Скандал с унгарски опозиционен лидер, обвинен в употреба на наркотици

Петер Мадяр - лидер на опозиционната партия „Тиса“ и член на Европейския парламент, се озова в центъра на скандал около снимка, изтекла онлайн, която беше публикувана в Унгария преди парламентарните избори, насрочени за 12 април. Той призна, че е присъствал на парти в частен апартамент, където се твърди, че са били употребявани наркотици.

Политикът - кандидат за министър-председател, заяви, че е бил там в компанията на няколко души, но не е докосвал наркотици. Мадяр е бил принуден да публикува това във Facebook, за да предотврати публикуването на видеозапис от скрита камера, на който е заснет в стая, където е бил сам с приятелката си Евелин Вогел, с която е бил на среща по това време.

Тя, от своя страна, заяви пред медиите, че не е инсталирала камера в стаята, не е знаела нищо за планираната провокация и „е била жената, която е пострадала най-много“.

Унгарското правителство отказа да коментира инцидента, но Мате Кочиш, лидер на парламентарната фракция на управляващата партия Фидес - Унгарски граждански съюз, постави под въпрос дали на такъв човек може да се има доверие да управлява страната. „Ако това му се случи в Будапеща, какво ще се случи с него в Берлин, Страсбург или Киев? Ако не е могъл да вземе трезво решение да не участва в кокаиново парти, как може да вземе трезво решение да не участва във война?“, написа Кочиш във Facebook.

Мистериозен уебсайт и анонимни писма

Публикуването на скандалното видео беше обявено на уебсайта radnaimark.hu, кръстен на Марк Раднай, заместник-председател на партията „Тиса“. Раднай твърди, че не е присъствал на партито и че неизвестният досега уебсайт някога е бил регистриран от напълно непознат. Уебсайтът публикува черно-бяла снимка на стая с малка тава, съдържаща бял прах, на маса до легло. Снимката е придружена от надпис „Имало едно време“ и дата: 3 август 2024 г.

Малко преди това Маджар стана евродепутат и лидер на партия „Тиса“. Той е разведен и твърди, че не е направил нищо лошо онази вечер и че ситуацията е била организирана от разузнавателните служби, за да го компрометират.

Много унгарски медии преди това получиха анонимни писма, в които се съобщава, че видеоклип с участието на Маджар и противоречиво съдържание скоро ще се появи на уебсайта radnaimark.hu след снимката. Политологът Золтан Рансбург в интервю за вестник „Непшава“ предположи, че скандалното видео никога няма да бъде публикувано, тъй като подобни действия представляват нарушаване на личния живот и са забранени от закона.