Скандал с унгарски опозиционен лидер, обвинен в употреба на наркотици

15 Февруари, 2026 19:05 1 354 19

Петер Мадяр призна, че е присъствал на парти в частен апартамент

Скандал с унгарски опозиционен лидер, обвинен в употреба на наркотици - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Петер Мадяр - лидер на опозиционната партия „Тиса“ и член на Европейския парламент, се озова в центъра на скандал около снимка, изтекла онлайн, която беше публикувана в Унгария преди парламентарните избори, насрочени за 12 април. Той призна, че е присъствал на парти в частен апартамент, където се твърди, че са били употребявани наркотици.

Политикът - кандидат за министър-председател, заяви, че е бил там в компанията на няколко души, но не е докосвал наркотици. Мадяр е бил принуден да публикува това във Facebook, за да предотврати публикуването на видеозапис от скрита камера, на който е заснет в стая, където е бил сам с приятелката си Евелин Вогел, с която е бил на среща по това време.

Тя, от своя страна, заяви пред медиите, че не е инсталирала камера в стаята, не е знаела нищо за планираната провокация и „е била жената, която е пострадала най-много“.

Унгарското правителство отказа да коментира инцидента, но Мате Кочиш, лидер на парламентарната фракция на управляващата партия Фидес - Унгарски граждански съюз, постави под въпрос дали на такъв човек може да се има доверие да управлява страната. „Ако това му се случи в Будапеща, какво ще се случи с него в Берлин, Страсбург или Киев? Ако не е могъл да вземе трезво решение да не участва в кокаиново парти, как може да вземе трезво решение да не участва във война?“, написа Кочиш във Facebook.

Мистериозен уебсайт и анонимни писма

Публикуването на скандалното видео беше обявено на уебсайта radnaimark.hu, кръстен на Марк Раднай, заместник-председател на партията „Тиса“. Раднай твърди, че не е присъствал на партито и че неизвестният досега уебсайт някога е бил регистриран от напълно непознат. Уебсайтът публикува черно-бяла снимка на стая с малка тава, съдържаща бял прах, на маса до легло. Снимката е придружена от надпис „Имало едно време“ и дата: 3 август 2024 г.

Малко преди това Маджар стана евродепутат и лидер на партия „Тиса“. Той е разведен и твърди, че не е направил нищо лошо онази вечер и че ситуацията е била организирана от разузнавателните служби, за да го компрометират.

Много унгарски медии преди това получиха анонимни писма, в които се съобщава, че видеоклип с участието на Маджар и противоречиво съдържание скоро ще се появи на уебсайта radnaimark.hu след снимката. Политологът Золтан Рансбург в интервю за вестник „Непшава“ предположи, че скандалното видео никога няма да бъде публикувано, тъй като подобни действия представляват нарушаване на личния живот и са забранени от закона.


Унгария
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Последния Софиянец

    24 11 Отговор
    Терзиев срещнал Калушев в един гей бар и отишли в хижата в Петрохан и прекарали незабравим уикенд.После получил сметката

    19:07 15.02.2026

  • 2 Мнение

    17 8 Отговор
    Тва не е нищо!
    В България псевдо опозицията в лицето на ппдб ("бившите" коалиционни партньори на боко и шиши) се дрогира както с наркотици, така и с деца (справка Петрохан)!!!

    19:11 15.02.2026

  • 3 Хмм

    23 8 Отговор
    той очакваше секс скандал, а то имало и наркотици, ами да си подбира приятелите, като е председател на партия и се кани да управлява страната

    Коментиран от #5

    19:13 15.02.2026

  • 4 Иван

    22 9 Отговор
    Боклук, избран от сатанинската Синагога.

    19:14 15.02.2026

  • 5 Иван

    20 7 Отговор

    До коментар #3 от "Хмм":

    Той правилно си ги избира и затова е избран от гнусния сатанински хазарски коварен еврейски рептил Джордж Шорош.

    19:16 15.02.2026

  • 6 а корбанчо

    2 15 Отговор
    сак пуссин му отмаря чакрите?

    19:20 15.02.2026

  • 7 хмммм

    9 4 Отговор
    то си е забъркан скандал.

    19:21 15.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Иван

    21 3 Отговор
    Неонацистките сви.не-- овце Урсула Фон Дер Лайен и Кая Калас настояват този боклук да бъде новият премиер на Унгария.....гнусната еврейска са.танинска нацистка хазарска коварна сп.ер.ма Еленски даже казва, че трябва да се използва външна сила, за да се наложи този ционистки соросоиден наркомански боклук.

    19:22 15.02.2026

  • 10 Иван

    6 3 Отговор

    До коментар #8 от "Ъхъ!!!":

    Гнусната еврейска са.танинска нацистка хазарска коварна сп.ер.ма Нарко Рубио ще контрира КГБ, че кокаина идва от Венецуела.

    19:24 15.02.2026

  • 11 Ташаков

    7 6 Отговор
    Коги Бащицата спре да взима помощ от Китай тогава ще спре войната

    19:28 15.02.2026

  • 12 Фен

    14 3 Отговор
    И унгарците си имат ПП.

    Коментиран от #13

    19:28 15.02.2026

  • 13 Бай Ма,Дуро

    13 1 Отговор

    До коментар #12 от "Фен":

    Да тея са харвардци. Пици с кристали! И шмрък. Шмрък! П.П ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОСТОТИЯТА..

    19:37 15.02.2026

  • 14 Българин..

    10 2 Отговор
    Ако си пусне брада. Ще е точно копие на Киро про100то!

    19:38 15.02.2026

  • 15 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    1 10 Отговор
    оРБАН ВИДЯ ЧЕ ИЗТИЧА В КАНАЛА И ВЕДНАГА СПРЕТНА КОМПРОМАТ..НИЩО НОВО ПОД СЛЪНЦЕТО..

    19:48 15.02.2026

  • 16 Епстийн

    3 0 Отговор
    Как иначе мислите, че се подбират и конролират политици?

    19:55 15.02.2026

  • 17 Отвратен

    1 1 Отговор
    Унгарците ще са много тъпи ако се хванат на тая въдица?

    20:04 15.02.2026

  • 18 Файърфлай

    1 0 Отговор
    Гледам и не вярвам ! Този ли ке леш ще сваля Орбан.Това ли момченце с жълто на устата ще управлява Унгария.Поредната грешка на Ония.Рсзчитсъ на младите,но не познават гнева на зрелите !

    20:24 15.02.2026

  • 19 Файърфлай

    0 0 Отговор
    Гледам и не вярвам ! Този ли ке леш ще сваля Орбан.Това ли момченце с жълто на устата ще управлява Унгария.Поредната грешка на Ония.Залагат на младите,но не познават гнева на зрелите !

    20:27 15.02.2026

