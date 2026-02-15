Важните новини във ФАКТИ на 15.02.2026 г.

Васил Терзиев дарил не за сдружението от Петрохан, нито за Ивайло Калушев, а на личната банкова сметка на Ивайло Иванов

Невижданият за България случай с шестимата загинали край Петрохан и Околчица продължава да поставя въпроси, на които обществото очаква отговори. В публичното пространство излязоха и имената на дарители на сдружението, свързано с групата на Ивайло Калушев. Един от тях е кметът на София Васил Терзиев, който говори в предаването „120 минути“ по bTV.

БОЕЦ: ДАНС има връзка с групата от Петрохан от 14 години

Докато България все още е в шок от откриването на шест тела в района на хижа "Петрохан" и връх Околчица, гражданското сдружение БОЕЦ хвърли "бомба" в публичното пространство със съмнения за тежък институционален чадър. Организацията публикува списък с 11 неудобни въпроса към МВР и ДАНС, които поставят под съмнение официалната версия за "изолирана секта" и намекват за връзки на спецслужбите с групата на Ивайло Калушев.

Димитър Стоянов: Имаме доказателства, че групата от Петрохан не е искала да се самоубие

Версията на прокуратурата за "ритуални самоубийства" в случая "Петрохан" е на път да рухне напълно. Разследващият журналист от сайта Bird.bg Димитър Стоянов обяви в ефира на "Евронюз България", че екипът му разполага с доказателства, които сочат, че жертвите са имали дългосрочни планове за развитие и не са възнамерявали да слагат край на живота си. Според Стоянов, разследването върви към замитане, а институциите прикриват данни за дългогодишна злоупотреба с деца и протекция от спецслужбите.

Ивайло Калушев искал да строи будистки манастир в с. Краево

Покойният Ивайло Калушев е имал намерение да строи будистки манастир в гората край ботевградското с. Краево. Това каза за bTV негов бивш духовен последовател.

Татяна Дончева за „Петрохан“: Сред шестимата загинали има двама потенциални агенти на ДАНС

Докато всички очакват отговори по казуса „Петрохан“, нови разкрития поставят допълнителни въпроси за ролята на службите и институциите.

Цветелин Йовчев обясни как ДАНС вербува и работи

Една от многото хипотези за сдружението на Ивайло Калушев е, че в групата са били внедрени сътрудници на ДАНС. И.ф. председателя на агенцията Деньо Денев отказа да посочи от трибуната на Народното събрание дали спекулациите са верни, а мотивът му беше, че информацията за вербувани лица е секретна. За момента ясен отговор на този въпрос така и не получихме. Как обаче се вербуват агенти от контраразузнаването, трудно ли се запазва самоличността им и каква е ролята им - разказва бившият председател на ДАНС Цветелин Йовчев в предаването "На фокус" по "Нова телевизия".

Бойко Борисов: С Делян Добрев не сме имали разногласия

"Забавлявам се с медийните измишльотини за Делян Добрев. Утре сме заедно на оперативка".

Майката на Николай Златков: Част от имуществото си Ивайло Калушев завеща на моя син!

Това, което се случва в последните две седмици, е нечовешко отношение към жертвите и близките им. Част от имуществото си Ивайло Калушев завеща на моя син!

Рухнала подпорна стена, наводнения и порои у нас

Проливните дъждове у нас в неделя причиниха щети в няколко градове. До момента има сигнали за наводнени къщи в Неделино, съобщи за NOVA зам.-областният управител Адриан Петров. На място работят аварийни екипи.

Петър Петров: Кой и защо така светкавично въоръжи „природозащитниците“ от Петрохан?!

Народният представител от „Възраждане“, избран с гласовете на област Монтана Петър Петров разкри хронология от факти, които поставят под сериозно съмнение законността на действията в Областната дирекция на Министерство на вътрешните работи в града през последните години, както и отказите на няколко поредни министри да разпоредят нови проверки.

ДБ сезира прокуратурата заради АЕЦ "Козлодуй"

"Да, България" ще сезира прокуратурата заради поредното спиране на АЕЦ "Козлодуй". Това обяви във Фейсбук Ивайло Мирчев.

