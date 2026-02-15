Новини
Свят »
Словения »
Словашкият премиер Фицо се оплака на Марко Рубио от властите в Киев ВИДЕО

Словашкият премиер Фицо се оплака на Марко Рубио от властите в Киев ВИДЕО

15 Февруари, 2026 19:01, обновена 15 Февруари, 2026 19:10 1 367 47

  • фицо-
  • рубио-
  • украйна-
  • сащ-
  • унгария

Украйна оказвала натиск върху Унгария да се откаже от противопоставянето си на бъдещото членство на страната в ЕС

Словашкият премиер Фицо се оплака на Марко Рубио от властите в Киев ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Фокус Фокус

Словашкият премиер Роберт Фицо в неделя обвини Украйна, че забавя възобновяването на работата на тръбопровода, по който руски петрол се транспортира до Източна Европа през Украйна, с цел да окаже натиск върху Унгария да се откаже от противопоставянето си на бъдещото членство на Киев в Европейския съюз.

Това заяви днес словашкият премиер Роберт Фицо на съвместна пресконференция с държавният секретар на САЩ Марко Рубио, предава Reuters.

Външното министерство на Украйна съобщи в четвъртък, че доставките на руски петрол за Източна Европа, преминаващи през украинската част на тръбопровода ''Дружба'', са преустановени от 27 януари поради руска атака.

''Вярвам, че случващото се днес по отношение на петрола е политически изнудване срещу Унгария заради безкомпромисната позиция на тази страна по отношение на членството на Украйна в ЕС'', заяви Фицо на пресконференция след среща с държавния секретар на САЩ Марк Рубио в Братислава.

Преди две седмици, 27 януари, руски удар разруши инфраструктурата на нефтопровода ''Дружба'' в Източна Украйна, което прекъсна и доставките на петрол за Словакия.

Нефтопроводът ''Дружба'' е невредим и готов за експлоатация, но фактът, че петролът не тече от Русия за Унгария, се дължи единствено на политическо решение на украинското ръководство.

Това заяви днес унгарският външен министър Петер Сиярто, предава ТАСС.

Коментирайки съобщенията за спиране на доставките на петрол за Словакия и Унгария през украинска територия, той отбеляза, че нефтопроводът ''Дружба'' не е повреден в резултат на последните удари.

''Щетите по инфраструктурата около нефтопровода не възпрепятстват неговата експлоатация. Технически той е готов да възобнови доставките. Следователно има само политическа причина за запушването'', отбелязва външният министър.

По-рано Сиярто обвини Володимир Зеленски, че е наредил на Украйна да блокира доставките на петрол от Русия за Унгария по нефтопровода ''Дружба'', за да създаде трудности за унгарското правителство преди парламентарните избори.

На 13 февруари източници от петролната индустрия съобщиха на ТАСС, че ръководството на ''Укртранснафта'', която се занимава с транзита на петрол през украинска територия, не разрешава възобновяването на доставките на суров петрол за Словакия и Унгария. Според източници, компанията вече е завършила аварийните действия в линейната производствено-диспечираща станция ''Броди'' в Украйна на 6 февруари, но изпомпването на петрол все още не е възобновено


Словения
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 29 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    17 25 Отговор
    Словашкият вицепремиер Роберт Калиняк (дясна ръка на Фицо) казва, че в случай на нашествие Словакия трябва да се предаде... както той заявява: "По-умно е, знаете, че руснаците един ден ще си тръгнат и е по-добре да загубим свободата си за известно време, отколкото живота си".


    Как беше байганьовци??? "ниска глава, сабя не я сече" а? Вие явно сте ги обучавали тези.
    ХАХАХА!

    Коментиран от #2, #11, #12, #16, #38, #47

    19:08 15.02.2026

  • 2 Вярно си т.п

    27 12 Отговор

    До коментар #1 от "хаха":

    като укрите, които мрат за чужди интереси

    Коментиран от #4, #19

    19:11 15.02.2026

  • 3 Иван

    14 8 Отговор
    Гнусната еврейска са.танинска нацистка хазарска коварна сп.ер.ма Нарко Рубио е на страната на гнусните хазарски евреи в Киев.

