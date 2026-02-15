Словашкият премиер Фицо се оплака на Марко Рубио от властите в Киев ВИДЕО

Словашкият премиер Роберт Фицо в неделя обвини Украйна, че забавя възобновяването на работата на тръбопровода, по който руски петрол се транспортира до Източна Европа през Украйна, с цел да окаже натиск върху Унгария да се откаже от противопоставянето си на бъдещото членство на Киев в Европейския съюз.

Това заяви днес словашкият премиер Роберт Фицо на съвместна пресконференция с държавният секретар на САЩ Марко Рубио, предава Reuters.



Външното министерство на Украйна съобщи в четвъртък, че доставките на руски петрол за Източна Европа, преминаващи през украинската част на тръбопровода ''Дружба'', са преустановени от 27 януари поради руска атака.



''Вярвам, че случващото се днес по отношение на петрола е политически изнудване срещу Унгария заради безкомпромисната позиция на тази страна по отношение на членството на Украйна в ЕС'', заяви Фицо на пресконференция след среща с държавния секретар на САЩ Марк Рубио в Братислава.



Преди две седмици, 27 януари, руски удар разруши инфраструктурата на нефтопровода ''Дружба'' в Източна Украйна, което прекъсна и доставките на петрол за Словакия.

Нефтопроводът ''Дружба'' е невредим и готов за експлоатация, но фактът, че петролът не тече от Русия за Унгария, се дължи единствено на политическо решение на украинското ръководство.

Това заяви днес унгарският външен министър Петер Сиярто, предава ТАСС.



Коментирайки съобщенията за спиране на доставките на петрол за Словакия и Унгария през украинска територия, той отбеляза, че нефтопроводът ''Дружба'' не е повреден в резултат на последните удари.



''Щетите по инфраструктурата около нефтопровода не възпрепятстват неговата експлоатация. Технически той е готов да възобнови доставките. Следователно има само политическа причина за запушването'', отбелязва външният министър.



По-рано Сиярто обвини Володимир Зеленски, че е наредил на Украйна да блокира доставките на петрол от Русия за Унгария по нефтопровода ''Дружба'', за да създаде трудности за унгарското правителство преди парламентарните избори.



На 13 февруари източници от петролната индустрия съобщиха на ТАСС, че ръководството на ''Укртранснафта'', която се занимава с транзита на петрол през украинска територия, не разрешава възобновяването на доставките на суров петрол за Словакия и Унгария. Според източници, компанията вече е завършила аварийните действия в линейната производствено-диспечираща станция ''Броди'' в Украйна на 6 февруари, но изпомпването на петрол все още не е възобновено