Золтан Рансбург в интервю за вестник „Непшава“ предположи, че скандалното видео никога няма да бъде публикувано, тъй като подобни действия представляват нарушаване на личния живот и са забранени от закона.
1 Последния Софиянец
19:07 15.02.2026
2 Мнение
В България псевдо опозицията в лицето на ппдб ("бившите" коалиционни партньори на боко и шиши) се дрогира както с наркотици, така и с деца (справка Петрохан)!!!
19:11 15.02.2026
3 Хмм
Коментиран от #5
19:13 15.02.2026
4 Иван
19:14 15.02.2026
5 Иван
До коментар #3 от "Хмм":Той правилно си ги избира и затова е избран от гнусния сатанински хазарски коварен еврейски рептил Джордж Шорош.
19:16 15.02.2026
6 а корбанчо
19:20 15.02.2026
7 хмммм
19:21 15.02.2026
9 Иван
19:22 15.02.2026
10 Иван
До коментар #8 от "Ъхъ!!!":Гнусната еврейска са.танинска нацистка хазарска коварна сп.ер.ма Нарко Рубио ще контрира КГБ, че кокаина идва от Венецуела.
19:24 15.02.2026
11 Ташаков
19:28 15.02.2026
12 Фен
Коментиран от #13
19:28 15.02.2026
13 Бай Ма,Дуро
До коментар #12 от "Фен":Да тея са харвардци. Пици с кристали! И шмрък. Шмрък! П.П ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОСТОТИЯТА..
19:37 15.02.2026
14 Българин..
19:38 15.02.2026
15 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
19:48 15.02.2026
16 Епстийн
19:55 15.02.2026
17 Отвратен
20:04 15.02.2026
18 Файърфлай
20:24 15.02.2026
19 Файърфлай
20:27 15.02.2026