    Коментиран от #26

    19:12 15.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 И виждаме че и без САЩ Украйна Смила

    12 21 Отговор
    Руските Терористи на пух и прах
    А Бункера ходи да плаче в китай за помощ щото Умира

    Коментиран от #7, #18, #43

    19:13 15.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ъхъъ

    22 7 Отговор

    До коментар #5 от "И виждаме че и без САЩ Украйна Смила":

    украинска нация няма

    19:14 15.02.2026

  • 8 Украински Терористи

    6 11 Отговор
    Ако не ги спрат скоро русия ще се разпадне

    19:15 15.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Виждаме че Руската армия е на ниво Прасе

    5 13 Отговор
    Докато беше Байдън на Власт Путин искаше зделка на всяка цена
    Но зеленски искаше и крим
    Сега със платен Тръмп пак немогът да вземат един покровск 2 години

    19:17 15.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Хахахахахаха

    6 9 Отговор

    До коментар #1 от "хаха":

    Той като Румката Радев

    19:18 15.02.2026

  • 13 Сму....

    7 1 Отговор

    До коментар #9 от "хаха":

    ....кай по- силно и продължавай да квичиш.

    19:18 15.02.2026

  • 14 Данко

    6 10 Отговор
    Кремълска Подлога.

    19:18 15.02.2026

  • 15 Ташаков

    4 9 Отговор
    Коги Бащицата спре да взима помощ от Китай тогава ще спре войната

    19:21 15.02.2026

  • 16 Ужас

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "хаха":

    робски манталитет

    19:21 15.02.2026

  • 17 Фокус

    7 5 Отговор
    Да се оплаче на арменският поп.

    19:22 15.02.2026

  • 18 име

    11 4 Отговор

    До коментар #5 от "И виждаме че и без САЩ Украйна Смила":

    Избърши си бялата течност от очите: 2021г зеления се пънеше че ще си взима Крим с всички средства, вкл. военни. 2022г започна денацификацията, неонацистите баха твърдо решени да се бият до "пълното освобождаване на всички украински земи", а евронацитата се пънеха че ще извоюват стратегическа победа над Русия, 2023г започнаха да лаят за "мир чрез сила", от 2024 се молят за "достоен мир" и "справедливи преговори". Никак не се вързва поведеието на денацифицираните и спосорите им с твърдението че бандретие мачкат, а руснаците се разпадат и губят войната.

    Коментиран от #21, #24

    19:24 15.02.2026

  • 19 Ти друга работа нямаш ли цял ден пишеш

    3 7 Отговор

    До коментар #2 от "Вярно си т.п":

    Мака ти на пенсия те издържа не те ли е срам
    Жена деца нямаш
    Само едно циганче дето си мачкате меките шурки и те подпира от време на време
    Това живот ли е??

    Коментиран от #20, #30

    19:24 15.02.2026

  • 20 Ами гръъъъмни се

    8 1 Отговор

    До коментар #19 от "Ти друга работа нямаш ли цял ден пишеш":

    Добра ти е автобиографията.😂🤣😂🤣😂🤣

    19:25 15.02.2026

  • 21 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    6 8 Отговор

    До коментар #18 от "име":

    Клепар, днес коя година се пада от тридневната специална военна операция?

    Коментиран от #23, #39

    19:27 15.02.2026

  • 22 Копейки,

    6 6 Отговор
    РАБОТАТА ЩЕ ВИ НАПРАВИ СВОБОДНИ

    19:28 15.02.2026

  • 23 Първия

    7 3 Отговор

    До коментар #21 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Още два дня ша ви бъхтят. Ти за къде бързаш? Много поздрави прати на Бандера.

    Коментиран от #25

    19:28 15.02.2026

  • 24 Омазана ватенка

    6 4 Отговор

    До коментар #18 от "име":

    Абе нали копейките щяхте да умиргате за лева? Гледам още мърдате.

    19:29 15.02.2026

  • 25 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    5 2 Отговор

    До коментар #23 от "Първия":

    Намериха ли главата на генерал Аверянов?

    Коментиран от #27

    19:29 15.02.2026

  • 26 Швейк

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Иван":

    Колко глупост,злоба и откровена тъпота само в две изречения!

    19:31 15.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Требе ли Фицката и оня Пен ДЕЛ

    5 5 Отговор
    Орбана да скимтят и а се жалват на психара като... Ху ЙЛО от .. ТРИДНЕВНАТА и ГОТВАЧО?!!
    Тва са Пен ДЕЛски работи!
    Копейки проЗДТИ,..как е ТРИДНЕВНАТА движуха на монголья пеДо-фил? ))))

    19:32 15.02.2026

  • 30 Копейките по цял ли ден пишат тук

    6 5 Отговор

    До коментар #19 от "Ти друга работа нямаш ли цял ден пишеш":

    После показват какво са писали и им плащат по 15 евро.

