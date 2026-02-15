Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Хиляди излязоха на протести в Мюнхен, Торонто и Лос Анджелис срещу режима в Иран

Хиляди излязоха на протести в Мюнхен, Торонто и Лос Анджелис срещу режима в Иран

15 Февруари, 2026 20:50, обновена 15 Февруари, 2026 19:58 737 22

Само в баварската столица се събраха над 200 хиляди души

Хиляди излязоха на протести в Мюнхен, Торонто и Лос Анджелис срещу режима в Иран - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Над 200 хиляди души се събраха в Мюнхен на протест срещу режима в Иран, предаде NOVA. Митингът беше замислен да съвпадне със събирането на близо 70 държавни лидери на конференцията по сигурността, която се провежда в града.

Местни медии описаха митинга като един от най-големите в новата история на Мюнхен. На него говори и синът на последния шах на Иран - Реза Пахлави. Той активно агитираше за свалянето на аятоласите по време на масовите протести през януари. Пахлави обяви намерението си да ръководи „прехода“ в Иран и да насочи страната към „светско, демократично бъдеще“ и заяви, че след такъв преход могат да се проведат демократични избори.

На друг ирански протест имаше иранци, които протестираха не само срещу режима, но и срещу Реза Пахлави.

"Не ни е нужен следващ диктатор като баща му. В момента имаме един диктатор в Иран, имаме и един вече свален, така че не ни е нужен трети", споделя Хамид Амири.
Мъжът е от 40 години в Германия. Живее в Кьолн и пристига в Мюнхен заради протеста, където иска да разкаже за двамата си братовчеди, които губи завинаги в протестите от началото на година. И двамата в един ден. "Един от тях беше семеен мъж на име Рамин Асади Фахри, на четиридесет и две години. Той просто беше на улицата, помагайки на ранените, и беше прострелян в ръката. И докато чакал парамедици, дошли Революционните гвардейци и разбили главата му с палка. Другият ми братовчед също бил убит с директен изстрел в главата. Той беше на тридесет години. Казваше се Амин Хейдар Гударзи", споделя той.

Хамид разказва, че хората в Иран са безпомощни, а светът просто гледа.

Али Золвагхари е лежал 12 години в различни затвори в Иран заради опозиционната си позиция срещу режима. "Това е режим, който измъчва, вкарва хора в единични килии и убива. В момента около седемнадесет мои приятели са в затвора, а двама от тях са убити. Единственото нещо, което ме държеше жив, беше надеждата за свободен Иран. Така успях да оцелея", споделя той. След като излежава присъдата си Али напуска Иран и се установява със семейството си в Швейцария. Пристига в Мюнхен само, заради протеста."Тук съм, за да бъда гласът на нашите хора в Иран, на живите и на тези, които вече са мъртви", казва още мъжът.

Участниците скандираха за справедливост, след кървавото потушаване на протестите. Убитите със сигурност са хиляди, но властта в Иран крие точните данни. Наред с протестът в Мюнхен, многохилядни митинги срещу режима имаше и в други градове по света, като Торонто и Лос Анджелис.

"Дойдохме тук от всички краища на света. Имаме едно послание - да направим Иран отново велик. Искаме нашия Пахлави, нашия шах, нашият крал обратно. Искаме промяна на проклетия режим. Стига толкова. Ситуацията е ужасна. Повече от 40 хиляди са убити по време на протестите. И целият свят го знае. Тук сме, за да кажем, че иранския режим е терористичен. Не го искаме. Не искаме тези хора повече", споделиха протестиращи.