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация". Това става ясно от бележки, които разследващите да намерили в бившата хижа "Петрохан" и са приложили като веществени доказателства. След като материалите по разследването бяха изпратени в парламента, БНТ получи част от тях.

Румен Радев би тревога в Берлин: Предстои ни жесток сблъсък с модела „Борисов-Пеевски“

България е пред съдбовен избор – да се отърси веднъж завинаги на предстоящите парламентарни избори от сенките и зависимостите на прехода или да остане в техен плен неясно докога. Този избор зависи от всеки от нас.

Майката на Ивайло Калушев в показанията си: Често говореше за смъртта

"Попитах го дали се е върнал от Странджа. Около 19:50 получих странно съобщение от него, на което само го попитах дали е жив. Заради увлечението му по будизма сме разговаряли много по темата за смъртта и неговото желание беше смъртта му да настъпи по начин, че да не се преражда отново. Заради всички тези предишни разговори след съобщението на Ивайло се разтревожих. Опитах се да се свържа веднага с мобилния му телефон, който беше изключен".

Делян Добрев: Не е вярно, че напускам ГЕРБ

"Слуховете за моята смърт са силно преувеличени."

Божанов: Разсекретете всички документи за случая "Петрохан"

Да бъдат разсекретени и публикувани всички документи, свързани с дейността на групата на Ивайло Калушев, включително работата на МВР и службите по нея през годините, за да разберем можело ли е да бъде предотвратена трагедията с шестимата загинали в хижа “Петрохан” и на Околчица.

Деница Сачева: Никога не си тръгвам, когато е трудно

Една снимка струва повече от хиляда думи. Никога не си тръгвам, когато е трудно. Точно, когато е най-трудно търся фенер и карам направо. Това написа зам.-председателят на ПГ на ГЕРБ - СДС Деница Сачева в профила си във Facebook.

Крум Зарков: БСП не участва по никакъв начин в съставянето на служебния кабинет

БСП не участва по никакъв начин в конструирането на служебния кабинет. Това заяви за БНР председателят на партията Крум Зарков.

Диана Дамянова: Черният лебед "Петрохан" ще удари изборите

"Аз видях, че в България има един паралелен свят, в който семейството не е върховна ценност, паралелен свят, в който родителите се отричат от децата си, паралелен свят, в който съществува образователна система, фалшива образователна система, която да легитимира правото на родителите да изоставят децата си и да не ги пращат на училище, и всичко това е истински потресаващо и няма как да не бъде в центъра на общественото внимание". Това каза експертът по комуникации Диана Дамянова в предаването "Метроном" на Радио ФОКУС.

Румен Радев: На 4 март най-късно ще внеса за регистрация в ЦИК коалиция с ясно име

Румен Радев съобщи, че най-късно на 4 март той и неговият екип ще внесат за регистрация в ЦИК коалиция с ясно име. Досегашният президент посочи, че законовият срок ще бъде спазен, съобщи Нова ТВ. Също така заяви, че ще бъде обявена и програмата на формацията.

Поройни дъждове причиниха наводнения в Петричко ВИДЕО

Обилните валежи предизвикаха наводнения в Община Петрич, съобщава БГНЕС.

Калоян Методиев: Йотова трябва да свика КСНС за "Петрохан"

Ситуацията с "Петрохан" придоби огромни обществени размери. Имаме убийства и самоубийства, голямо количество оръжие, замесиха си агенти и информатори на службите, излизат все нови и нови данни за политически свързаности, учения с МВР, искат се оставки на най-високо ниво, вече циркулират документи и версии за наркоканали, мигранти, престъпност, култове, секти, стотици лица са посещавали други държави в тази мрежа, много деца, педофилия и т.н. Сектор "Сигурност" се тресе.

Костадин Ангелов: Към настоящия момент Делян Добрев не е депозирал оставка от ГЕРБ

Във връзка с появили се медийни публикации, че депутатът от ГЕРБ Делян Добрев може да подаде оставка от партията, днес коментар по темата направи заместник-председателят на Народното събрание Костадин Ангелов.