    Коментиран от #35

    19:35 15.02.2026

  • 31 Ке ре сте то

    3 3 Отговор
    Някой знае ли защо никоя жена не се задържа около Узкоглазия КУ РАно ЦАЛИВАЧ?

    Коментиран от #42

    19:37 15.02.2026

  • 32 име

    3 2 Отговор

    До коментар #28 от "Копейкотрошач":

    И на теб ли руснаците, комунистите, ДС и който друг се сетиш, са ти виновни че си кръгла нула в живота? Не е зарадани тях, чадо, природата толкова ти е дала.

    19:43 15.02.2026

  • 33 ТАГАРЕНКО

    3 2 Отговор
    Докато вие плащате на Зеленски Китайски инвестиции превръщат Сърбия в хъб за хуманоидни роботи.

    Коментиран от #40

    19:45 15.02.2026

  • 34 Най-добре!

    4 2 Отговор
    Най-добре е руският шпионин Фицо да се оплаче не на Марко Рубио, а на Арменския поп...

    19:47 15.02.2026

  • 35 Копейка

    3 0 Отговор

    До коментар #30 от "Копейките по цял ли ден пишат тук":

    Нищо не са ни плащали от два год., После даваха по един сандвич да ходим на протести, но вече и това го няма

    19:49 15.02.2026

  • 36 ФИЦО Е ШИЗО

    4 2 Отговор
    Нали сте Големи Тарикати

    Бре Фицо и Орбан ?

    Какво ревете на Тръмп

    РУСКИ МЪРЛЯЧИ?

    ЖАЛКИ СТРАХЛИВИ МИШКИ .

    Тръгнали да се оплакват Плъховете .

    19:54 15.02.2026

  • 37 А ГДЕ

    1 1 Отговор
    Кая Калас

    19:56 15.02.2026

  • 38 Те това и Очакваха

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "хаха":

    И От Украйна
    Кремълските Терористи.

    Всеки си мислеше

    Киев 3 Дня

    Берлин Седмица ,

    Издуханите Путинари.

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    19:57 15.02.2026

  • 39 Ха ХаХа

    0 1 Отговор

    До коментар #21 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Кога привзихти Крим гуджуко?

    Коментиран от #41

    19:58 15.02.2026

  • 40 Да Китайците

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "ТАГАРЕНКО":

    Ще правят ХУМАНОИДИ в Сърбия.

    Ама оня Бункерния ГЕЙО СТРАТЕГ

    Щял да Произвежда

    ПУТИНОИДЪТ ИДОЛ .

    ПЪРВИЯ ПИЯН ХУМАНОИД В СВЕТА .

    ХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    19:59 15.02.2026

  • 41 А ГДЕ ПУТЯНСК

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Ха ХаХа":

    Бре РУБЛОИДИОТ?

    Герасимов колко пъти
    Го превзе
    Помниш ли ?

    Коментиран от #44

    20:01 15.02.2026

  • 42 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Ке ре сте то":

    Монголоиден татарино сутрин.ли се молиш на Монголското куче Тангра.
    На двете турски партии в парламента смучеш .....

    Коментиран от #45

    20:01 15.02.2026

  • 43 Да Путин

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "И виждаме че и без САЩ Украйна Смила":

    Се надява и на
    АГЕНТ КРАСНОВ.

    20:03 15.02.2026

  • 44 Кьорав

    0 2 Отговор

    До коментар #41 от "А ГДЕ ПУТЯНСК":

    Бандерски фашист няма там Духачеф

    Коментиран от #46

    20:03 15.02.2026

  • 45 Целувай КУРАнът

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Ха ХаХа":

    МОНГОЛОИДИТЕ

    СА В РУСКАТА КОЧИНА.

    20:06 15.02.2026

  • 46 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Кьорав":

    Верно ли бре Рублоидиот?

    20:07 15.02.2026

  • 47 Къде е това изказване

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "хаха":

    за да видим как си го извъртял и извадил от контекста?
    За какво Русия да напада Словакия? Би ли обяснил!! За да загуби една от нормалните държави в Европа ли? Русия не иска да превзема Европа а нормални отношения.

    Дори СВО не започна за територии

    20:12 15.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания